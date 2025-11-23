Андрей Киряков: Темата за честване на 1400 години от основаването на държавата през 2032 година, не е нова

Темата за честване на 1400 години от основаването на държавата през 2032 година, не е нова, а е лансирана още преди десетилетия. На първо място мисля, че желанието за честване на 1400 години от създаването на България, в близките години, е свързано основно с желанието на някои хора, в рамките на един човешки живот да празнуват и 1300 години и 1400 години от основаването на българската държава. Това наистина звучи примамливо като идея и едва ли има човек, който не би се съблазнил от една подобна възможност.
Все пак всички си дават сметка, че във века на интернет и изкуствения интелект, честването на годишнини, не може да се случи във вида и да повтори мащабите от миналия век. В епохата на глобална комуникация и свободно движение, хората се интересуват от други въпроси и имат пред себе си съвсем различни предизвикателства. Трудно ще бъдат постигнато онова впечатлени от честването на грандиозна годишнина, била тя свързана с основаването на българската държава.
Към днешна дата, не толкова наличието на държава, а хилядолетното наличие на чувството за държавност, видимото и невидимо присъствие на хилядолетна древна история, тук в българските земи и на Балканите, е това, с което ние българите трябва да се гордеем. Ще се учудите, ако прочетете работите на нашите възрожденци от деветнадесети век. Мнозина от тях смятат, че българската държавност започва още от столетията преди новата ера или дори от времето на Троянската война, т.е. от дванадесети век преди новата ера. Според описанието на старогръцкия историк Тукидит, от пети век преди новата ера, тракийското царство, наречено Одриско царство, по онова време заема цялото разстояние между града Византион (на Босфора) и днешната равнина между градовете Ниш и Белград. По протежение юг север, това царство започва от устието на реките Марица и Места, на Бяло море, и се простира до устието на река Дунав, на север. Тоест още в пети век преди новата ера, виждаме описание на българското етническо землище, както и на земите под юрисдикцията на българската църковна общност, такива каквито ги познаваме от времето на късното Средновековие или така нареченото в нашата история Възраждане. В описанията на старогръцките автори за Одриското царство, виждаме описание на една организация, с войска, с данъчна система, с царско управление, с монетосечене, която организация днес наричаме държавност. Виждаме наличие на държавни символи, като определени цветове, спицифични знаци, изображения на растения и животни, като например гроздето, розата, житния клас, царствения лъв/лев и т.н., които са останали като символи на нашата държавност и до ден днешен. Да допълня, че старите поети, философи, географи и историци, говорят за съществуване на тракийски царе и царства, още във второ хилядолетие преди новата ера.
Живелият още във шести век преди новата ера баснописец Езоп, разказва историята за бащата, който имал няколко синове, които непрестанно се карали помежду си. Един ден бащата извикал синовете и подал на всекиго сноп пръчки, който никой от тях не успял да счупи. След това бащата развързал снопа и подал на всеки от синовете по една пръчка, която те лесно счупили. Да, това е басня, разказвана от родения в днешните български земи Езоп, още в шести век преди новата ера, т.е. около дванадесет века преди основаването на Първо българско царство!
Ако навлезем от общото към частното, трябва да отбележим, че сред българските историци няма единно мнение, кога точно е управлявал владетелят наречен Кубрат, известен от изворите също с името Курт, Кроват, Хубрат и други. Името на този владетел е записано в така наречения Именник на българските князе (ханове), като Курт, които управлява или държа (властта) 60 години, преди владетеля Безмер, срещу когото е записано просто три години. Сред това идва Исперих (Аспарух) княз, на страната на Дунава, срещу който са записани 61 години.
В историята на византийския хронист Патриарх Никифор, се говори за владетеля на уногундурите Куврат, племенник на Органа, който въстанал срещу кагана на аварите (управлявали в Централна Европа) в 635 година. Същият Куврат (Кубрат) сключил мир с византийския император Ираклий (610 – 641), който те и двамата спазвали до края на живота си. Така тук виждаме отбелязана годината 635, като начало на някаква независимост, а не годината 632.
Друг византийски историк Теофан Изповедник, говори за обединението Стара Велика България, което е обхваща земите по-скоро на Таманския полуостров, от източната страна на днешния Керченски пролив, а не земите на днешния Кримски полуостров. Кубрат бил господар на племената, живеещи в тези области, около средата на седмото столетие. Според хронистите, той починал по времето на император Констант II (641 – 668), или почти едновременно с него, който император управлявал след Ираклий. Преди повече от сто години, видният български историк проф. Васил Златарски, след съответни изчисления, дава години на управлението на Кубрат 602 – 662 година. Само че, може да срещнем и много други дати, за управлението на Кубрат, според прочита на различните историци.
