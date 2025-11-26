Новини
Свят »
Русия »
Мария Захарова: Нещо не върви по план
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Нещо не върви по план

26 Ноември, 2025 08:23 4 388 83

Кризата в Украйна се развива против плановете на световното задкулисие, заяви Захарова

Мария Захарова: Нещо не върви по план - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Информационният шум около мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна се раздува, защото развитието на кризата не е според плана на определена част от световното задкулисие, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова по радио "Спутник", предаде ТАСС, съобщи БТА.

"Това е същият шум, който се вдига, когато за определена част от световното задкулисие нещо започва да не върви по план. Тогава се включва така нареченият шум. Нещо не върви по план. Според плана, очевидно, е трябвало да има ескалация на кризата, още по-голяма световна корупция, убийството на колкото се може повече хора", каза тя, коментирайки как Западът оценява мирния план на САЩ.

Още новини от Украйна

Според Захарова, Западът, организирайки политическо и дипломатическо шоу, прави това "не за да подкрепи позицията си чрез привличане на масите". Той се опитва, първо, да провали политическото и дипломатическото уреждане, и, второ, да манипулира ситуацията за свои цели, отбеляза тя. Това, според Захарова, се прави, за "да се манипулира ситуацията, за да се провали изобщо възможностите за политическо-дипломатическо уреждане".

Според говорителката на руското дипломатическо ведомство европейските чиновници "се мръщят" при споменаването на мирния план и преговорите за Украйна.

Коментирайки изявленията на шефката на дипломатическата служба на ЕС Кая Калас и на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в контекста на украинската криза, Захарова отбеляза: "Това е абсолютна аморалност в поведението на хората, които сега управляват от името на заппадното малцинство. На тях им е абсолютно безразлично какво да кажат, стига да запълнят информационното пространство безотговорно в своя полза. Затова, веднага щом чуят думите "мирен план", "преговори", "контакти", започват да се мръщят."


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 69 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 е как бе

    53 19 Отговор
    не е вярно плана на урсулианците си върви добре войната няма да спира и всичко е наред за тях…

    Коментиран от #65

    08:25 26.11.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    31 66 Отговор
    Хаха....вече Четири Года Маша....
    Уже Четири Года все не по плану 😄

    Коментиран от #54, #83

    08:26 26.11.2025

  • 3 Тръмп се съюзи със Путин

    24 75 Отговор
    От 25 години Парите на Тръмп идват От Русия
    Нормално е да дава оръжия на Русия във момента
    Но виждаме че Украйна се справя и без Американска помощ

    Коментиран от #52, #82

    08:27 26.11.2025

  • 4 СВО за 3 дни????

    118 76 Отговор
    Адолф путин много сбърка! русия е най-мразената терористична държава! Факт!

    Коментиран от #15, #19, #31, #71

    08:27 26.11.2025

  • 5 Скорпиън

    65 12 Отговор
    Не върви по план и сега прах в очите.
    Никой не очакваше рушветите за 100 милиона в енергетиката да излязат толкова явно. Запада е неподготвен, затова раздухва друга тема. Случайно някой да не ги попита за останалите пари.

    08:28 26.11.2025

  • 6 Вашето мнение

    56 16 Отговор
    Мърцула и кая на златните тоалетни, това ще бъде герба на остатъчна украйна. Рай за дегенерати и многополовви от цял двят.

    08:28 26.11.2025

  • 7 Някой

    72 17 Отговор
    Колкото и да не я харесва местния умнокрасивитет, Захарова говори верни неща. И ги казава право в очите.
    Затова умнокрасивитета започва да подхвърля обидни реплик за алкохол вата и т.н. Това само показва, че са безпомощни, и че не могат да оборят аргументите ѝ.

    Коментиран от #21, #38

    08:28 26.11.2025

  • 8 4 години 3 села 1.5 милиона жертви

    18 39 Отговор
    Руският потенциал е неземно необятен
    Още 107 години и 150 милона жертви и Киев е наш

    Коментиран от #61

    08:28 26.11.2025

  • 9 Хаха

    19 47 Отговор
    Тази кифла рано рано се е наквасила с алкохол.

