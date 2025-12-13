Новини
Русия падна в собствения си газов капан

Русия падна в собствения си газов капан

13 Декември, 2025 17:00 1 650 42

Сега същите тези правителства се надпреварват да осигурят американски доставки, тъй като американските терминали за втечнен природен газ по крайбрежието на Мексиканския залив работят с рекорден капацитет

Русия падна в собствения си газов капан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Fox news Fox news
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Когато Доналд Тръмп предупреди европейските лидери преди години, че зависимостта им от руския газ ще ги направи "заложници на Москва", забележката беше посрещната със скептицизъм - и дори смях.

Една година след началото на втория му мандат, същите тези лидери сега се надпреварват да осигурят дългосрочни договори за американски втечнен природен газ, тъй като някогашното доминиращо влияние на Русия върху енергийния пазар в Европа се разпада точно както Тръмп прогнозира, съобщава американският телевизионен канал Fox News.

Решението на Русия да прекъсне доставките на газ през 2022 г. - опит да се разбие западното единство и да се окаже натиск върху Европа да изостави Украйна - имаше обратен ефект.

Делът ѝ във вноса на газ в Европейския съюз е спаднал от 45% през 2021 г. до под 10% днес. Американският газ сега представлява близо 57% от общия внос на Европа, в сравнение с приблизително една трета преди войната.

Прекъсването на доставките ускори историческото преструктуриране на световния енергиен сектор и американските производители на втечнен природен газ (LNG) се втурнаха да запълнят празнината. Тази промяна не само отслаби едно от най-мощните геополитически оръжия на Владимир Путин, но и стимулира растежа на американския износ, който обвързва Европа с Вашингтон по-тясно от всякога след Студената война.

Тази трансформация е най-видима в Централна и Източна Европа, където страни, някога зависими от руски тръбопроводи, се обръщат на запад. Нови коридори, свързващи терминалите за втечнен природен газ в Полша, Гърция и Хърватия, насочват американския и катарския газ дълбоко в континента. Държави като Украйна, Румъния и Словакия - отдавна уязвими от прекъсвания на доставките - сключват договори, които биха били немислими само преди няколко години.

"Централна и Източна Европа се оказаха най-уязвими, тъй като исторически погледнато, те са били почти 100% зависими от руския газ", казва Аура Сабадус, старши енергиен анализатор в Центъра за анализ на европейските политики. "Сега виждаме компании на тези пазари да си осигуряват американски втечнен природен газ чрез нови маршрути, особено през Полша и южните коридори през Гърция."

Миналата седмица в Атина ръководители на големи американски производители се срещнаха с регионални купувачи от Гърция, Полша и Украйна, за да сключат нови споразумения за доставки - най-ясният знак досега, че енергийната ос на Европа се е изместила. Американският газ сега тече през същата инфраструктура, която някога е пренасяла руско гориво, и геополитическият баланс се е преобърнал заедно с него.

За Кремъл загубите растат. Износът на енергия някога е представлявал една трета от бюджета на Русия, но загубата на най-доходоносния пазар принуди Москва да продава петрол и газ на Китай и Индия с големи отстъпки.

Анализаторите казват, че енергийният сектор на страната - някога гръбнакът на нейната геополитическа мощ - се е превърнал в пасив, разкривайки зависимостта ѝ от по-малък брой по-малко печеливши купувачи.

Гърция се очертава като ключова входна точка за американски газ. На 7 ноември Атина подписа първото си дългосрочно споразумение с американския износител Venture Global за внос на най-малко 700 милиона кубически метра годишно, считано от 2030 г. 20-годишното споразумение, подкрепено от DEPA Commercial и Aktor Group, може да се разшири до 2 милиарда кубически метра годишно и да позволи на Гърция да реекспортира газ на север през Балканите към Украйна.

Полша също се позиционира като регионален хъб. Варшава преговаря за внос на допълнителни обеми американски втечнен природен газ - оценени на до 5 милиарда кубически метра годишно - за препродажба на Украйна и Словакия. Полската енергийна група ORLEN наскоро подписа договор с украинската "Нафтогаз" за доставка на 140 милиона кубически метра американски газ през терминали в Швиноуйшче и литовския Клайпеда.

