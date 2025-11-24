Новини
Любомир Аламанов: Спрете да наричате този опит за грабеж "ляв бюджет"!

24 Ноември, 2025 13:03

Така предложеният бюджет е "мутро-милиционерски". Взимат ни като мутри, раздават си като милиционери.

Илюстративна снимка БГНЕС
Любомир Аламанов Любомир Аламанов
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Спрете да наричате този опит за грабеж "ляв бюджет"!

Левите бюджети се характеризират с масови програми, социални дейности, безплатни комунални услуги, помощи за хора в неравностойно положение и всичко друго, което е свързано с подкрепа от страна на държавата към огромни групи от населението.

Така предложеният бюджет е "мутро-милиционерски". Взимат ни като мутри, раздават си като милиционери.

Нагли, яки, прости мутри обикалят фирмите и им крещят: "Ей, дадохме ви за ток, сега скачайте от джобовете и давайте пари, ние ви пазим." Познато, нали?

Повишават заплатите само на милиционери и силоваци. Вече много администрации протестират, защото реално парите им намаляват. Тъй като не са силови структури.

Само отсечка от Околовръстния път е заложена за 2 милиарда лева. Миналата година е струвала 500 милиона. Какво, да няма 400% инфлация? Не, просто мутрите ще си вземат парите, за да купят следващите избори. Познато, нали?

10 милиарда в ББР, Водна държавна компания, Енергийни държавни компании, всякакви държавни структури, обединени от едно - от тях могат да си раздават без обществени поръчки. И без самите политици да си цапат ръцете. "Те, компаниите, са независими, ние не знаем защо са дали 100 милиона кредит на Вълка, на Мечката, на Лисицата." Познато, нали?

И много пари за общините. Ама не всички общини, София не е получила и лев субсидия, която ѝ се полага по закон. А онези, правилните общини, след снимката в кабинета, получават много. Не че нещо правят, но получават. И дават заплати. И плашат хората. И се готвят за избори. Познато, нали?

Помнете Пазарджик, мислете за цяла България.

Затова да наричаме нещата с истинските им имена. Това е "мутро-милиционерски бюджет", който ще осигури на няколко човека финансовия ресурс да купят следващите избори.

Вие може да не се интересувате от политика, но политиката не спира да се интересува от вас, не спира да ви взима парите, да ви краде изборите и да ви съсипва бъдещето. Каквото и да ви говорят Наглите по телевизорите.

Спокоен ден!

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Адвокат не е

    15 0 Отговор
    Опит по стара отъпкана пътека е … Нарича се рецидив …

    13:08 24.11.2025

  • 2 АХИЛ

    2 21 Отговор
    СОРОСКИ МИШОК.

    13:20 24.11.2025

  • 3 Цвете

    14 1 Отговор
    МАФИЯТА СИ ИГРАЕ С ОГЪНЯ. ТЕМЕНУЖКЕ, НАКРАЯ ТИ ЩЕ ОБЕРЕШ ПЕШКИРА. НЕ ЧУЛИ, КАКВО КАЗА ЛИДИЯ ШУЛЕВА. МАЙ ТЯ Е ПО ГРАМОТНА ДОСТА ОТ ТЕБ, ТАКА, ЧЕ СЕ ВСЛУШАЙ В СЪВЕТИТЕ Й.🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    13:32 24.11.2025

  • 4 Цвете

    10 1 Отговор
    МАФИЯТА СИ ИГРАЕ С ОГЪНЯ. ТЕМЕНУЖКЕ, НАКРАЯ ТИ ЩЕ ОБЕРЕШ ПЕШКИРА. НЕ ЧУЛИ, КАКВО КАЗА ЛИДИЯ ШУЛЕВА. МАЙ ТЯ Е ПО ГРАМОТНА ДОСТА ОТ ТЕБ, ТАКА, ЧЕ СЕ ВСЛУШАЙ В СЪВЕТИТЕ Й.🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    13:32 24.11.2025

  • 5 Буха ха

    22 0 Отговор
    Бюджетът е скандален, престъпен, отвратителен. Овцете гордо мълчат

    13:38 24.11.2025

  • 6 Точен

    6 7 Отговор
    Аламанов ли си, Блябляманов ли си, я кажи защо пихте кафе и дадохте цялата власт на мутрите? ВЪЗРАЖДАНЕ ви предупреждаваха, ама вие заради българоубийсвената еврозона и завистта си срещу Радев си самонаписахте политическия некролог. Не говорите за еврограбежа, с който западните банки и корпорации печелят законно /чети: законно крадат/ 16,5 млрд евро годишно от отънелите джобове на българите, без да броим суровините - мед, злато, води, комуникативни услуги, ток, абе всичко, което ограбва България!

    13:42 24.11.2025

  • 7 Драгалевски Менги

    1 3 Отговор
    грабежа мина НАСКАЧАХА СЕ

    13:42 24.11.2025

  • 8 пресолена

    0 4 Отговор
    ляв бюджет.както беше вашия.....

    13:44 24.11.2025

  • 9 мутрафон

    2 0 Отговор
    нашио човек боко банкянския знае

    13:51 24.11.2025

  • 10 Кое не е така ?!

    3 1 Отговор
    Факт !

    14:00 24.11.2025

  • 11 Ганя Путинофила

    0 1 Отговор
    На путин 40% отива за война!
    Какво мрънкяте?

    14:12 24.11.2025

  • 12 икономист

    1 1 Отговор
    Любо, я попитай, консултирай се с Владко Тъпото от Долни Дъбник и ще получиш "компетентен" отговор.

    14:22 24.11.2025