    08:29 26.11.2025

  • 10 заппадното малцинство

    38 13 Отговор
    е много подло малцинство

    08:29 26.11.2025

  • 11 Новичок

    49 13 Отговор
    Права е Мария, Кая и Урсула като Бойко само за кражби си мислят.Пфу...

    08:29 26.11.2025

  • 12 Тридневна специална военна ъперация

    14 35 Отговор
    Ко стана ве, нали щяха да оправят всичко за три дни, хахахахах смееех

    Коментиран от #36

    08:29 26.11.2025

  • 13 ТАСС

    17 36 Отговор
    Тази за 4 години се промени морфологично, заприлича на у.р.о.д. явно водката и идва в повече

    08:29 26.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Някой

    18 49 Отговор

    До коментар #4 от "СВО за 3 дни????":

    Нека направим малко допитване до народа. Ще изпозлваме твоя пост. Ако събереш двойно повече плюсове от миуси, значи си прав. Ако ли не, значи грешиш/лъжеш.
    Нека гласуването започне сега!

    Коментиран от #22, #46

    08:29 26.11.2025

  • 16 Боби

    12 29 Отговор
    Верно не върви, нямаше ли за 3 дни да приключите?! 🤣🤣🤣🤣🤣

    08:30 26.11.2025

  • 17 Някой

    8 16 Отговор

    До коментар #14 от "Слаба Русия Героем в чували Слава":

    Същото говорят за теб на запад - не става за нищо. Само за пушечно мес. До тогава, обаче, става само за доене.

    08:30 26.11.2025

  • 18 Само бой по кратуните на

    24 8 Отговор
    световното задкулисие

    08:30 26.11.2025

  • 19 Ъъъъъъъъъ

    24 18 Отговор

    До коментар #4 от "СВО за 3 дни????":

    "русия е най-мразената терористична държава! Факт"

    Както и че Путин си го мести от единия в другия крачол от този факт!

    Коментиран от #27, #76

    08:31 26.11.2025

  • 20 Факт

    24 10 Отговор
    Както винаги всеотдайна, недостъпна и ангажирана!

    08:31 26.11.2025

  • 21 Вашето мнение

    23 9 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    А пък нанаю тицин днес си е п епязал вените, защото шиши свали украинското знаме от общината.

    08:31 26.11.2025

  • 22 Боби

    12 19 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Викаш, мнозинството по някой въпрос гарантира, че позицията е правилна? Да те светна нещо - мнозинството обикновено греши, приятелю! - Защото повчето хора имат интелект на катерици, само казвам...То затова и работи руската пропаганда, щото сте...мале, мале...

    Коментиран от #30

    08:32 26.11.2025

  • 23 Pyccкий Карлик

    15 25 Отговор
    26 ноябрь 2025 год, сряда.......
    Маша за пръв път от Четири Года насам се събуди сравнително трезва и откри топлата вода. Но вода нямаше, бензин, хлеб и интернет тоже !!!
    Что-же такое - подумала Маша - это не по плану 😁

    08:33 26.11.2025

  • 24 Браво на жената велика, браво....

    23 13 Отговор
    Мачка атлантенцата. Като кайма ги мачка и им руши наративите фалшиви

    08:34 26.11.2025

  • 25 Точно така е !

    24 7 Отговор
    Това е абсолютна аморалност в поведението на хората, които сега управляват от името на заппадното малцинство...

    08:36 26.11.2025

  • 26 Ццц

    24 7 Отговор
    И на мен ми е жал за Кая. Докато си заработваше поста беше удовлетворена и весела, а сега работата й е свързана с неща, от които нищо не разбира. За Урсула не. Още от малка мисирка, откакто се излюпи от яйцето, си е все същия съсел. Само един път се е усмихвала, когато успя да надхити всички с ваксините.

