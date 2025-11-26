Мерц: Украйна не е пешка, Путин няма как да излезе успешно от войната

Руският президент Владимир Путин трябва да приеме, че няма как да излезе успешно от войната в Украйна и че продължаването ѝ е безперспективно, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Искаме тази война да приключи възможно най-бързо", заяви Мерц в долната камара на парламента.
"Но споразумение, договорено между великите сили без съгласието на Украйна и без съгласието на европейците, няма да бъде основа за истински, устойчив мир в Украйна", добави той.
Украинският президент Володимир Зеленски вчера заяви, че е готов да предложи подкрепената от САЩ рамка за прекратяване на войната с Русия и да обсъди спорните въпроси с американския президент Доналд Тръмп в рамките на преговори, в които според него трябва да участват и европейските съюзници, припомня Ройтерс.
"Решенията по европейски въпроси могат да се вземат само с взаимно съгласие", каза Мерц. "Украйна не е пешка, а суверенен участник, който защитава собствените си интереси и ценности."
Канцлерът добави, че Германия ще продължи да подкрепя украинския народ и ще използва замразените руски активи за тази цел.
Тя ще увеличи финансовата помощ за Украйна до 11,5 млрд. евро в бюджета за 2026 г., в сравнение с 8,5 млрд. евро, планирани по-рано.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #34, #81, #113
14:33 26.11.2025
2 Някой
Коментиран от #88
14:33 26.11.2025
3 заради такива уруди
14:33 26.11.2025
4 Лопата Орешник
14:34 26.11.2025
5 НЕучуден
14:35 26.11.2025
6 Ха-ха-ха
14:35 26.11.2025
7 Сталин
Коментиран от #20, #24, #45
14:36 26.11.2025
8 Едно е сигурно
14:36 26.11.2025
9 Дрът русороб
Коментиран от #18
14:36 26.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Саддам от София
14:37 26.11.2025
12 Миролюб Войнов, аналитик
Войната ще е безпреспективна само ако германския селяк Мерц не се стиска за едни 157млрд евра, които Германия има, но се свиди да ги даде 👎
14:37 26.11.2025
13 Zaхарова
Коментиран от #26
14:37 26.11.2025
14 Може и да искате
14:38 26.11.2025
15 Чочо
Коментиран от #35
14:38 26.11.2025
16 Данко Харсъзина
14:39 26.11.2025
17 дядото
Коментиран от #33
14:39 26.11.2025
18 Георги
До коментар #9 от "Дрът русороб":не си само ти. Много сте, но най-лошото е, че част от вас управляват Европа.
14:39 26.11.2025
19 Последния Софиянец
14:39 26.11.2025
20 От Карлуково
До коментар #7 от "Сталин":Не от тези!От другите хапчета!
14:39 26.11.2025
21 🇺🇦🇧🇬
След тази дата всичко в въпрос на време до поредния фалит.
Рашизмът си отива,спете спокойно деца!
14:39 26.11.2025
22 Нали
14:40 26.11.2025
23 Русия загуби войната.
14:40 26.11.2025
24 Дадоха им 4 Леопарда
До коментар #7 от "Сталин":срещу хиляди руски консервни кутии Т-90, които бяха отворени от украинските дронове.
Коментиран от #32, #39, #63
14:40 26.11.2025
25 Атина Палада
14:40 26.11.2025
26 Робота Вася
До коментар #13 от "Zaхарова":"...Тук мойте блатни роби!Давайте!Искам реакция!!.."
Паднах.....😄
14:41 26.11.2025
27 Давай Таурусите
Коментиран от #48
14:41 26.11.2025
28 Да,бе
14:41 26.11.2025
29 Ловна дружинка
Коментиран от #43, #49, #51, #62
14:41 26.11.2025
30 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
14:41 26.11.2025
31 Гост
Коментиран от #40
14:42 26.11.2025
32 Георги
До коментар #24 от "Дадоха им 4 Леопарда":те тея 4 леопарда, не знам изкараха ли и седмица на бойното поле. Отдавна никой не ги помни дори къде са били разположени.
