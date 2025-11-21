Евгений Кънев: Така бе превзета и България - организираната престъпност направи съюз с организираната посредственост

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Обажда ми се позната от европейските институции. От дума на дума стигаме до извода, че голямата пречка пред Европа да помага на България е изключително изкривената информация, която достига до нея за истинското състояние на държавата.

Писал съм и преди, че основната задача пред създадената партия в началото на членството ни в ЕС бе усвояването на еврофондовете. С цялата власт на задкулисието - основен бенефициент на “порциите” - тази партия съумя да изгради мощна бюрократична машина, която усвои перфектно как да попълва формуляри и документи по приемлив начин за Брюксел.

Успоредно, започна и вграждането на нейни кадри в европейските институции - еврокомисари (всички досега), евродепутати, постове в ЕНП и т.н, и т.н.

За да стигнем дотам, че всяка критика от България, остри статии в западния печат, поставяне на темата “корупция” от други партии - минаваха през цедката на вградените кадри и някак си обвързвания шеф на ЕНП Вебер. Винаги така, че да бъдат олекотени и обезопасени - и за Партията, и за ЕНП.

Пита ме: “Защо така? Защо демократичните партии, които дори са преди тази партия в Европарламента допуснаха това?”

Вероятно - отвръщам - защото битието и цел в политиката на една група хора - усвояване на пари, до които иначе нямат пазарен достъп - ги мобилизира за битка във всеки момент и за всеки документ.

А на политиците от демократичните партии им е все тая - дали са в политиката, в академията, в бизнеса. С две думи - за тях политиката не е самоцел и място само за препитание и обогатяване. Те искат да бъдат възприемани като личности, а не партийни войници с вожд.

Всъщност така бе превзета и България - организираната престъпност направи съюз с организираната посредственост.

Виждаме го дори навсякъде по света, след Русия, България, вече и в САЩ. На власт идва алчната, властолюбивата, безчестната и вулгарна посредственост.

Ами защо идват диктатурите?

Защото посредствеността не може да води открит и честен диалог с гражданите си. Той става монолог или аранжиран “диалог”, основан на лъжи, измислици, цинизми и подмяна на реалността. Навсякъде. А без истински диалог няма демокрация.

Оцеляването на диктатурата е невъзможно без насаждане на апатия, омраза и разделяне. Но нейната най-голяма слабост е некадърното управление и растящата несправедливост. А хладилникът тогава побеждава телевизора. Но не само - честните хора, които за едната чест живеят, започват най-после да се събират.

Защото, както казва Дънов:

"Ако си с чист човек, то помни! При опасност, той става смел, докато мръсникът става подъл."

Както видяхме и снощи.