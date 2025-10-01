Симеон Ставрев пред ФАКТИ: 20 млн. лева за нает скенер в Пета градска болница, а не 7 млн. лева за собствен…

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В Пета градска болница се подготвя обществена поръчка за наем на PET скенер за три години, която може да струва близо 20 милиона лева на здравното заведение. Вместо да закупи чисто нов апарат за около 7 милиона лева и да го притежава, болницата ще плаща милиони за временно ползване, а основната част от приходите от изследванията ще отиват в частна фирма. Пред ФАКТИ говори Симеон Ставрев, общински съветник от „Демократична България“.

- Господин Ставрев, как продължава обществената поръчка на Пета градска болница за PET скенера. На какъв етап е?

- Казусът е следният. Както е известно, болницата е обявила обществена поръчка за наем на PET скенер за срок от три години. В момента е подадено само едно ценово предложение – от фирмата, която и досега отдава под наем апарата „Полискан“. Става дума за наем за три години от почти 20 милиона лева - по около 552 000 лв. месечно. Най-големият проблем е, че след три години болницата няма да притежава този скенер, но ще е платила огромна сума само да го ползва.

- Колко струва нов PET скенер, ако болницата реши да го купи?

- Около 7 милиона лева. Тоест, вместо да дадем 20 милиона за наем, можем да купим апарат, който ще остане собственост на болницата. Разликата е 13 милиона лева – пари, които буквално се хвърлят на вятъра.

- Как е структурирана самата обществена поръчка?

- Тук има редица странности. Например, ако фирмата предложи по-нисък процент пари да остават за болницата, тя получава повече точки и шансът ѝ да спечели е по-голям. На практика - колкото по-малък е процентът за болницата (приходът на болницата), толкова по-изгодно е за участника. Освен това като условие в поръчката е зададен толкова кратък срок за доставка, че реално могат да участват само фирми, които вече имат апарата наличен. Да ви припомня, че имаше и изисквания от типа „операционната система да е минимум Windows 10“!? При положение, че поддръжката на тази система изтича в средата на октомври. Какво е това… Това са ненужни ограничения.

- Какво получава болницата от всяко извършено изследване?

- От едно PET скенер изследване, което струва около 1800 лева и се покрива от Здравната каса, за болницата остават 20%, а за фирмата – 80%. Тоест огромната част от парите отиват към частната фирма.

- Какви приходи генерира болницата на годишна база?

- Около 19 милиона лева. От тях болницата плаща на фирмата около 6,5 милиона за наем. Една трета от приходите изтичат към частен субект, вместо да се инвестират в лечебното заведение. А реално около 7 млн. лева струва чисто нов апарат.

- А има ли опция болницата сама да купи апарата?

- Аз лично внесох предложение в Общинския съвет, че ако болницата иска, можем да осигурим финансиране – заем или целева субсидия, за да се закупи скенерът. При тази схема болницата ще изплаща сумата постепенно, но апаратът ще остане неин актив.

- Какво обяснение даде ръководството на болницата?

- Извикахме директора д-р Денчев в Здравната комисия в общината. Той не можа да даде ясни отговори защо поръчката е направена по този начин. Притеснително е, че сам призна, че вече преговаря със сегашния доставчик на апарата за процента пари, които да остават за болницата. Това е скандално. Как при открита обществена поръчка ще се водят устни преговори, след като има само един кандидат. Има и още нещо интересно.

- Какво…

- Имало е смяна на апаратурата по време на предишния договор. И това също е съмнително. Първоначално в болницата е имало един PET скенер, но в средата на договора фирмата го е заменила с друг. Поставих въпроса на какво основание и в кой договор е предвидено такова право, има ли разлики между двата апарата, как е сертифициран новият апарат от Агенцията за ядрено регулиране, защото те трябва да издадат разрешение за работа. Писмени отговори не получих.

- Но сега поръчката си върви, нали така…

- Да, върви си, но ще видим какво ще излезе, защото излизат и съмнения за конфликт на интереси.

- Можете ли да обясните?

- Управителят на фирмата, която отдава апарата под наем, е завеждащ отделение в Пета градска болница. Освен това документи за обществената поръчка е подготвила бившата временно изпълняваща длъжността директор, която е сестра на депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. Според публичните данни въпросната жена е и съосновател на тази фирма. Тоест служител на болницата подготвя документация, по която фирмата, с която е свързана, печели договор за милиони. Това е очевиден конфликт на интереси.

- Възможно ли е поръчката да бъде прекратена?

- Да, законът дава право на директора да прекрати процедурата, когато е останал само един участник, тъй като няма реална конкуренция. Аз изпратих официално писмо с такова искане, но отговор няма. Вместо това болницата може да кандидатства за финансиране от Общината, за да закупи собствен PET скенер. Ще видим.

- Значи във всеки момент сега договорът може да бъде подписан?

- Да. Тогава болницата ще плаща 20 милиона за апарат, който след три години няма да ѝ принадлежи. Това е абсурдно и икономически неоправдано решение. Особено като знаем, че в България има още 12 болници, които вече разполагат със свои PET скенери, без да плащат такива наеми. Апаратите в тези болници са тяхна собственост, а само в Пета градска такъв апарат е под наем.