14:42 26.11.2025
33 Без САЩ , Англия и още 55 държави
До коментар #17 от "дядото":от антихитлеровата коалиция, сега Маскалия щеше да е зад Урал.
Коментиран от #120
14:42 26.11.2025
34 Дедо
До коментар #1 от "оня с коня":Ората са го казале "висока къща празен таван". Не съм го казал язе.
14:43 26.11.2025
35 Оня Пучя Въшката
До коментар #15 от "Чочо":За него ли говориш ?
14:43 26.11.2025
36 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
14:43 26.11.2025
37 бай Нострадам
14:43 26.11.2025
38 Борислав Ташев
Коментиран от #46
14:44 26.11.2025
39 Атина Палада
До коментар #24 от "Дадоха им 4 Леопарда":Ама от кои леопарди им дадоха?От онези ли,които Урсула,когато беше министър у Германията разширяваше отворите му за да можело и бременни жени да влизат:))) ако не в танка ,къде на другаде е мястото на бременните жени ха ха ха
Коментиран от #55
14:45 26.11.2025
40 Да де
До коментар #31 от "Гост":Затова
Другаря Си
Го бримчи на Пучя Въшката
Със 40 % по евтина газ.
Хахахаха хахахаха хахахаха
Коментиран от #42, #52
14:45 26.11.2025
41 Бенат Миролюбов
14:46 26.11.2025
42 е да де
До коментар #40 от "Да де":А на тебе ти го бримчи бай Пешо бръснаря .
14:46 26.11.2025
43 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #29 от "Ловна дружинка":Явно не си ходил на лов🤔❗
Плячката се дели след края на лова❗
А той още не е към края си дори❗
14:47 26.11.2025
44 хахаха
14:47 26.11.2025
45 ТИР
До коментар #7 от "Сталин":Руснаците си имат достатъчно метали , сигурно са за музея ,,,
14:47 26.11.2025
46 Миролюб Войнов, аналитик
До коментар #38 от "Борислав Ташев":"... че харчи парите не обикновените европейци за безмислената си война..."
Войната не е безсмислена !!!
Върна Русия Сто Года назад 👍
14:48 26.11.2025
47 Ушанка
14:48 26.11.2025
48 Георги
До коментар #27 от "Давай Таурусите":е те германците имат само 600, колко да им дадат? Както виждаме руснаците са изстреляли много стотин искандери и калибри и Украйна още диша. Какво очакваш да постигнат 100-200 тауруса срещу почти 40 пъти по-голяма държава?
Коментиран от #50
14:49 26.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #29 от "Ловна дружинка":И да знаеш , У...йна не беше мюре,
У...йна беше като мадам Бътерфлай,
ама де у теб познания за литература и оперно изкуство❗
Абе накратко- прелъстена и ... изоставена от САШтиянци❗
14:50 26.11.2025
52 Гост
До коментар #40 от "Да де":Дрънкаш глупости. Ти от къде разбра какви са плащанията между Китай и Русия? Някви баби на пейката пред панелката дето имаш дупка от бетон ли чу да говорят?
Коментиран от #53, #59
14:50 26.11.2025
53 разбрах
До коментар #52 от "Гост":Разбрах че и Китай отказал нов заем на Москва. Явно и според тях тази война е загубена от Русия.
14:52 26.11.2025
54 Българин
Следващата година всеки Българин от пеленаче до пенсионер ще дължи по 15 000€ без да е теглил нищо .
Ай викайте пак слава на украйна .
Коментиран от #58, #112
14:52 26.11.2025
55 Zaхарова
До коментар #39 от "Атина Палада":Браво бе гуведо!Брау бе! Как само го измисли.!!!20 рубли бонус!
Коментиран от #72
14:54 26.11.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 кози фантазии
До коментар #50 от "зависи":А що до сега не се случи ?
14:54 26.11.2025
58 много интересно
До коментар #54 от "Българин":В края на 2020 година държавният дълг на България възлизаше на приблизително 35.2 милиарда лева. Това представлява около 24% от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Държавният дълг се увеличи в резултат на мерките, предприети за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19.
ОТКЪДЕ ДОЙДОХА НОВИТЕ ЗАЕМИ И ЗАЩО?