Междувременно Украйна все повече разчита на тези маршрути, за да компенсира руските загуби и да се подготви за зимата.

Сабадус заяви, че промяната в посока на Европа вероятно ще се ускори, тъй като ЕС обсъжда пълна забрана на руския тръбен газ и втечнен природен газ (LNG) до 2028 г. "Ако този закон бъде приет и приложен - и ако бъдат осигурени дългосрочни договори с американски доставчици - това няма да бъде просто временна промяна", каза тя. "Това ще бъде структурно пренареждане."

Когато Тръмп за първи път изказа предупрежденията си, много европейски лидери ги игнорираха. Германски представители защитиха газопровода "Северен поток 2", настоявайки, че търговията ще държи Русия обвързана със Запада. Сега същите тези правителства се надпреварват да осигурят американски доставки, тъй като американските терминали за втечнен природен газ по крайбрежието на Мексиканския залив работят с рекорден капацитет.

Докато САЩ затвърждават ролята си на основен доставчик на газ за Европа, влиянието на Русия върху енергийния пазар на континента продължава да отслабва. "Русия предлагаше големи отстъпки, за да задържи клиентите си, но с нарастването на световното производство, тя ще има ограничена гъвкавост да се конкурира", каза Сабадус. "Американският втечнен природен газ ще стане силно конкурентен в Европа."

Администрацията на Тръмп бързо се възползва от тази промяна. По-рано тази година тя отмени замразяването на разрешителните за износ на втечнен природен газ, одобри нови производствени проекти в Луизиана и Тексас и насърчи енергийна сделка между САЩ и ЕС, която ангажира европейските купувачи да купуват американска енергия на стойност стотици милиарди долари през следващите десетилетия. Официални лица посочват поредица от скорошни дългосрочни договори - включително сделките на Venture Global с Италия и Германия през лятото, споразумението с Гърция, обявено миналата седмица, и новоподписания договор между испанската Naturgy и Venture Global - като доказателство, че програмата за "енергийно господство" преоформя световните търговски потоци.

Роб Дженингс, вицепрезидент по пазарите на природен газ в Американския петролен институт, заяви, че промяната в политиката е отприщила вълна от инвестиции и е потвърдила силното търсене на американски втечнен природен газ (LNG).

"През първите девет месеца на тази година пет компании са взели окончателни инвестиционни решения, представляващи общо около 50 милиона тона нов капацитет годишно - повече от 50 милиарда долара инвестиции", каза той пред Fox News Digital. "Това е наистина силен сигнал от пазара."

Дженингс каза, че скокът в износа е от полза и за двете страни на Атлантика.

"От 2016 г. насам кумулативният принос на американската индустрия за втечнен природен газ към БВП е около 400 милиарда долара и през следващите 15 години той може да се увеличи с още 1,3 трилиона долара", каза той. "В същото време повече от две трети от износа на втечнен природен газ от САЩ сега отива в Европа ежедневно, замествайки газа, който някога са купували от Русия."

Въпреки това, представители на индустрията предупреждават, че регулаторните различия биха могли да усложнят бъдещата търговия. Дженингс посочи два нови европейски закона - Регламентът на ЕС за метана и Директивата за корпоративна устойчивост — които според американските производители биха могли да наложат чуждестранни стандарти на чуждестранните компании.

"Тези регламенти на практика са опит на Европа да наложи свои собствени стандарти в световен мащаб", каза той. "Надяваме се, че това може да бъде разгледано като част от търговското споразумение, защото съществува риск те да подкопаят ангажимента на Европа да купува повече американска енергия."

Пренастройването на Европа далеч не е завършено. Регулаторните несъответствия, високите транспортни тарифи и местната политика продължават да възпрепятстват интеграцията в Централна и Източна Европа.

Но засега комбинацията от изобилно предлагане от САЩ и ново търсене, свързано с прехода от въглища към газ, създаде това, което Сабадус нарече "добро съответствие".

"В момента навлизаме на пазар на купувача", каза тя. "В САЩ има изобилие от предлагане на втечнен природен газ (LNG), а в Източна Европа се появяват нови огнища на търсене, тъй като страните преминават от въглища към газ."


Русия
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

