Новини
Мнения »
Васил Велев пред ФАКТИ: За да се харесат на 200 хиляди души управляващите, ще обеднеят 2 милиона

Васил Велев пред ФАКТИ: За да се харесат на 200 хиляди души управляващите, ще обеднеят 2 милиона

24 Ноември, 2025 13:19 15 168 85

  • васил-
  • велев-
  • бюджет-
  • пари-
  • заплата-
  • дивидент-
  • данък-
  • труд

Хората, които сега не разбират бюджета, ще го разберат, когато видят фишовете си за заплата през февруари, казва той

Васил Велев пред ФАКТИ: За да се харесат на 200 хиляди души управляващите, ще обеднеят 2 милиона - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В навечерието на обсъждането на държавния бюджет напрежението между работодателските организации и управляващите нараства. Представителите на бизнеса предупреждават за риск от по-висока осигурителна тежест, демотивация на работещите и потенциално изтегляне на инвеститори. Според тях заложените приходи са нереалистични, а разходите – прекомерни, което може да доведе до ускорено задлъжняване на страната. Пред ФАКТИ говори Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

– Г-н Велев, как гледате думите, че това е единственият бюджет, който може да се предложи от управляващите…
– Разбира се, че не е това единственото, което може да се предложи. Работодателските организации направиха конструктивни предложения как може да се подобри проектобюджетът, като не се вдигат данъци, осигуровки, не се бърка в джоба на 2 милиона работещи хора и в същото време да не се влоши салдото. Тоест, ние направихме три предложения за промяна в приходната част и няколко в разходната.

– А чуваемост има ли за тях?
– Като че ли няма чуваемост. Това бързане за приемане на бюджета, този опит за формално обсъждане в Тристранката, в което ние отказахме да участваме, говори за това. Очевидно не се слуша. Въобще не се чуват логични аргументи, добри предложения. Чува се само улицата. Ако има протести – проблемът се решава някак.

– Ако няма протести – проблем няма. Така ли излиза?
– Не, проблемът остава и расте, и един ден ще избухне.

– Много се коментира данък дивидент – бил и луксозен, защото хората купували така луксозни коли и яхти…
– Например, от гледна точка на луксозното потребление – яхти, самолети и т.н.? Аз не познавам някой, който да си е купил яхта или самолет с дивидент.

– Но чухме, че луксът се "удря" по този начин…
– Че някой, който е реализирал печалба и е разпределил дивиденти, с обложените пари си е купил яхта или самолет? Не е сериозно това. Чуваме как ще консолидираме луксозното потребление. То не се консолидира по този начин. Яхтите и самолетите не се купуват от физически лица, а от фирми. За сметка на това ще изгоним и малкото инвеститори от капиталовия пазар. За сметка на това ще бъркаме в джоба и на дребните инвеститори – тези, които са притежатели на миноритарни пакети от предприятията, работници, служители. Това са стотици хиляди души, които получават макар и малък дивидент.

– Какъв ще е ефектът от данък дивидент за хазната?
– Според нас приходите ще намалеят, а няма да се увеличат. Това всички го виждат, знаят и казват. Това е и заради авансово изтегления дивидент през тази година, но не само.

– Какъв е основният проблем на бюджета според вас?
– По-големият проблем, всъщност, е ръстът на осигурителната тежест. Ръстът на осигу-ровките бърка в джоба на всички работещи в икономиката в частния сектор.

– Как ще се отрази това на едно семейство?
– Грубо казано – 50–60 лева месечно ще струва това на човек със средна нетна заплата от около 2000 лева. И това е само за следващата година с 2% ръст. За двамата доходът ще е с около 100 лева по-малко.

– А по-следващата?
– По-следващата (б.р. – 2027 година) с още 1%. Така данъкът върху труда (осигурителната тежест) ще нарасне от 53% до около 58%. За да се платят 100 лева нетно, трябва да се внасят тези 53% осигуровки и данък сега. Това прави увеличение от 53 на 58 лева месечно през 2027-а. Така от масата пари, които се разпределят за възнаграждения, ще бъде извадена по-голяма сума, за да отиде в бюджета и оттам най-вече в сектори като отбрана, правосъдна система, прокура-тура, МВР, където възнагражденията растат с двуцифрени числа. Миналата година нараснаха с 50%, тази – с още 12%. Някои държавни комисии отново са с 50%.