    08:36 26.11.2025

  • 27 нещастен копей

    9 17 Отговор

    До коментар #19 от "Ъъъъъъъъъ":

    много го любиш тоя путин,май си готов ти да му го местиш

    Коментиран от #50

    08:37 26.11.2025

  • 28 руски банан

    12 10 Отговор
    Види се, световното задкулисие накарало Путлер да нападне Украйна.

    08:37 26.11.2025

  • 29 газо

    3 3 Отговор
    йготура.

    08:37 26.11.2025

  • 30 Някой

    11 1 Отговор

    До коментар #22 от "Боби":

    Коментирахме дали е най-мразена, ана дали е най-правилна позицията. За последното ще има поне 300 различни гледни точки. Първото се измерва лесно в брой.

    08:37 26.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мара Кухата Лейка

    13 18 Отговор
    То е пределно ясно, че няма да стане както искат кремълските бандити.

    08:39 26.11.2025

  • 33 Ъъъъъъъъъъ

    16 2 Отговор
    "Мария Захарова: Нещо не върви по план"

    По-скоро НИЩО не върви по план. То не че и план има, но това е за друга тема. В момента се хвърлят към стената разни и чакат да видят коя ще се закрепи....🤣

    08:41 26.11.2025

  • 34 Pyccкий Карлик

    9 15 Отговор
    Руския план - без план.
    Всичко се прави с гoвнa, палки и два леви крака 😄👍

    Коментиран от #41

    08:43 26.11.2025

  • 35 Къде ми са санкциите

    19 2 Отговор
    За нацистки Израел бре ? А?

    08:44 26.11.2025

  • 36 Картаген

    21 3 Отговор

    До коментар #12 от "Тридневна специална военна ъперация":

    СмЕх,смЕх,ама да пердашат целиа Кол ективен, с чипове от перални и сапьорси лопати , си е по- голЕм смЕх.
    Това се нарича : ,,С вашите ,,кам ъни" по вашата глава "...Защо да приключват за три дни , като може да ви правят за смЕх три пъти по три години?

    08:44 26.11.2025

  • 37 Мексо

    8 18 Отговор
    Господи каква грозотия. Пък и нагла на всичко отгоре.

    Коментиран от #44, #47

    08:44 26.11.2025

  • 38 чебурашка

    7 19 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    и кво казва нищо....жалко е жена да защитава войната...кой стигна за 3 дни в киев и се н.а.с.р.а.

    Коментиран от #51

    08:44 26.11.2025

  • 39 Zахарова

    6 16 Отговор
    Знаете,че лъжа! Споко!

    08:46 26.11.2025

  • 40 По Днепър руско знаме ще се веее

    23 5 Отговор
    И вятъра на промяната всички натювски нацисти ще отвее

    08:46 26.11.2025

  • 41 Ъъъъъъъъъ

    13 2 Отговор

    До коментар #34 от "Pyccкий Карлик":

    "Руския план - без план."

    Щото и европейския е същия. План няма, пари няма, украинска армия мама, американски оръжия няма...Нищо няма! 🤣

    08:48 26.11.2025

  • 42 Шах

    6 12 Отговор
    Четри (4) години война на Руска територия .Това е плана .Победа или загуба е все едно за Китай .

    08:48 26.11.2025

  • 43 Нарко картера Зеленюшка

    12 3 Отговор
    е терористична организация която тормози българското полукълбо. Да бъде вписана за унищожение веднага

    08:49 26.11.2025

  • 44 болгарин..

    17 4 Отговор

    До коментар #37 от "Мексо":

    То бг бандерците си падат по дъртио джендър урсуль и балтийското мелезче-калассь

    08:52 26.11.2025

  • 45 Малиии

    6 13 Отговор
    Баба Мара пак света оправя, а нейната кочина няма кой. Държава от убийци, изнасилвачи и мародери. Държава на която елита и е в изгнание или в ГУЛАГ. Държава за която само оръжията и смъртта са важни за да съществува.

    Коментиран от #56

    08:53 26.11.2025

  • 46 Сега стана ли ти ясно ,че

    20 14 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    сте малцинство копейките ?

