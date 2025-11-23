Новини
Андрей Киряков: Темата за честване на 1400 години от основаването на държавата през 2032 година, не е нова

23 Ноември, 2025 13:01 8 372 54

  • андрей киряков-
  • българия-
  • 14 века-
  • 1400 години-
  • държава-
  • държавност

Към днешна дата, не толкова наличието на държава, а хилядолетното наличие на чувството за държавност, видимото и невидимо присъствие на хилядолетна древна история, тук в българските земи и на Балканите, е това, с което ние българите трябва да се гордеем

Андрей Киряков: Темата за честване на 1400 години от основаването на държавата през 2032 година, не е нова - 1
Снимка: Архив
Андрей Киряков Андрей Киряков археолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Темата за честване на 1400 години от основаването на държавата през 2032 година, не е нова, а е лансирана още преди десетилетия. На първо място мисля, че желанието за честване на 1400 години от създаването на България, в близките години, е свързано основно с желанието на някои хора, в рамките на един човешки живот да празнуват и 1300 години и 1400 години от основаването на българската държава. Това наистина звучи примамливо като идея и едва ли има човек, който не би се съблазнил от една подобна възможност.

Все пак всички си дават сметка, че във века на интернет и изкуствения интелект, честването на годишнини, не може да се случи във вида и да повтори мащабите от миналия век. В епохата на глобална комуникация и свободно движение, хората се интересуват от други въпроси и имат пред себе си съвсем различни предизвикателства. Трудно ще бъдат постигнато онова впечатлени от честването на грандиозна годишнина, била тя свързана с основаването на българската държава.

Към днешна дата, не толкова наличието на държава, а хилядолетното наличие на чувството за държавност, видимото и невидимо присъствие на хилядолетна древна история, тук в българските земи и на Балканите, е това, с което ние българите трябва да се гордеем. Ще се учудите, ако прочетете работите на нашите възрожденци от деветнадесети век. Мнозина от тях смятат, че българската държавност започва още от столетията преди новата ера или дори от времето на Троянската война, т.е. от дванадесети век преди новата ера. Според описанието на старогръцкия историк Тукидит, от пети век преди новата ера, тракийското царство, наречено Одриско царство, по онова време заема цялото разстояние между града Византион (на Босфора) и днешната равнина между градовете Ниш и Белград. По протежение юг север, това царство започва от устието на реките Марица и Места, на Бяло море, и се простира до устието на река Дунав, на север. Тоест още в пети век преди новата ера, виждаме описание на българското етническо землище, както и на земите под юрисдикцията на българската църковна общност, такива каквито ги познаваме от времето на късното Средновековие или така нареченото в нашата история Възраждане. В описанията на старогръцките автори за Одриското царство, виждаме описание на една организация, с войска, с данъчна система, с царско управление, с монетосечене, която организация днес наричаме държавност. Виждаме наличие на държавни символи, като определени цветове, спицифични знаци, изображения на растения и животни, като например гроздето, розата, житния клас, царствения лъв/лев и т.н., които са останали като символи на нашата държавност и до ден днешен. Да допълня, че старите поети, философи, географи и историци, говорят за съществуване на тракийски царе и царства, още във второ хилядолетие преди новата ера.

Живелият още във шести век преди новата ера баснописец Езоп, разказва историята за бащата, който имал няколко синове, които непрестанно се карали помежду си. Един ден бащата извикал синовете и подал на всекиго сноп пръчки, който никой от тях не успял да счупи. След това бащата развързал снопа и подал на всеки от синовете по една пръчка, която те лесно счупили. Да, това е басня, разказвана от родения в днешните български земи Езоп, още в шести век преди новата ера, т.е. около дванадесет века преди основаването на Първо българско царство!

Ако навлезем от общото към частното, трябва да отбележим, че сред българските историци няма единно мнение, кога точно е управлявал владетелят наречен Кубрат, известен от изворите също с името Курт, Кроват, Хубрат и други. Името на този владетел е записано в така наречения Именник на българските князе (ханове), като Курт, които управлява или държа (властта) 60 години, преди владетеля Безмер, срещу когото е записано просто три години. Сред това идва Исперих (Аспарух) княз, на страната на Дунава, срещу който са записани 61 години.

В историята на византийския хронист Патриарх Никифор, се говори за владетеля на уногундурите Куврат, племенник на Органа, който въстанал срещу кагана на аварите (управлявали в Централна Европа) в 635 година. Същият Куврат (Кубрат) сключил мир с византийския император Ираклий (610 – 641), който те и двамата спазвали до края на живота си. Така тук виждаме отбелязана годината 635, като начало на някаква независимост, а не годината 632.

