Юлиан Попов: Електрическите коли са заплаха за военния бюджет на Русия.

Електрическите коли вече съкращават световното петролно потребление с около 2 милиона барела на ден. Това е приблизително 2% от глобалното потребление на петрол. Ако тези 2 милиона барела внезапно се върнат като допълнително търсене на пазара, може да се очаква цената на петрола да се повиши с около 15–20%, предвид ниската краткосрочна еластичност на предлагането. Това би довело до допълнителни годишни приходи за Русия от порядъка на $35–45 млрд, което е приблизително сравнимо с годишната военна помощ, която Украйна получава, и със собствения ѝ военен бюджет. Това е също около 1/4 от военния бюджет на Русия, в зависимост от методологията за оценка.

Това коментира във "Фейсбук" Юлиан Попов.

След около 3 години електромобилността вероятно ще намалява потреблението на петрол поне два пъти повече, т.е. около 4 милиона барела на ден, ако се запази темпът на нарастване на продажбите и разширяването на зарядната инфраструктура.

Тези изчисления са ориентировъчни и опростени, тъй като цената на петрола зависи от много фактори — запаси, геополитика, действия на ОПЕК+, цикли в търсенето. Но дават ясна представа за това как електромобилността се превръща в стратегически фактор за сигурност и отбрана, като намалява петролния приход на държави, зависими от износ на енергийни суровини.

* Заглавието е на ФАКТИ