Юлиан Попов: Електрическите коли са заплаха за военния бюджет на Русия

12 Ноември, 2025 10:01 1 124 39

  • електромобили-
  • петрол-
  • нефт-
  • газ

Как електромобилността се превръща в стратегически фактор за сигурност и отбрана, като намалява петролния приход на държави, зависими от износ на енергийни суровини

Юлиан Попов: Електрическите коли са заплаха за военния бюджет на Русия - 1
Снимка: БНТ
Юлиан Попов Юлиан Попов блогър, бивш министър на околната среда и водите
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Електрическите коли вече съкращават световното петролно потребление с около 2 милиона барела на ден. Това е приблизително 2% от глобалното потребление на петрол. Ако тези 2 милиона барела внезапно се върнат като допълнително търсене на пазара, може да се очаква цената на петрола да се повиши с около 15–20%, предвид ниската краткосрочна еластичност на предлагането. Това би довело до допълнителни годишни приходи за Русия от порядъка на $35–45 млрд, което е приблизително сравнимо с годишната военна помощ, която Украйна получава, и със собствения ѝ военен бюджет. Това е също около 1/4 от военния бюджет на Русия, в зависимост от методологията за оценка.

Това коментира във "Фейсбук" Юлиан Попов.

След около 3 години електромобилността вероятно ще намалява потреблението на петрол поне два пъти повече, т.е. около 4 милиона барела на ден, ако се запази темпът на нарастване на продажбите и разширяването на зарядната инфраструктура.

Тези изчисления са ориентировъчни и опростени, тъй като цената на петрола зависи от много фактори — запаси, геополитика, действия на ОПЕК+, цикли в търсенето. Но дават ясна представа за това как електромобилността се превръща в стратегически фактор за сигурност и отбрана, като намалява петролния приход на държави, зависими от износ на енергийни суровини.

* Заглавието е на ФАКТИ


България
Оценка 2.1 от 21 гласа.
Оценка 2.1 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хайде ,

    32 3 Отговор
    сега и за тях кахъри !

    10:05 12.11.2025

  • 2 пфф

    52 5 Отговор
    Две думи- абсолютни глупости.

    10:06 12.11.2025

  • 4 Мутата

    45 4 Отговор
    Голям акъл

    10:07 12.11.2025

  • 5 Трол

    32 9 Отговор
    Всеки гражданин с електричка - пирон в ковчега на рашистите.

    Коментиран от #15, #26

    10:08 12.11.2025

  • 6 руския петрол е евтин

    14 4 Отговор
    това не е военния бюджет на русия . в грешка е . има други неща които струват десетки милиарди долара . все едно да излезе и да каже : хляба у нас е военния бюджет на българия . един експерт бегеец задължително е нужно да прави разлика в прибраните пари . от едно нещо на година се прибират едни пари . в годините са различно като количество прибраните пари . в РФ с тези пожари едва ли точно рафинерията и петроло търговията е най доходоносно . у нас от хлебо зърнаро търгашество има 18 милиарда . а от газ ток парно и митници акцизи , конфискации 38 милиарда . сега още 2 ще окрадат .

    10:08 12.11.2025

  • 7 аман ОТ МЕНТЕ ЕКСПЕРТИ КАТО ТОЯ ,

    48 4 Отговор
    ТОЙ СИГУР ЯЙЦЕ НЕ МОЖЕ ДА СВАРИ , НО ОТ ФАЛИТА НА РУСИЯ РАЗБИРА !

    Коментиран от #22

    10:08 12.11.2025

  • 8 Господи,

    49 4 Отговор
    С какви идиоти ни наказваш, Господи?!? И този е бил министър!

    Коментиран от #20

    10:08 12.11.2025

  • 9 име

    32 4 Отговор
    Ейй, край, това е, още утре Путин спира СВОто и отива да му сложат белезниците в Хага!

    10:09 12.11.2025

  • 10 Загрижил се0а Русия

    30 4 Отговор
    Кьоравите не виждат у нас какво става!

    10:09 12.11.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    31 4 Отговор
    Аз съм в потрес... кой е тоя откаченяк?

    10:09 12.11.2025

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    30 2 Отговор
    Припомни ми:
    " Рейгън враг на Тутраканската селищна система!"
    😀

    10:10 12.11.2025

  • 13 Да,да

    23 3 Отговор
    И пералните също!

    10:11 12.11.2025

  • 14 ами

    29 4 Отговор
    Казали му на пaлячoто да каже нещо и ,като всяка послушна кукла на конци, не се и замисля, че може да говори глупости.

    10:11 12.11.2025

  • 15 Соц носталгик

    16 5 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Хаха трябва този лозунг да е навсякъде имда го учат в училище още! Другарите що не правиха електички навремето когато тока беше 2ст някой знай ли?

    Коментиран от #23, #27, #32

    10:12 12.11.2025

  • 17 Този надмина себе си

    20 4 Отговор
    Де го чакаш, де се пука?!

    10:16 12.11.2025

  • 18 Саудитски камилар

    3 18 Отговор
    Оказва се, че електричуство може да си произвежда всеки и навсякъде при това дори екологично. Голямата мъка на Руслямисти и Мюзлита.

    Без петрола едните пак ще спят с камилите, а другите с кравите.

    10:22 12.11.2025

  • 19 Интересува ме

    14 2 Отговор
    бюджетът на България.

