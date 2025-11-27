Новини
Мнения »
Кирил Дмитриев - тайното оръжие на Путин за преговорите
  Тема: Украйна

Кирил Дмитриев - тайното оръжие на Путин за преговорите

27 Ноември, 2025 19:01 709 23

  • украйна-
  • кирил дмитриев-
  • русия-
  • владимир путин-
  • стив уиткоф-
  • сергей лавров

Когато Путин има интерес от истински преговори, тогава на сцената излиза Кирил Дмитриев

Кирил Дмитриев - тайното оръжие на Путин за преговорите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кирил Дмитриев - шефът на Руския фонд за държавни инвестиции - се смята за един от архитектите на 28-точковия план на Тръмп "за мир в Украйна" . Възпитаник на Станфорд, той не само е близък със зетя на Тръмп - Джаред Къшнър, но и с влиятелни хора в Арабския свят. Освен това Дмитриев има и близки отношения със семейството на Путин - перфектният избор за неофициалния преговарящ за Русия.

Дмитриев - дипломатически канал със Стив Уиткоф

Още новини от Украйна

Колко е важен Дмитриев за Кремъл стана ясно с началото на втория мандат на Доналд Тръмп , когато той се превърна във водещо лице на преговорите за мир в Украйна. През февруари 2025 г. Путин го назначи за "специален пратеник" за търговия и инвестиции с чужди държави. Назначението дойде само няколко дни, след като Дмитриев взе участие в първата среща между руска и американска делегация в Рияд .

Сега Дмитриев е един от ключовите канали на Кремъл за дипломация, смята бившият руски дипломат Борис Бондарев. Докато външният министър на Русия Сергей Лавров комуникира с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, Дмитриев води преговори със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф . "Дмитриев е каналът към Уиткоф", казва Бондарев. "Той е уязвим - всъщност е истинска пробойна в администрацията на Тръмп. Почти всички там не са особено силни дипломати, но Уиткоф е най-слабият. Затова Дмитриев е назначен да работи с него и да се опитва да прокара руските интереси по този път".

Как започва кариерата на Дмитриев

Кирил Дмитриев е син на прочутия биолог Александър Дмитриев и е роден в Киев. Въпреки това той отказва да признае корените си и твърди, че е роден не в Украйна, а в Съветския съюз. След като завършва Станфорд, той остава за кратко в САЩ , където започва кариерата си в инвестиционната банка "Голдман Сакс" и работи за консултантската агенция "Маккинзи". В крайна сметка решава да гради кариера в Украйна и Русия.

В Русия една от най-важните позиции, която заема, е в руско-американската фирма за менажиране на частен капитал "Делта", където управлява около 500 милиона долара. В Украйна Дмитриев управлява инвестиционния фонд на зетя на втория президент на страната Леонид Кучма.

Дмитриев застава начело на Руския фонд за директни инвестиции през 2011 г. Идеята на организацията е да привлича западен капитал в Русия. Тази позиция го праща и в санкционния списък на САЩ и Европа в самото начало на пълномащабната руска инвазия на Украйна .

Връзка със семейството на Путин?

Но не професионалните му постижения изпращат Дмитриев на първия ред на руската дипломация. Най-важен се оказва социалният му капитал - мрежа от близки хора, която той е градил с години. Иля Шуманов, бившият директор на "Трансперънси интернешънъл" в Русия, казва, че най-вероятно голяма роля са изиграли отношенията на Дмитриев със зетя на украинския президент Кучма. "Ключовото парче от пъзела обаче е Екатерина Тихонова , за която се твърди, че е дъщеря на Путин. Съпругата на Дмитриев е много близка с нея", обяснява Шуманов.

Според експерта връзката между семейството на Дмитриев и това на Тихонова е повече от приятелска и те са тясно свързани. Дмитриев е част от борда на директорите на няколко големи руски компании, включително такива, в които държавата има мажоритарно участие.

