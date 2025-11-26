"Мария Захарова: Нещо не върви по план"

Информационният шум около мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна се раздува, защото развитието на кризата не е според плана на определена част от световното задкулисие, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова по радио "Спутник", предаде ТАСС, съобщи БТА.
"Това е същият шум, който се вдига, когато за определена част от световното задкулисие нещо започва да не върви по план. Тогава се включва така нареченият шум. Нещо не върви по план. Според плана, очевидно, е трябвало да има ескалация на кризата, още по-голяма световна корупция, убийството на колкото се може повече хора", каза тя, коментирайки как Западът оценява мирния план на САЩ.
Според Захарова, Западът, организирайки политическо и дипломатическо шоу, прави това "не за да подкрепи позицията си чрез привличане на масите". Той се опитва, първо, да провали политическото и дипломатическото уреждане, и, второ, да манипулира ситуацията за свои цели, отбеляза тя. Това, според Захарова, се прави, за "да се манипулира ситуацията, за да се провали изобщо възможностите за политическо-дипломатическо уреждане".
Според говорителката на руското дипломатическо ведомство европейските чиновници "се мръщят" при споменаването на мирния план и преговорите за Украйна.
Коментирайки изявленията на шефката на дипломатическата служба на ЕС Кая Калас и на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в контекста на украинската криза, Захарова отбеляза: "Това е абсолютна аморалност в поведението на хората, които сега управляват от името на заппадното малцинство. На тях им е абсолютно безразлично какво да кажат, стига да запълнят информационното пространство безотговорно в своя полза. Затова, веднага щом чуят думите "мирен план", "преговори", "контакти", започват да се мръщят."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 е как бе
Коментиран от #65
08:25 26.11.2025
2 Pyccкий Карлик
Уже Четири Года все не по плану 😄
Коментиран от #54, #83
08:26 26.11.2025
3 Тръмп се съюзи със Путин
Нормално е да дава оръжия на Русия във момента
Но виждаме че Украйна се справя и без Американска помощ
Коментиран от #52, #82
08:27 26.11.2025
4 СВО за 3 дни????
Коментиран от #15, #19, #31, #71
08:27 26.11.2025
5 Скорпиън
Никой не очакваше рушветите за 100 милиона в енергетиката да излязат толкова явно. Запада е неподготвен, затова раздухва друга тема. Случайно някой да не ги попита за останалите пари.
08:28 26.11.2025
6 Вашето мнение
08:28 26.11.2025
7 Някой
Затова умнокрасивитета започва да подхвърля обидни реплик за алкохол вата и т.н. Това само показва, че са безпомощни, и че не могат да оборят аргументите ѝ.
Коментиран от #21, #38
08:28 26.11.2025
8 4 години 3 села 1.5 милиона жертви
Още 107 години и 150 милона жертви и Киев е наш
Коментиран от #61
08:28 26.11.2025
9 Хаха
08:29 26.11.2025
10 заппадното малцинство
08:29 26.11.2025
11 Новичок
08:29 26.11.2025
12 Тридневна специална военна ъперация
Коментиран от #36
08:29 26.11.2025
13 ТАСС
08:29 26.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Някой
До коментар #4 от "СВО за 3 дни????":Нека направим малко допитване до народа. Ще изпозлваме твоя пост. Ако събереш двойно повече плюсове от миуси, значи си прав. Ако ли не, значи грешиш/лъжеш.
Нека гласуването започне сега!
Коментиран от #22, #46
08:29 26.11.2025
16 Боби
08:30 26.11.2025
17 Някой
До коментар #14 от "Слаба Русия Героем в чували Слава":Същото говорят за теб на запад - не става за нищо. Само за пушечно мес. До тогава, обаче, става само за доене.
08:30 26.11.2025
18 Само бой по кратуните на
08:30 26.11.2025
19 Ъъъъъъъъъ
До коментар #4 от "СВО за 3 дни????":"русия е най-мразената терористична държава! Факт"
Както и че Путин си го мести от единия в другия крачол от този факт!
Коментиран от #27, #76
08:31 26.11.2025
20 Факт
08:31 26.11.2025
21 Вашето мнение
До коментар #7 от "Някой":А пък нанаю тицин днес си е п епязал вените, защото шиши свали украинското знаме от общината.
