Наистина ли с Лавров "всичко е нормално"?

За първи път от 2022 година руският министър на външните работи Сергей Лавров няма да участва в Съвета на министрите на външните работи на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа - начело на руската делегация за срещата във Виена ще бъде заместник-външният министър Александър Грушко, както съобщи говорителката на ведомството Мария Захарова. Тя не посочи причини за смяната.
Преди това Сергей Лавров загуби статута си на ръководител на руската делегация на среща на държавите от Г-20 - там бе изпратен заместник-ръководителят на администрацията на Кремъл Максим Орешкин. Лавров не взе участие и в срещата на върха на АСЕАН в Малайзия - Русия бе представена от вицепремиер Алексей Оверчук.
Заради отмяната на срещата на Путин и Тръмп
По данни на агенция "Ройтерс", Лавров почти не се появява на големи международни мероприятия , откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени своята среща с Путин за Украйна в Будапеща. След това САЩ въведоха санкции против "Роснефт" и "Лукойл" - за първи път след връщането на Тръмп в Белия дом.
Срещата в Будапеща бе отменена след телефонен разговор на Лавров с американския държавен секретар Марко Рубио , по време на който са били обсъждани условията за срещата. Сведенията на "Ройтерс" гласят, че Тръмп е решил да се откаже от срещата по съвет на Рубио - тъй като Лавров бил издигнал ултимативни искания по отношение на Украйна .
Оттогава, както признава самият Лавров, американският държавен секретар повече не е контактувал с него. Главата на руската дипломация не присъства и на заседанието на Съвета за сигурност на Русия на пети ноември, където бяха обсъдени възможни ядрени изпитания, не участва и в руско-казахстанските преговори в Москва на 12 ноември.
Путин: "Това са глупости. Лавров не е в немилост"
Владимир Путин от своя страна категорично отрича, че след срива на срещата му с Тръмп Лавров е попаднал в немилост. "Това са глупости. Лавров не е в немилост. Той си има свой работен график. Той ми докладва с какво ще се занимава и за колко време. Именно с това се и занимава. Той се готви за среща с американските партньори", каза Путин на пресконференция след посещението си в Бишкек на 27 ноември.
Преди това прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков също заяви, че с Лавров "всичко е нормално". Самият ръководител на дипломатическото ведомство обясни отмяната на срещата с "тайни доклади", които били предадени на Тръмп , и заяви, че не знае "откъде и от кого са се взели“.
Автор: Сергей Ромашенко
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #3, #7, #11, #29
16:43 28.11.2025
2 Ами вижте
16:45 28.11.2025
3 Я па тоя
До коментар #1 от "Сила":То па Мерц или Меркел са убавци-а...?
16:46 28.11.2025
4 Ганя Путинофила
16:46 28.11.2025
5 Сатана Z
16:47 28.11.2025
6 Клоуна пусин 🤡💩
Но Путлер понеже е най-npocтото парче, обитавало Кремъл, продължава да си го язди.
Коментиран от #15, #28
16:49 28.11.2025
7 Да де
До коментар #1 от "Сила":Ааааа ма как бе-евро-атлантическият елит са направо модели.Като почнеш от Мерц та минеш през английският царски двор та стигнеш чак до Байдън и Тръмп-все красавци
16:50 28.11.2025
8 Реалист
16:51 28.11.2025
9 Репортер
Коментиран от #26
16:51 28.11.2025
10 гост
16:51 28.11.2025
11 така да
До коментар #1 от "Сила":Не го гледай как изглежда , а какъв дипломат е . вече не останаха на неговото ниво. но ти няма как да го схванеш това.
16:52 28.11.2025
12 Още новини от Украйна
Знаете ли от къде идва лафа :
"ИЗПАДНАЛ ГЕРМАНЕЦ"
„Вампир ходи из селото, докторе, за него приказваме. Един изпаднал германец е дошъл в наше село. Какъв вятър го е довел насам, не знам."
16:53 28.11.2025
13 Ванга
16:54 28.11.2025
14 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Pуcия никora нe e зaплaшвaлa укрaинcкия нaрoд, зaяви Ceрreй Лaврoв cлeд cрeщaтa cи c държaвния ceкрeтaр нa CАЩ Антъни Блинкeн. „Pуcия никora нe e зaплaшвaлa Укрaйнa чрeз cвoи oфициaлни прeдcтaвитeли. Pуcия нямa нaмeрeниe дa нaпaдa Укрaйнa“.
28 01 22 r.
Hямa дa имa вoйнa, дoĸoлĸoтo тoвa зaвиcи oт Pycĸaтa фeдepaция, ниe нe иcĸaмe вoйнa.
04 02 22 r.