Имаме за две години удвояване на възнагражденията в някои репресивни структури, докато хората на труда, които пълнят бюджета с данъците си, обедняват.

Тоест, за да бъдат обичани управляващите от примерно 200 хиляди души, ще бъдат „намразени“ от 2 милиона души. За да се харесат на 200 хиляди души управляващите, ще обеднеят 2 милиона! Това е аритметиката. Хората, които сега не го разбират бюджета, ще го разберат, когато видят фишовете си за заплата след Нова година – през февруари, когато ще получат заплатите си за януари.

– Заложените приходи в бюджета изпълними ли са според вас?
– Не е изпълнимо. Няма как да нарасне с 1/3 ДДС. Тази година нарасна с два пъти по-малко от това, което бе планирано. Прекомерните харчове, които се залагат, не съответстват на състоянието и ръста на икономиката. Това води до продължаващо задлъжняване с много бързо темпо. Следващата година ще платим два пъти повече лихви по държавния дълг, отколкото сме платили миналата.

За две години имаме удвояване на лихвените плащания.

Милиарди левове ще отидат за обслужване на дълга, вместо за образование, здравеопазване, култура, спорт.

– Може ли да се каже, че просто ни харесва да теглим дългове? Или сме поставени в та-кава ситуация?
– Явно определени управляващи смятат, че се „минаваме“, след като не участваме в тази финансова вакханалия, обзела Западния свят – говоря за задлъжняване.

– Да се живее на кредит?
– Но това не е безопасно. Бързо ще стане така, че няма да ни дават кредити, а в един момент тези кредити ще се поискат. Тогава ще дойде външен човек да управлява публичните финанси, след като ние не можем да ги управляваме. Този филм сме го гледали, но паметта е къса явно – така беше при фалита на държавата през 1996–97 г., така стана в Гърция, така става сега в Румъния. Замразяват се доходи, намаляват се пенсии и минимални заплати, както стана в Гърция. Това ще се случи в България утре.

А днес виждаме една голяма несправедливост: не може хора с висше образование, квалификация и специализация да получават 2–3 пъти по-малко от хора със средно образование в репресивния апарат.

Обществото няма да понесе тази нес-праведливост.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 87 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е да де нали

    55 5 Отговор
    Толкова им електората !?…..

    13:22 24.11.2025

  • 2 честен ционист

    7 40 Отговор
    Нови 2 млн ще дойдат на тяхно място.

    13:25 24.11.2025

  • 3 2 млн сме за Русия

    16 30 Отговор
    Приемем ли цифровото Еврото нищо не може да спре една Франция, или Германия например да ни върне всички регистрирани в България бежанци, и даже да им плаща издъжката, ако не шават от територията.

    Коментиран от #8

    13:27 24.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    26 9 Отговор
    Срещу по високите такси за паркиране 2 млн ни подкрепят и 45 000 обещаха да дойдат пред общината а бяхме само 300

    Коментиран от #14

    13:27 24.11.2025

  • 5 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    72 7 Отговор
    "Ако настаниш прасе в двореца, то не става крал. Дворецът става кочина."
    Така, че ако две-три npaceта са настанени в Парламент, Президентство, Прокуратура ... няма как България да не стане кочина.

    Коментиран от #82

    13:28 24.11.2025

  • 6 гражданин

    26 51 Отговор
    тоя чичо е никой, дава заплати на едва 2500 човека неговата група, а го гледаме всеки ден по телевизията, оня от Уолтопия също, който така или иначе щял да напуска държавата, ами напускайте, отивайте в Германия, там данъци и осигуровки сигурно няма, и сигурно корпоративния данък е само 10 процента, колкото и тук

    Коментиран от #10, #67

    13:29 24.11.2025

  • 7 Хаха

    26 51 Отговор
    Велефф не пропуска ден да не рИве от телевизора или по медиите за "високите" бюджетни заплати, като че ли той лично ги раздава!
    Но го стяга чепика, че заплатите в бюджета са по-високи от тези на неговите работници, за отпуските да не говорим и вероятно заради това му бягат по-кадърните кадри в бюджетни предприятия, на по-добри заплати и други условия! Ами така е, щом се стиска за да има за офшорните му сметки, за имоти, яхти, коли, поколения, за неприлични бакшиши по екзотични острови... Да не се ослушва, а да развръзва кесията, щото и той иска от 01.01.26 г. да сме в клуба на "богатите"! Няма "богати" държави с мизерни заплати, Велефф...