14:54 26.11.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Те всъщност Покровск и Купянск
14:56 26.11.2025
61 читател
14:57 26.11.2025
62 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #29 от "Ловна дружинка":За тези дето не сте чували какво е опера:
накратко сюжетът на операта „Мадам Бътерфлай“ :
Разказва се за трагичната история на японската гейша Чо-Чо-Сан (Бътерфлай), която се влюбва в АМЕРИКАНСКИЯ лейтенант Пинкертън. Той се жени за нея, но скоро след това я изоставя и заминава за Америка. След няколко години на неуморно очакване и вяра, че той ще се върне, Чо-Чо-Сан разбира истината, че той се е върнал с нова американска съпруга. Почувствала се напълно изоставена и унизена, тя избира смъртта, за да запази честта си."❗
Коментиран от #65, #73
14:57 26.11.2025
63 И затова контранаступиха на по-изгодни
До коментар #24 от "Дадоха им 4 Леопарда":позиции от Покровск и Купянск, защото те нямаха и бездруго никакво стратегическо значение
Коментиран от #74
14:58 26.11.2025
64 павела митова
14:59 26.11.2025
65 Пепи Волгата
До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Не знам и не ме интересува!Аз избрах ЕВРОТО!
Коментиран от #75, #76
14:59 26.11.2025
66 Антимерц
14:59 26.11.2025
67 Скудоумие
Нещата са прости: щом няма споразумение побеждава по-силния и налага едностранно своите условия, интереси и ценности. Като в Югославия, Ирак и т.н.
Мерц е слаб, не може да направи нищо и затова е най- добре да си трае, пък и по безопасно е ...
15:00 26.11.2025
68 богатия Ес е готов да краде, къде е МИРА
Бъдещето на Украйна е в Европейския съюз, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в изказване пред Европейския парламент в Страсбург. Тя посочи също така, че Комисията е готова да представи правен текст за използването на замразените руски активи във връзка с войната в Украйна.
15:00 26.11.2025
69 Тра-ла-ла
15:00 26.11.2025
70 Тома
15:01 26.11.2025
71 Ще,ще,ще, ще
До коментар #50 от "зависи":ще, ще , ще ще...така дрънкахте и за Хаймарсите, за Леопардите, за Абрамсите, за Сторм-Шедоу, за Ф-16....ще, ще, ще...ахахахаха, 🤣😂🤣😂🤣
15:01 26.11.2025
72 Атина Палада
До коментар #55 от "Zaхарова":Каква измислица бре?:))Това е самата истина .
По това време живеех и работех в Мюнхен и колко сме се смеели с това тогава. :))) Даже и вицове започнаха да се разказват за бременните у танковете:)))
Коментиран от #79
15:01 26.11.2025
73 Само питам
До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":А потника дали ще постъпи по същия начин ?
Коментиран от #84, #86
15:02 26.11.2025
74 Повтаряй след мен
До коментар #63 от "И затова контранаступиха на по-изгодни":Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо...100 пъти!.
Утре продължаваш пак!
Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо,Киев за два дня всьо....
Запомни ли?
Коментиран от #80
15:02 26.11.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Тимур Миндич
До коментар #65 от "Пепи Волгата":Пращайте заплати за Украйна, аз и Зеля ще си направим още златни клекала и бидета.
15:03 26.11.2025
77 111111
"Украйна не е пешка, Путин няма как да излезе успешно от войната"
ПС
След това изказване на палячо Мерц... Путин го ФанА уртикария; място не може да си намери под слънцето Путин. От страх.
ППС
Все пак - Мерц е баш-бая-ми-ти европеец! И Путин се е уплашил яко от това изказване; Мерц е това!
15:04 26.11.2025
78 Нещастник
15:04 26.11.2025
79 Пора
До коментар #72 от "Атина Палада":Путинова русия умира.
Коментиран от #85, #94
15:04 26.11.2025
80 Абе, важното е, че контраступват
До коментар #74 от "Повтаряй след мен":бандеровците на запад и градовете губят абсолютно всякакви стратегическо значение и по тоя начин перемогват Русия.
