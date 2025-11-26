4,18 млн. евро комисионна от договор за газ в столичния автотранспорт… Симеон Ставрев пред ФАКТИ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На фона на нова обществена поръчка за доставка на газ за столичния градски транспорт отново се появяват въпроси за необходимостта от посредници, размера на комисионните и липсата на ефективен контрол върху общинските дружества. Какво се случва… Пред ФАКТИ говори Симеон Ставрев, общински съветник от „Да, България“.

– Г-н Ставрев, коментирате в последно време много интересна тема за доставките на газ за градския транспорт, тъй като обществената поръчка в момента е отворена. Разкажете повече – за какво става въпрос?

– За обслужването на градския транспорт се закупува газ като гориво.

– Това е ясно, защото преди години пак с обществена поръчка закупихме автобуси на газ, за да е по-екологично…

– Да, но сега проблемът с обществената поръчка за мен е двоен. Първо е, че отново ще купуваме газ с посредник, а се знае, че дружеството има лиценз да купува газ директно. И второто е, че ще се сключи дълъг договор, защото обществената поръчка е за три години. Този договор ще надживее мандата на този Общински съвет и на кмета. Нашият мандат е още две години.

Не разбирам как шефът на общинското дружество си позволява да направи толкова дълга обществена поръчка, предвид факта, че той е „временен“ – а той беше избран миналото лято. Говорим за „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

Миналата година имаше подобна поръчка, но тя беше само за една година. Тогава аз активно говорих по темата и накрая се добих с дело „шамар“, в което беше написано, че съм „наклеветил“ шефа на автотранспорта и съм му казал, че е прахосал 2,42 млн. Лева за комисионни.

Тогава и сега тезата ми е, че те имат лицензия за купуване на газ. Видях я – лицензията беше пред мен тогава. И го питах многократно: „Защо, след като имате лицензия, използвате посредник?“ Получавах всякакви оправдания, но никой не обясняваше точно. Много странно.

– Но договор има миналата година…

– Накрая миналата година сключиха договор, при който газът струваше, мисля, около 16,6 млн. лева, а плащането към посредника беше 2,42 милиона лева. И тогава много се почувстваха засегнати и ме съдиха за това.

Тази година, като логичен въпрос, отново питам: „Тази лицензия още ли действа?“ Защото тогава видях, че лицензията съществува.

– Добре, а тези неща като поръчки не минават ли през Общинския съвет за обсъждане?

– Вече не. Това е големият проблем. До 2019 г. всички такива обществени поръчки – поне по моя информация – минаваха през разрешение на общинския съвет, имаше специална комисия. Бяха разпитвани шефовете на дружествата, искаше се обосновка – какъв е лицензът, защо е такава цената, защо струва толкова. Имаше някакъв контрол.



Сега – откакто има само икономическо мнозинство на ГЕРБ – тази тема е извадена от дневния ред.



Смениха ръководствата на „Топлофикация“, на транспортните дружества...



Хората са вече година и половина там „временно“. Какво е това „временно“? Никой не иска да ги смени. Те са абсолютно неконтролирани.



Ето пример: в този случай аз изчислявам, че на посредника ще бъдат платени 4,18 милиона евро комисионна за това, че ще доставя газ през следващите три години. Сметката е проста: дружеството месечно, от трите си гаража – „Дружба“, „Малашевци“ и „Земляне“, има нужда от средно по 14 500 МВтч газ месечно за гаражите. При комисионна 8 евро/МВтч: 14 500 МВтч по 8 евро/МВтч се равнява на 116 000 евро на месец за посредника. За 36 месеца това ще ни струва 4,18 млн. евро. Поръчката е с прогнозна стойност 32,2 млн. евро без ДДС. Според вас това изгодно ли е за софиянци?

Аз не разбирам защо дружеството продължава да работи с посредник, след като все още има лицензия за търговия с газ. Това е необосновано.

– Някой коментира ли обществената поръчка в общината?

– Затова очаквам отговори – и от шефа на дружеството, и от общинския съвет.



- Може ли да се избегне посредникът?

- Според мен може – миналата година можеше, и тази също. Ако може, то тук трябва да се намеси не само общинският съвет, но и икономическа полиция, и прокуратура.

Знам, че са подавани сигнали до прокуратурата и икономическа полиция. Но аз продължавам да вярвам, че казах правилното – и че това не е в обществен интерес.

– А лицензът на дружеството за търговия с газ кой го издава?

– Лицензът се издава на дружеството от КЕВР. Това стана на 19 септември 2024 година. В лиценза са записани имената на точно определени служители на дружеството, които имат право да търгуват. И доколкото помня, той беше получен поне месец след като новото временно ръководство встъпи в длъжност. Тоест – те го получиха, а после не го използваха.

Миналата година, когато обществената поръчка беше пусната, те вече имаха лицензия. Сега пак се пуска поръчка, пак се наема посредник, пак се прави по същия начин.



– Но сега правят договор за три години?

– Да. И още нещо. Поръчката се прави сега – в зимния сезон, когато цената на газа по принцип е по-висока. Купуват газ от „Балкан Хъб“, където цените са по-високи. Могат и от „Булгаргаз“ да купят, без да плащат посредническата комисионна. Това е необяснимо. И затова смятам да предложа отново създаването на постоянна комисия към общинския съвет, която да контролира общинските дружества. Това, което става в момента, не прилича на нищо. Временно назначен човек харчи милиони без контрол.