    13:29 24.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Буха ха

    37 4 Отговор
    Твърдо нье. Ще обеднеят не управляващите, а хората

    13:33 24.11.2025

  • 10 ГЕРБ АД - Асвалтополагане и ремонти

    72 8 Отговор

    До коментар #6 от "гражданин":

    Заплата не се дава, а се изкарва !
    Когато вземаш от тези, които изкарват парите и благата и ги даваш на нищоправещи и излишни тъpтeи и неyдачници, това неминуемо води до бедност за всички.

    Коментиран от #19, #21, #30

    13:36 24.11.2025

  • 11 Помнещ

    32 19 Отговор
    Тоз другар беше против заплата 1200 лв минимална , милионер е!

    13:37 24.11.2025

  • 12 Разбирач

    43 8 Отговор
    Тоя очилатко на снимката наистина ли е толкоз тъп, че да не вдява, че на изборите гласуват точно тези 200 хиляди, а не тези 2 милиона. На последния им е все тая. Те живуркат в територията на инерция. Все им е тая дали управляват Тиквата, Шиши, Харвардските измамници, Копейкин, Руди Гела или Фастъците

    13:38 24.11.2025

  • 13 дрън дрън

    49 7 Отговор
    Ами тия 2 милиона като не гласуват против мафията, дефакто я подкрепят и заслужават да обеднеят !

    Ама и тогава пак няма да им дойде акълът ...

    13:38 24.11.2025

  • 14 Ганя Путинофила

    14 21 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    И сбърканите русофили са само 300.

    Коментиран от #59

    13:38 24.11.2025

  • 15 Ззз

    53 6 Отговор
    Само в България е възможно работодателските организации да защитават интересите на работниците по-добре от така наречените синдикати - КНСБ до ония ден бяха съгласни за бюджета. А на Тулyпа тия 200 хил. гарантирани гласа ще са му като манна небесна след изтичането на цuгaнскuте му гласове към пpacето.

    13:40 24.11.2025

  • 16 йхсфйс

    31 6 Отговор
    полицейска държава.
    скоро държавата на Д П

    13:41 24.11.2025

  • 17 Ганя Путинофила

    16 10 Отговор

    До коментар #8 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Ганя русофила не ще дасе вози на Масквич. Иска БеЕмВе!

    Коментиран от #40

    13:41 24.11.2025

  • 18 капиталиста социалист

    22 2 Отговор
    Това червено куфарче няма свършване евала ,вълшебно е

    13:42 24.11.2025

  • 19 Хаха

    18 23 Отговор

    До коментар #10 от "ГЕРБ АД - Асвалтополагане и ремонти":

    И кво според теб е "изкарал" тоя шнорхел на снимката!? Дали повече, отколкото е взел.... Да ходи да "изкара" нещо в Германия щом е недоволен от България, а той самия "кадърен"... Или поне финансов министър в България да покаже как се прави и разходва бюджета на държаната!?

    13:44 24.11.2025

  • 20 ще обеднеят повече от 2 милиона

    19 17 Отговор
    Ама заради НАТО,тенекиите, барутите и олигофрениите

    13:53 24.11.2025

  • 21 демократ

    15 5 Отговор

    До коментар #10 от "ГЕРБ АД - Асвалтополагане и ремонти":

    Че Българските предприятия какво "изкарват". Кой конглокират къде и на кой пазар колко конглокентноспособни сме.

    13:54 24.11.2025

  • 22 Щото е много лоша

    22 1 Отговор
    "Атмосверата" и за това Домушчиев милиардер в евро за 10 години стана нали? Само щавене за вас !

    13:55 24.11.2025

  • 23 Това е истината !

    18 4 Отговор
    Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата между служителите и работниците в тези фирми и корпорации . И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи. Ъхъъъ..

    13:58 24.11.2025

  • 24 Майстор Тричко

    23 9 Отговор
    По неофициални сведения за една година (2024) са раздадени дивиденти от 23 миларда лева. Т.е. скрити от данъци пари. Те не отишли за луксозни коли и яхти, а с тях богаташите си купували семки и бонбонки за мача между ЦСКА и Левски... или пък ги давали за благотворителност на Българската Коледа. То бива лицемерие, но такова икономическо заробване НЕ БИВА. Но каквото посееш, това ще пожънеш. Бурите се задават от далечния запад - САЩ (всяко седмо дете там живее в нищета - бъдещата армия на бунта), близкия запад - Германия, Франция, Испания, Италия, а чак след това в заспалите блажен сън бивши соцдържави. Но бурите са неизбежни - "... пролетариатът може да изгуби само оковите си".