15:04 26.11.2025
81 Г--н канцлерът Мерц ненапразно
До коментар #1 от "оня с коня":има военно звание глупенфюрер.
15:05 26.11.2025
82 Луд
15:06 26.11.2025
83 Мерц
Каква разлика с Меркел?
С Украйна докато Путин клекне.
15:06 26.11.2025
84 А где МОЧАТА
До коментар #73 от "Само питам":Само питам.
Коментиран от #91
15:06 26.11.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #73 от "Само питам":Той е клоун❗ Клоун който дойде на власт с обещание да спре войната, но излъга милиони сънародници❗ той няма нито чест, нито морал❗
15:07 26.11.2025
87 Мерц
Как ще субсидирате тази война. Като направите заем, като наложите данъци или като посегнете на Руските авоари.Без Щатите сте голавода.
Коментиран от #97
15:07 26.11.2025
88 Бай Араб
До коментар #2 от "Някой":Как да няма?Защо победителя го е страх да излезе от Москва, защо победителя държи да представи руския план за мир като Американски,защо само победителя иска край на войната? Победителят от две години иска край на войната, винаги победения иска край на войната.
Коментиран от #126
15:07 26.11.2025
89 Вертоломей първи
15:07 26.11.2025
90 Само питам, къде са Покровск
Коментиран от #93
15:08 26.11.2025
91 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #84 от "А где МОЧАТА":Що питаш❓ Да не са те погнали да я връщаш на постамента❗
15:09 26.11.2025
92 Тоа па?
Гледайте си сирийците и африканците и те се бъркайте в неща, които не разбирате.
15:09 26.11.2025
93 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?
До коментар #90 от "Само питам, къде са Покровск":Само питам.
Коментиран от #95, #98
15:10 26.11.2025
94 Атина Палада
До коментар #79 от "Пора":Дали путинова Русия умира ...предстои да видим- бъдеще време .Обаче ,че твоите мозъчни клетки са умрели е видно...Минало свършено..
Разбираш ли разликата? Едното е предполагаемо бъдеще а другото ...е факт!
Коментиран от #101
15:10 26.11.2025
95 Важното е контраступа да върви, пък, че
До коментар #93 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":бил на Запад, и град след град губят стратегическо значение, това няма никакво значение за славната Перемога!
15:11 26.11.2025
96 Бойкот на О.Л.Хлъц
15:11 26.11.2025
97 Бай Араб
До коментар #87 от "Мерц":Сега ще ти кажа : не е необходимо да се субсидира никаква война , няма да се дават Евро пари на Русия и това е напълно достатъчно.
15:12 26.11.2025
98 Атина Палада
До коментар #93 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":Нали ти отговорих в другата статия ,а ти продължаваш с твоите небивалици! Точно за един единствен ден руските военни бяха пред Радата в Киев.И това се предава на живо от всички телевизионни медии в Европа.. Руските военни се Разходиха из Украйна само за един единствен ден и се върнаха в Донбас ,където се окопаха и започна източването на военни и финансови ресурси на колективния Запад .
Сега ти си го повтаряй това ,докато го научиш наизуст
Коментиран от #103, #105
15:13 26.11.2025
99 Мдааа... а Русия няма начин
15:15 26.11.2025
100 Важното е да има трепанье яко
15:15 26.11.2025
101 Zaхарова
До коментар #94 от "Атина Палада":Браау бе гуведо!С още 20 рубли си напред.
Коментиран от #104
15:15 26.11.2025
102 Кажи, честно,
15:17 26.11.2025
103 Повтаряй след мен
До коментар #98 от "Атина Палада":Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо....
По 100 пъти на ден.
Коментиран от #106, #122
15:17 26.11.2025
104 Браво, и ти изкара
До коментар #101 от "Zaхарова":10 гривни с тоя коментар.
15:18 26.11.2025
105 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #98 от "Атина Палада":Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #108, #114
15:18 26.11.2025
106 Повтаряй и ти -
До коментар #103 от "Повтаряй след мен":Украинските градове нямат никакво стратегическо значение, нямат никакво стратегическо значение, и така до пълната Перемога и абсолютен Контранаступ.
