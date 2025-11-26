Новини
Свят »
Русия »
Русия: Изобщо с никого не сме обсъждали в детайли мирния план
  Тема: Украйна

Русия: Изобщо с никого не сме обсъждали в детайли мирния план

26 Ноември, 2025 14:07 2 179 69

  • украйна-
  • юрий ушаков-
  • владимир путин-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Мирният план на Вашингтон не е бил обсъждан в хода на преговорите в Абу Даби, каза Ушаков

Русия: Изобщо с никого не сме обсъждали в детайли мирния план - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия оценява положително някои аспекти на мирния план на САЩ за Украйна, но много от тях изискват експертно обсъждане, каза днес съветникът на руския президент Владимир Путин – Юрий Ушаков, предаде ТАСС, съобщи БТА.

„Не сме го обсъждали още с никого, защото е необходим действително сериозен анализ на плана, сериозно обсъждане. (Има) някои аспекти, които можем да оценим положително, но много (други) се нуждаят от специална дискусия между експерти“, отбеляза Ушаков пред журналисти.

Още новини от Украйна

Той посочи, че мирният план на Вашингтон не е обсъждан в хода на преговорите в Абу Даби.

„Изобщо с никого не сме обсъждали в детайли мирния план. Видяхме го, предадоха ни го, но не е имало обсъждане“, отбеляза той.

Ушаков уточни, че по неофициални канали Русия е получила няколко варианта на предложението на Вашингтон, но досега никой не го е предоставил официално на Москва. Той добави, че Кремъл е получил и „последните версии“ на проектопредложението.

Според Ушаков руският президент Владимир Путин планира да се срещне със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, който се очаква да посети Москва следващата седмица.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    46 7 Отговор
    2008-ма план на САШт за влизане в У...йна❗
    2025-та план на САШт за измъкване от У...йна❗

    Коментиран от #54

    14:10 26.11.2025

  • 2 Хараламби

    38 5 Отговор
    Кервана си върви, Мара авторката си лае.

    14:13 26.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    13 40 Отговор
    Руския мирен план - гoвна, палки, розаФи мечти, Одеса 😁

    Коментиран от #8, #21

    14:13 26.11.2025

  • 4 си дзън

    9 23 Отговор
    Да отбележа, че името на Витков идва от "витка" на руски и си е просто врътка.
    Човекът прави врътки цял живот.

    Коментиран от #9

    14:14 26.11.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    14 36 Отговор
    Маскалия дори не знае, че Америка решава съдбата и!
    Жалка работа!

    14:15 26.11.2025

  • 6 !!!?

    13 43 Отговор
    Драги Русия капитулира...няма денацификация, няма демилитаризация, няма падане на санциите,...!!!?

    Коментиран от #12

    14:15 26.11.2025

  • 7 Русия е жалка кочина без перспектива

    18 39 Отговор
    управлявана от мутри и диктатори

    Коментиран от #11, #17

    14:15 26.11.2025

  • 8 Украинский Карлик

    37 6 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Украинския мирен план - гoвна, палки, розаФи мечти, Крим 😁

    КАПИТУЛАЦИЯ!😁

    Коментиран от #10

    14:16 26.11.2025

  • 9 Pyccкий Карлик

    9 27 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Сещам се и за един пруфесор Витанов и Киев за Дна дня, Млечния път за седмица ))

    14:17 26.11.2025

  • 10 Миролюб Войнов, аналитик

    7 33 Отговор

    До коментар #8 от "Украинский Карлик":

    Разликата между украинския и руския мирни планове, е че Русия ще плати Репарации 😁👍

    Коментиран от #16

    14:20 26.11.2025

  • 11 Хахахахаха

    27 6 Отговор

    До коментар #7 от "Русия е жалка кочина без перспектива":

    Без перспектива е твоя жалък живот в Европейския халифат.

    Коментиран от #47

    14:21 26.11.2025

  • 12 Атина Палада

    30 5 Отговор

    До коментар #6 от "!!!?":

    Финансовият министър на САЩ-Бесент каза,че санкциите на ЕС срещу Русия не проработили за Русия а довели до поражение самият ЕС!
    Не зная,може и Бесент да е г.лупак и да не разбира...:)

    Коментиран от #18, #19, #20

    14:21 26.11.2025

  • 13 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    22 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #64

    14:23 26.11.2025

  • 14 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    25 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:23 26.11.2025

  • 15 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    21 1 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    14:23 26.11.2025

  • 16 Атина Палада

    29 5 Отговор

    До коментар #10 от "Миролюб Войнов, аналитик":

    Историята не помни такова нещо ,където победителят да плаща :)))
    Vae victis :((((

    Коментиран от #28, #30

    14:24 26.11.2025

  • 17 Лудият от портиерната

    21 6 Отговор

    До коментар #7 от "Русия е жалка кочина без перспектива":

    А германия е кочинна управлявана от блек рок

    14:24 26.11.2025

  • 18 Pyccкий Карлик

    7 15 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    "....санкциите довели до поражение самият ЕС!..."

