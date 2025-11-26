Русия: Изобщо с никого не сме обсъждали в детайли мирния план

Русия оценява положително някои аспекти на мирния план на САЩ за Украйна, но много от тях изискват експертно обсъждане, каза днес съветникът на руския президент Владимир Путин – Юрий Ушаков, предаде ТАСС, съобщи БТА.
„Не сме го обсъждали още с никого, защото е необходим действително сериозен анализ на плана, сериозно обсъждане. (Има) някои аспекти, които можем да оценим положително, но много (други) се нуждаят от специална дискусия между експерти“, отбеляза Ушаков пред журналисти.
Той посочи, че мирният план на Вашингтон не е обсъждан в хода на преговорите в Абу Даби.
„Изобщо с никого не сме обсъждали в детайли мирния план. Видяхме го, предадоха ни го, но не е имало обсъждане“, отбеляза той.
Ушаков уточни, че по неофициални канали Русия е получила няколко варианта на предложението на Вашингтон, но досега никой не го е предоставил официално на Москва. Той добави, че Кремъл е получил и „последните версии“ на проектопредложението.
Според Ушаков руският президент Владимир Путин планира да се срещне със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, който се очаква да посети Москва следващата седмица.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
2025-та план на САШт за измъкване от У...йна❗
Коментиран от #54
14:10 26.11.2025
2 Хараламби
14:13 26.11.2025
3 Pyccкий Карлик
Коментиран от #8, #21
14:13 26.11.2025
4 си дзън
Човекът прави врътки цял живот.
Коментиран от #9
14:14 26.11.2025
5 Ганя Путинофила
Жалка работа!
14:15 26.11.2025
6 !!!?
Коментиран от #12
14:15 26.11.2025
7 Русия е жалка кочина без перспектива
Коментиран от #11, #17
14:15 26.11.2025
8 Украинский Карлик
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":Украинския мирен план - гoвна, палки, розаФи мечти, Крим 😁
КАПИТУЛАЦИЯ!😁
Коментиран от #10
14:16 26.11.2025
9 Pyccкий Карлик
До коментар #4 от "си дзън":Сещам се и за един пруфесор Витанов и Киев за Дна дня, Млечния път за седмица ))
14:17 26.11.2025
10 Миролюб Войнов, аналитик
До коментар #8 от "Украинский Карлик":Разликата между украинския и руския мирни планове, е че Русия ще плати Репарации 😁👍
Коментиран от #16
14:20 26.11.2025
11 Хахахахаха
До коментар #7 от "Русия е жалка кочина без перспектива":Без перспектива е твоя жалък живот в Европейския халифат.
Коментиран от #47
14:21 26.11.2025
12 Атина Палада
До коментар #6 от "!!!?":Финансовият министър на САЩ-Бесент каза,че санкциите на ЕС срещу Русия не проработили за Русия а довели до поражение самият ЕС!
Не зная,може и Бесент да е г.лупак и да не разбира...:)
Коментиран от #18, #19, #20
14:21 26.11.2025
13 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #64
14:23 26.11.2025
14 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
14:23 26.11.2025
15 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“
14:23 26.11.2025
16 Атина Палада
До коментар #10 от "Миролюб Войнов, аналитик":Историята не помни такова нещо ,където победителят да плаща :)))
Vae victis :((((
Коментиран от #28, #30
14:24 26.11.2025
17 Лудият от портиерната
До коментар #7 от "Русия е жалка кочина без перспектива":А германия е кочинна управлявана от блек рок
14:24 26.11.2025
18 Pyccкий Карлик
До коментар #12 от "Атина Палада":"....санкциите довели до поражение самият ЕС!..."
Правильно !!!
От Три Дня не съм кушал, бензина нет, интернет тоже, уволниха ме от Лукойл, а в Росатом сказали че атома кончился 😁
Коментиран от #23
14:27 26.11.2025
19 Владо
До коментар #12 от "Атина Палада":Това ли ти казаха да напишеш?
Коментиран от #22, #24
14:31 26.11.2025
20 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #12 от "Атина Палада":Лельо Анална Палада как пък един клепар като вас например не замина за руският рай?
Коментиран от #36, #57, #62
14:35 26.11.2025
21 Бен Газара
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":Забравил си да добавиш - чеп.
14:36 26.11.2025
22 Атина Палада
До коментар #19 от "Владо":Не познавам лично финансовият министър на САЩ за да ми го каже лично на мен! Гледах и слушах изказването му пред тяхна медия ..Интервюто му го има препечатено в много техни медии .Можеш да го прочетеш ...Ако не знаеш английски има чичо Гугъл:)
Коментиран от #26
14:37 26.11.2025
23 Атина Палада
До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":Разбрах! Ти твърдиш,че фин.нинистър на САЩ е глупак:))) и не ги разбира тия неща...
Коментиран от #25
14:39 26.11.2025
24 Жокера
До коментар #19 от "Владо":Само на калъфите като теб им "спускат"какво да напишат.
