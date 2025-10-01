Новини
Мнения »
Симеон Ставрев пред ФАКТИ: 20 млн. лева за нает скенер в Пета градска болница, а не 7 млн. лева за собствен…

Симеон Ставрев пред ФАКТИ: 20 млн. лева за нает скенер в Пета градска болница, а не 7 млн. лева за собствен…

1 Октомври, 2025 09:05 1 993 37

  • симеон-
  • ставрев-
  • пет скенер-
  • пета градска болница-
  • обществена поръчка-
  • пари-
  • договор

Общинският съветник алармира за обществена поръчка, която ощетява лечебното заведение и прикрива конфликт на интереси

Симеон Ставрев пред ФАКТИ: 20 млн. лева за нает скенер в Пета градска болница, а не 7 млн. лева за собствен… - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В Пета градска болница се подготвя обществена поръчка за наем на PET скенер за три години, която може да струва близо 20 милиона лева на здравното заведение. Вместо да закупи чисто нов апарат за около 7 милиона лева и да го притежава, болницата ще плаща милиони за временно ползване, а основната част от приходите от изследванията ще отиват в частна фирма. Пред ФАКТИ говори Симеон Ставрев, общински съветник от „Демократична България“.

- Господин Ставрев, как продължава обществената поръчка на Пета градска болница за PET скенера. На какъв етап е?
- Казусът е следният. Както е известно, болницата е обявила обществена поръчка за наем на PET скенер за срок от три години. В момента е подадено само едно ценово предложение – от фирмата, която и досега отдава под наем апарата „Полискан“. Става дума за наем за три години от почти 20 милиона лева - по около 552 000 лв. месечно. Най-големият проблем е, че след три години болницата няма да притежава този скенер, но ще е платила огромна сума само да го ползва.

- Колко струва нов PET скенер, ако болницата реши да го купи?
- Около 7 милиона лева. Тоест, вместо да дадем 20 милиона за наем, можем да купим апарат, който ще остане собственост на болницата. Разликата е 13 милиона лева – пари, които буквално се хвърлят на вятъра.

- Как е структурирана самата обществена поръчка?
- Тук има редица странности. Например, ако фирмата предложи по-нисък процент пари да остават за болницата, тя получава повече точки и шансът ѝ да спечели е по-голям. На практика - колкото по-малък е процентът за болницата (приходът на болницата), толкова по-изгодно е за участника. Освен това като условие в поръчката е зададен толкова кратък срок за доставка, че реално могат да участват само фирми, които вече имат апарата наличен. Да ви припомня, че имаше и изисквания от типа „операционната система да е минимум Windows 10“!? При положение, че поддръжката на тази система изтича в средата на октомври. Какво е това… Това са ненужни ограничения.

- Какво получава болницата от всяко извършено изследване?
- От едно PET скенер изследване, което струва около 1800 лева и се покрива от Здравната каса, за болницата остават 20%, а за фирмата – 80%. Тоест огромната част от парите отиват към частната фирма.

- Какви приходи генерира болницата на годишна база?
- Около 19 милиона лева. От тях болницата плаща на фирмата около 6,5 милиона за наем. Една трета от приходите изтичат към частен субект, вместо да се инвестират в лечебното заведение. А реално около 7 млн. лева струва чисто нов апарат.

- А има ли опция болницата сама да купи апарата?
- Аз лично внесох предложение в Общинския съвет, че ако болницата иска, можем да осигурим финансиране – заем или целева субсидия, за да се закупи скенерът. При тази схема болницата ще изплаща сумата постепенно, но апаратът ще остане неин актив.

- Какво обяснение даде ръководството на болницата?
- Извикахме директора д-р Денчев в Здравната комисия в общината. Той не можа да даде ясни отговори защо поръчката е направена по този начин. Притеснително е, че сам призна, че вече преговаря със сегашния доставчик на апарата за процента пари, които да остават за болницата. Това е скандално. Как при открита обществена поръчка ще се водят устни преговори, след като има само един кандидат. Има и още нещо интересно.

- Какво…
- Имало е смяна на апаратурата по време на предишния договор. И това също е съмнително. Първоначално в болницата е имало един PET скенер, но в средата на договора фирмата го е заменила с друг. Поставих въпроса на какво основание и в кой договор е предвидено такова право, има ли разлики между двата апарата, как е сертифициран новият апарат от Агенцията за ядрено регулиране, защото те трябва да издадат разрешение за работа. Писмени отговори не получих.

- Но сега поръчката си върви, нали така…
- Да, върви си, но ще видим какво ще излезе, защото излизат и съмнения за конфликт на интереси.

