Доналд Тръмп: Демократите заслужават смърт

Доналд Тръмп: Демократите заслужават смърт

20 Ноември, 2025 23:11

Президентът на САЩ се нахвърли на депутати от Демократическата партия, които казаха на американски военослужещи, че трябва да отказват всякакви незаконни заповеди, наричайки ги предатели

Президентът Доналд Тръмп в четвъртък се нахвърли на депутати от Демократическата партия, които казаха на американски военослужещи, че трябва да отказват всякакви незаконни заповеди, наричайки ги предатели и заявявайки, че трябва да бъдат изправени пред смъртно наказание, предава "Ройтерс".

Тръмп сподели в соцалните медии статия за видеоклип, публикуван във вторник от шестима конгресмени демократични, служили в армията или в разузнавателната общност. В клипа, те призовават американските военнослужещи да не се подчиняват на незаконни заповеди, въпреки че не уточниха какви ще бъдат те.

"Ние подкрепяме нашите войски, нашите военнослужещи, които често са поставяни в много трудни позиции, а Доналд Тръмп ги е поставял в много трудни позиции и е намеквал, че ще ги постави в още по-трудни позиции през следващите месеци и години, така че напомняме на хората какво казва кодексът на военното правосъдие, какво казва Конституцията, какво казва законът за войната", каза Кроу по Fox News в сряда следобед.

В клипа се цитират размислите на президента Доналд Тръмп по време на първия му мандат за това дали военнослужещите могат да стрелят по американски протестиращи в краката, по-скорошните му решения да изпрати Националната гвардия в няколко американски града, за да се справи с незаконните дейности, и евентуално изпращане на американски войски в избирателните секции.

"Доналд Тръмп направи серия от много обезпокоителни коментари и предложения, които биха нарушили законодателството на САЩ и биха поставили нашите военни в ужасно положение", добави Кроу, бивш армейски рейнджър. "Не искам да чакам това да се случи, за да напомня на войските ни за това задължение, защото тогава ще е твърде късно."

"БУНТОВНИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ, наказуемо със СМЪРТ!", написа републиканският президент в публикация в Truth Social.

"Това е наистина лошо и опасно за нашата страна", написа Тръмп в по-ранна публикация. "Думите им не могат да бъдат оставени на мира. БУНТОВНИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ ОТ ПРЕДАТЕЛИ!!! ЗАТВОРЕТЕ ГИ???"

Конгресмените, записали видеото, включват сенаторите Елиса Слоткин, бивш анализатор на ЦРУ и ветеран от войната в Ирак, и Марк Кели, бивш астронавт и ветеран от ВМС, както и представителите Джейсън Кроу, Маги Гудландър, Крис Делуцио и Криси Хулахан.


  • 1 Да добавя

    9 5 Отговор
    Зеленски също

    23:14 20.11.2025

  • 2 И атлантиците

    9 6 Отговор
    Също !

    23:14 20.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    10 3 Отговор
    Хахаха....... Меланио !!! Направи като Бриджит !!! Тоя твоя вече не се трае !!!

    23:16 20.11.2025

  • 6 Т Р Ъ М Б

    4 5 Отговор
    И ЕС ДА пук нат....

    23:16 20.11.2025

  • 7 Ами да

    9 9 Отговор
    Няма да си изкара мандата откачалката!

    Коментиран от #26, #27

    23:19 20.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 НИЕ

    5 6 Отговор
    Води ни Путине! Иконо наша...!

    23:21 20.11.2025

  • 10 ТОДОR живков

    2 0 Отговор
    ВЕЧНА ДРУЖБА... ВЕЧНА ДРУЖБА... ХА ХХХААААА.....

    23:24 20.11.2025

  • 11 Кво чака

    7 2 Отговор
    Да ги почва

    23:32 20.11.2025

  • 12 Точно така!