14:41 26.11.2025
25 Pyccкий Карлик
До коментар #23 от "Атина Палада":Твърдя че Русия е на последни издихания 👍
Коментиран от #32
14:44 26.11.2025
26 Пепи Волгата
До коментар #22 от "Атина Палада":Не знам и не ме интересува.Аз избрах ЕВРОТО!
14:44 26.11.2025
27 Правилно
14:44 26.11.2025
28 !!!?
До коментар #16 от "Атина Палада":Не сме чули Кремъл да е победител...!
След като нито една от целите на СВО не е изпълнена това се нарича пълно поражение във варварската война на Путлер в Украйна !
Копейките се опитват да представят пладнешкия грабеж на украинска територия от Кремъл за "победа"...но и това не е сигурно !
Коментиран от #31, #43
14:46 26.11.2025
29 Да бе не знаят?!?
14:47 26.11.2025
30 Повтаряй след мен
До коментар #16 от "Атина Палада":Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо....100 пъти.
Утре пак!Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо...
Коментиран от #33
14:49 26.11.2025
31 Атина Палада
До коментар #28 от "!!!?":Това,че вие у ваше село не сте чули,не означава,че не е ! Проблема си е у вас
14:50 26.11.2025
32 Атина Палада
До коментар #25 от "Pyccкий Карлик":Ха ха ха ха ножа и сиренето в ръцете на Русия,а ти чакаш олизвайки се от страни да ти подхвърли коматче,но тя на последни издихания а ти ....:))))
14:52 26.11.2025
33 Атина Палада
До коментар #30 от "Повтаряй след мен":А ти повтаряй след мен. Русия влезе в Украйна на 22.02.2022 г а на 23.02.2022г сутринта руските военни бяха пред Радата ..Всички европейски телевизионни медии го излъчваха на живо от Киев .Руските военни се Разходиха из цяла Украйна и се върнаха в Донбас от където не мърдат! Продължавай да си го повтаряш,докато го запомниш..
Коментиран от #37
14:57 26.11.2025
34 Както казах,
За това Тръмп дори не е чел плана. Направо го преведоха от руски.
15:08 26.11.2025
35 Сметките без кръчмаря,
15:11 26.11.2025
36 111111
До коментар #20 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък един клепар като вас например не замина...." на ИЗТОЧНИЯ фронт?!
ПС
Кой разбрал - разбрал.
15:12 26.11.2025
37 Ти да не
До коментар #33 от "Атина Палада":живели в друга реалност?!
Цял свят видя разтеглената на 60 километра разбричкана и закъсала руска военна колона.
А злополучният опит за десант на летището до Киев беше унищожен още във въздуха.
Тури си едни очила с голям диоптър!
Коментиран от #44
15:12 26.11.2025
38 Пенчо
15:13 26.11.2025
39 Българин .
15:14 26.11.2025
40 Руснаците
Няма да се учудя, ако пак го подритнат.
15:14 26.11.2025
41 Весел Патиланец
План на маЦква не е предоставян, защото план пишат победителите - ушанките да си приготвят петрола да плащат репарации!
15:17 26.11.2025
42 Българин.
15:19 26.11.2025
43 111111
До коментар #28 от "!!!?":Даа....
"Не сме чули Кремъл да е победител...!"
Да, не сме чули!
ПС
Все пак, съгласи се де, не е лесно на Червената армия да се бори срещу военната машина на Г7.
Не е лесно.
ППС
Но... тенденцията е ясна. И необратима. Кой не знае това?!
15:20 26.11.2025
44 Атина Палада
До коментар #37 от "Ти да не":Каква колона бре ?:))) колоната беше след месеци и беше върната по политически причини.
Аз ти говоря за часове ,че руските военни бяха пред Радата! Още на следващият ден сутринта .Предаваха го всички европейски телевизионни медии..Аз го гледах лично по гръцката национална телевизия,където гръцкия репортер предаваше на живо от Киев ..Руските военни се разхождаха пред Радата мирно ,без да стрелят ..
Дори много по късно,някъде към края на мандата на Байдън ,администрацията му каза ,че Русия е влязла в Украйна,разходила се из цяла Украйна и се върнала в Донбас ,където се окопала..И допълниха :-"Русия ни изигра" !
Вие не помните повече от две минути:)))
Коментиран от #45, #48, #56
15:21 26.11.2025
46 Бай Араб
Коментиран от #50
15:30 26.11.2025
47 Бай Араб
До коментар #11 от "Хахахахаха":РФ е реален халифат.
15:32 26.11.2025
48 Беше колона
До коментар #44 от "Атина Палада":Ама стана на скрап от ДЖАВЕЛИН.
Коментиран от #52
15:39 26.11.2025
49 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
15:49 26.11.2025
50 Толкова добре върви
До коментар #46 от "Бай Араб":Че само в Германия тази година са фалирали 24000 фирми. Супер, нали?
15:49 26.11.2025
51 Агент кРаснов 🤡💩
Дмитриев уверява Ушаков, че ще помоли Уиткоф да запази формулировките "дума по дума" и че всичко ще бъде направено "много внимателно". Той добавя също така, че Ушаков може лично да обсъди този документ със специалния пратеник на Тръмп.
15:49 26.11.2025
52 Атина Палада
До коментар #48 от "Беше колона":Така е, от 60 км колона със зар обратно се довлачи по малко от половината, а десанта в Гостомел 90% беше унищожен!
15:51 26.11.2025
53 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Шефът на „Роснефт“ Игор Сечин най-накрая каза тихата част на глас: Русия е готова да се превърне в „ресурсна база“ за Китай, който той определи като „индустриална суперсила“.
Истината е, че тази динамика съществува от години. Русия вече функционира като суровинния придатък на Китай, доставяйки петрол, газ, въглища, дървен материал и други стоки, докато в замяна внася промишлени стоки. Изявлението на Сечин не обявява нова политика – то просто потвърждава това, което икономическите данни отдавна показват.
В опит да покаже лоялност към Пекин, Москва официално прие ролята си на младши партньор на Китай, зависим и заменим.
И въпреки всички приказки на Кремъл за „суверенитет“, нищо не разкрива асиметрията по-ясно от това да се наречеш нечия чужда ресурсна база.
15:51 26.11.2025
54 Атина Палада
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":То и биолаборатории имаше по рриказките на копейките гладни!
15:52 26.11.2025
55 Последния Софиянец
15:54 26.11.2025
56 Мирно се разходили
До коментар #44 от "Атина Палада":руските военни пред Радата, колкото да ги снимат!
Руските номера!
И после- беж, докато не са ги набили!
Опитаха се да се върнат с танкове и БТР и.
Ама украинците си причакаха по пътя с Джавелините!
Коментиран от #60
15:55 26.11.2025
57 Атина Палада
До коментар #20 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Прав си, няма нормален и мислещ който да иска да стъпи в магучая, дори и най изпадналите русороби ходят да берат киви в Испания и от там виката слава путлира!
15:56 26.11.2025
58 Мирен план
15:56 26.11.2025
59 В Конгреса
СЛЕД ИЗТЕКЛИТЕ РАЗГОВОРИ между тях и Ушаков и Дмитриев!
Уиткоф лично е настоял Тръмп да не разреши Томахоук за Украйна.
Коментиран от #61
16:01 26.11.2025
60 Атина Палада
До коментар #56 от "Мирно се разходили":Оф,кой ще ги бие ? Или викаш,че украинците седят от страни и гледат как руските военни се разхождат пред Радата ли? Видно беше ,че за броени часове и руснаците превзеха Украйна ,както се случи впрочем и с Крим..При всичките разузнавания ,Пентагона научила за зелените човечета в Крим от медиите :))) пълен резил...
Просто на Русия не й беше целта Украйна..Затова администрацията на Байдън казаха,че Русия ги е изиграла ,като се е разходила из Украйна и се върнала и окопала в Донбас от където започна цоцането на военните и финансови ресурси на колективния Запад...И ето ,сам виждаш,че колективния Запад ,дето му викате НатЮ ,сдипли за три години ..Толкова издържа ..
А колоната се върна по политически причини ,и никакви джавелини не е имало!
Джавелините ,Леопардите и другите кошници са в Москва на т.н. площад на смеха !
Коментиран от #69
16:09 26.11.2025
61 Атина Палада
До коментар #59 от "В Конгреса":Каква е разликата между едно вековните томахоук с Атакамс и английските сторм Шедау ( не зная дали ги изписвам правилно) ,които са в Украйна?
Коментиран от #63
16:13 26.11.2025
62 Хохо Бохо
До коментар #20 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Колко жалкопаветни заминаха за незалежная да докажат предаността си?
16:16 26.11.2025
63 Все тая
До коментар #61 от "Атина Палада":Трепят орки.
Коментиран от #66
16:21 26.11.2025
64 Атина Палада
До коментар #13 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Така си мислеше и богокса, но се разбра, че никой не го брои за жив, 4та година се крие по калните мазета и моли за мир, а беше тръгнал за два дня Киев да освобождава!
16:26 26.11.2025
65 604
16:32 26.11.2025
66 604
До коментар #63 от "Все тая":От последните атакамси един не умери ...барем кумин...всичку доле!
16:34 26.11.2025
67 С никой външен!
16:41 26.11.2025
68 ЯКО ШОРОШКИ ТРОЛОВЕ
16:44 26.11.2025
69 Викаш,
До коментар #60 от "Атина Палада":превзеха Украйна без бой за часове , но доброволно отстъпиха е Донбас, където 4 та година се мъчат да достигнат до границите му и с цената на 1,4 млн. мужика?!
И всичко това с цел да разорят НАТО И ЗАПАДА, докато РУСИЯ тъне в разкош и богатство?!
Паладо, ти изкърти миФките? 😄
16:49 26.11.2025