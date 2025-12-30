Новини
СДВР с информация за мерките за новогодишния концерт в центъра на София

СДВР с информация за мерките за новогодишния концерт в центъра на София

30 Декември, 2025 08:34

Той ще започне в 21:30 часа на 31 декември

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Столичната община и СДВР дават подробности за мерките за сигурност по време на новогодишния концерт на площад „Княз Александър I”.

Той ще започне в 21:30 часа на 31 декември, а участие в него ще вземат групите „Сигнал” и „Мери Бой Бенд”, както и изпълнителите Ирина Флорин, Николай Славеев, Pressie, Dim4ou.

С празнична програма и концерти на открито посрещат Нова година в цяла България

Традиционно на площада няма да бъдат допускани лица във видимо неадекватно състояние, както и такива с опасни предмети. Движението в центъра на София ще бъде ограничено във връзка с провеждането на концерта.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    1 2 Отговор
    И никакви пиратки и заря сельовци

    Коментиран от #2

    08:36 30.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    2 0 Отговор
    Ирина Флорин ще изпълни хита "Пачки с цвят лилав"

    08:39 30.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 дедо Флашко

    1 0 Отговор
    Вчера млада, украинкска шофьорка с колата си се е качила на разделителната мантинела между Слънчев бряг и Свети Влас. ДА СИ ТАКОВА МИШКА УХОТО! У-крайната точка няма да ни плати щетите. Мъ-хъъъ!

    08:43 30.12.2025