Pуcкият външeн миниcтър Ceрreй Лaврoв: Чeтoх, rлeдaх в интeрнeт някaкви изявлeния нa Държaвния дeпaртaмeнт нa CАЩ, чe Pуcия уж roтвeлa фeйк видea c aтaкa нa укрaинcки вoeннocлужeщи cрeщу Дoнбac.
Пoдoбни измишльoтини ca бълнувaнe, c вceки изминaл дeн тe cтaвaт вce пoвeчe и тoвa e oчeвиднo нa вceки щo-roдe oпитeн пoлитoлor. Pуcия нямa никaкви нaмeрeния дa вoювa c Укрaйнa. Тoвa ca л.ъ.ж.и.
15 02 22 r.
Caмo л.y.д.и хoрa, лишeни oт мoрaл, мoraт дa дoпуcнaт, чe Pуcия имa нaмeрeниe дa нaпaднe Укрaйнa. Pуcия рaзмecтвa вoйcки нa coбcтвeнaтa cи тeритoрия.
Тoвa ca думитe нa Ceрreй Лaврoв, нa кoroтo вce oщe някoи вярвaт.
Иcтинaтa: Нa 24 фeвруaри 2022 roдинa Pуcия нaпaднa вероломно и подло Укрaйнa. Оттoraвa oкoлo 450-хиляднa руcкa aрмия вoди вoйнa нa тeритoриятa нa Укрaйнa.
Лaврoв ce oкaзa н.a.r.ъ.л л.ъ.ж.e.ц.
16:55 28.11.2025
16 Демократ
Коментиран от #27
16:57 28.11.2025
17 Миролюб Войнов, ветеринар
Коментиран от #24
16:59 28.11.2025
18 604
16:59 28.11.2025
19 Макс
17:01 28.11.2025
20 съветски олигарх
17:02 28.11.2025
21 Има вероятност...
17:05 28.11.2025
22 Пффф
17:05 28.11.2025
23 Кухоглава копейка
17:06 28.11.2025
24 Биолог
До коментар #17 от "Миролюб Войнов, ветеринар":Какво е Лошади?
17:07 28.11.2025
25 чужденец
До коментар #15 от "В Анадола казват":На путин също му харесва Анадола . Сигурно заедно си броите топките .
17:07 28.11.2025
26 😂 Много небрежно изглежда катъра
До коментар #9 от "Репортер":Няма ли пари за костюм ?
Коментиран от #31, #38
17:08 28.11.2025
27 механик
До коментар #16 от "Демократ":А не са ли ?
17:08 28.11.2025
28 Не,че нещо, ама...
До коментар #6 от "Клоуна пусин 🤡💩":Без пристрастия,дали е грозен,дърт,руснак или извънземен, но световните лидери, признаха Лавров за топ дипломат и един от най-добрите за всички времена.
Коментиран от #30, #33
17:11 28.11.2025
29 Атина Палада
До коментар #1 от "Сила":Дай да видим твоята физиономия :))) дали е нормална:))))
Коментиран от #34
17:13 28.11.2025
30 Кои меди бе руска подметко?
До коментар #28 от "Не,че нещо, ама...":Я ги напиши?
Коментиран от #32
17:13 28.11.2025
32 Не,че нещо, ама...
До коментар #30 от "Кои меди бе руска подметко?":Какви медии,бе пе де рас...световните лидери,влез в гугъл и търси, пе дал украински
Коментиран от #35
17:17 28.11.2025
33 Владо
До коментар #28 от "Не,че нещо, ама...":Така ли ти казаха да напишеш?
17:26 28.11.2025
34 Тихо бе!
До коментар #29 от "Атина Палада":Пор мършав.
17:27 28.11.2025
35 Кои лидери бе руска подметко?
До коментар #32 от "Не,че нещо, ама...":Я ги напиши.
Коментиран от #39
17:28 28.11.2025
36 Наистина Тръмп
17:31 28.11.2025
37 Хаха
Коментиран от #41
17:31 28.11.2025
38 русичь..
До коментар #26 от "😂 Много небрежно изглежда катъра":След бандерците,ще дойдем и ще ти направим дървено пардесю
17:31 28.11.2025
39 Ха ХаХа
До коментар #35 от "Кои лидери бе руска подметко?":Там пише бе ръждясало цукало
17:32 28.11.2025
40 РФ е един огромен КЕН eф !
В Русия ракета се разби и експлодира след изстрелване близо до град Ясное, в Оренбургска област, близо до границата с Казахстан. Наличните кадри показват как тя пада почти веднага след изстрелването и експлодира, изпращайки огромен стълб от необичайно оцветен дим в небето, уточняват източници.
Коментиран от #42
17:33 28.11.2025
41 А краставици магарета
До коментар #37 от "Хаха":Като теб ги трепат
17:33 28.11.2025
42 Казано
До коментар #40 от "РФ е един огромен КЕН eф !":От огромен боклук
17:35 28.11.2025
43 Папа
17:35 28.11.2025