08:31 26.11.2025
22 Боби
До коментар #15 от "Някой":Викаш, мнозинството по някой въпрос гарантира, че позицията е правилна? Да те светна нещо - мнозинството обикновено греши, приятелю! - Защото повчето хора имат интелект на катерици, само казвам...То затова и работи руската пропаганда, щото сте...мале, мале...
Коментиран от #30
08:32 26.11.2025
23 Pyccкий Карлик
Маша за пръв път от Четири Года насам се събуди сравнително трезва и откри топлата вода. Но вода нямаше, бензин, хлеб и интернет тоже !!!
Что-же такое - подумала Маша - это не по плану 😁
08:33 26.11.2025
24 Браво на жената велика, браво....
08:34 26.11.2025
25 Точно така е !
08:36 26.11.2025
26 Ццц
08:36 26.11.2025
27 нещастен копей
До коментар #19 от "Ъъъъъъъъъ":много го любиш тоя путин,май си готов ти да му го местиш
Коментиран от #50
08:37 26.11.2025
28 руски банан
08:37 26.11.2025
29 газо
08:37 26.11.2025
30 Някой
До коментар #22 от "Боби":Коментирахме дали е най-мразена, ана дали е най-правилна позицията. За последното ще има поне 300 различни гледни точки. Първото се измерва лесно в брой.
08:37 26.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Мара Кухата Лейка
08:39 26.11.2025
33 Ъъъъъъъъъъ
По-скоро НИЩО не върви по план. То не че и план има, но това е за друга тема. В момента се хвърлят към стената разни и чакат да видят коя ще се закрепи....🤣
08:41 26.11.2025
34 Pyccкий Карлик
Всичко се прави с гoвнa, палки и два леви крака 😄👍
Коментиран от #41
08:43 26.11.2025
35 Къде ми са санкциите
08:44 26.11.2025
36 Картаген
До коментар #12 от "Тридневна специална военна ъперация":СмЕх,смЕх,ама да пердашат целиа Кол ективен, с чипове от перални и сапьорси лопати , си е по- голЕм смЕх.
Това се нарича : ,,С вашите ,,кам ъни" по вашата глава "...Защо да приключват за три дни , като може да ви правят за смЕх три пъти по три години?
08:44 26.11.2025
37 Мексо
Коментиран от #44, #47
08:44 26.11.2025
38 чебурашка
До коментар #7 от "Някой":и кво казва нищо....жалко е жена да защитава войната...кой стигна за 3 дни в киев и се н.а.с.р.а.
Коментиран от #51
08:44 26.11.2025
39 Zахарова
08:46 26.11.2025
40 По Днепър руско знаме ще се веее
08:46 26.11.2025
41 Ъъъъъъъъъ
До коментар #34 от "Pyccкий Карлик":"Руския план - без план."
Щото и европейския е същия. План няма, пари няма, украинска армия мама, американски оръжия няма...Нищо няма! 🤣
08:48 26.11.2025
42 Шах
08:48 26.11.2025
43 Нарко картера Зеленюшка
08:49 26.11.2025
44 болгарин..
До коментар #37 от "Мексо":То бг бандерците си падат по дъртио джендър урсуль и балтийското мелезче-калассь
08:52 26.11.2025
45 Малиии
Коментиран от #56
08:53 26.11.2025
46 Сега стана ли ти ясно ,че
До коментар #15 от "Някой":сте малцинство копейките ?
Коментиран от #53, #58, #62
08:54 26.11.2025
47 На кого намерил да се присмива
До коментар #37 от "Мексо":Е,прав си.Не може да се сравнява с Микроновица или с Кам илата на Чарли трети.Нито с Меркелица или с Урсускрасавицата.
08:54 26.11.2025
48 Днес има потресаващи новини от ЕЦБ !
08:56 26.11.2025
49 Рублевка
По случая са арестувани трима украински граждани."
Поредната жертва на украинските варвари!
Само трепане на тез циганя!
08:56 26.11.2025
50 Ъъъъъъъъъ
До коментар #27 от "нещастен копей":Чак да му го местя, нямам намерение, но ме кефи, че ви докарва до лудост само споменаването на името му. Нправи ви криви, докара Европа до ръба на фалита, влезе в Украйна като пич, превзе почти целия Донбас, рязко намали числеността на украинската армия, постилаха му червен килим в Аляска.....Какво му трябва на човек?