- Можете ли да обясните?
- Управителят на фирмата, която отдава апарата под наем, е завеждащ отделение в Пета градска болница. Освен това документи за обществената поръчка е подготвила бившата временно изпълняваща длъжността директор, която е сестра на депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. Според публичните данни въпросната жена е и съосновател на тази фирма. Тоест служител на болницата подготвя документация, по която фирмата, с която е свързана, печели договор за милиони. Това е очевиден конфликт на интереси.

- Възможно ли е поръчката да бъде прекратена?
- Да, законът дава право на директора да прекрати процедурата, когато е останал само един участник, тъй като няма реална конкуренция. Аз изпратих официално писмо с такова искане, но отговор няма. Вместо това болницата може да кандидатства за финансиране от Общината, за да закупи собствен PET скенер. Ще видим.

- Значи във всеки момент сега договорът може да бъде подписан?
- Да. Тогава болницата ще плаща 20 милиона за апарат, който след три години няма да ѝ принадлежи. Това е абсурдно и икономически неоправдано решение. Особено като знаем, че в България има още 12 болници, които вече разполагат със свои PET скенери, без да плащат такива наеми. Апаратите в тези болници са тяхна собственост, а само в Пета градска такъв апарат е под наем.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 5 Отговор
    Гостувах на един доктор от Здравната каса в палата му срещу Евксиноград.На четири етажа и страхотен лукс.Не му харесаха чисто новите мебели на първият етаж и ги изхвърли на боклука и поръча нови.

    Коментиран от #26

    09:08 01.10.2025

  • 2 Болниците като златни мини

    20 2 Отговор
    много пари се правят там, много кеш и кюлчета, евала на здравеопазването

    09:08 01.10.2025

  • 3 Ми нормално бе

    21 0 Отговор
    Няколко милиарда е годишния им бюджет, как да не краднат стотина двеста милиончета

    09:10 01.10.2025

  • 4 Селянин

    27 0 Отговор
    Че то така е цялата държава. Вижте как се троят пътищата. Една фирма купува техниката. Отдава я на лижинг на друга фирма. Която я отдава под наем на трета форма, която калкулира в сметките наемната цена, която е многократно по висока от реалната стойност. Само, че и трите фирми са на едни хора. В Сметопочистването е същата схема. И изобщо навсякъде се минава през няколко фирми за да се точат парите.

    09:10 01.10.2025

  • 5 ФАКТ

    5 12 Отговор
    Крадливи путлерасти

    Коментиран от #21, #27

    09:10 01.10.2025

  • 6 дядото

    18 0 Отговор
    защо се впечатлявате.ние,народа ще плащаме,не мръс ниците с дебелите комисионни.

    09:11 01.10.2025

  • 7 Пич

    14 0 Отговор
    Аа , нйе ! Нимогъ да пувярвам , чи са източвъ здравната каса ! Ъпсурт !!!

    09:11 01.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 фцтер

    27 1 Отговор
    "сестра на депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов.", четете ли бе българи??? В кражбата на 13 милиона лева пак е замесен активист на ГЕРБ. Тези крадци се чудят само от къде да откраднат милионите. Един глупак от нивото на Лъчо мозъка, глупак от сой, набързо краде от българите 13 милиона лева и ни разказват как няма пари за заплати и пенсии и детски и как да теглим още милиарди заеми. Сега сестра му на този глупак набързо иска да стане милионерка и да открадне парите на държавата. А 8-то жуже си бърка в големия нос и се прави че не вижда навързаните крадци от ГЕРБ. Ама и българите до кога ще си мълчите??? Кога ще вземете тоягите??? Слава Богу черно на бяло е показана кражбата.

    09:17 01.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Прекрасна схема

    15 0 Отговор
    около 1800 лева и се покрива от Здравната каса, за болницата остават 20%, а за фирмата – 80%. Тоест огромната част от парите отиват към частната фирма.

    Коментиран от #25

    09:19 01.10.2025

  • 12 А колко пари дадохме

    13 1 Отговор
    за Ф-ките, единия с дефектна платка, другия с пробит гюм. Бат Бойко ще връща всички торби с пари скоро на изборите.

    09:24 01.10.2025

  • 13 хомоеректус

    17 0 Отговор
    Сега ясно ли е защо няма да имаме скоро нормална държава.Защото цялото внимание е обърнато към крадене на нещастния болен народ.Злото на България се нарича здравна каса и обществени поръчки.Докато не се премахнат със закон ще копаем дъното.На времето когато нямаше обществени поръчки как съществуваха болници,заводи и предприятия?Имаше закупчик!И никой от тях не смееше да краде или надписва,защото веднага отиваше при бай Ставри.Затова тук лекарствата са четири пъти по-скъпи от Турция.Заради обществените поръчки!!!Брутално ни крадат.