    13:59 24.11.2025

  • 25 Ачо от ПП

    19 17 Отговор
    Само с си виновни тези 2 милиона заблуденяци като не гласуват. Ако бяха гласували за ПП сега щяха да си свиркат. Киро осигури лично от Америка газ за 2 дни като ни го спряха. Асен увеличи пенсии, заплати, всичко. Спря контрабандата и бюджетът се пръскаше по шевовете. Но като не гласуват, сега да си сърбат попарата.

    13:59 24.11.2025

  • 26 Д-р Марин Белчев

    20 14 Отговор
    Велев използва реални слабости в бюджета – особено увеличената осигурителна тежест и нарастващите държавни разходи – но върху тях надгражда силни преувеличения и драматизация. Интервюто представя едностранно бизнес интереса като универсален обществен интерес, което е манипулативен подход. Няма икономически основания да се говори за фалити, масово обедняване или бягство на инвеститори. Има обаче напълно валидни аргументи за риск от по-висок дефицит, лошо мотивирани разходи и ускорено задлъжняване.

    Велев удобно пропуска ключов контекст: България остава държавата с най-ниска обща данъчна и осигурителна тежест в ЕС. Да критикуваш само осигуровките, без да споменаваш този факт, е подвеждащо.

    Факт е, че в МВР, прокуратурата и армията имаше агресивно увеличение на заплатите през 2023–2025 г. Но това не важи за сектори като околна среда, води, култура, наука, здравеопазване и социални услуги, където високообразовани експерти едва свързват двата края със заплати под 2000 лв. Това са хората, които реално поддържат функционирането на държавата и бизнес средата. Голяма част от тях изостават хронично спрямо инфлацията – не защото държавата няма пари, а защото политическият избор беше да се финансират силовите структури, които гласуват и пазят ГЕРБ.

    14:00 24.11.2025

  • 27 Вместо глупости да дрънка

    14 5 Отговор
    Само на един въпрос да отговори. Какъв% е облагаемата печалба на фирмите и корпорациите от БВП ? Само на този въпрос !

    14:08 24.11.2025

  • 28 За да се платят 100 лева нетно

    15 3 Отговор
    Приемаме че трябва да се внасят тези 53% осигуровки и данък сега. Това прави увеличение от 53 на 58 лева. Но основният въпрос е заплатите какъв % са от оборота и печалбата. Какъв % от общите разходи са. И повече ли са от тока на индустрията примерно ? А? А като тока ви е субсидиран от Ковида до днес? Мълчите нали.... над 7,6 милиарда са субсидиите от данъците ни но за това пък примерно от КЦМ 1 грам злато, сребро че и олово даже не можем да си купим нали? Щото ви субсидираме подли хора долни ....

    14:16 24.11.2025

  • 29 Дребен бизнес

    12 2 Отговор
    Аз лично ще съкратя персонал от 1.01.2026

    14:17 24.11.2025

  • 30 Промяна

    23 4 Отговор

    До коментар #10 от "ГЕРБ АД - Асвалтополагане и ремонти":

    Нещо си се объркал Всеки сам работи и си изкарва парите А този червеният милионер за 30 години само прибира експлоатира хората и сега реве че данък дивидент му се увеличава А като прибира милиарди от държавата да си плаща ток не реве АЛЧНИ експлоататори Тук работодатели европейски няма Свикнали да работят в сивата икономика и нищо да не плащат на държава и работници

    14:20 24.11.2025

  • 31 Ходи в Индия бре пич

    14 1 Отговор
    Да видиш колко струва труда... Пробвай се да ги наемеш ..Аре успех

    14:20 24.11.2025

  • 32 2024 година:

    11 1 Отговор
    200 милиарда лева БВП
    90 милиарда лева е облагаема печалба на корпорации и фирми. 8 милиарда евро -16 милиарда лева годишно напускат България. На практика бизнеса данъци не плаща а банките 3,7 милиарда направиха печалба за година. Бананова държава и банани за хората. Над 32,5 милиарда лева са вече в обръщение а валутни резерви които по договора с МВФ трябва да има ги няма, а и сега и сребърният фонд ще опукат. Не са казали от МВФ не са ни девалвирали. Над 18 милиарда лева са новонапечатаните фалшиви но истински левове. Кой и как ги напечаата и кой ги усвои никой не казва

