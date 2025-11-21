Европа и КвазиЕвропа

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Европа не е Европа. Това е резултатът от действията на тези, които успяха да окупират Европа.

Да я съсипят. Да я превърнат от стара дама в изкуфяла бабичка. Да скопят нейния дух.

Да се качат върху нейната култура и да изсерат едно голямо розово лайно, без извинение. Това е същото, все едно някой да напише к@р върху „Пиета“ или да нарисува мустаци на оня в средата на „Тайната вечеря“. С други думи – престъпление срещу човечеството е. Надявам се Европа да се излекува от това, но ще трябва време. Предишния път са ѝ били необходими около десет века.

Опитът да се смесят границите и да се влее свежа кръв в европейската кръвоносна система докара орди престъпници от феодалната епоха.

Хора, абсолютно неподходящи както за работа, така и за съжителство. Днес те се разхождат с ножове.

Европейското законодателство приема тяхната потребност от ножове, защото може във всеки един момент да им се прияде франзела с масло.

Коренното европейско население се замества със стресирани полумъже, приканвани да си бръснат краката, и екстремно феминизирани не-жени. Скоро сексът между тези две категории ще стане невъзможен. Независимо от помощните средства, това ще докара и големия финал на стария континент.

Космополитният дух, с който се хвали Европа, също е розова абстракция. Да пиеш крафт бира и да плануваш на Халкидики не те прави космополит. Да ходиш в Лондон с лоукост също не те прави космополит. Да се домъкнеш в Дубай в четиризвезден хотел на промоция – също. По-скоро го докарваш на маниерен заек, който търси и разпознава маниерното в другите.

Културата на Европа вече е съсипана. Заменена е от пропагандни крясъци и арт провокации.

Омръзна ми да гледам татуирани комсомолски секретари с боядисани кичури и непреклонни културни възгледи да творят глупости. Ама не какви да е глупости, ами едни такива горди и тъпи. А критиката е съставена от същите малоумници, които заливат картини с консервирана супа и си лепят ръцете по стените.

И прайдове, прайдове, прайдове. Откъде се взе тази гордост, бе, да се не чудиш? И това не било обвързано със секс, видите ли. Било любов. Било празник на живота. Чудиш се да плачеш ли, или да плачеш още по-силно.

Ще ви го напиша бавно, за да го разберете – Не бъркайте запека с живот!

И финалният пирует. Новото поколение, ако не знаете, го разбирало всичко това. То го искало и приветствало. Било част от техния живот или лайфстайл.

То и старото поколение разбира какви ги вършите, но старото поколение е гърмян заек. Не може лесно да го докарате до будна кома.

Та да се върна в началото. Тази Европа не е Европа. Както и тази България не е България.