    10:23 12.11.2025

  • 20 плевен

    18 1 Отговор

    До коментар #8 от "Господи,":

    И защо приказваш така? Не го ли заслужаваме? Типичен български политик. Интересува го как да навреди на Русия, а не как да е полезен на народа си. Но повтарям: ние сме го избирали, ние сме си го заслужили.
    Но пък електрокарите минават в ръцете на китайците. Там какви ще ги говори?

    10:24 12.11.2025

  • 21 Алоуу

    18 1 Отговор
    Чуваш ли се какви ги плещиш? Електрическите коли са заплаха най вече за България! Щом позволихте на запада да направи страната Ни бунище защо след време да не изхвърлят и акомулатпорите от електричните тук?? Ти ли ще ги рециклиращ или ще ги погребвате из полята??

    10:26 12.11.2025

  • 22 село

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "аман ОТ МЕНТЕ ЕКСПЕРТИ КАТО ТОЯ ,":

    Може, може! Яйце може да свари!

    10:26 12.11.2025

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    15 1 Отговор

    До коментар #15 от "Соц носталгик":

    😀
    Някой НЕ ЗНАЙ, че още тогава правехме ЕЛЕКТРОКАРИ❗
    Че и Москвичи на ток.
    А знайш ли дали ЗАПАДНалИЯТ свят правеше електромобил🤔

    10:27 12.11.2025

  • 24 Доказал го е

    7 1 Отговор
    Ако си тъп, то е за винаги!

    10:33 12.11.2025

  • 25 коко

    7 2 Отговор
    Някой замисля ли се каква е ползата да возиш тежка батерия чието рециклиране е скъпо за да пропътуваш стотина километра за да разбереш че наоколо няма зарядна станция или че тя не работи? Електромобилите са средство за добри печалби на производителите им и може би не безплатно се подкрепят от празноглав,,ите брюкселси бюрократи.

    10:40 12.11.2025

  • 26 И в България, и в ЕС

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Всеки гражданин с електречка е фукльо и глупав потребител и на загуба.

    10:43 12.11.2025

  • 27 Нерентабилни

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Соц носталгик":

    И през социализма има модели, нерентабилни са и тогава и сега.

    Коментиран от #31

    10:46 12.11.2025

  • 28 Софиянец

    6 1 Отговор
    Бухахахаха, колко е тъп тоя 😂😂😂

    10:47 12.11.2025

  • 29 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 1 Отговор
    Юлиан Попов: Електрическите коли са заплаха за военния бюджет на Русия.

    Др.Тодор Живков 🇧🇬:Юлиан Попов е заплаха за националната сигурност с глюпостите си.

    10:48 12.11.2025

  • 30 Хихихи

    8 1 Отговор
    А тия дето ходят пеша или карат колела сигурно са в черния списък на Путин 😅
    Този счупи тъпомера! Какво ли кара той?

    Коментиран от #33

    10:51 12.11.2025

  • 31 Не вс е пари

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Нерентабилни":

    Но е рентабилно за здравето на хората в града да по тихо и по чист въздух (компенсация субсидии)

    10:52 12.11.2025

  • 32 Хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Соц носталгик":

    Поради същата причина, поради която запада не правеше и компютри, смартфони, айфони, таблети, нямаше интернет, фейсбук и инстаграм....
    Тоя Юлианчо с тези "гениални" идеи, да вземат от ЕС да го направят шеф на някоя комисия за "Икономическо отслабване на Русия"!

    10:53 12.11.2025

  • 33 ЛОЛ ЛОЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Хихихи":

    Твоя глупмер отдавна превъртя брояча

    10:53 12.11.2025

  • 34 Джоко

    2 1 Отговор
    Ха хаа, а кокошите яйца за кой са заплаха?

    10:53 12.11.2025

  • 35 Димитър Георгиев

    2 3 Отговор
    Руската елементарна пропаганда,предназначена за елементарни хора,затова бълва глупости за ветровенергията,слънчевата енергия и всяка иновация! Русия трябва да фалирали ще фалира,ако продължава да живее в диктатура и минало!Как пък не направиха по е едно нещо полезно за света,как не се роди нищо полезно от московията!

    Коментиран от #37

    11:03 12.11.2025

  • 36 Няма ли кой да обясни на тоя шомпол

    1 2 Отговор
    Че за гориво отиват под 40% от петрола - останалото е за масла и пластмаси. А от горивата 45%се използват от авиацията, която едва ли в следващите 100 години ще мине на електрика!

    11:03 12.11.2025

  • 37 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Димитър Георгиев":

    "Как пък не направиха по е едно нещо полезно за света,как не се роди нищо полезно от московията!"

    Абе не ти е лесно! За твое сведение Русия прави 12 изобретения, които променят света, като: гъсенична задвижваща система, първата осъществена радиовръзка в света, първият видеомагнетофон, първият вагон с електрическа тяга, първият хеликоптер, фотоклетката, трансформатора, йогурта, синтетичния каучуг, крекинга на бензина, първият зърнокомбайн, телевизията също е изобретена от руснак, макар и внедрена първо в САЩ...
    Отделно ракетната формула на Цилковски, първият изкуствен спътник и човек в орбита, атомните реактири и атомни ледоразбивачи! Отделно постиженията в сферата на изкуството, музиката, културата и спорта!

    11:23 12.11.2025

  • 38 То е ясно

    2 0 Отговор
    Аз ще карам дизел на 0,10 цента. Супер!

    11:35 12.11.2025