Ако сега се върнем от частното към общото, онова което трябва задължително да отбележим, е че българската държава, с нейната 1300 или 1400 годишна история, се явява само върхът на една огромна пирамида, или само повърхността на един огромен айсберг, ако може да използваме подобни сравнения. Българската държава е следствие и логично продължение на едни хилядолетни процеси, които са се случвали в нашите земи, на Балканите и в земите околовръст. Като спираме нашето внимание единствено върху тези 1300 или 1400 години България, колкото и много да звучи това на пръв поглед, ние режем поне няколко пъти повече история, която е изконно свързана с това, което наричаме българска държава. А това съзнание, за дълбоката древност и приемственост по нашите земи, е ключово важно за сегашния живот и за творческия потенциал на съвременния българин. Възраждане и установяване на държавност, по нашите земи се е случвало много пъти, през хилядолетията, благодарение именно на чувството за древност, за наличие на традиция, на общи социални и религиозни принципи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #4, #18
13:03 23.11.2025
2 ХанкУ брат
13:04 23.11.2025
3 Питам
Коментиран от #36
13:04 23.11.2025
4 Мехмед
До коментар #1 от "Гост":Дай боже!
Коментиран от #6, #8, #46
13:15 23.11.2025
5 Иван Грозни
13:17 23.11.2025
6 Гост
До коментар #4 от "Мехмед":Въпреки, че те са голяма напаст и оцеляват като хлебарките. Не знам какво трябва да се направи още.
13:17 23.11.2025
7 БЕЗ МАЙТАП
13:17 23.11.2025
8 Мехлем
До коментар #4 от "Мехмед":Не те знам мех с какво си, но когато споменаваш името Божие, трябва да спазваш някои религиозни правила!
13:18 23.11.2025
9 Ханко Брат
Коментиран от #10
13:20 23.11.2025
10 Ако се замислим
До коментар #9 от "Ханко Брат":Като факт е добре, но като състояние, към датата, не е много празнично.
13:23 23.11.2025
11 Мдаа!🤔
Коментиран от #14
13:26 23.11.2025
12 681 е истината
Коментиран от #38
13:27 23.11.2025
13 Искам да има
13:28 23.11.2025
14 Точно тази
До коментар #11 от "Мдаа!🤔":Много правене не ще, само махаш капачето.
13:31 23.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Винкело
14:04 23.11.2025
17 Клетниците
14:17 23.11.2025
18 Исторически диктант
До коментар #1 от "Гост":България е създадена през 1878 г.
Всичко друго е само приятна историческа фантазия.
Нито една от традициите на Първото или Второто Българско царство не са приети днес.
Каква е връзката с тях?
Къде са потомците на старите Български царе? Къде са тяхните закони? Къде е вярата? Останал е ефин български език, който активно се заменя с чуждици.
Днешна България е създадена от Русия върху останките на Османската Империя. Това е държава по образеца на Васил Левски и революционерите. Но за съжаление, даже тяхните завети не пазим.
Коментиран от #42
14:31 23.11.2025
19 ЯМБОЛИЯ
Коментиран от #40
14:32 23.11.2025
20 История бг
14:34 23.11.2025
21 Трябва само 09.09. да има
14:37 23.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Лили И Ванова
14:40 23.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 грешка, грешка, грешка...
Коментиран от #37, #41
14:56 23.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Василеску
15:22 23.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Гърция е България
15:30 23.11.2025
30 Ех, таварищи !
Коментиран от #33
15:41 23.11.2025
31 Сатана Z
15:46 23.11.2025
32 Бг гражданин
Коментиран от #49
15:55 23.11.2025
33 Файърфлай
До коментар #30 от "Ех, таварищи !":Лейдис енд Джентълменс,уиф плежър ще ви съобщя,че древна Бългерия,някъде 1 300-1 400 годишна,не можа да стане 16 республика,но днес е наша,безгласна колония,аборигените се самоизяждат помежду си,лъжата и корупцията процъфтяват,но иначе са вери Хепи и послушни и ходят на Холидей в Гърция!
15:55 23.11.2025
34 Никой
15:57 23.11.2025
35 Вай, анасънъ, драги зрители !
16:01 23.11.2025
36 Джак Спароу
До коментар #3 от "Питам":При по-мутгавите българи е нормално да познаваш прадядо си, щото на 16 си баща, на 32 дядо, на 48 прадядо и на 64 прапрадядо, че може и баба да си станал
16:02 23.11.2025
37 грешка, грешка, грешка...