Как Путин решава, че Дмитриев е неговият човек

Работата на Кирил Дмитриев като посредник започна по време на първия мандат на Доналд Тръмп . През 2020 г. The Daily Beast го описа като "финансистът на Путин", който има таен канал за преговори с Джаред Къшнър. Зетят на Тръмп се занимаваше с външнополитическите задачи на президента. Въпреки че не е толкова публична фигура в администрацията на Тръмп през втория му мандат, той наскоро участва в създаването на мирния план на Тръмп за Газа и присъства на мирните преговори за Украйна в Женева.

По време на първия мандат на Тръмп, Дмитриев и Къшнър обсъждаха потенциални възможности за американски инвестиции в Русия – преговори, които в крайна сметка не доведоха до реализацията на големи проекти. Но Дмитриев наистина остави своя отпечатък и се превърна в една от най-ценните фигури в руската външна политика почти две години след началото на пълномащабната война в Украйна, през декември 2023 г., според политическия анализатор и бивш речник на Путин Абас Галямов.

"След началото на войната Путин почти не можеше да пътува никъде (заради заповедта за арест от Международния наказателен съд)", припомня Галямов. "Това чувство на изолация го тревожеше дълбоко - както и Русия като цяло. И тогава Кирил Дмитриев се намеси като основен организатор на пътуването до Саудитска Арабия и ОАЕ." Освен организирането на самото пътуване, Дмитриев и неговият суверенен инвестиционен фонд успяха да привлекат инвестиции от тези страни – впечатляващо постижение на фона на изтичането на западен капитал. "С други думи, той се оказа изключително ефективен на международната сцена", казва Галямов.

Дмитриев срещу Лавров

Галямов вижда Дмитриев като човек, ориентиран към разрешаване на разногласията между САЩ и Русия чрез компромис – в контраст с руския външен министър Сергей Лавров, ревностен защитник на твърдата линия. "Когато Путин усети, че са необходими реални преговори, Дмитриев излиза на преден план", отбелязва Галямов. "Но в много ситуации Путин не иска да преговаря. Лавров отразява тази нагласа."

Галямов посочва, че по време на последната визита на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва, Путин се е срещнал с него заедно с Дмитриев и неговия помощник Юри Ушаков, докато Лавров е отсъствал. Но засега не е ясно дали този избор е знак за бъдещото на руската дипломация.

Автор: Сергей Сатановский


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Делян Пеевски всеки уикенд пътува до Дубай при Таки със самолета на Домусчиев.

    19:02 27.11.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    Мен плана на Путин или Тръмп или на който ида е ме урежда! Слага край на тая касапница!

    мръсните планове на ЕС да бламират мира са ми проблем! Показват, че никой разумен човек не трябва да подкрепя еврофашистите по никакъв начин!

    19:04 27.11.2025

  • 3 Искат,не искат

    2 0 Отговор
    Ще приемат това,което Путин каже.

    19:08 27.11.2025

  • 4 честен ционист

    0 1 Отговор
    Другарят Александрович не е про100 Киро.

    19:10 27.11.2025

  • 5 Реалист

    1 3 Отговор
    Потресаваща наглост!
    Мирът в Украйна ще дойде тогава, когато благодарение на увеличената помощ от свободния свят Украйна се пребори за свободата си.
    А не като се спре оръжейната помощ за Киев и Москва продължи с терористичните си действия.
    Мирът в Украйна ще се състои, когато рашисткият Мордор бъде победен и пълчищата му от гнусни орки бъдат изринати от украинската земя - или останат там завинаги, да я наторяват.

    Коментиран от #14

    19:10 27.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мъни, мъни, мъни, животът е пари.

    2 0 Отговор
    Кой каквото и да ви говори, винаги става въпрос за пари.

    19:11 27.11.2025

  • 8 РФ е един огромен КЕН eф !

    2 3 Отговор
    Хотели как лучше, а получилось как всегда

    19:12 27.11.2025

  • 9 Арнон Пфеффер

    0 0 Отговор
    Фамилията на автора кърти мивки.

    19:15 27.11.2025

  • 10 Българският народ подкрепя Украйна !