15:19 26.11.2025
107 Бай Араб
15:20 26.11.2025
108 Няма логика, щото тя Русия се разпадна,
До коментар #105 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":още два месеца след налагането на санкциите от Байдън, когато долара стана 200 рубли, Русия свърши ракетите и Путин умрятри пъти, забрави ли вече?
15:21 26.11.2025
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Пенсионер с надпис ВОСР
Да черпя ли с парцуца пред блока?
Коментиран от #115, #117, #121
15:23 26.11.2025
112 Ха,ха
До коментар #54 от "Българин":Ма ромските пеленачета ли
15:24 26.11.2025
113 Kaлпазанин
До коментар #1 от "оня с коня":То ако не етъп няма канцлер ,аз му викам бундесмагаре
15:24 26.11.2025
114 Те последно се оказа, че Покровск и
До коментар #105 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Купянск всъщност нямали никакво стратегическо значение, ама ко стана с контраступа, освободи ли Крим с Леопардите и събори ли керченския мост с Хаймарсите и Сторм-Шедоу?
15:24 26.11.2025
115 6000 замразени бандеровци
До коментар #111 от "Пенсионер с надпис ВОСР":Ние още контраатакуваме от мазетата на Азовстал и вече стигнахме Москва.
15:25 26.11.2025
116 Курти Куртев
15:25 26.11.2025
117 Оказа се, че той Покровск и бездруго
До коментар #111 от "Пенсионер с надпис ВОСР":нямал никакво стратегическо значение , заедно с Купянск.
Коментиран от #123
15:28 26.11.2025
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Чики-Рики
15:35 26.11.2025
120 Чърчил
До коментар #33 от "Без САЩ , Англия и още 55 държави":Реч пред долната камара на парламента:
Русия под ръководството но великия Сталин пречупи гръбнака на Хитлер в Сталинград , заби червеното знаме на Райхстага и извоюва пълна победа над фашизма
15:38 26.11.2025
121 Зеленски
До коментар #111 от "Пенсионер с надпис ВОСР":Не, ще пия кафе в Крим
15:40 26.11.2025
122 Мдаааа
До коментар #103 от "Повтаряй след мен":отвори си мапса и погледни Буча (почти квартал на Киев) къде се намира!
И където бе заснет онзи фалш със живите убити...при отеглянето ПОВТАРЯМ ПРИ ОТЕГЛЯНЕТО НА РУСКИТЕ ВОЙСКИ от КИЕВ при условията на Истабулския договор ... След което Рошавия ингилизин ги насъска да себият...
15:43 26.11.2025
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Ех,Мерц...!
Явно,че не сте се поучили от историята,но нищо,с днешна дата ще ви се припомни...!
15:58 26.11.2025
125 резервист
15:58 26.11.2025
126 Ха-ха-ха
До коментар #88 от "Бай Араб":Планът си е на Тръмп и правен без кръчмаря. Ти явно си скаран тотално със здравия разум ако си мислиш че Русия ще състави план където ще ограничи украинската армия до 600000 души. Знаеш ли колко е армията на Полша? 250000 човека а е една от най силните в ЕС. Колко беше на Украйна преди конфликта? 350000 човека. И за какво ограничение говорим тогава? Ти как си мислиш че Русия вместо да намали армията на Украйна ще иска да я увеличава.
16:13 26.11.2025
127 ПЕРЕН ЧЕТЪР
16:17 26.11.2025
128 идиоти вън
16:26 26.11.2025
129 Не се разбра Мерц като
16:31 26.11.2025
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Ама това верно ли е наистина, че
16:37 26.11.2025
132 Бай Ганьо
16:40 26.11.2025
133 Уса
16:42 26.11.2025
134 Пенсионер 69 годишен
16:48 26.11.2025
135 ЕЙ ПАЛЯЧОВЦИ, НА КЪДЕ САТЕ ТРЪГНАЛИ??
ЕЙ ПАЛЯЧОВЦИ , КЪДЕ СТЕ ,НА КОЙ СВЯТ СТЕ !!СПРЕТЕ С НАФТАТА!!
16:48 26.11.2025
136 Пенсионер 69 годишен
16:50 26.11.2025
137 Путин нищо
16:52 26.11.2025