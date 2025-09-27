Новини
Мнения »
Пламен Павлов: България като ненужен енергиен апендикс

27 Септември, 2025

От транзита на газа през Балкански поток “Булгартрансгаз” получава 530 млн. лв. годишно

Пламен Павлов: България като ненужен енергиен апендикс - 1
Снимка: БГНЕС
Смелото, категорично заявление на Росен Желязков, че от 2026 година България ще преустанови преноса на руски природен газ по Турски (Балкански) предизвика въпроси за отражението на подобно решение от управляващите за страната и региона.

Не съм геополитически анализатор, но заявлението на Желязков бе произнесено в САЩ, където той е съпроводен от енергийния министър и изпълнителния директор на БЕХ, след критиката на Тръмп към ЕС за преустановяване получаването на руски природен газ и … след като преди месец американският хедж фонд “Elliott Investment Management” прояви интерес към газовата тръбна инфраструктура на “Северен поток 1-2” и „Балкански поток”.

Това коментира във "Фейсбук" председателят на сдружение "Българска Газова Асоциация" Пламен Павлов.

След взривяване на 3 от 4-те тръби на “Северен поток 1-2” и спиране на транзита през Украйна единствената доставка на природен газ за Централна Европа се осъществява по трасето на Турски (Балкански) поток.

От транзита на газа през Балкански поток “Булгартрансгаз” получава 530 млн. лв. годишно

(480 млн. резервиран капацитет от “Газпром Експорт” и 50 млн. лв. свободен капацитет, закупен от “МЕТ Енерджи”)

“Булгартрансгаз” изгради трасето на Турски (Балкански) поток, по договор със саудитския консорциум "Аркад" на цена 2628 млн. лв., от които към края на 2024 год. е изплатено 2153 млн. лв. и дължим остатък на главницата от 469771 лв., при 4,1% лихва.

Срокът на договора за кредит с “Аркад” е 10 год. и изтича през 2029 год.

Заявеният интерес от американският “Elliott Investment Management” към инфраструктурата за транзит и съхранение на “Балкански поток” и ПГХ “Чирен” и намерението на българското правителство да преустанови транзита на руски природен газ предполагат следния сценарий:

* “Булгартрансгаз” преустановява транзита на руски природен газ от 2026 год.,

* “Булгартрансгаз” изпада в ликвидна криза за обслужване на кредита към “Аркад”,

* “БЕХ” продава част или цялата инфраструктура на “Балкански поток” на стратегически партньор, в лицето на “Elliott Investment Management”, с мотив преодоляване на ликвидната криза.

Този сценарий решава няколко въпроса:

* Транзитът на природен газ за Централно европейския газов Хъб в Баумгартен не се нарушава, а Унгария, Словакия, Австрия, Германия получават нужните 18-19 млд. м3 газ, в т.ч. договорените между Тръмп и Ердоган 4 млд. м3,

* “Булгартрансгаз” се освобождава от кредитно задължение към “Аркад” от общо 470 млн. лв. и от годишните приходи от транзитни такси по “Балкански поток” от 530 млн. лв./годишно, гарантирани до 2029 год. т.е. от 2650 млн. лв. плюс ескалация. От кумова срама “Булгартрансгаз” може да запази в “Балкански поток” някакъв миноритарен дял, да не прилича на приватизацията на “БТК”, когато инвеститорът “Вива Венчърс“ си върна веднага инвестицията от печалбата на приватизираното предприятие.

След този сценарий пазарът на природен газ в региона няма да се промени, съседните и централно европейски страни ще получават американски/турски и “неруски” природен газ по цени, формирани с участието на няколко посредника (те и сега са такива), а България като първа страна на трасето на “Турски (Балкански) поток ще получава газа като последните страни на трасето и ще се затвърждава не като основен играч, а като излишен апендикс.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 3 Отговор
    Роско се мери по тъпотия с Урсулианците !!! Някога бяхме енергиен лидер на Балканите , а тъпите Бойковци , Шишета и Кирета направо ни заличават от картата !!! Усърдно , и ухилено доволни в тъпотията си !!! Нали всички се изредиха да са министри за малко......

    13:06 27.09.2025

  • 2 вижда се

    10 2 Отговор
    С тези политици ,държавата ни ще изчезне от картата да света !!

    13:10 27.09.2025

  • 3 СЗО

    4 3 Отговор
    С две думи-руския газ пак ще минава оттук, но печалбата вече ще е за американците.

    Коментиран от #7

    13:17 27.09.2025

  • 4 Розов пеликан

    6 2 Отговор
    По алчби и безродни бандити от тази коалиция на Баба, Али и двама разбойниц, не е имало по тези земи от сътворението на света!

    13:19 27.09.2025

  • 5 Име

    1 2 Отговор
    Пъкленитиле планове винаги се провалят!

    13:23 27.09.2025

  • 6 Фен

    1 1 Отговор
    Вече сме богати! Какво са за нас 500 милиона годишно? Имаме си евро, НАТО да ни пази, Урсула да ни договаря васалните условия със САЩ...

    13:25 27.09.2025

  • 7 чекисть..

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "СЗО":

    По големи ду5едавци от бг-тата нема

    13:27 27.09.2025

  • 8 !!!?

    1 0 Отговор
    Цитат: България като първа страна на трасето Турски /Балкански/ поток ще получава газа като последните страни на трасето...!!!

    Този Турски поток си е Руски поток и няма как България да бъде последна след като няма никакъв достъп до него !
    Не случайно Вучич и Орбан преговарят за газа който тече по него директно с Путлер, а не с Ердоган.
    Това което пише автора е откровена лъжа адресирана към Кремълската диаспора от дребни Копейки !!!?

    13:29 27.09.2025