    14:22 24.11.2025

  • 33 Промяна

    15 9 Отговор
    Невероятна наглост от този господин Загрижил се за ХОРАТА хахахахахахаха Сее разделения омраза между българите ВЕЛЕВ ЗАГРИЖЕНИЯТ ЧЕРВЕН МИЛИОНЕР

    14:22 24.11.2025

  • 34 На Дедо

    22 5 Отговор
    Велев!? По времето на 90 години, същите като теб бизнесмени!!!!!!!!!! Говорихте на работниците ви. Не говорете толкова много, че на портала чакат такива като вас. Е!? Няма вече на портала. За твое сведение, за това, повечето Българи избягаха в чужбина. Върнах се, от чужбина заради болните ми родители. Работя в склад на едро, за алкохол и безалкохолни напитки. И почти никаде не искат фактури!? Защо ли? А, да казвам ли и това, че правим по няколко десетки хиляди на ден. И фирмата на края на годината отчита, че е на загуба. Че работим по цял ден, а ни водят на 4 часа. И работим 6 дена в седмицата. Печалбата се прекрива, първо. Не издаваме фактури. Второ, идват едни програмисти, и трият програмата и почваме уж с новата!? Ако идват данъчни, те знаят предварително. И ако все пак, решиш да напуснеш. Защото независимо колко време работиш. Бизнесмените. Се обаждат един на друг, и оставаш без работа. Ах, да не забравяме и купоните, те просто не ги дават. Наравиха си къщи за гости!!!! И то безочливо си живеят в тях. Още да пиша ли!? Така е в малкия град, с минимална заплата. Защото Бизнесмените нямат пари за яхти. Така, че ако между фирмите. Се за дължат, да плащат по банков път. Пари ще има за всичко.

    Коментиран от #57

    14:23 24.11.2025

  • 35 От чужбина

    16 4 Отговор
    Бързат да приемат бюджет. Следва недоволство народа, ама едва когато усети това по джоба с през следващата година. Това недоволство довежда до протести и сваляне на правителството. Избори, и Пеевски идва официално на власт. За момента той НЕ е официално на власт и не може да бъде обвинен. Това е научил от Доган - хем разпределя порциите, хем невинен. Освен това Европа трябва да плати войната, а ние сме в Европа, при това от клуб на "желаещите".
    Честито!

    14:25 24.11.2025

  • 36 Повтарям колеги !

    17 1 Отговор
    За 2024 година ! Около 200 милиарда лева БВП
    и забележете около 90 милиарда лева е облагаема печалба на корпорации и фирми. Проверете го и ме поправете ако греша. И тея от КРИБ и Асоциацията на индустриалния капитал в България ми ревнали представете си за заплатите ....

    14:27 24.11.2025

  • 37 696

    12 4 Отговор
    Това не е харесване това е подла схема, 200000 човека плюс всички техни роднини и всички приятели и изборите са спечелени, те са се окопали несретници който друго не могат да работят и гласуват с двете ръце за герб.

    14:39 24.11.2025

  • 38 Ами скоро бях в Китай

    10 6 Отговор
    И да ви кажа че минималната е 1544 долара на месец, базирана на 40-часова работна седмица.7,39 щатски долара на час... от 2026 се говореше че ще е 9,28 долара минимална. Отделно са бонусите ... говоря за минимални. Ей да ходи там Васил Велев...

    Коментиран от #45, #85

    14:51 24.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ганю

    7 6 Отговор

    До коментар #17 от "Ганя Путинофила":

    напротив ще си купя уазка със
    пулемет противотанковьi
    за да ви надупча тиквите когато е нужно
    като ги почна от Костов и масларова чак до сегашните
    изроди

    14:53 24.11.2025

  • 41 Рсхк

    10 2 Отговор
    Хората стачкуват че искат да има за тях повече, а не за управата и децата им

    14:55 24.11.2025

  • 42 Митев

    12 6 Отговор
    Борисов -пожарникар, държавата полицейска....

    14:58 24.11.2025

  • 43 ганю

    9 6 Отговор
    проблемът остава и расте, и е време да избухне.
    падне ли бордът сте прецакани.
    след това ЕС ще ви казва какво колко и как
    или колко ще работите ,получавате и как ше са нещата
    това е. с други думи ще сте зависими на 100 %
    т.е марионетки

    14:59 24.11.2025

  • 44 Хдйес

    11 1 Отговор
    Може да се намалят заплатите в парламента и те да работят за слава парите да се разпределят на най бедните и това е работещо решение и бедните умеят да се возят в луксозни коли това че им се взимат парите не значи че са по глупави от тях и не разбират какво става.