Друг византийски историк Теофан Изповедник, говори за обединението Стара Велика България, което е обхваща земите по-скоро на Таманския полуостров, от източната страна на днешния Керченски пролив, а не земите на днешния Кримски полуостров. Кубрат бил господар на племената, живеещи в тези области, около средата на седмото столетие. Според хронистите, той починал по времето на император Констант II (641 – 668), или почти едновременно с него, който император управлявал след Ираклий. Преди повече от сто години, видният български историк проф. Васил Златарски, след съответни изчисления, дава години на управлението на Кубрат 602 – 662 година. Само че, може да срещнем и много други дати, за управлението на Кубрат, според прочита на различните историци.

Ако сега се върнем от частното към общото, онова което трябва задължително да отбележим, е че българската държава, с нейната 1300 или 1400 годишна история, се явява само върхът на една огромна пирамида, или само повърхността на един огромен айсберг, ако може да използваме подобни сравнения. Българската държава е следствие и логично продължение на едни хилядолетни процеси, които са се случвали в нашите земи, на Балканите и в земите околовръст. Като спираме нашето внимание единствено върху тези 1300 или 1400 години България, колкото и много да звучи това на пръв поглед, ние режем поне няколко пъти повече история, която е изконно свързана с това, което наричаме българска държава. А това съзнание, за дълбоката древност и приемственост по нашите земи, е ключово важно за сегашния живот и за творческия потенциал на съвременния българин. Възраждане и установяване на държавност, по нашите земи се е случвало много пъти, през хилядолетията, благодарение именно на чувството за древност, за наличие на традиция, на общи социални и религиозни принципи.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 28 гласа.
  • 1 Гост

    22 8 Отговор
    То дотогава няма да има българи.

    Коментиран от #4, #18

    13:03 23.11.2025

  • 2 ХанкУ брат

    18 5 Отговор
    до 2032г. я камилата, я камиларя.

    13:04 23.11.2025

  • 3 Питам

    25 11 Отговор
    Колко българи знаят, как се казват прабаба им и прадядо им, че обсъждаме теми с 14 вековна давност?

    Коментиран от #36

    13:04 23.11.2025

  • 4 Мехмед

    7 24 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Дай боже!

    Коментиран от #6, #8, #46

    13:15 23.11.2025

  • 5 Иван Грозни

    15 10 Отговор
    Тъй както я караме хамериканците/или които и да са/ ще напишат:"Имаше такава държава която днес щеше да навърши 1400 години от създаването си"

    13:17 23.11.2025

  • 6 Гост

    4 10 Отговор

    До коментар #4 от "Мехмед":

    Въпреки, че те са голяма напаст и оцеляват като хлебарките. Не знам какво трябва да се направи още.

    13:17 23.11.2025

  • 7 БЕЗ МАЙТАП

    12 3 Отговор
    Разделяй и владей.Това е настоящото в тази древна държава.Съединението прави силата .Дали ще го доживеем да го видим?

    13:17 23.11.2025

  • 8 Мехлем

    13 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мехмед":

    Не те знам мех с какво си, но когато споменаваш името Божие, трябва да спазваш някои религиозни правила!

    13:18 23.11.2025

  • 9 Ханко Брат

    16 4 Отговор
    Според българския календар, би трябвало да честват 7000 години скоро.

    Коментиран от #10

    13:20 23.11.2025

  • 10 Ако се замислим

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ханко Брат":

    Като факт е добре, но като състояние, към датата, не е много празнично.

    13:23 23.11.2025

  • 11 Мдаа!🤔

    20 6 Отговор
    Ако беше жив хан Крум, от главата на атанасатанасов щеше да направи чашка за вишновка!

    Коментиран от #14

    13:26 23.11.2025

  • 12 681 е истината

    15 14 Отговор
    Само простотии, кой ви плаща да бъркате и пребърквате историята? Тези объркани и изсмукани от пръстите факти само разбиват и унищожават българщината и корените ни.

    Коментиран от #38

    13:27 23.11.2025

  • 13 Искам да има

    13 10 Отговор
    В последните години започнахме да се отъждествяваме с траките. "Северно Македонците" и те се имат да наследници на древна Македония. Иманярите намират ценности от траки, римляни и византийци. Прабългарско златно зъкровище в българските земи няма.

    13:28 23.11.2025

  • 14 Точно тази

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа!🤔":

    Много правене не ще, само махаш капачето.

    13:31 23.11.2025

  • 16 Винкело

    11 2 Отговор
    Май в моя единствен живот ще стана свидетел и на 1500 годишнината. Нуже е само малко ентусиазъм в още някоя празна глава.