    10 1 Отговор
    "БУНТОВНИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ, наказуемо със СМЪРТ!"... Ей това е демокрацията

    23:33 20.11.2025

  • 13 Леле майкоооо

    5 2 Отговор
    напомнял на хората какво казва кодексът на военното правосъдие..... Тоя и военно положение бил въвел

    23:35 20.11.2025

  • 14 Чисто луд човек

    6 8 Отговор
    Управлява САЩ па не знам. По луд и от Натаняху даже

    23:36 20.11.2025

  • 15 Кит

    6 2 Отговор
    Не мога да преценя до каква степен подобна реторика е сериозна или е пореден езиков цирк, но със сигурност нещата в американското общество не се развиват в позитивна посока...
    Ако не се сложи край на самоубийствените тенденции, тия хора ще си съсипят хубавата страна по начин, сходен с идиотизмите, които направи Горби със СССР в края на 80-те години от миналия век!

    Коментиран от #21

    23:38 20.11.2025

  • 16 Психиатър

    8 2 Отговор
    Президенти и Премиери периодично трябва да се освидетелстват. И те са хора, може ненадейно да изперкат!

    Коментиран от #24

    23:38 20.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Направо да ги изпере

    8 0 Отговор
    С Пейтриат в конгреса ще е най демократично ...

    23:40 20.11.2025

  • 19 И за Бойчо, и за Бойчо

    2 0 Отговор
    БУНТОВНИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ ОТ ПРЕДАТЕЛИ!!! ЗАТВОРЕТЕ ГИ???"

    23:41 20.11.2025

  • 20 Хахахаха ...

    6 0 Отговор
    Мария Захарова към Демократите в САЩ на родния им език: Бягайте, момчета!

    23:43 20.11.2025

  • 21 ИСТИНАТА

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "Кит":

    Горби направи най-доброто! Безкръвно разпадане на СССР. Дано и разпадането на Русия бъде безкръвно. Въпреки, че е малко вероятно, след като се завърнат руските главорези от Украйна. Всъщност най-много от тях се страхува Путин! Те няма да искат да живеят на купони, нито да плащат ергенският му данък!

    Коментиран от #29

    23:44 20.11.2025

  • 22 "БУНТОВНИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ, наказуемо със

    6 0 Отговор
    "БУНТОВНИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ, наказуемо със СМЪРТ!"

    Робовладелците искат от своите гладиатори да се бият за робовладелския им кеф.

    Нищо ново от времето на древния Рим.

    Робовладелците с военните им представители Марк Крас и Гай Помпей безмилостно потушиха въстанието на гладиаторите и робите в Рим и ги разпънаха на позорния римски кръст от Калабрия чак до Рим.

    Същото иска и новият робовладелец в Белия дом.

    23:46 20.11.2025

  • 23 БГ ПУЯК

    5 1 Отговор
    Колегите е хубаво да понаучат малко чужди езици и да не приписват като едноклетъчни организми лъжите на други пернати от гилтията. Никъде в публикацията на Тръмп не се споменава смърт или смъртно наказание.

    23:53 20.11.2025

  • 24 Велик Психиатър

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Психиатър":

    И цялото правителство + още 240 народоизбраници също и то по начесто.

    23:57 20.11.2025

  • 25 Поне едно нещо е вярно,

    4 0 Отговор
    че Тръмп не прави войни и не избива американски войници на воля. Кой лъже се вижда.

    00:11 21.11.2025

  • 26 разбира се

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ами да":

    Също като нашите откачалки.

    00:15 21.11.2025

  • 27 Това е сигурно

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ами да":

    Но до междинните избори ще го изтърпим,освен,ако съдбата не е решила друго.?

    00:17 21.11.2025

  • 28 Жоро

    0 0 Отговор
    Тия демонрати са си още от конфедерацията !

    02:12 21.11.2025

  • 29 ГЛАДНА КОКОШКА

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "ИСТИНАТА":

    ПРОСО СЪНУВА
    А КИТАЙ КАК ИСКАШ ДА СЕ РАЗПАДНЕ МИЛО
    ПЪЛНИ ДЕБИЛИ

    03:05 21.11.2025

  • 30 Анонимен

    1 2 Отговор
    Май има психични огклонения

    05:02 21.11.2025