    2 3 Отговор
    Всеки ден украинските герои унижават блатните татари.
    От "втората" армия в света ги направи армия фейлетон.
    И ние сме дали нещо: български снаряди са денацифицирали поне 20% от московските татари.

    19:15 27.11.2025

  • 11 Възpожденец 🇧🇬

    2 3 Отговор
    Почитателите на рашизма и на Путлер още се заблуждават, че е възможна победа на московското блато. Почти 4 години война, а краят не се вижда, а жертвите и загубите са колосални и не могат да се компенсират с пропаганда. Колко още жертви и загуби иска Путин, за да победи?
    Тъпчат на едно място пред две села, губят дестки хиляди могилници и чакат Тръмп да ги спаси.
    Т.е. наследниците на Златната орда, "непобедимата" червена армия нищо не успя да направи🤣 , та Тръмп ще донесе победата на червеноармейците ! 😳🤣
    Пак чакат САЩ да ги спасява, както ги е спасявал многократно от глад и разруха, както ги спаси от немските националсоциалисти .
    Войната на Путлер уплаши хората и направи така, че проруските настроените вече са стабилно малцинство, въпреки всички 4хилядници, говорещи глави, инженерингови кремълски партии, внедрени агенти по най високите етажи на властта, агенти в службите за сигурност и тpoлoве по медиите. Останаха единствено застаряващия хомосъветикус, в което Кремъл превърнаха част от по-npocтото ни население през 45 г. съветско робство - московски еничари.
    Не се очаква розово путинистко бъдеще. Нито нов световен ред, на който Путлер да е господар. Историческата логика очертава краха и разпада на последната колониална империя, което ще е продължение на сгромолясването на СССР. Историята ни показва, че сгромолясването на империите се случва изведнъж, а всички признаци сочат, че този момент е много близо 🤣

    Коментиран от #12, #15

    19:16 27.11.2025

  • 12 честен ционист

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Рим се е разпадал 300 години. Третият Рим ще издържи повече.

    19:18 27.11.2025

  • 13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 1 Отговор
    Дойче Веле - "Той бил отказвал да признае, че е роден в Украйна" -
    Човекът не е виновен, че тогава просто е нямало такава държава...

    19:21 27.11.2025

  • 14 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Реалист":

    Момче, събуди се бе! Каква увеличаваща се помощ. ЕС вече няма кинта да купува оръжия.
    Помощта намалява, да не говорим, че всички вече се измориха. Останали са Прибалтийските и Полша - те го правят от една гола омраза, но Прибалтика вече е финиширана - икономиката им умря, ще искат ЕС да им плаща помощи.
    И другите които "подкрепят" са закъсалите Франция, Германия и Великобритания - те просто изнасят дълбоките си вътрешни проблеми зад граница, иначе в къщи ще ги линчуват - толкова са зле вече

    Коментиран от #20

    19:22 27.11.2025

  • 15 явор Дачлето

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Възpожденец 🇧🇬":

    И аз деца храня.

    19:24 27.11.2025

  • 16 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    0 1 Отговор
    Тайно отъжие🤣🤣🤣🤣🤣

    19:26 27.11.2025

  • 17 ?????

    2 1 Отговор
    То е ясно че Дойче Велле едва ли ще ни сервират нещо свежо.
    Но все пак малко повече за Борис Бондарев
    Поредният перебежчик, явно завербуван.
    Естествено провал за руската дипломация който не се афишира.
    Живее на Запад и се прехранва освен с грантове и с интервюта.
    Нищо ново.

    19:27 27.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ганчев

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":

    Или си ниско платен драска или душевноболен русофил. Тоава е за отбелязване.

    19:29 27.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 палец надолу за юSей

    1 0 Отговор
    Един и същи платен драскач, с едно и също интелектуално ниво,
    с едно и също НЕпознаване на българския правопис и граматика,
    драска тук много сходни коментари против Русия.
    Но няма какво друго да копира от флашката, това му е написано!!!

    19:30 27.11.2025

  • 23 нннн

    1 0 Отговор
    Кое му е тайното, като всичко се знае за Дмитриев?

    19:31 27.11.2025