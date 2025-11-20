Доналд Тръмп: Демократите заслужават смърт

Президентът Доналд Тръмп в четвъртък се нахвърли на депутати от Демократическата партия, които казаха на американски военослужещи, че трябва да отказват всякакви незаконни заповеди, наричайки ги предатели и заявявайки, че трябва да бъдат изправени пред смъртно наказание, предава "Ройтерс".
Тръмп сподели в соцалните медии статия за видеоклип, публикуван във вторник от шестима конгресмени демократични, служили в армията или в разузнавателната общност. В клипа, те призовават американските военнослужещи да не се подчиняват на незаконни заповеди, въпреки че не уточниха какви ще бъдат те.
"Ние подкрепяме нашите войски, нашите военнослужещи, които често са поставяни в много трудни позиции, а Доналд Тръмп ги е поставял в много трудни позиции и е намеквал, че ще ги постави в още по-трудни позиции през следващите месеци и години, така че напомняме на хората какво казва кодексът на военното правосъдие, какво казва Конституцията, какво казва законът за войната", каза Кроу по Fox News в сряда следобед.
В клипа се цитират размислите на президента Доналд Тръмп по време на първия му мандат за това дали военнослужещите могат да стрелят по американски протестиращи в краката, по-скорошните му решения да изпрати Националната гвардия в няколко американски града, за да се справи с незаконните дейности, и евентуално изпращане на американски войски в избирателните секции.
"Доналд Тръмп направи серия от много обезпокоителни коментари и предложения, които биха нарушили законодателството на САЩ и биха поставили нашите военни в ужасно положение", добави Кроу, бивш армейски рейнджър. "Не искам да чакам това да се случи, за да напомня на войските ни за това задължение, защото тогава ще е твърде късно."
"БУНТОВНИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ, наказуемо със СМЪРТ!", написа републиканският президент в публикация в Truth Social.
"Това е наистина лошо и опасно за нашата страна", написа Тръмп в по-ранна публикация. "Думите им не могат да бъдат оставени на мира. БУНТОВНИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ ОТ ПРЕДАТЕЛИ!!! ЗАТВОРЕТЕ ГИ???"
Конгресмените, записали видеото, включват сенаторите Елиса Слоткин, бивш анализатор на ЦРУ и ветеран от войната в Ирак, и Марк Кели, бивш астронавт и ветеран от ВМС, както и представителите Джейсън Кроу, Маги Гудландър, Крис Делуцио и Криси Хулахан.