До коментар #25 от "грешка, грешка, грешка...":Продължение
Нека обърнем малко внимание и на имената а двамата Сабиниан Магнус и Флавий Сабиниан. Имена внушаващи за римски произход, но факт е, че на Балканите много хора от местен произход са ползвали римски имена. Сабиниан Велики, местен владетел с римско име, притежаващ свои въоръжени отряди, според Енодий предвождащ "своето племе" (българите). В 479 г. Сабиниан е назначен за военачалник на българите, управител на Воден и областен началник на Илирия и Македония. Тогава в 479 г. император Зенон за да предотврати заплахата от готите, се объръща за помощ към тракийските хуни и българите (Йоан Антиохийски). За същата гдина подобни сведения ни дава и Комес Марцелин. След Зенон, император Анастасий (491-518) назначава сина на Сабиниан Велики, Флавий Сабиниан за "magister militum" отново във Воден. По всичко личи голямата бъркотия, умишлено създадена от политиците-историци, относно основаването на България от Аспарух и смесването на имената на двама различни владетели (Батоя и Аспарух), представяйки ги за една и съща личност, докато българите в Илирия и западните Балкани са били обтатели доста по рано. Неоправдано се пренерегват и множеството български изтоници, които при внимателен анализ ни дават много ценна иформация, коят официално не се ползва и се обявява като ненадеждна. Дори от История славянобългарска на Паисий се изучават само две странички, в четвърти пети клас, но като литературно произведение, а не като исторчески източник. Точно поради тази пр
Коментиран от #44
16:13 23.11.2025
38 Постоль
До коментар #12 от "681 е истината":Дай им само да бъркат хан Кубратова България с хан Аспарухова!
16:14 23.11.2025
39 Първата Европейка Скитска България
След смърта е избухнала Гражданска война, заради спора, кой да бъде начело- Шамбат Кий, чичото, или синът Бат Баян..Аспарух подпомага чичо си, Хазарите - Бат Баян.Шамбат Кий е упреалявал три години. След неговата смърт, братята Бат Баян и Аспарух се сдобряват и започват битка с Хазарите. Същеременно България е поделена между братята. На запад от река Днестър, включая Балканите на Аспарух, източно от Днестър на Бат Бая
16:34 23.11.2025
40 Тракиец
До коментар #19 от "ЯМБОЛИЯ":Точно така. Точно тогава ние и в Южна и в Северна България и сме били 100% Византийци.
18:21 23.11.2025
41 Сирмианец
До коментар #25 от "грешка, грешка, грешка...":Сирмиум е остатък Сърбия, т.е. българите не са били тук, а там, докато тук са живели траки, чиято държава е Византия.
Коментиран от #47
18:28 23.11.2025
42 копи пейст
До коментар #18 от "Исторически диктант":Константин Велики е докарал вода в столицата на Римската Империя с водопроводни тръби от България (GIBI, том V, c. 323, 1964).
Коментиран от #45
18:32 23.11.2025
43 Витковски
2032 ще честваме 1400 г „Чувство за държавност“
18:34 23.11.2025
44 Аспарух Кубратов
До коментар #37 от "грешка, грешка, грешка...":Ама я немам Римско име, бе......и у нас никой не е бил с такова...
Коментиран от #48
18:38 23.11.2025
45 Дето Паро
До коментар #42 от "копи пейст":А кой е бил тогаз български цар? Константин ли? Той е бил Римски император, а не Български.
Коментиран от #50
18:42 23.11.2025
46 ,,,,,,
До коментар #4 от "Мехмед":Отивай в Кападокия, навлек
19:17 23.11.2025
47 грешка, грешка, грешка...
До коментар #41 от "Сирмианец":Сръбскаото име е Сремска Митровица, което е и до днес, а Сирмиум е средновековното име на същия град в римската провинция Панония. Траките никога не са имали държава на име "Византия", друга тема е, че по голямата част от импраторите като Константин Велики и почти всички след него са били с тракийски произход. Импрерията докато е съществувала е наричана "Източна Римска империя", а име "Византия" не е съществувало до опкупацията на Константинопол от Османските турци и още 100 години след това. Наречена е Византийска от историците столетия след изчезването ѝ, за разлика от други съществували през Късната античност и Средновековието. Изразът „византийски“ („византийска“) в съвременния му смисъл се среща за първи път у Йероним Волф през 1557 г. за да се спести дългото наименование "Източна Римска империя" и става традиционен за историческата литература след издаването на Парижкия историографски корпус през 1645 г.
19:28 23.11.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Голям праз
До коментар #32 от "Бг гражданин":Защото историята не е точна наука. И кой ти е казал,че съседите не пренаписват историята?
20:41 23.11.2025
50 копи пейст
До коментар #45 от "Дето Паро":Теофан пише: „В тази година (531 г.) се раздвижиха в Скития и Мизия двама български княза с много българи и други ...
20:56 23.11.2025
51 Голям праз
Коментиран от #52
21:07 23.11.2025
52 Голям праз
До коментар #51 от "Голям праз":Това е отговор на пост 12 , 681 г е истината.
21:14 23.11.2025
53 Валентин Христов
22:30 23.11.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.