Пламен Павлов: България като ненужен енергиен апендикс

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Смелото, категорично заявление на Росен Желязков, че от 2026 година България ще преустанови преноса на руски природен газ по Турски (Балкански) предизвика въпроси за отражението на подобно решение от управляващите за страната и региона.

Не съм геополитически анализатор, но заявлението на Желязков бе произнесено в САЩ, където той е съпроводен от енергийния министър и изпълнителния директор на БЕХ, след критиката на Тръмп към ЕС за преустановяване получаването на руски природен газ и … след като преди месец американският хедж фонд “Elliott Investment Management” прояви интерес към газовата тръбна инфраструктура на “Северен поток 1-2” и „Балкански поток”.

Това коментира във "Фейсбук" председателят на сдружение "Българска Газова Асоциация" Пламен Павлов.

След взривяване на 3 от 4-те тръби на “Северен поток 1-2” и спиране на транзита през Украйна единствената доставка на природен газ за Централна Европа се осъществява по трасето на Турски (Балкански) поток.

От транзита на газа през Балкански поток “Булгартрансгаз” получава 530 млн. лв. годишно

(480 млн. резервиран капацитет от “Газпром Експорт” и 50 млн. лв. свободен капацитет, закупен от “МЕТ Енерджи”)

“Булгартрансгаз” изгради трасето на Турски (Балкански) поток, по договор със саудитския консорциум "Аркад" на цена 2628 млн. лв., от които към края на 2024 год. е изплатено 2153 млн. лв. и дължим остатък на главницата от 469771 лв., при 4,1% лихва.

Срокът на договора за кредит с “Аркад” е 10 год. и изтича през 2029 год.

Заявеният интерес от американският “Elliott Investment Management” към инфраструктурата за транзит и съхранение на “Балкански поток” и ПГХ “Чирен” и намерението на българското правителство да преустанови транзита на руски природен газ предполагат следния сценарий:

* “Булгартрансгаз” преустановява транзита на руски природен газ от 2026 год.,

* “Булгартрансгаз” изпада в ликвидна криза за обслужване на кредита към “Аркад”,

* “БЕХ” продава част или цялата инфраструктура на “Балкански поток” на стратегически партньор, в лицето на “Elliott Investment Management”, с мотив преодоляване на ликвидната криза.

Този сценарий решава няколко въпроса:

* Транзитът на природен газ за Централно европейския газов Хъб в Баумгартен не се нарушава, а Унгария, Словакия, Австрия, Германия получават нужните 18-19 млд. м3 газ, в т.ч. договорените между Тръмп и Ердоган 4 млд. м3,

* “Булгартрансгаз” се освобождава от кредитно задължение към “Аркад” от общо 470 млн. лв. и от годишните приходи от транзитни такси по “Балкански поток” от 530 млн. лв./годишно, гарантирани до 2029 год. т.е. от 2650 млн. лв. плюс ескалация. От кумова срама “Булгартрансгаз” може да запази в “Балкански поток” някакъв миноритарен дял, да не прилича на приватизацията на “БТК”, когато инвеститорът “Вива Венчърс“ си върна веднага инвестицията от печалбата на приватизираното предприятие.

След този сценарий пазарът на природен газ в региона няма да се промени, съседните и централно европейски страни ще получават американски/турски и “неруски” природен газ по цени, формирани с участието на няколко посредника (те и сега са такива), а България като първа страна на трасето на “Турски (Балкански) поток ще получава газа като последните страни на трасето и ще се затвърждава не като основен играч, а като излишен апендикс.