Юлиан Попов: Електрическите коли са заплаха за военния бюджет на Русия.

Електрическите коли вече съкращават световното петролно потребление с около 2 милиона барела на ден. Това е приблизително 2% от глобалното потребление на петрол. Ако тези 2 милиона барела внезапно се върнат като допълнително търсене на пазара, може да се очаква цената на петрола да се повиши с около 15–20%, предвид ниската краткосрочна еластичност на предлагането. Това би довело до допълнителни годишни приходи за Русия от порядъка на $35–45 млрд, което е приблизително сравнимо с годишната военна помощ, която Украйна получава, и със собствения ѝ военен бюджет. Това е също около 1/4 от военния бюджет на Русия, в зависимост от методологията за оценка.
Това коментира във "Фейсбук" Юлиан Попов.
След около 3 години електромобилността вероятно ще намалява потреблението на петрол поне два пъти повече, т.е. около 4 милиона барела на ден, ако се запази темпът на нарастване на продажбите и разширяването на зарядната инфраструктура.
Тези изчисления са ориентировъчни и опростени, тъй като цената на петрола зависи от много фактори — запаси, геополитика, действия на ОПЕК+, цикли в търсенето. Но дават ясна представа за това как електромобилността се превръща в стратегически фактор за сигурност и отбрана, като намалява петролния приход на държави, зависими от износ на енергийни суровини.
* Заглавието е на ФАКТИ
1 Хайде ,
10:05 12.11.2025
2 пфф
10:06 12.11.2025
4 Мутата
10:07 12.11.2025
5 Трол
Коментиран от #15, #26
10:08 12.11.2025
6 руския петрол е евтин
10:08 12.11.2025
7 аман ОТ МЕНТЕ ЕКСПЕРТИ КАТО ТОЯ ,
Коментиран от #22
10:08 12.11.2025
8 Господи,
Коментиран от #20
10:08 12.11.2025
9 име
10:09 12.11.2025
10 Загрижил се0а Русия
10:09 12.11.2025
11 ДрайвингПлежър
10:09 12.11.2025
12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
" Рейгън враг на Тутраканската селищна система!"
😀
10:10 12.11.2025
13 Да,да
10:11 12.11.2025
14 ами
10:11 12.11.2025
15 Соц носталгик
До коментар #5 от "Трол":Хаха трябва този лозунг да е навсякъде имда го учат в училище още! Другарите що не правиха електички навремето когато тока беше 2ст някой знай ли?
Коментиран от #23, #27, #32
10:12 12.11.2025
17 Този надмина себе си
10:16 12.11.2025
18 Саудитски камилар
Без петрола едните пак ще спят с камилите, а другите с кравите.
10:22 12.11.2025
19 Интересува ме
10:23 12.11.2025
20 плевен
До коментар #8 от "Господи,":И защо приказваш така? Не го ли заслужаваме? Типичен български политик. Интересува го как да навреди на Русия, а не как да е полезен на народа си. Но повтарям: ние сме го избирали, ние сме си го заслужили.
Но пък електрокарите минават в ръцете на китайците. Там какви ще ги говори?
10:24 12.11.2025
21 Алоуу
10:26 12.11.2025
22 село
До коментар #7 от "аман ОТ МЕНТЕ ЕКСПЕРТИ КАТО ТОЯ ,":Може, може! Яйце може да свари!
10:26 12.11.2025
23 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #15 от "Соц носталгик":😀
Някой НЕ ЗНАЙ, че още тогава правехме ЕЛЕКТРОКАРИ❗
Че и Москвичи на ток.
А знайш ли дали ЗАПАДНалИЯТ свят правеше електромобил🤔
10:27 12.11.2025
24 Доказал го е
10:33 12.11.2025
25 коко
10:40 12.11.2025
26 И в България, и в ЕС
До коментар #5 от "Трол":Всеки гражданин с електречка е фукльо и глупав потребител и на загуба.
10:43 12.11.2025
27 Нерентабилни
До коментар #15 от "Соц носталгик":И през социализма има модели, нерентабилни са и тогава и сега.
Коментиран от #31
10:46 12.11.2025
28 Софиянец
10:47 12.11.2025
29 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Др.Тодор Живков 🇧🇬:Юлиан Попов е заплаха за националната сигурност с глюпостите си.
10:48 12.11.2025
30 Хихихи
Този счупи тъпомера! Какво ли кара той?
Коментиран от #33
10:51 12.11.2025
31 Не вс е пари
До коментар #27 от "Нерентабилни":Но е рентабилно за здравето на хората в града да по тихо и по чист въздух (компенсация субсидии)
10:52 12.11.2025
32 Хаха
До коментар #15 от "Соц носталгик":Поради същата причина, поради която запада не правеше и компютри, смартфони, айфони, таблети, нямаше интернет, фейсбук и инстаграм....
Тоя Юлианчо с тези "гениални" идеи, да вземат от ЕС да го направят шеф на някоя комисия за "Икономическо отслабване на Русия"!
10:53 12.11.2025
33 ЛОЛ ЛОЛ
До коментар #30 от "Хихихи":Твоя глупмер отдавна превъртя брояча
10:53 12.11.2025
34 Джоко
10:53 12.11.2025
35 Димитър Георгиев
Коментиран от #37
11:03 12.11.2025
36 Няма ли кой да обясни на тоя шомпол
11:03 12.11.2025
37 Гост
До коментар #35 от "Димитър Георгиев":"Как пък не направиха по е едно нещо полезно за света,как не се роди нищо полезно от московията!"
Абе не ти е лесно! За твое сведение Русия прави 12 изобретения, които променят света, като: гъсенична задвижваща система, първата осъществена радиовръзка в света, първият видеомагнетофон, първият вагон с електрическа тяга, първият хеликоптер, фотоклетката, трансформатора, йогурта, синтетичния каучуг, крекинга на бензина, първият зърнокомбайн, телевизията също е изобретена от руснак, макар и внедрена първо в САЩ...
Отделно ракетната формула на Цилковски, първият изкуствен спътник и човек в орбита, атомните реактири и атомни ледоразбивачи! Отделно постиженията в сферата на изкуството, музиката, културата и спорта!
11:23 12.11.2025
38 То е ясно
11:35 12.11.2025