    Коментиран от #53, #58, #62

    08:54 26.11.2025

  • 47 На кого намерил да се присмива

    7 13 Отговор

    До коментар #37 от "Мексо":

    Е,прав си.Не може да се сравнява с Микроновица или с Кам илата на Чарли трети.Нито с Меркелица или с Урсускрасавицата.

    08:54 26.11.2025

  • 48 Днес има потресаващи новини от ЕЦБ !

    11 9 Отговор
    Пари няма, кой да рефинансира дълговете на еврозонците няма и спешно се събират шефовете на централните банки и ще има леле майко ..... Следете хора новините от ЕЦБ .... Зарежете Украйна, гледайте в Европа какво се случва. ....

    08:56 26.11.2025

  • 49 Рублевка

    9 6 Отговор
    "Почина младежът, намушкан с нож в "Студентски град", съобщи Нова тв.

    По случая са арестувани трима украински граждани."

    Поредната жертва на украинските варвари!

    Само трепане на тез циганя!

    08:56 26.11.2025

  • 50 Ъъъъъъъъъ

    16 4 Отговор

    До коментар #27 от "нещастен копей":

    Чак да му го местя, нямам намерение, но ме кефи, че ви докарва до лудост само споменаването на името му. Нправи ви криви, докара Европа до ръба на фалита, влезе в Украйна като пич, превзе почти целия Донбас, рязко намали числеността на украинската армия, постилаха му червен килим в Аляска.....Какво му трябва на човек?

    08:56 26.11.2025

  • 51 русичь..

    10 4 Отговор

    До коментар #38 от "чебурашка":

    А бе кво ти дреме..важното е че мужиците с полички в юръпо..клечат и цукать нозете на дъртио джендър урсул,мелезо каласс и онова аналнотобрбокче

    08:56 26.11.2025

  • 52 Ахаха

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп се съюзи със Путин":

    Още конспирациии.. кажи и за рептилите

    08:57 26.11.2025

  • 53 Селтак !

    7 6 Отговор

    До коментар #46 от "Сега стана ли ти ясно ,че":

    Ние сме на всеки километър и нали знаеш кво се случи с Велински дето много врякаше ? А?

    08:58 26.11.2025

  • 54 Цък

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    Глупостта на мори, тя мъчи.

    08:58 26.11.2025

  • 55 !!!?

    7 10 Отговор
    Кремълската фашистка хунта е в паника...чуди се как да обяви пред мужика мирния план на Тръмп за "Капитулацията на Украйна" като "победа"...!!!?

    08:59 26.11.2025

  • 56 чекисть..

    11 9 Отговор

    До коментар #45 от "Малиии":

    А бе ще клекнете в поза партер..масква през всеки век млати некой,19 век-наполеончо,20 век-гитлерчето а сега през 21 век е ред на бандерците и урсулците

    Коментиран от #59

    09:00 26.11.2025

  • 57 Един

    6 8 Отговор
    Няма ли кой да я уважи Маша? Ма то с тея старчоци в Кремъл...

    Коментиран от #79

    09:03 26.11.2025

  • 58 Ъъъъъъъъ

    5 5 Отговор

    До коментар #46 от "Сега стана ли ти ясно ,че":

    "сте малцинство копейките ?"

    Количествените натрупвания, винаги водят до качествени изменения!

    09:04 26.11.2025

  • 59 И японците я млатиха Раша

    6 8 Отговор

    До коментар #56 от "чекисть..":

    през 1905 година. Голям бой.

    Коментиран от #69

    09:05 26.11.2025

  • 60 Pyccкий Карлик

    4 8 Отговор
    Руснак план няма !!!
    Само път и 700 грама 🥂

    09:08 26.11.2025

  • 61 не са

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "4 години 3 села 1.5 милиона жертви":

    1.5 милиона а 1.7 милиона украинци и твоите 3 села са на територия колкото българия…

    09:09 26.11.2025

  • 62 Ясно ни е, че тук

    6 3 Отговор

    До коментар #46 от "Сега стана ли ти ясно ,че":

    всички вотове са фалшиви. Даже и влизането ни в еврозоната. Сега нацяло ни се изясни. Пак предаде четата. Винаги има по един прозззззд, който я изпортва.

