СДВР с информация за мерките за новогодишния концерт в центъра на София

Столичната община и СДВР дават подробности за мерките за сигурност по време на новогодишния концерт на площад „Княз Александър I”.
Той ще започне в 21:30 часа на 31 декември, а участие в него ще вземат групите „Сигнал” и „Мери Бой Бенд”, както и изпълнителите Ирина Флорин, Николай Славеев, Pressie, Dim4ou.
С празнична програма и концерти на открито посрещат Нова година в цяла България
Традиционно на площада няма да бъдат допускани лица във видимо неадекватно състояние, както и такива с опасни предмети. Движението в центъра на София ще бъде ограничено във връзка с провеждането на концерта.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #2
08:36 30.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
08:39 30.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 дедо Флашко
08:43 30.12.2025