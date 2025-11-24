Васил Велев пред ФАКТИ: За да се харесат на 200 хиляди души управляващите, ще обеднеят 2 милиона

В навечерието на обсъждането на държавния бюджет напрежението между работодателските организации и управляващите нараства. Представителите на бизнеса предупреждават за риск от по-висока осигурителна тежест, демотивация на работещите и потенциално изтегляне на инвеститори. Според тях заложените приходи са нереалистични, а разходите – прекомерни, което може да доведе до ускорено задлъжняване на страната. Пред ФАКТИ говори Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
– Г-н Велев, как гледате думите, че това е единственият бюджет, който може да се предложи от управляващите…
– Разбира се, че не е това единственото, което може да се предложи. Работодателските организации направиха конструктивни предложения как може да се подобри проектобюджетът, като не се вдигат данъци, осигуровки, не се бърка в джоба на 2 милиона работещи хора и в същото време да не се влоши салдото. Тоест, ние направихме три предложения за промяна в приходната част и няколко в разходната.
– А чуваемост има ли за тях?
– Като че ли няма чуваемост. Това бързане за приемане на бюджета, този опит за формално обсъждане в Тристранката, в което ние отказахме да участваме, говори за това. Очевидно не се слуша. Въобще не се чуват логични аргументи, добри предложения. Чува се само улицата. Ако има протести – проблемът се решава някак.
– Ако няма протести – проблем няма. Така ли излиза?
– Не, проблемът остава и расте, и един ден ще избухне.
– Много се коментира данък дивидент – бил и луксозен, защото хората купували така луксозни коли и яхти…
– Например, от гледна точка на луксозното потребление – яхти, самолети и т.н.? Аз не познавам някой, който да си е купил яхта или самолет с дивидент.
– Но чухме, че луксът се "удря" по този начин…
– Че някой, който е реализирал печалба и е разпределил дивиденти, с обложените пари си е купил яхта или самолет? Не е сериозно това. Чуваме как ще консолидираме луксозното потребление. То не се консолидира по този начин. Яхтите и самолетите не се купуват от физически лица, а от фирми. За сметка на това ще изгоним и малкото инвеститори от капиталовия пазар. За сметка на това ще бъркаме в джоба и на дребните инвеститори – тези, които са притежатели на миноритарни пакети от предприятията, работници, служители. Това са стотици хиляди души, които получават макар и малък дивидент.
– Какъв ще е ефектът от данък дивидент за хазната?
– Според нас приходите ще намалеят, а няма да се увеличат. Това всички го виждат, знаят и казват. Това е и заради авансово изтегления дивидент през тази година, но не само.
– Какъв е основният проблем на бюджета според вас?
– По-големият проблем, всъщност, е ръстът на осигурителната тежест. Ръстът на осигу-ровките бърка в джоба на всички работещи в икономиката в частния сектор.
– Как ще се отрази това на едно семейство?
– Грубо казано – 50–60 лева месечно ще струва това на човек със средна нетна заплата от около 2000 лева. И това е само за следващата година с 2% ръст. За двамата доходът ще е с около 100 лева по-малко.
– А по-следващата?
– По-следващата (б.р. – 2027 година) с още 1%. Така данъкът върху труда (осигурителната тежест) ще нарасне от 53% до около 58%. За да се платят 100 лева нетно, трябва да се внасят тези 53% осигуровки и данък сега. Това прави увеличение от 53 на 58 лева месечно през 2027-а. Така от масата пари, които се разпределят за възнаграждения, ще бъде извадена по-голяма сума, за да отиде в бюджета и оттам най-вече в сектори като отбрана, правосъдна система, прокура-тура, МВР, където възнагражденията растат с двуцифрени числа. Миналата година нараснаха с 50%, тази – с още 12%. Някои държавни комисии отново са с 50%.
Имаме за две години удвояване на възнагражденията в някои репресивни структури, докато хората на труда, които пълнят бюджета с данъците си, обедняват.
Тоест, за да бъдат обичани управляващите от примерно 200 хиляди души, ще бъдат „намразени“ от 2 милиона души. За да се харесат на 200 хиляди души управляващите, ще обеднеят 2 милиона! Това е аритметиката. Хората, които сега не го разбират бюджета, ще го разберат, когато видят фишовете си за заплата след Нова година – през февруари, когато ще получат заплатите си за януари.
– Заложените приходи в бюджета изпълними ли са според вас?
– Не е изпълнимо. Няма как да нарасне с 1/3 ДДС. Тази година нарасна с два пъти по-малко от това, което бе планирано. Прекомерните харчове, които се залагат, не съответстват на състоянието и ръста на икономиката. Това води до продължаващо задлъжняване с много бързо темпо. Следващата година ще платим два пъти повече лихви по държавния дълг, отколкото сме платили миналата.
За две години имаме удвояване на лихвените плащания.
Милиарди левове ще отидат за обслужване на дълга, вместо за образование, здравеопазване, култура, спорт.
– Може ли да се каже, че просто ни харесва да теглим дългове? Или сме поставени в та-кава ситуация?
– Явно определени управляващи смятат, че се „минаваме“, след като не участваме в тази финансова вакханалия, обзела Западния свят – говоря за задлъжняване.
– Да се живее на кредит?
– Но това не е безопасно. Бързо ще стане така, че няма да ни дават кредити, а в един момент тези кредити ще се поискат. Тогава ще дойде външен човек да управлява публичните финанси, след като ние не можем да ги управляваме. Този филм сме го гледали, но паметта е къса явно – така беше при фалита на държавата през 1996–97 г., така стана в Гърция, така става сега в Румъния. Замразяват се доходи, намаляват се пенсии и минимални заплати, както стана в Гърция. Това ще се случи в България утре.
А днес виждаме една голяма несправедливост: не може хора с висше образование, квалификация и специализация да получават 2–3 пъти по-малко от хора със средно образование в репресивния апарат.
Обществото няма да понесе тази нес-праведливост.