    14:04 23.11.2025

  • 17 Клетниците

    10 4 Отговор
    На кръстопът хората и ке.еф не строят!

    14:17 23.11.2025

  • 18 Исторически диктант

    10 20 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    България е създадена през 1878 г.
    Всичко друго е само приятна историческа фантазия.
    Нито една от традициите на Първото или Второто Българско царство не са приети днес.
    Каква е връзката с тях?
    Къде са потомците на старите Български царе? Къде са тяхните закони? Къде е вярата? Останал е ефин български език, който активно се заменя с чуждици.
    Днешна България е създадена от Русия върху останките на Османската Империя. Това е държава по образеца на Васил Левски и революционерите. Но за съжаление, даже тяхните завети не пазим.

    Коментиран от #42

    14:31 23.11.2025

  • 19 ЯМБОЛИЯ

    5 4 Отговор
    Темата не касае нас--Източна Румелия.

    Коментиран от #40

    14:32 23.11.2025

  • 20 История бг

    8 2 Отговор
    Ала бала портокала ………..

    14:34 23.11.2025

  • 21 Трябва само 09.09. да има

    3 7 Отговор
    Всичко друго е П. е. Д. е. Р. а. С. т. И. я

    14:37 23.11.2025

  • 23 Лили И Ванова

    6 1 Отговор
    Аз съм преди РАМЗЕС ||, а те за някакви уикенди ми пишат тука...

    14:40 23.11.2025

  • 25 грешка, грешка, грешка...

    7 1 Отговор
    Истината е, че официалната историография грешно поставя създаването на българската държава на базата на един сключен договор между Аспарух и византиийската империя през 681. Никъде в този договор обаче не се говори за създаване на нова държава. Първото документирано отбелязано българско присъствие на Балканите е далеч по рано от VII век. Още през V век, (478/9 г.) византийският император Зенон се принудил да се съюзи за пръв път с „тъй наричаните българи“, за което пише Йоан Антиохийски. Съюз не се прави без договор, дори и днес да не разполагаме със сведения за него. Ако един договор може да се счита за основаване на държава защо трябва да взимаме предвид възможно най късния? Не се посочва точно кои територии са населявали българите тогава, но от други източници, като например похвалното слово на Енодий за Теодорих научаваме, че в 505 г. българите за пръв път са понесли поражение и не къде да е, а в Сирмиум. В друг документ удобно наречен "апокрифен" летопис „Сказание на пророк Исая как бе възнесен от ангел до седмото небе“ се говори за заселване на българите в Карвунската земя. Български и чужди историци свързват това с населено място (Каварна или Балчик) в днешна Добруджа, но Карвунската планинска верига се намира на повече от 1000 км. югозападно в днешна Албания. Планината се простира над град Саранда, като дължината ѝ е над (100) км. и достга до град Орикум, където продължава километри навътре в Адриатика, оформяйки огромен залив пред град Вльора.

    Коментиран от #37, #41

    14:56 23.11.2025

  • 27 Василеску

    5 2 Отговор
    Абсолютно сигурно е, че организацията на Кубрат е било държава, и то съюзническа на Византия. Има десетки исторически факти и археологически доказателства. Така че - на всенародни тържества през 2032-а.

    15:22 23.11.2025

  • 29 Гърция е България

    4 1 Отговор
    Война с Гърция-къде е еFката 16..да им подпали г... 30вете

    15:30 23.11.2025

  • 30 Ех, таварищи !

    4 7 Отговор
    Ако бяхме зад “Желязната завеса”, в рамките на един човешки живот щяхме да честваме не само “1300 години Бг” , но и 1400, че и 1500, а защо не и 2000 ?! През същия период, както сега, щяхме да ревем,че 200 години сме били роби на еди кой си, 500 на не знам кой си, щяхме да пълзим за “16-та республика” и да пеем химни за величието си, проклинайки витрините на “Кореком”, отразяващи разпада на “Гнилия Запад “ А днес ; как вольно дъишит человек в богатирските прегръдки на нашите турецки братушки от НАТО !

    Коментиран от #33

    15:41 23.11.2025

  • 31 Сатана Z

    2 5 Отговор
    Българите са Славяни нямащи нищо общо с пренаписаната весия за дивите татарски орди домъкнали се от Поволжието на коне и магарета.Питайте Македонските историчари,те знаят кой кой е!

    15:46 23.11.2025

  • 32 Бг гражданин

    4 6 Отговор
    Целта на целият този форс с новите дати и чествания е една..тотално объркване на хората и изтриване на историята... шо за глупак трабва да си да пренаписваш историята?! В Гърция Турция,Сърбия нашите съседи,тона никога не се е случвало... Затова са патриоти и национолисти...Жалко за България!!!