    Коментиран от #47, #56

    15:02 24.11.2025

  • 45 ганю

    12 6 Отговор

    До коментар #38 от "Ами скоро бях в Китай":

    проблема е от бою и герб
    зад тях е мафията
    бою пречи да се работи и хората да работят
    той само краде. за Ел .Стол е.

    15:03 24.11.2025

  • 46 Хдйес

    9 0 Отговор
    Може да се намалят заплатите в парламента и те да работят за слава парите да се разпределят на най бедните и това е работещо решение и бедните умеят да се возят в луксозни коли това че им се взимат парите не значи че са по глупави от тях и не разбират какво става.

    15:05 24.11.2025

  • 47 ганю

    11 4 Отговор

    До коментар #44 от "Хдйес":

    Слави имаше добри идеи
    за 120 депутата референдуми и други подобни.
    но бойчето го смачка сега е като
    восъчна статуя.За всички е видно какво
    става. вие спите ала третата световна идва.

    15:05 24.11.2025

  • 48 Дони

    3 1 Отговор
    Всеки който е там е с мафия зад гърба командването е идвало и сега е от едни и същи който не ги виждаме и не се показват публично но който не ги слуша няма да е там.

    15:10 24.11.2025

  • 49 Асен

    12 3 Отговор
    Когато се роди Българин има само една цел да работи за да издържа държавният служител.

    15:20 24.11.2025

  • 50 Азззззззз

    16 3 Отговор
    Елит, стража и роби. Това е структурата на всяка държава. Сега елитът плаща яко на стражата с парите на робите за да ги пазят. А робите си траят...

    15:21 24.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Готвач

    18 3 Отговор
    От кухнята зная, че примерно в МВР пенсионер взема средно по 4500 + 2500 пенсия, а има млади специалисти къде КПДто им е по високо и не могат половината да докарат. Такова е, пълна порнография. А работодателите ги интересува чистата печалба, скъпата кола, голямата и луксозна къща. Сменят работниците на всеки 6 месеца, роби много. Та това си е заслужил народа. Ромите са най добре. Бачкат в чужбина, идват и си харчат парите като бели хора.

    Коментиран от #77

    16:04 24.11.2025

  • 53 червения чорбаджия

    5 3 Отговор
    реве за ратаите

    16:21 24.11.2025

  • 54 препоръка

    11 0 Отговор
    Като дойдат избори ходете за гъби, а не ходете до урните да гласувате. Преди избори обикновено се пускат тролове, които говорят, че няма за кого да се гласува, за да обезсърчават народа и да не гласува. Но сега нещо не ви изнася. Успокойте се, това си поръчахте - това ви се сервира. На следващите избори пак ходете за гъби или казвайте, че няма за кого да се гласува.

    16:24 24.11.2025

  • 55 Цензура

    13 1 Отговор
    Г-н Велев е прав, разбира се - но от друга страна - вторачвайки се в сламките, не виждаме гредите !!! Защо всички сочат само администрацията (не че там не трябва да се реже), но забравят основната пapaзитнa каста в държавата, а именно хъхpeшките гнycници? Отидете в началото на месецът до коя да е поща, в близост до незаконните им paзвъдници и ще се хваните за главите - огромни вoнящи тyмби, повечето порядъчно окичени със злато, наредили се за "социал", за "интеграционни" и всевъзможни други добавки и надбавки, а мнозина разбира се са си купили и ТЕЛК. Повечето вземат на месец повече от средният пенсионер, без да са работили и една минута в живота си. Кажете, докога ще храним тая отврaтителна cгaн, която само плюcка, размнoжaва се и върши престъпления? Добавете към тях тия с фалшиви ТЕЛК-ове (не са само рoмове), укpoпците по хотелите... заради такива управляващите ни превърнаха в рoби !!!

    16:38 24.11.2025

  • 56 БПФ

    1 4 Отговор

    До коментар #44 от "Хдйес":

    И колко ще спестите от заплатите на 240 депутата?

    16:40 24.11.2025

  • 57 БПФ

    7 5 Отговор

    До коментар #34 от "На Дедо":

    Ами хората крият печалби, защото им писна да ги крадат пpacюгите !!!

    16:49 24.11.2025

  • 58 Или ще плащат европейски заплати

    5 5 Отговор
    Или да се закриват. Роби в България няма. Ако не могат да ги плащат значи не са за работодатели. 3/4 по света ни задминаха с 200

    17:17 24.11.2025

  • 59 007

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ганя Путинофила":

    Нищо общо с темата на разговор но важното е да изтропаш простотията. Много повече са и ще го разбереш, когато Руменчо направи партия.

    17:19 24.11.2025

  • 60 Факт

    5 5 Отговор
    Хората се готвят за война. Затова трябва силен репресивен апарат!

    18:15 24.11.2025

  • 61 Истината

    6 0 Отговор
    ХАЙДЕ СТИГА СТЕ НИ ЗАНИМАВАЛИ С ТОВА ДС БКП ГО+ВНО ВЕЛЕВ..НА ВСИЧКИ НИ Е ЯСЕН ТОЗИ ЗА-ДНИК ОТ ДС КОКТО НЯМА 1 ДЕН ТРУДОВ СТАЖ В ЖИВОТА СИ ЖА-ЛЪК..РЕВЕ НЕ ЗАЩОТО ГО ИНТЕРЕСУВАТ РОБИТЕ МУ А ЗАЩОТО ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ИЗКАРАТ ОТ ДЖОБА СИ 40% ОТ РОБОВЛАДЕЛЦИТЕ ПО 55 ЛВ МЕСЕЧНО ОТГОРЕ И КАЗВАМ 40% защото само толкова осигуряват работниците си на реалната заплата! Аз примерно се карам и съм в конфликт с моите шефове от 2 години че не искат да ме осигуряват на реалната ми заплата а те нон стоп ме лъжат и накрая ми отказаха категорично Проблема е че съм пробвал на десетки места другаде и навсякъде отказват да ме осигуряват на реалната заплата.а ши+б+аната държава никаква е няма. РАБОТА В СЕКТОР ТУРИЗЪМ -ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО.. ХАЙДЕ ДА НЕ МИ РЕВАТ ТИЯ МУТРИ КОИТО СА ЧАСТ ОТ ВИС 2 СИК МУЛТИГРУП ИТН ..БО+КЛУЦИ

    Коментиран от #83

    18:40 24.11.2025

  • 62 Слава украини 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    4 8 Отговор
    ЩОМ ДС И БКП ОТРОЧЕТА МУТРИ РЕВАТ ,ЗНАЧИ ДЪРЖАВАТА Е НА ПРАВ ПЪТ.РАБОТЯ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР И НЯМАМ НИЩО ПРОТИВ ДА ПЛАЩАМ ПОВЕЧЕ ДАНЪЦИ ЗА ДА МОГАТ ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ДА ВЗИМАТ ПОВЕЧЕ.ЗАЩОТО ЩОМ НЯКОЙ ДНЕС ИЛИ УТРЕ ВЗИМА ПОВЕЧЕ, СЛЕД ТОВА АЗ ЩЕ ВЗИМАМ ПОВЕЧЕ..МУТРО ОЛИГАРХИЯТА РЕВЕ ЗАЩОТО ВИЖДА ЧЕ ЩЕ Й СЕ НАЛОЖИ СКОРО И ТЯ ДА ВДИГА ЗАПЛАТИТЕ И В ТОВА ИМ Е ПРОБЛЕМА .. ЗАЩОТО НЯМА КАК В ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР ДА СЕ ВЗИМАТ ДВОЙНО И ТРОЙНО ПОВЕЧЕ ЗАПЛАТИ А В ЧАСТНИЯ ЖЪЛТИ СТОТИНКИ И ДА ИЗОСТАВАМЕ ТРИ ПЪТИ ПОД ДЪРЖАВНИЯ.. ДЪРЖАВАТА ГО МИСЛИ МНОГО ДОБРЕ..ТЯ КАЗВА --ВДИГАМЕ В ДЪРЖАВНИЯ ЗА ДА МОЖЕ УТРЕ И ЧАСТНИЯ МУТРО БИЗНЕС ДА ВДИГАТ..ЕЙ ЗА ТВА РЕВАТ ТЕЯ ИЗЗЕДНИЦИ

    18:46 24.11.2025

  • 63 Електорална единица

    5 4 Отговор
    Вече не съм за ГЕРБ-кой ще изработи парите за заплати на БЮРАДЖИЙТЕ, които седят пред екраните и пият кафета? Компютрите не отглеждат зеленчуци и свине! Вече НИКОГА ГЕРБ!

    19:03 24.11.2025

  • 64 Циник

    3 2 Отговор
    За всичко съм съгласен, освен за последното. Огромният процент негласуващи явно ги кефи статуквото. Нали сме демокрация, която се крепи на народния глас? Ами да направят закон тогава- гласуваш, имаш осигуровка. Не гласуваш- глоба и бой с тояги. Демократично.

    19:04 24.11.2025

  • 65 Електорална единица

    3 4 Отговор
    Вместо да стимулират МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ( храни, стоки, поддръжка на инфраструктура и други материални потребности) и да създават нови производства, ГЕРБ заедно с ...НОВОТО НАЧАЛО ще пълнят търбусите на чиновници. "Електронното правителство" се затрупва с бумащина от "бланки", "декларации" и тем подобни. Потребителите нямат шанс за рекламация на "Д-услуга". Защото Държавата няма работещи специалисти, а само ПРАЗНОДУМЦИ.

    Коментиран от #70

    19:20 24.11.2025

  • 66 1616

    3 0 Отговор
    Тоя какво само реве като вдовица за х.у.и не им се дават по високи заплати на работниците от частният сектор, които вече са и на изчезване,хем ревът,че няма кой да работи хем не плащат подобаващо,а хотели и имоти нямат само на луната още .Никой няма да ви работи за заплати по ниски от държавните, не може държавните хранитутници да вземат повече от работещите в производството

    19:46 24.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ШФейк

    2 0 Отговор
    Тия 200 хил. гласуват под строй, другите 2 млн. са мъртви души, пияне, едине, въобще не знаят, че се гласува

    20:05 24.11.2025

  • 69 Радослав!

    1 0 Отговор
    Народната любов към власт имащите ще се осъществи съвсем скоро! Няма какво да се лъжем силовото министерство на МВР са най облагодетелствани и това е факт за почти всички държавни институции 5% ръст на приходите а на МВР -то най ниското увеличение 55% те това е!!!..

    Коментиран от #72

    20:06 24.11.2025

  • 70 Еректорална единица

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Електорална единица":

    Аутсорсинга ще спаси България

    20:10 24.11.2025

  • 71 Анонимен

    1 0 Отговор
    МВР -ТО е с най високата заплата всички останали работещи в държавен сектор 5% ръст на приходите не се лъжете всичко е купено и продадено

    20:11 24.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Готвачо бе

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Готвач":

    добре го описа, без повече коментари 6 ++++

    20:21 24.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Мишо

    1 1 Отговор
    Пудeлите го направиха това, за да провокират рaздор в държавата. Кой би посмял да намали на МВР и БАрмия заплатите, ще скочатна протест, и ако правителството вдигне на всички с 56%, какво става с бюджета тогава?? Оня 0кокорения е виновен

    20:23 24.11.2025

  • 80 да бе да

    5 0 Отговор
    За да станете вие милионери и милиардери, разпорихте една процъфтяваща държава от 9 000 000 души и я превърнахте в бедна 5 000 000 страна.
    Малко ли сте нагли да се вайкате за хората?
    Плащайте данъци 60% като в Скандинавия, токага ще ви видя как ще крякате като настъпени жаби.

    20:40 24.11.2025

  • 81 здравко тошков кондуктор

    4 0 Отговор
    тоя човек ако ти е работодател ни хляб ни вода ще видиш , за сън ще видим ...................голям мишерет..

    20:42 24.11.2025

  • 82 Най вую

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":

    👍👍👍 много вярно казано

    20:48 24.11.2025

  • 83 Швейк

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Истината":

    100% истина!

    20:49 24.11.2025

  • 84 Кмета

    2 1 Отговор
    Този шмекер си живее и пръска парите в Дубай,а тук пее и говори глупости,никой не му вярва.

    21:29 24.11.2025

  • 85 Не е вярно

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ами скоро бях в Китай":

    Току-що проверих минималната работна заплата в Китай е между 240 и 386 долара (според различните региони) ако някой не вярва много лесно може да провери. В неделя слушах Димитър Манолов от Подкрепа по БНР който обясняваше колко малко е увеличението от 5% за някой държавни служители а когато водещата го попита какво мисли за увеличаването на осигуровките с 2% на частния сектор той отговори и какво са 40-50 лв на месец за тях.

    22:31 24.11.2025