08:56 26.11.2025
51 русичь..
До коментар #38 от "чебурашка":А бе кво ти дреме..важното е че мужиците с полички в юръпо..клечат и цукать нозете на дъртио джендър урсул,мелезо каласс и онова аналнотобрбокче
08:56 26.11.2025
52 Ахаха
До коментар #3 от "Тръмп се съюзи със Путин":Още конспирациии.. кажи и за рептилите
08:57 26.11.2025
53 Селтак !
До коментар #46 от "Сега стана ли ти ясно ,че":Ние сме на всеки километър и нали знаеш кво се случи с Велински дето много врякаше ? А?
08:58 26.11.2025
54 Цък
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":Глупостта на мори, тя мъчи.
08:58 26.11.2025
55 !!!?
08:59 26.11.2025
56 чекисть..
До коментар #45 от "Малиии":А бе ще клекнете в поза партер..масква през всеки век млати некой,19 век-наполеончо,20 век-гитлерчето а сега през 21 век е ред на бандерците и урсулците
Коментиран от #59
09:00 26.11.2025
57 Един
Коментиран от #79
09:03 26.11.2025
58 Ъъъъъъъъ
До коментар #46 от "Сега стана ли ти ясно ,че":"сте малцинство копейките ?"
Количествените натрупвания, винаги водят до качествени изменения!
09:04 26.11.2025
59 И японците я млатиха Раша
До коментар #56 от "чекисть..":през 1905 година. Голям бой.
Коментиран от #69
09:05 26.11.2025
60 Pyccкий Карлик
Само път и 700 грама 🥂
09:08 26.11.2025
61 не са
До коментар #8 от "4 години 3 села 1.5 милиона жертви":1.5 милиона а 1.7 милиона украинци и твоите 3 села са на територия колкото българия…
09:09 26.11.2025
62 Ясно ни е, че тук
До коментар #46 от "Сега стана ли ти ясно ,че":всички вотове са фалшиви. Даже и влизането ни в еврозоната. Сега нацяло ни се изясни. Пак предаде четата. Винаги има по един прозззззд, който я изпортва.
09:11 26.11.2025
63 Един от онези
Те загубиха на третия ден след като нахлуха в Украйна с танковете! Тогава започна голямото отстъпление... по скоро отстъпление нямаше, а унищожение, понеже те си остнаха на местата ;-)
Както бяха почти до Киев така се свиха пипалата до Донецк!
09:11 26.11.2025
64 Както винаги!
Адмирации!
09:14 26.11.2025
65 И само какво точно име си сложиха :
До коментар #1 от "е как бе":,,Коалиция на желаещите война!"...!
09:15 26.11.2025
66 Асен
09:17 26.11.2025
67 Иван
09:18 26.11.2025
68 съд
Коментиран от #70
09:19 26.11.2025
69 НАЛИ?!
До коментар #59 от "И японците я млатиха Раша":А за ,,Халхин гол чувал ли си...?!
Чети бе човече...
09:19 26.11.2025
70 Снимката е...
До коментар #68 от "съд":...избрана тенденциозно...!
09:20 26.11.2025
71 Не така
До коментар #4 от "СВО за 3 дни????":Явно ти харесваш Гьоринг Зеленски, като го изхвърлят като мръсен парцал от властта, можеш да го вземеш при теб за доотглеждане.
09:25 26.11.2025
72 Кой
09:26 26.11.2025
73 Пенсионер
09:26 26.11.2025
74 Чочо
09:29 26.11.2025
75 Маша
09:33 26.11.2025
76 Това е безспорен
До коментар #19 от "Ъъъъъъъъъ":Факт
09:36 26.11.2025
77 Машааа
09:39 26.11.2025
78 Русия загуби войната
09:40 26.11.2025
79 Двама
До коментар #57 от "Един":затуй, пък теб те уважават усръинсите.......ежедневно, в буквален и преносен смисъл
09:44 26.11.2025
80 Факт
09:45 26.11.2025
81 Болен си
09:47 26.11.2025
82 Факт
До коментар #3 от "Тръмп се съюзи със Путин":Как виждаш без ток
09:47 26.11.2025
83 Абе
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":........ па плану, па плану бе Руский тъп..ана..р, ама ти не може да го вденеш, хо ,хо, хо...
09:51 26.11.2025