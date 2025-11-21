Европа и КвазиЕвропа

Европа не е Европа. Това е резултатът от действията на тези, които успяха да окупират Европа.
Да я съсипят. Да я превърнат от стара дама в изкуфяла бабичка. Да скопят нейния дух.
Да се качат върху нейната култура и да изсерат едно голямо розово лайно, без извинение. Това е същото, все едно някой да напише к@р върху „Пиета“ или да нарисува мустаци на оня в средата на „Тайната вечеря“. С други думи – престъпление срещу човечеството е. Надявам се Европа да се излекува от това, но ще трябва време. Предишния път са ѝ били необходими около десет века.
Опитът да се смесят границите и да се влее свежа кръв в европейската кръвоносна система докара орди престъпници от феодалната епоха.
Хора, абсолютно неподходящи както за работа, така и за съжителство. Днес те се разхождат с ножове.
Европейското законодателство приема тяхната потребност от ножове, защото може във всеки един момент да им се прияде франзела с масло.
Коренното европейско население се замества със стресирани полумъже, приканвани да си бръснат краката, и екстремно феминизирани не-жени. Скоро сексът между тези две категории ще стане невъзможен. Независимо от помощните средства, това ще докара и големия финал на стария континент.
Космополитният дух, с който се хвали Европа, също е розова абстракция. Да пиеш крафт бира и да плануваш на Халкидики не те прави космополит. Да ходиш в Лондон с лоукост също не те прави космополит. Да се домъкнеш в Дубай в четиризвезден хотел на промоция – също. По-скоро го докарваш на маниерен заек, който търси и разпознава маниерното в другите.
Културата на Европа вече е съсипана. Заменена е от пропагандни крясъци и арт провокации.
Омръзна ми да гледам татуирани комсомолски секретари с боядисани кичури и непреклонни културни възгледи да творят глупости. Ама не какви да е глупости, ами едни такива горди и тъпи. А критиката е съставена от същите малоумници, които заливат картини с консервирана супа и си лепят ръцете по стените.
И прайдове, прайдове, прайдове. Откъде се взе тази гордост, бе, да се не чудиш? И това не било обвързано със секс, видите ли. Било любов. Било празник на живота. Чудиш се да плачеш ли, или да плачеш още по-силно.
Ще ви го напиша бавно, за да го разберете – Не бъркайте запека с живот!
И финалният пирует. Новото поколение, ако не знаете, го разбирало всичко това. То го искало и приветствало. Било част от техния живот или лайфстайл.
То и старото поколение разбира какви ги вършите, но старото поколение е гърмян заек. Не може лесно да го докарате до будна кома.
Та да се върна в началото. Тази Европа не е Европа. Както и тази България не е България.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
И резултатите са все по-очевАдни❗
13:04 21.11.2025
2 100% съгласен с написаното
13:16 21.11.2025
3 Пътешественик във времето
Това с прогнилия Запад е опорка от не знам колко години. Няма ли най-накрая копейките да измислят нещо по-различно. И как не им увират главите, че говорят две, взаимно изключващи се неща - джендъропропаднал Запад, който обаче агресивно иска да унищожи някакви си устои, които кой знае защо виреят само в руските блата. Оня ден емко разправяше за мобилизацията в Белгия и Германия, днес ги оплаква тия държави, че нямало онуй, видите ли, мъжество на древния Рим. А, като съм се сетил - Древна Елада си е била място, на което джендърите са били на почит...пък още си има гърци. Та мисълта ми е, емко, не рони сълзи над гроба на Европа, няма да ти сбъднат платените надежди.
13:23 21.11.2025
4 Сила
13:33 21.11.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #3 от "Пътешественик във времето":Пътувай с вятъра....на времето❗
То бе "Вятъра на промяната",
сега дойде "Промяна (посоката) на вятъра"❗
Хем Раша е слаба, хем Раша ще ги напада 🤔
Събират МИЛИАРДИ, хем искат и да ОТКРАДНАТ милиарди🤔
Хем били БОГАТИ, хем са най- големите ДЛЪЖНИЦИ❗
Да се чуди човек на ЕВРОгЕЙСКИТЕ им ЛЪЖИ❗
13:37 21.11.2025
6 Некой си
До коментар #3 от "Пътешественик във времето":Ти, пътувайки във времето, можеш ли да опишеш разликата между Хамбург - 1994 година и Хамбург - 2024 година?
Щото аз мога. И разликката не е в полза на днешния Хамбург.
13:39 21.11.2025
7 имил гьотоф
13:41 21.11.2025
8 Тя и русия не е русия вече
13:53 21.11.2025
10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #4 от "Сила":Ти явно си от 2000+🤔
Защото българите НЕ СА СЪЩИТЕ❗
Преди 2000-та, ако закъсаш на пътя- една от десет коли щеше да ти спре, сега ще те подминат стотици❗
Преди 2000-та въпросът звучеше "Здрасти, КАК си?",
а сега само " Къде си?"❗
Преди 2000-та всички във входа се познаваха и поздравяваха, сега нито се познават, нито се поздравяват❗
И това са само.малка част от разликите❗
13:57 21.11.2025
11 Глав
Сега този.То верно че 4000 лв. са си пари ама колко са българи.
13:58 21.11.2025
12 Пътешественик във времето
До коментар #6 от "Некой си":Ами отскочих до Хамбург през 1945 г.
Ами да ти кажа днес е по-добре.
Бях и до Франция през 1968 г., и да не повярваш - по улиците червени знамена и плакати на Маркс, Мао и Маркузе...Комсомолци, какво да ги правиш...
Обиколих и през Виена в 1918 г., ей-така да видя униние и загниване.
И затова ще ти кажа, че емко е в голяма грешка. Днешните европейски проблеми са просто като сезонен грип пред инфлуенцата от 1918 г. Ще преминат. Защото там цивилизацията не е спирала от има няма 4 хилядолетия. И през това време е имало и войни и нашествия и чуми, ама...Европа е причината да го има "златния милиард". Защото под джендърския облик има рицарска броня и дух.
14:02 21.11.2025