Какво може да научи Германия от страни като България

Какво може да научи Германия от страни като България

21 Декември, 2025 19:01 1 291 13

  • германци-
  • германия-
  • българия-
  • стефан колев-
  • икономика

В Германия може да ги смятат за изостанали, но страни като Полша, Чехия или България отдавна са наваксали изоставането си в икономиката

Какво може да научи Германия от страни като България - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Много германци живеят с представата си за страните от Централна и Източна Европа отпреди 20-30 години. Макар още да съществуват разлики, 20 години след присъединяването на повечето от тях към ЕС вече има и достатъчно прилики, за да се правят и полезни сравнения с изводи за Германия , пише Стефан Колев, директор на Форума "Лудвиг Ерхард" в Берлин в публикация за "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ).

Авторът дава пример с ръста на брутния вътрешен продукт на глава от населението в съотношение с покупателна способност: по този показател Чехия вече е на нивото на Испания , а България е на път да изпревари Гърция . Британските медии пък са забелязали, че покупателната способност на полските граждани се доближава до тази в Обединеното кралство.

Да се изправиш отново на крака след падането

Публикацията дава отговор и на въпроса как е станало това наваксване. В тази връзка авторът прави кратък преглед на извършения преход в страните от Централна и Източна Европа. "Шоковете дойдоха неочаквано и на различни нива: инфлационни вълни, правна несигурност, демографски колапс, политическа поляризация, идеологическа дезориентация. Кризите от 1990-те години преобразиха икономиките на тези страни, но и всичко около тях", посочва Колев.

От това обаче излезе нещо полезно: колкото по-дълбока беше поредната криза, толкова повече хората трябваше да развиват умения как да се справят и да оцелеят. Или както пише Колев - става дума за способността да се изправиш отново на крака, след като си паднал за кратко .

На фона на толкова много кризи в света днес, опитът на източноевропейските държави, натрупан по време на техния преход, е безценен и може да бъде използван сега от "старите" страни членки на ЕС в хода на трансформациите и при тях, твърди авторът, който извежда и няколко поуки от това.

Растежът е възможен и в ЕС

Опитът на страните от Балтийско море до Балканите показва, че когато постоянно трябва да се преоткриваш, защото старите икономически структури се разпадат, това продуктивно разрушение води и до растеж, пише Колев. Изводът за Германия: тя може да извърши необходимата трансформация хуманно - като използва предимствата на социалната пазарна икономика и помогне на губещите в този процес бързо да се изправят отново на крака.

Икономическият растеж е възможен и в ЕС. Безумието с регулациите е достигнало размери, които вече вредят на динамиката на икономиката. В този смисъл има нужда от дерегулация, която според Колев е спешно необходима. Но ЕС не бива да се използва като оправдание или както пише авторът - като смокиново листо пред провалите на политиката на национално ниво. В тази връзка е цитирана германската данъчна система, която отдавна е станала неконкурентоспособна.

Плюсовете на Източна Европа

Дълбоките промени след 1989 година доведоха и до тежка демографска криза в повечето страни от Централна и Източна Европа: раждаемостта спадна значително , търсенето на работна ръка намаля, засили се вътрешната миграция, която обезлюди селските райони. Последва и мощна вълна на емиграция: България и Румъния например загубиха над 20 процента от населението си, посочва ФАЦ.

Въпреки това Източна Европа се справя : хората постоянно се приспособяват към намаляващия дял на трудоспособното население, като работят по-дълго - много от тях и след достигане на пенсионна възраст. Към това се добавя и тяхната откритост към новите технологии, което често липсва в Германия, според Колев. Източноевропейците си спестяват много от аналоговите бюрократични процедури и се озовават директно в една нова, цифрова администрация - далеч не само в Естония , уточнява авторът. А напоследък се наблюдава и значителна обратна миграция на млади хора, очевидно привличани от растежа, четем още в публикацията.