    09:11 26.11.2025

  • 63 Един от онези

    7 5 Отговор
    Абе тези не разбраха ли, че ще подписват каквото им се даде и ще си платят репарациите?
    Те загубиха на третия ден след като нахлуха в Украйна с танковете! Тогава започна голямото отстъпление... по скоро отстъпление нямаше, а унищожение, понеже те си остнаха на местата ;-)
    Както бяха почти до Киев така се свиха пипалата до Донецк!

    09:11 26.11.2025

  • 64 Както винаги!

    5 6 Отговор
    Захарова е много точна!
    Адмирации!

    09:14 26.11.2025

  • 65 И само какво точно име си сложиха :

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "е как бе":

    ,,Коалиция на желаещите война!"...!

    09:15 26.11.2025

  • 66 Асен

    6 5 Отговор
    След първата бутилка Захарова всичко тръгва по план.

    09:17 26.11.2025

  • 67 Иван

    3 3 Отговор
    А защо не започнахте СВО с ликвидирането на това задкулисие ??

    09:18 26.11.2025

  • 68 съд

    4 4 Отговор
    Ауууууу.....таз много страшна.....Алкохола бая я е разкрасил.

    Коментиран от #70

    09:19 26.11.2025

  • 69 НАЛИ?!

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "И японците я млатиха Раша":

    А за ,,Халхин гол чувал ли си...?!
    Чети бе човече...

    09:19 26.11.2025

  • 70 Снимката е...

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "съд":

    ...избрана тенденциозно...!

    09:20 26.11.2025

  • 71 Не така

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "СВО за 3 дни????":

    Явно ти харесваш Гьоринг Зеленски, като го изхвърлят като мръсен парцал от властта, можеш да го вземеш при теб за доотглеждане.

    09:25 26.11.2025

  • 72 Кой

    2 1 Отговор
    план бе Маша? Киев за 3 дни? Покровск какво стана, наши беше превзет? Или стана пак както февруари, уж превзет пък само си оставихте костите там, хахаха :) Щом руснаците са толкова инфектирани и само беснеят, значи нищо не върви по техния план

    09:26 26.11.2025

  • 73 Пенсионер

    2 2 Отговор
    Не върви по вашите планове , глу-пач-ке.

    09:26 26.11.2025

  • 74 Чочо

    2 2 Отговор
    Зейнала е да налапа целия свят тая ламя.

    09:29 26.11.2025

  • 75 Маша

    1 1 Отговор
    Е ВЕЛИКА !!!

    09:33 26.11.2025

  • 76 Това е безспорен

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ъъъъъъъъъ":

    Факт

    09:36 26.11.2025

  • 77 Машааа

    0 0 Отговор
    Къде ти е памперса? Бясна пияна баба с мерак за императрица. Путин те чака да ти се порадва. Възхитен е от твоите международни изяви. С Медведев сте му любимите пияндета. Направо сте се мумифицирали и тримката за мавзолея!

    09:39 26.11.2025

  • 78 Русия загуби войната

    0 1 Отговор
    Украйна победи! На руските нацисти не им върви планът. Той не им върви от ден първи.

    09:40 26.11.2025

  • 79 Двама

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Един":

    затуй, пък теб те уважават усръинсите.......ежедневно, в буквален и преносен смисъл

    09:44 26.11.2025

  • 80 Факт

    1 0 Отговор
    Българский роб е сред първите

    09:45 26.11.2025

  • 81 Болен си

    0 0 Отговор
    Върви да те лекуват « младите» на по 40 годишни доктори, че да ни отървят от теб по медицински показатели! Хахаха, че й ще им платиш.

    09:47 26.11.2025

  • 82 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп се съюзи със Путин":

    Как виждаш без ток

    09:47 26.11.2025

  • 83 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    ........ па плану, па плану бе Руский тъп..ана..р, ама ти не може да го вденеш, хо ,хо, хо...

    09:51 26.11.2025