    Правильно !!!
    От Три Дня не съм кушал, бензина нет, интернет тоже, уволниха ме от Лукойл, а в Росатом сказали че атома кончился 😁

    Коментиран от #23

    14:27 26.11.2025

  • 19 Владо

    7 10 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Това ли ти казаха да напишеш?

    Коментиран от #22, #24

    14:31 26.11.2025

  • 20 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 16 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Лельо Анална Палада как пък един клепар като вас например не замина за руският рай?

    Коментиран от #36, #57, #62

    14:35 26.11.2025

  • 21 Бен Газара

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Забравил си да добавиш - чеп.

    14:36 26.11.2025

  • 22 Атина Палада

    14 3 Отговор

    До коментар #19 от "Владо":

    Не познавам лично финансовият министър на САЩ за да ми го каже лично на мен! Гледах и слушах изказването му пред тяхна медия ..Интервюто му го има препечатено в много техни медии .Можеш да го прочетеш ...Ако не знаеш английски има чичо Гугъл:)

    Коментиран от #26

    14:37 26.11.2025

  • 23 Атина Палада

    12 2 Отговор

    До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":

    Разбрах! Ти твърдиш,че фин.нинистър на САЩ е глупак:))) и не ги разбира тия неща...

    Коментиран от #25

    14:39 26.11.2025

  • 24 Жокера

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "Владо":

    Само на калъфите като теб им "спускат"какво да напишат.

    14:41 26.11.2025

  • 25 Pyccкий Карлик

    6 16 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Твърдя че Русия е на последни издихания 👍

    Коментиран от #32

    14:44 26.11.2025

  • 26 Пепи Волгата

    8 13 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Не знам и не ме интересува.Аз избрах ЕВРОТО!

    14:44 26.11.2025

  • 27 Правилно

    2 5 Отговор
    След, като го предадоха на американците са прави, че с никого не са го обсъждали от срам, че са си изпълнили поставените цели))))).

    14:44 26.11.2025

  • 28 !!!?

    5 15 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Не сме чули Кремъл да е победител...!
    След като нито една от целите на СВО не е изпълнена това се нарича пълно поражение във варварската война на Путлер в Украйна !
    Копейките се опитват да представят пладнешкия грабеж на украинска територия от Кремъл за "победа"...но и това не е сигурно !

    Коментиран от #31, #43

    14:46 26.11.2025

  • 29 Да бе не знаят?!?

    7 11 Отговор
    Пишещата тук русофилска иzzмет знае всичките планове на американците.

    14:47 26.11.2025

  • 30 Повтаряй след мен

    5 10 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо....100 пъти.
    Утре пак!Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо...

    Коментиран от #33

    14:49 26.11.2025

  • 31 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #28 от "!!!?":

    Това,че вие у ваше село не сте чули,не означава,че не е ! Проблема си е у вас

    14:50 26.11.2025

  • 32 Атина Палада

    9 4 Отговор

    До коментар #25 от "Pyccкий Карлик":

    Ха ха ха ха ножа и сиренето в ръцете на Русия,а ти чакаш олизвайки се от страни да ти подхвърли коматче,но тя на последни издихания а ти ....:))))

    14:52 26.11.2025

  • 33 Атина Палада

    13 2 Отговор

    До коментар #30 от "Повтаряй след мен":

    А ти повтаряй след мен. Русия влезе в Украйна на 22.02.2022 г а на 23.02.2022г сутринта руските военни бяха пред Радата ..Всички европейски телевизионни медии го излъчваха на живо от Киев .Руските военни се Разходиха из цяла Украйна и се върнаха в Донбас от където не мърдат! Продължавай да си го повтаряш,докато го запомниш..

    Коментиран от #37

    14:57 26.11.2025

  • 34 Както казах,

    5 1 Отговор
    главната цел на т.н.план Тръмп е да даде възможност на Русия с протака и увърта!

    За това Тръмп дори не е чел плана. Направо го преведоха от руски.

    15:08 26.11.2025

  • 35 Сметките без кръчмаря,

    8 3 Отговор
    винаги са ялови. Не джендърите ще решават, последното решение ще е на Русия!

    15:11 26.11.2025

  • 36 111111

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък един клепар като вас например не замина...." на ИЗТОЧНИЯ фронт?!

    ПС

    Кой разбрал - разбрал.

    15:12 26.11.2025

  • 37 Ти да не

    4 11 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    живели в друга реалност?!

    Цял свят видя разтеглената на 60 километра разбричкана и закъсала руска военна колона.