    Коментиран от #49

    15:55 23.11.2025

  • 33 Файърфлай

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "Ех, таварищи !":

    Лейдис енд Джентълменс,уиф плежър ще ви съобщя,че древна Бългерия,някъде 1 300-1 400 годишна,не можа да стане 16 республика,но днес е наша,безгласна колония,аборигените се самоизяждат помежду си,лъжата и корупцията процъфтяват,но иначе са вери Хепи и послушни и ходят на Холидей в Гърция!

    15:55 23.11.2025

  • 34 Никой

    0 9 Отговор
    Това са митове и легенди - основани сме реално 1879 година.

    15:57 23.11.2025

  • 35 Вай, анасънъ, драги зрители !

    4 5 Отговор
    Слънцето потъмня, заслепено от блясъка на нашето величие .

    16:01 23.11.2025

  • 36 Джак Спароу

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Питам":

    При по-мутгавите българи е нормално да познаваш прадядо си, щото на 16 си баща, на 32 дядо, на 48 прадядо и на 64 прапрадядо, че може и баба да си станал

    16:02 23.11.2025

  • 37 грешка, грешка, грешка...

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "грешка, грешка, грешка...":

    Продължение
    Нека обърнем малко внимание и на имената а двамата Сабиниан Магнус и Флавий Сабиниан. Имена внушаващи за римски произход, но факт е, че на Балканите много хора от местен произход са ползвали римски имена. Сабиниан Велики, местен владетел с римско име, притежаващ свои въоръжени отряди, според Енодий предвождащ "своето племе" (българите). В 479 г. Сабиниан е назначен за военачалник на българите, управител на Воден и областен началник на Илирия и Македония. Тогава в 479 г. император Зенон за да предотврати заплахата от готите, се объръща за помощ към тракийските хуни и българите (Йоан Антиохийски). За същата гдина подобни сведения ни дава и Комес Марцелин. След Зенон, император Анастасий (491-518) назначава сина на Сабиниан Велики, Флавий Сабиниан за "magister militum" отново във Воден. По всичко личи голямата бъркотия, умишлено създадена от политиците-историци, относно основаването на България от Аспарух и смесването на имената на двама различни владетели (Батоя и Аспарух), представяйки ги за една и съща личност, докато българите в Илирия и западните Балкани са били обтатели доста по рано. Неоправдано се пренерегват и множеството български изтоници, които при внимателен анализ ни дават много ценна иформация, коят официално не се ползва и се обявява като ненадеждна. Дори от История славянобългарска на Паисий се изучават само две странички, в четвърти пети клас, но като литературно произведение, а не като исторчески източник. Точно поради тази пр

    Коментиран от #44

    16:13 23.11.2025

  • 38 Постоль

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "681 е истината":

    Дай им само да бъркат хан Кубратова България с хан Аспарухова!

    16:14 23.11.2025

  • 39 Първата Европейка Скитска България

    6 2 Отговор
    е през 165 год. от Авитохол.Територията ѝ еот Каспийско до Черно морета,северно от Кавказ.Преди това, Хунорите през река Волга заемат гореспоменатта територия на Авитохолова България. Годината е 175 до Христа. През 125 до Христа, Сарматите и Саките, през Дервенткия проход населяат посочената по-горе територия. През 130 год. След Христа Хазарите и Березитите населяват територията, северозападно от Каспийско море. От тези Бъгарски племена е основана Авитохолова България. През средата на 5-ти век, начело е хунорът Атила. След разгрома на на Атила в битката на Рейн, начело на държавата застава Ирник. Това е старата Велика България, за която пишат Византийските летописциКубрат идва на власт през 628 год.Характерното за неговия период е разрастването на Българката държава от прииждащите Български племена от Средна Азия. През 652 год. към Велика България е присъеденена държавата САМО начело с брата на Кубрат - Шамбат Кий, обхващаща териториите дннешните Чехия, Словакия, Полша и Украйна На Север, вероятно до Московска обаст и Волжка България. .
    След смърта е избухнала Гражданска война, заради спора, кой да бъде начело- Шамбат Кий, чичото, или синът Бат Баян..Аспарух подпомага чичо си, Хазарите - Бат Баян.Шамбат Кий е упреалявал три години. След неговата смърт, братята Бат Баян и Аспарух се сдобряват и започват битка с Хазарите. Същеременно България е поделена между братята. На запад от река Днестър, включая Балканите на Аспарух, източно от Днестър на Бат Бая

    16:34 23.11.2025

  • 40 Тракиец

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "ЯМБОЛИЯ":

    Точно така. Точно тогава ние и в Южна и в Северна България и сме били 100% Византийци.