Може би това е най-важното послание от позицията на опита, натрупан от източноевропейците: твърде често приемаме, че нещата в политиката вървят отгоре надолу, а след това се ядосваме, че нещо не върви. По-перспективна изглежда обратната посока - да се върви отдолу нагоре, а обикновените хора да решават проблемите децентрализирано. И да не спират да се учат, за да са подготвени за следващата криза, пише още в публикацията си за ФАЦ ръководителят на Форума "Лудвиг Ерхард" за икономика и общество в Берлин Стефан Колев.


  • 1 Последния Софиянец

    2 9 Отговор
    Българският дух за пореден път смая света..По целият свят говорят:Вижте какво правят българите.А ние кога?

    Коментиран от #2, #8

    19:06 21.12.2025

  • 2 Работа

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Като няма , крадливи политици,тогава.

    19:29 21.12.2025

  • 3 Унтерменшен - презират ни

    12 2 Отговор
    Намират за нормално да бъдем пожертвани като уккраинците.

    19:38 21.12.2025

  • 4 В България има само зомби фирми

    4 1 Отговор
    При финансова катастрофа или война те умират. Остава- Храна. Лекарства . Дрехи. Енергия. А в България фалшиви фирми колкото искате.

    19:51 21.12.2025

  • 5 Смех

    4 2 Отговор
    Като си купувам автомобил или храна е от техните вериги, а на този "икономически растеж" в бг тури му пепел

    20:03 21.12.2025

  • 6 мгммхмх

    2 2 Отговор
    какво е научила Германия за България вече ?
    - медиите лъжат
    - политиците лъжат
    - правосъдието лъже
    - мвр е опг

    повече трябва ли им да знаят ?

    20:10 21.12.2025

  • 7 Силиций

    2 1 Отговор
    Както казва програмирания "избирател" в България:
    "КражбА колко може! "

    20:10 21.12.2025

  • 8 да бе, да

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Американците започнаха да пеят една пеничка: "Как ще ги стигнем Българите?" А ние пеем: "Как ще ги стигнем... турците?"

    Коментиран от #13

    20:14 21.12.2025

  • 9 Факти

    2 4 Отговор
    Германия може да научи от нас, че руското робство не води до нищо хубаво. Те си го знаят де. Източна Германия мизерстваше под руско робство и хората бягаха тайно през границата с риск живота си. Има един много хубав филм Балон (2018) по истински случай.

    20:14 21.12.2025

  • 10 Ганя Путинофила

    0 1 Отговор
    Германците трябва да научат от България, че Ганя си е просто бай Ганя!

    20:35 21.12.2025

  • 11 Масовата заплата в Русия е 30 000 рубли

    0 1 Отговор
    т.е. 300 евро!

    20:38 21.12.2025

  • 12 вен серемос

    1 0 Отговор
    Фашиска Хитлеристка Германия,трябва да научи че е победена страна във ВСВ от Червената Армия заедно с Първа Българска Арчмия.Фашистка Германия трябва да знае ,че пак Русия и Вл. Вл. Путин,заедно с Българската Армия и Върховен Главнокомандващ Румен Радев ще бъдат бИти ,както през ВСВ!!! Фашистка Германия ,заедно с кръвосмесителната Англия, с ЕС, с НАТЮ, с черна Франция и бабофила Макарон ,ще бъдат занулени от Русия и от България.Опичайте си акъла фашисти!!!

    20:46 21.12.2025

  • 13 Ти наред ли си?

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "да бе, да":

    Сравняваш стандартът на живот у нас и в Турция ли? Границата е свободна, може да поживееш известно време в Турция, да поработиш, и ще разкажеш колко е хубаво. Дори от турските села не ходят да работят в Турция, толкова е добре. Какви хора има у нас не е истина, очаквам някой да хвали Косово, Албания, Молдова колко е добре... Германия с темпото, с което пропада наистина скоро ще започне да се учи от държави от бившия СИВ, а немците ще ходят да работят зад граница... в Полша например.

    20:47 21.12.2025