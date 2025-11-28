Наистина ли с Лавров "всичко е нормално"?

За първи път от 2022 година руският министър на външните работи Сергей Лавров няма да участва в Съвета на министрите на външните работи на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа - начело на руската делегация за срещата във Виена ще бъде заместник-външният министър Александър Грушко, както съобщи говорителката на ведомството Мария Захарова. Тя не посочи причини за смяната.

Преди това Сергей Лавров загуби статута си на ръководител на руската делегация на среща на държавите от Г-20 - там бе изпратен заместник-ръководителят на администрацията на Кремъл Максим Орешкин. Лавров не взе участие и в срещата на върха на АСЕАН в Малайзия - Русия бе представена от вицепремиер Алексей Оверчук.

Заради отмяната на срещата на Путин и Тръмп

По данни на агенция "Ройтерс", Лавров почти не се появява на големи международни мероприятия , откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени своята среща с Путин за Украйна в Будапеща. След това САЩ въведоха санкции против "Роснефт" и "Лукойл" - за първи път след връщането на Тръмп в Белия дом.

Срещата в Будапеща бе отменена след телефонен разговор на Лавров с американския държавен секретар Марко Рубио , по време на който са били обсъждани условията за срещата. Сведенията на "Ройтерс" гласят, че Тръмп е решил да се откаже от срещата по съвет на Рубио - тъй като Лавров бил издигнал ултимативни искания по отношение на Украйна .

Оттогава, както признава самият Лавров, американският държавен секретар повече не е контактувал с него. Главата на руската дипломация не присъства и на заседанието на Съвета за сигурност на Русия на пети ноември, където бяха обсъдени възможни ядрени изпитания, не участва и в руско-казахстанските преговори в Москва на 12 ноември.

Путин: "Това са глупости. Лавров не е в немилост"

Владимир Путин от своя страна категорично отрича, че след срива на срещата му с Тръмп Лавров е попаднал в немилост. "Това са глупости. Лавров не е в немилост. Той си има свой работен график. Той ми докладва с какво ще се занимава и за колко време. Именно с това се и занимава. Той се готви за среща с американските партньори", каза Путин на пресконференция след посещението си в Бишкек на 27 ноември.

Преди това прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков също заяви, че с Лавров "всичко е нормално". Самият ръководител на дипломатическото ведомство обясни отмяната на срещата с "тайни доклади", които били предадени на Тръмп , и заяви, че не знае "откъде и от кого са се взели“.

Автор: Сергей Ромашенко