    09:26 01.10.2025

  • 14 Кую

    12 0 Отговор
    Това е повече от престъпление. И цената е живот.

    09:26 01.10.2025

  • 15 Кико

    4 0 Отговор
    ТЕЗИ ХОРА КОИТО ИЗБЯГАХА ОТ БЪЛГАРИЯ 90ГОДИНИ,НАЙ МНОГО СПЕЧЕЛИХА.Сега са много много напред и живеещи в бели държави.

    09:31 01.10.2025

  • 16 И коя и на кой е

    9 0 Отговор
    частната фирма ? Кои са собствениците

    09:31 01.10.2025

  • 17 Ай ситир бре

    6 0 Отговор
    наем за три години по около 552 000 лв. месечно

    09:34 01.10.2025

  • 18 Кит

    4 0 Отговор
    Браво на човека от ДБ, който изнесе на показ скандалния случай!
    Странно е, че този опит за кражба в особено големи размери се вижда от всеки друг, освен от Икономическа полиция и Прокуратурата...
    Къде е реакцията на ресорния министър по казуса? И той май няма зрение за тези неща?
    Защо уличните юристи не са пред сградата на МЗ, за да обзаведат министъра със зрение и уши?

    09:35 01.10.2025

  • 19 Дьржавник с голямо Д

    1 0 Отговор
    когато предавам българия на путин ще си купя сто скенера да си гледам сланините

    09:36 01.10.2025

  • 20 натофска мастия

    7 0 Отговор
    ех ганя какво е алчно човеченце,дребна душичка

    09:36 01.10.2025

  • 21 Агата Кристи

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    Крадливи са защото някой им дава.Също като инспекторите от ДАИ.Вземали рекет защото им били ниски заплатите,а и трябвало всеки ден да се отчитат на шефа по сто евра?!Всички сфери са настроени по този метод.Че как ще просперира тази държава?Както и защо изпратиха самолета до Истанбул за медалистите,когато имаха билети до София?Разсипничество.

    09:43 01.10.2025

  • 22 Стандартна криминална схема

    6 0 Отговор
    И много е вероятно тази частната фирма да го е взела на лизинг

    09:44 01.10.2025

  • 23 На ченгетата

    3 0 Отговор
    апаратите за засичане на скороста не са ли и те на „Полискан“ ?

    09:46 01.10.2025

  • 24 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Йосиф Висарионович такива ги изправяше директно до стената и с " Шпагин" а

    09:49 01.10.2025

  • 25 Пурко

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Прекрасна схема":

    Нали това е основния замисъл-източване на здравната каса.Как по света системата работи,а тук е на минус?Как по света старческите домове са държавни,а тук има частни места за умиране?

    09:51 01.10.2025

  • 26 дедо Мони

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да не е случайно д-р Емилова?

    09:53 01.10.2025

  • 27 факуса

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    гербаристи ,са лъчко с най многото пари е отгроб,така с далавери ги е спечелил,къде кпк

    Коментиран от #35

    09:54 01.10.2025

  • 28 PET сканиране в чужбина

    2 0 Отговор
    е на цени от $212 до $250 ....а не 1800 лева!

    Коментиран от #31

    09:56 01.10.2025

  • 29 Много сме богати нали ?

    3 0 Отговор
    ОАЕ Цена: $247 PET сканиране....

    10:02 01.10.2025

  • 30 И пак няма да има

    3 0 Отговор
    Осъдени ! ..... само усещане за корупция има

    10:07 01.10.2025

  • 31 ЛЪЧКО

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "PET сканиране в чужбина":

    Тихо ние сме богати ,плащаме си

    10:08 01.10.2025

  • 32 Анджо

    2 0 Отговор
    Не знам вие как се чувствате , но на мен се повръща от такива новини. Кафене тоя Митов кадето говори за държавност , нали ония го пребиха и каза ,че се посяга на държавността.

    10:09 01.10.2025

  • 33 Това е

    1 2 Отговор
    Защото на този не са му дали от гювеча

    10:09 01.10.2025

  • 34 Иво

    1 1 Отговор
    Във всяка схема участва активист на ГЕРБ. Тия нямат наяждане .

    10:12 01.10.2025

  • 35 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "факуса":

    Престани с тия герберисти, всичките са от един дол дренки. За 4 години тия от пп едно кило наркотик не намериха. Направи си сметка кой кое ,че са пълни бози всичките.

    10:12 01.10.2025

  • 36 Нали ви го казаха?

    0 0 Отговор
    Търсят се трескаво пари за идващата диктатура

    10:15 01.10.2025

  • 37 Къде е МВР и прокуратурата

    0 0 Отговор
    Хайде на бас че няма да има осъдени

    10:16 01.10.2025