    18:21 23.11.2025

  • 41 Сирмианец

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "грешка, грешка, грешка...":

    Сирмиум е остатък Сърбия, т.е. българите не са били тук, а там, докато тук са живели траки, чиято държава е Византия.

    Коментиран от #47

    18:28 23.11.2025

  • 42 копи пейст

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Исторически диктант":

    Константин Велики е докарал вода в столицата на Римската Империя с водопроводни тръби от България (GIBI, том V, c. 323, 1964).

    Коментиран от #45

    18:32 23.11.2025

  • 43 Витковски

    1 0 Отговор
    установили, че през 632 год. се появило „чувство за държавност“ сред Българите.
    2032 ще честваме 1400 г „Чувство за държавност“

    18:34 23.11.2025

  • 44 Аспарух Кубратов

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "грешка, грешка, грешка...":

    Ама я немам Римско име, бе......и у нас никой не е бил с такова...

    Коментиран от #48

    18:38 23.11.2025

  • 45 Дето Паро

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "копи пейст":

    А кой е бил тогаз български цар? Константин ли? Той е бил Римски император, а не Български.

    Коментиран от #50

    18:42 23.11.2025

  • 46 ,,,,,,

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мехмед":

    Отивай в Кападокия, навлек

    19:17 23.11.2025

  • 47 грешка, грешка, грешка...

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Сирмианец":

    Сръбскаото име е Сремска Митровица, което е и до днес, а Сирмиум е средновековното име на същия град в римската провинция Панония. Траките никога не са имали държава на име "Византия", друга тема е, че по голямата част от импраторите като Константин Велики и почти всички след него са били с тракийски произход. Импрерията докато е съществувала е наричана "Източна Римска империя", а име "Византия" не е съществувало до опкупацията на Константинопол от Османските турци и още 100 години след това. Наречена е Византийска от историците столетия след изчезването ѝ, за разлика от други съществували през Късната античност и Средновековието. Изразът „византийски“ („византийска“) в съвременния му смисъл се среща за първи път у Йероним Волф през 1557 г. за да се спести дългото наименование "Източна Римска империя" и става традиционен за историческата литература след издаването на Парижкия историографски корпус през 1645 г.

    19:28 23.11.2025

  • 49 Голям праз

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Бг гражданин":

    Защото историята не е точна наука. И кой ти е казал,че съседите не пренаписват историята?

    20:41 23.11.2025

  • 50 копи пейст

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Дето Паро":

    Теофан пише: „В тази година (531 г.) се раздвижиха в Скития и Мизия двама български княза с много българи и други ...

    20:56 23.11.2025

  • 51 Голям праз

    2 0 Отговор
    Явно не си на ясно с доста неща. На шестия църковен събор епископ Константин от Апамея (Сирия), говори за войната с България, не с племето на българите, ако схващаш разликата. В Именника на българските князе , подчертавам там пише князе , а не ханове, е дадена 165 г. за създаване на българската държава. Има и още , но можеш и сам да потърсиш.

    Коментиран от #52

    21:07 23.11.2025

  • 52 Голям праз

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Голям праз":

    Това е отговор на пост 12 , 681 г е истината.

    21:14 23.11.2025

  • 53 Валентин Христов

    2 0 Отговор
    Моля,спрете вече да наричате Византийската империя с това име,защото никога не е имало такава.Имоло е Източна Римска империя, а още по-малко византийски етнос,саво защото е имало област Византион.Спрете с тази лъжа,ВЕЧЕЕЕЕЕ. КАКТО И ТАЗИ,ЧЕ БЪРГАРИТЕ СА ДОШЛИ НА ТУК НА ДУНАВ ОТ АЗИЯ ИЛИ НЕЗНАЙНО ОТ КЪДЕ.НИКОГО НИЕ БЪЛГАРИТЕ НЕ СМЕ БИЛЕ ПОВЕЧЕ ОТ КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ ТУК НА БАЛКАНИТЕ И НИЕ СМЕ ТРЪГНАЛИ ДА НОСИМ ПОЗНАНИЕ НА ОСТАНАЛИЯ СВЯТ,А НЕ ОБРАТНО.ЩЕ ДОЙДЕ ВРЕМЕ И ТЕЗИ КОИТО ГОВОРЯТ ЛЪЖИ ЩЕ НОСЯТ ГОЛЯМА ОТГВОРНОСТ КАКТО НА БЪЛГАРШЯ ТАКА И НА СВЕТА ЗА ЛЪЖИТЕ СИ.

    22:30 23.11.2025