    А злополучният опит за десант на летището до Киев беше унищожен още във въздуха.

    Тури си едни очила с голям диоптър!

    Коментиран от #44

    15:12 26.11.2025

  • 38 Пенчо

    1 0 Отговор
    Най после да си дойдем на думата!

    15:13 26.11.2025

  • 39 Българин .

    6 2 Отговор
    Ще им скъсат тръткътъ на УсраинЦите!

    15:14 26.11.2025

  • 40 Руснаците

    3 1 Отговор
    не за пръв път се будалкат с Тръмп!

    Няма да се учудя, ако пак го подритнат.

    15:14 26.11.2025

  • 41 Весел Патиланец

    3 7 Отговор
    Виткофф е пУтник, ще го освободят от поста!
    План на маЦква не е предоставян, защото план пишат победителите - ушанките да си приготвят петрола да плащат репарации!

    15:17 26.11.2025

  • 42 Българин.

    8 2 Отговор
    Няма такава държава Усраина! Има Новорусия!

    15:19 26.11.2025

  • 43 111111

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "!!!?":

    Даа....

    "Не сме чули Кремъл да е победител...!"

    Да, не сме чули!

    ПС

    Все пак, съгласи се де, не е лесно на Червената армия да се бори срещу военната машина на Г7.
    Не е лесно.

    ППС
    Но... тенденцията е ясна. И необратима. Кой не знае това?!

    15:20 26.11.2025

  • 44 Атина Палада

    13 4 Отговор

    До коментар #37 от "Ти да не":

    Каква колона бре ?:))) колоната беше след месеци и беше върната по политически причини.
    Аз ти говоря за часове ,че руските военни бяха пред Радата! Още на следващият ден сутринта .Предаваха го всички европейски телевизионни медии..Аз го гледах лично по гръцката национална телевизия,където гръцкия репортер предаваше на живо от Киев ..Руските военни се разхождаха пред Радата мирно ,без да стрелят ..
    Дори много по късно,някъде към края на мандата на Байдън ,администрацията му каза ,че Русия е влязла в Украйна,разходила се из цяла Украйна и се върнала в Донбас ,където се окопала..И допълниха :-"Русия ни изигра" !
    Вие не помните повече от две минути:)))

    Коментиран от #45, #48, #56

    15:21 26.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Бай Араб

    5 9 Отговор
    Икономиката на Европейските държави си върви и без руските боклуци,а в същото време Русия си продава златния резерв на безценица.

    Коментиран от #50

    15:30 26.11.2025

  • 47 Бай Араб

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахахаха":

    РФ е реален халифат.

    15:32 26.11.2025

  • 48 Беше колона

    4 5 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Ама стана на скрап от ДЖАВЕЛИН.

    Коментиран от #52

    15:39 26.11.2025

  • 49 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    4 2 Отговор
    Никой не брои за живи бункерните терористи, онова с ботокса трепери в калното мазе, усеща края❗❗

    15:49 26.11.2025

  • 50 Толкова добре върви

    4 3 Отговор

    До коментар #46 от "Бай Араб":

    Че само в Германия тази година са фалирали 24000 фирми. Супер, нали?

    15:49 26.11.2025

  • 51 Агент кРаснов 🤡💩

    5 0 Отговор
    Съветникът на руския президент Путин Кирил Дмитирив е предал на пратеника на Тръмп Стивън Уиткоф проект на мирен план за Украйна, в който са залегнали основните искания на Русия и впоследствие президентът на САЩ представя този план като свой. Това се потвърждава от изтекли записи на телефонни разговори между Стивън Уиткоф и съветника на президента Путин Юрий Ушаков, както и между Кирил Дмитириев и Юрий Ушаков. Записите бяха публикувани от агенция Блумбърг. Отделно от това "Уолстрийт джърнал", позовавайки се на информирани източници, разказва сходна хронология за изготвянето на мирния план на Тръмп от 28 точки, окачествен от мнозина като план за "капитулация на Украйна".

    Дмитриев уверява Ушаков, че ще помоли Уиткоф да запази формулировките "дума по дума" и че всичко ще бъде направено "много внимателно". Той добавя също така, че Ушаков може лично да обсъди този документ със специалния пратеник на Тръмп.

    15:49 26.11.2025

  • 52 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #48 от "Беше колона":

    Така е, от 60 км колона със зар обратно се довлачи по малко от половината, а десанта в Гостомел 90% беше унищожен!

