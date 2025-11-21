Новини
Мнения »
Евгений Кънев: Така бе превзета и България - организираната престъпност направи съюз с организираната посредственост

Евгений Кънев: Така бе превзета и България - организираната престъпност направи съюз с организираната посредственост

21 Ноември, 2025 16:02 1 884 19

  • евгений кънев-
  • ес-
  • ек-
  • корупция-
  • мафия-
  • власт-
  • усвояване-
  • еврофинансиране-
  • субсидии

Защото посредствеността не може да води открит и честен диалог с гражданите си

Евгений Кънев: Така бе превзета и България - организираната престъпност направи съюз с организираната посредственост - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Обажда ми се позната от европейските институции. От дума на дума стигаме до извода, че голямата пречка пред Европа да помага на България е изключително изкривената информация, която достига до нея за истинското състояние на държавата.

Писал съм и преди, че основната задача пред създадената партия в началото на членството ни в ЕС бе усвояването на еврофондовете. С цялата власт на задкулисието - основен бенефициент на “порциите” - тази партия съумя да изгради мощна бюрократична машина, която усвои перфектно как да попълва формуляри и документи по приемлив начин за Брюксел.

Успоредно, започна и вграждането на нейни кадри в европейските институции - еврокомисари (всички досега), евродепутати, постове в ЕНП и т.н, и т.н.

За да стигнем дотам, че всяка критика от България, остри статии в западния печат, поставяне на темата “корупция” от други партии - минаваха през цедката на вградените кадри и някак си обвързвания шеф на ЕНП Вебер. Винаги така, че да бъдат олекотени и обезопасени - и за Партията, и за ЕНП.

Пита ме: “Защо така? Защо демократичните партии, които дори са преди тази партия в Европарламента допуснаха това?”

Вероятно - отвръщам - защото битието и цел в политиката на една група хора - усвояване на пари, до които иначе нямат пазарен достъп - ги мобилизира за битка във всеки момент и за всеки документ.

А на политиците от демократичните партии им е все тая - дали са в политиката, в академията, в бизнеса. С две думи - за тях политиката не е самоцел и място само за препитание и обогатяване. Те искат да бъдат възприемани като личности, а не партийни войници с вожд.

Всъщност така бе превзета и България - организираната престъпност направи съюз с организираната посредственост.

Виждаме го дори навсякъде по света, след Русия, България, вече и в САЩ. На власт идва алчната, властолюбивата, безчестната и вулгарна посредственост.

Ами защо идват диктатурите?

Защото посредствеността не може да води открит и честен диалог с гражданите си. Той става монолог или аранжиран “диалог”, основан на лъжи, измислици, цинизми и подмяна на реалността. Навсякъде. А без истински диалог няма демокрация.

Оцеляването на диктатурата е невъзможно без насаждане на апатия, омраза и разделяне. Но нейната най-голяма слабост е некадърното управление и растящата несправедливост. А хладилникът тогава побеждава телевизора. Но не само - честните хора, които за едната чест живеят, започват най-после да се събират.

Защото, както казва Дънов:

"Ако си с чист човек, то помни! При опасност, той става смел, докато мръсникът става подъл."

Както видяхме и снощи.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 48 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    20 10 Отговор
    Я евроатлантическото влечуго изпълзя гладно !

    16:08 21.11.2025

  • 2 Възмутен

    17 14 Отговор
    Поредният, дето яко плюва родината.

    16:11 21.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    29 13 Отговор
    Преди 10 ти ноември хората бяха свободни и си знаеха правата.За 36 години възпитаха роби и ратаи.

    16:11 21.11.2025

  • 4 Айде

    14 4 Отговор
    Кел файда, Кънев! Много писатели в България! Имаш ли идея какво и как трябва да се променя!? Жалък народ сме!

    16:24 21.11.2025

  • 5 бай Бончо

    17 13 Отговор
    Истинска свободна държава с граждански прави имахме преди 36 години , но ни я откраднаха по носа и непрекъснато ни обясняват колко по добре е сега .С лъжи беше зачената демокрацията и ще се разпадне , но вече има многоооо банани по магазините

    Коментиран от #6

    16:29 21.11.2025

  • 6 Ина

    18 12 Отговор

    До коментар #5 от "бай Бончо":

    Как точно бяхте свободни

    Коментиран от #15

    16:35 21.11.2025

  • 7 пешо

    7 6 Отговор
    боклук

    Коментиран от #9

    16:35 21.11.2025

  • 8 Левски

    7 1 Отговор
    Не се прави на ущипана мома, Генка, и ти си от тях.

    16:43 21.11.2025

  • 9 Влизай затвора престъпници

    25 1 Отговор

    До коментар #7 от "пешо":

    Вярно е, държавата е превзета от бизнес селяндури, те не са я напускали. Още от 1989 година си останаха, те и некадърните им деца! Чиновници завистливи, военни, ченгета, съдии, адвокати, прокурори, във всякакви институции навързани и обвързани икономически, роднински, чрез престъпления и далавери в тясно сътрудничество с бизнес селяндурщината която тормози народа. Един огромен корумпиран октопод.

    16:45 21.11.2025

  • 10 Мила

    5 6 Отговор
    Хахах,голям завистник си.Дращите писма до ЕС да ни спират парите,нооо ядец.Я си погледни твой те евродепути,единия Н.Минчев го разследват за корупция,другият Р.Кънев сина му го хванаха надрусан и с дозичка Иии,добре че снощи бяха хора на МЕЧ и Величие та да има хора на супер глуапавият ви протест.Следващия с ВЪЗРАЖДАНЕ.

    16:47 21.11.2025

  • 11 А бе

    5 4 Отговор
    Плачко? Всеки ден ли ще рониш сълзи? Не разбра ли, че ПП-ДБ ПРИКЛЮЧИХА с активната политика? Преминават към действия "пасивно по пеньоар" (ПП)

    17:40 21.11.2025

  • 12 Меркуцио

    10 4 Отговор
    Този "експерт" наистина вярва, че има "умни и красиви" и той е част от тях! Какво падение!

    17:50 21.11.2025

  • 13 Цървул

    7 2 Отговор
    Да не ти отрязаха парите , че се врътна така мазно . Я иди на килимчето , на колене и ще похапваш кинти на воля .

    17:50 21.11.2025

  • 14 Василеску

    3 3 Отговор
    Глупости пълни. Дънов, който е бил приятел с "чистия" Георги Димитров - комунистически екзорсисти.

    Коментиран от #17

    18:17 21.11.2025

  • 15 Хакуна Матата

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ина":

    По начини, за които акъла ти е малко.

    19:00 21.11.2025

  • 16 идиоти вън

    6 1 Отговор
    А така бе предадена България - интелигентните идиоти направиха съюз с чуждите терикати!!!! И сега нямаме селско стопанство, АЕЦ 4ри блока, нефтохим български и n на брой заводи и фабрики!!!! Но идиота си е идиот и не се осъзнава, а винаги се счита за прав и все ни поучават!!!

    19:29 21.11.2025

  • 17 Не си наясно

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Василеску":

    с Дънов. Не се мешай.

    21:03 21.11.2025

  • 18 Бабет!

    1 0 Отговор
    За мен Държавата България вече не съществува....Държавата са БЪЛГАРИТЕ.......,а за ТЯХ вече никой не го е ЕНЯ......Даже вече е прекъсната връзката между бъдещиите поколения и нашите ПРЕДЦИ......Настъпи ли времето ,да се срамуваме от нашата историческа принадлежност.....Или ние -възрастните трябва организирано да помогнем отново семенцата на новото поколение да поникнат и ТЕ да възстановят ствола на ДЪРВОТО НА ЖИВОТА- снагата на НАШАТА РОДИНА БЪЛГАРИЯ.....Нека да помним всичко тленно е преходно ,а в душата БЪЛГАРСКА е ИСТИНАТА.....

    09:26 22.11.2025

  • 19 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    -- "АЗ " --- БАБА МИ КАЗА ДНЕС :"УМЕН СИ--УМЕН СИ " ...МАЙКА МИ ГО ПОТВЪРДИ :"УМЕН СИ -УМЕН СИ " -- ... И ЗА МЕ И ЗА ВАС АЗ НЕ СЪМ ---УМЕНРАСТ --- ААЗ НЕЕ СЪЪМ УУММЕНРРАСТ !?!?!?!?!??!? Е.К.

    13:34 22.11.2025