    15:51 26.11.2025

  • 53 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    3 4 Отговор
    Вече е официално: Русия открито се обявява за „ресурсната база“ на Китай
    Шефът на „Роснефт“ Игор Сечин най-накрая каза тихата част на глас: Русия е готова да се превърне в „ресурсна база“ за Китай, който той определи като „индустриална суперсила“.
    Истината е, че тази динамика съществува от години. Русия вече функционира като суровинния придатък на Китай, доставяйки петрол, газ, въглища, дървен материал и други стоки, докато в замяна внася промишлени стоки. Изявлението на Сечин не обявява нова политика – то просто потвърждава това, което икономическите данни отдавна показват.
    В опит да покаже лоялност към Пекин, Москва официално прие ролята си на младши партньор на Китай, зависим и заменим.
    И въпреки всички приказки на Кремъл за „суверенитет“, нищо не разкрива асиметрията по-ясно от това да се наречеш нечия чужда ресурсна база.

    15:51 26.11.2025

  • 54 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    То и биолаборатории имаше по рриказките на копейките гладни!

    15:52 26.11.2025

  • 55 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Най важното е грузя 200 да не спира да върви с пълни вагони към блатат, трябва гориво за крематорките , топлофикацията в блатата е вързана за тях, а там си е сериозна зима!

    15:54 26.11.2025

  • 56 Мирно се разходили

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    руските военни пред Радата, колкото да ги снимат!

    Руските номера!

    И после- беж, докато не са ги набили!

    Опитаха се да се върнат с танкове и БТР и.

    Ама украинците си причакаха по пътя с Джавелините!

    Коментиран от #60

    15:55 26.11.2025

  • 57 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Прав си, няма нормален и мислещ който да иска да стъпи в магучая, дори и най изпадналите русороби ходят да берат киви в Испания и от там виката слава путлира!

    15:56 26.11.2025

  • 58 Мирен план

    3 2 Отговор
    и Русия - нещо като дървено желязо.

    15:56 26.11.2025

  • 59 В Конгреса

    4 1 Отговор
    нарекоха Уиткоф, Дрискол и Рубио предатели на САЩ!

    СЛЕД ИЗТЕКЛИТЕ РАЗГОВОРИ между тях и Ушаков и Дмитриев!

    Уиткоф лично е настоял Тръмп да не разреши Томахоук за Украйна.

    Коментиран от #61

    16:01 26.11.2025

  • 60 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Мирно се разходили":

    Оф,кой ще ги бие ? Или викаш,че украинците седят от страни и гледат как руските военни се разхождат пред Радата ли? Видно беше ,че за броени часове и руснаците превзеха Украйна ,както се случи впрочем и с Крим..При всичките разузнавания ,Пентагона научила за зелените човечета в Крим от медиите :))) пълен резил...
    Просто на Русия не й беше целта Украйна..Затова администрацията на Байдън казаха,че Русия ги е изиграла ,като се е разходила из Украйна и се върнала и окопала в Донбас от където започна цоцането на военните и финансови ресурси на колективния Запад...И ето ,сам виждаш,че колективния Запад ,дето му викате НатЮ ,сдипли за три години ..Толкова издържа ..
    А колоната се върна по политически причини ,и никакви джавелини не е имало!
    Джавелините ,Леопардите и другите кошници са в Москва на т.н. площад на смеха !

    Коментиран от #69

    16:09 26.11.2025

  • 61 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "В Конгреса":

    Каква е разликата между едно вековните томахоук с Атакамс и английските сторм Шедау ( не зная дали ги изписвам правилно) ,които са в Украйна?

    Коментиран от #63

    16:13 26.11.2025

  • 62 Хохо Бохо

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Колко жалкопаветни заминаха за незалежная да докажат предаността си?

    16:16 26.11.2025

  • 63 Все тая

    5 3 Отговор

    До коментар #61 от "Атина Палада":

    Трепят орки.

    Коментиран от #66

    16:21 26.11.2025

  • 64 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Така си мислеше и богокса, но се разбра, че никой не го брои за жив, 4та година се крие по калните мазета и моли за мир, а беше тръгнал за два дня Киев да освобождава!

    16:26 26.11.2025

  • 65 604

    1 1 Отговор
    Едно и също се дъвче по 20 пъти....сменяйте ги тия памперси бря!

    16:32 26.11.2025

  • 66 604

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "Все тая":

    От последните атакамси един не умери ...барем кумин...всичку доле!

    16:34 26.11.2025

  • 67 С никой външен!

    2 0 Отговор
    Агент Краснов си е ваш!

    16:41 26.11.2025

  • 68 ЯКО ШОРОШКИ ТРОЛОВЕ

    1 2 Отговор
    Бръмчат на дребно за центове

    16:44 26.11.2025

  • 69 Викаш,

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    превзеха Украйна без бой за часове , но доброволно отстъпиха е Донбас, където 4 та година се мъчат да достигнат до границите му и с цената на 1,4 млн. мужика?!

    И всичко това с цел да разорят НАТО И ЗАПАДА, докато РУСИЯ тъне в разкош и богатство?!

    Паладо, ти изкърти миФките? 😄

    16:49 26.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания