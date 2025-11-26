Новини
Мерц: Украйна не е пешка, Путин няма как да излезе успешно от войната
Мерц: Украйна не е пешка, Путин няма как да излезе успешно от войната

26 Ноември, 2025

Украйна не е пешка, а суверенен участник, който защитава собствените си интереси и ценности, каза канцлерът

Мерц: Украйна не е пешка, Путин няма как да излезе успешно от войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин трябва да приеме, че няма как да излезе успешно от войната в Украйна и че продължаването ѝ е безперспективно, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Искаме тази война да приключи възможно най-бързо", заяви Мерц в долната камара на парламента.

"Но споразумение, договорено между великите сили без съгласието на Украйна и без съгласието на европейците, няма да бъде основа за истински, устойчив мир в Украйна", добави той.

Украинският президент Володимир Зеленски вчера заяви, че е готов да предложи подкрепената от САЩ рамка за прекратяване на войната с Русия и да обсъди спорните въпроси с американския президент Доналд Тръмп в рамките на преговори, в които според него трябва да участват и европейските съюзници, припомня Ройтерс.

"Решенията по европейски въпроси могат да се вземат само с взаимно съгласие", каза Мерц. "Украйна не е пешка, а суверенен участник, който защитава собствените си интереси и ценности."

Канцлерът добави, че Германия ще продължи да подкрепя украинския народ и ще използва замразените руски активи за тази цел.

Тя ще увеличи финансовата помощ за Украйна до 11,5 млрд. евро в бюджета за 2026 г., в сравнение с 8,5 млрд. евро, планирани по-рано.


  • 1 оня с коня

    125 12 Отговор
    Тоя мерц е по тъп от наш бою!!!

    Коментиран от #34, #81, #113

    14:33 26.11.2025

  • 2 Някой

    108 4 Отговор
    Е, как да няма? Може да излезе като победител. И във войната с ЕС, която вие започнахте.

    Коментиран от #88

    14:33 26.11.2025

  • 3 заради такива уруди

    106 17 Отговор
    ще го дуухат всичките немчуги

    14:33 26.11.2025

  • 4 Лопата Орешник

    101 4 Отговор
    Това недоразумение уж за Покрайна говори, уж за икономиката говори, за вътрешна политика говори, а нацисткия му мозък вижда навсякъде и споменава винаги Вова! Развил е обсесия от завист и неспособност да се докосне до мащаба на велика Русия!

    14:34 26.11.2025

  • 5 НЕучуден

    78 7 Отговор
    Малоумник неориентиран

    14:35 26.11.2025

  • 6 Ха-ха-ха

    109 6 Отговор
    Украйна не била пешка. Хи хи хи. Пак ме расмиват.Украйна е просто дъската на която играя. Пешката има шанс да стане царица, Украйна няма никакви шансове.

    14:35 26.11.2025

  • 7 Сталин

    86 6 Отговор
    Някой да каже на Мец че немските танкове са вече в Москва,-натоварени на руските влекачи

    Коментиран от #20, #24, #45

    14:36 26.11.2025

  • 8 Едно е сигурно

    78 77 Отговор
    Путлер ще излезе отвсякъде с краката напред и в хоризонтално положение...

    14:36 26.11.2025

  • 9 Дрът русороб

    70 74 Отговор
    Само аз ли съм толкова тъп и не фатам че руснята утече у каналя?

    Коментиран от #18

    14:36 26.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Саддам от София

    27 15 Отговор
    Тези хора трябва да се спасят, за да имат право да казват това. Те са като мравки на горещ тиган, правят само анализи след факта. Сега Украйна най-много се нуждае от намесата на Великобритания, Франция и Германия, но те са като охлюви, крият главите си. Да изпращат войски след края на войната е безполезно! По-добре от Северна Корея, която действа решително!

    14:37 26.11.2025

  • 12 Миролюб Войнов, аналитик

    17 17 Отговор
     "...продължаването на войната е безперспективно..."

    Войната ще е безпреспективна само ако германския селяк Мерц не се стиска за едни 157млрд евра, които Германия има, но се свиди да ги даде 👎

    14:37 26.11.2025

  • 13 Zaхарова

    10 41 Отговор
    Тук мойте блатни роби!Давайте!Искам реакция!!

    Коментиран от #26

    14:37 26.11.2025

  • 14 Може и да искате

    32 3 Отговор
    тази война да приключи, но не уцелвате нито правилното място, нито правилният начин да поставите исканията си.

    14:38 26.11.2025

  • 15 Чочо

    36 4 Отговор
    Тоя Путкомерц не спря тая латерна...

    Коментиран от #35

    14:38 26.11.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    45 4 Отговор
    И Вермахта така мислеше...

    14:39 26.11.2025

  • 17 дядото

    43 4 Отговор
    на този и дядо му може да е мислил,че и ссср никога няма да победи "великия" трети райх,но то взе че стана

    Коментиран от #33

    14:39 26.11.2025

  • 18 Георги

    34 4 Отговор

    До коментар #9 от "Дрът русороб":

    не си само ти. Много сте, но най-лошото е, че част от вас управляват Европа.

    14:39 26.11.2025

  • 19 Последния Софиянец

    32 9 Отговор
    САЩ и Русия унищожиха Фашистка Европа.

    14:39 26.11.2025

  • 20 От Карлуково

    11 6 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Не от тези!От другите хапчета!

    14:39 26.11.2025

  • 21 🇺🇦🇧🇬

    7 42 Отговор
    рашия загуби тази война още на 27.02.2022,когато се провали 3 дневната "сво"...
    След тази дата всичко в въпрос на време до поредния фалит.
    Рашизмът си отива,спете спокойно деца!

    14:39 26.11.2025

  • 22 Нали

    27 4 Отговор
    Голяма банда европейски главатари -комисионери и пригласящи солидарни да са в играта ......

    14:40 26.11.2025

  • 23 Русия загуби войната.

    8 39 Отговор
    Украйна победи. Ще им се наложи на руските интернацисти да пият една студена вода в килията.

    14:40 26.11.2025

  • 24 Дадоха им 4 Леопарда

    6 36 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    срещу хиляди руски консервни кутии Т-90, които бяха отворени от украинските дронове.

    Коментиран от #32, #39, #63

    14:40 26.11.2025

  • 25 Атина Палада

    28 5 Отговор
    Мерц белото носле къде се бърка :) и той барабар Петко с мъжете ха ха ха

    14:40 26.11.2025

  • 26 Робота Вася

    4 15 Отговор

    До коментар #13 от "Zaхарова":

    "...Тук мойте блатни роби!Давайте!Искам реакция!!.."

    Паднах.....😄

    14:41 26.11.2025

  • 27 Давай Таурусите

    14 6 Отговор
    Тогава ще стане по интересно

    Коментиран от #48

    14:41 26.11.2025

  • 28 Да,бе

    28 1 Отговор
    Победителите не излизат от войната,а я печелят...Да му мисли западналата част от света как ще се измъква,но спасение няма.

    14:41 26.11.2025

  • 29 Ловна дружинка

    4 17 Отговор
    Не е пешка, Украйна е мюре на колективния запад. Русия клъвна и 4 години жертви, разруха и застой. Мисията на ловците е изпълнена. Сега ще делят плячката. Главата е за САЩ, като организатор на лова. Виктория Нюланд ще вземе черния дроб.

    Коментиран от #43, #49, #51, #62

    14:41 26.11.2025

  • 30 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    18 2 Отговор
    Правилно, Украйна не е пешка, пешката си ти!

    14:41 26.11.2025

  • 31 Гост

    33 3 Отговор
    Абе не е точно така. Баш с тази война Русия се реорганизира и се отърва от проблемния европейски пазар на енергия като намери нови пазари в Азия. Милитаризира икономиката си и сега Европа има чудовище на източната си граница вместо съсед на които може да разчита. Май Европа забрави какво е дипломация. Жалко.

    Коментиран от #40

    14:42 26.11.2025

  • 32 Георги

    27 2 Отговор

    До коментар #24 от "Дадоха им 4 Леопарда":

    те тея 4 леопарда, не знам изкараха ли и седмица на бойното поле. Отдавна никой не ги помни дори къде са били разположени.

    14:42 26.11.2025

  • 33 Без САЩ , Англия и още 55 държави

    7 24 Отговор

    До коментар #17 от "дядото":

    от антихитлеровата коалиция, сега Маскалия щеше да е зад Урал.

    Коментиран от #120

    14:42 26.11.2025

  • 34 Дедо

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Ората са го казале "висока къща празен таван". Не съм го казал язе.

    14:43 26.11.2025

  • 35 Оня Пучя Въшката

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Чочо":

    За него ли говориш ?

    14:43 26.11.2025

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    25 2 Отговор
    тоА ли беше изловен с бело във влака с МакАрон, като ученици с цигара в кенефа❗🤔

    14:43 26.11.2025

  • 37 бай Нострадам

    22 1 Отговор
    Гледайте вие как ще излезете от войната . Че почнахте да изглеждате кат изпаднали германци . Плюс франсета и англета. Особенно англетата , щото имат най големи заслуги за золумите .

    14:43 26.11.2025

  • 38 Борислав Ташев

    20 1 Отговор
    ЕС много се изложи и издъни с подкрепата си за малкия петлешко. Години наред мислехме, че Европа е сериозна работа, че ЕК е сериозна иституция. Този, малкият, но нахален молител за пари, който вдига неуверено ръчичка за поздрав, няма никакво, ама никакво място в ЕС. Да не говорим, че харчи парите не обикновените европейци за безмислената си война.

    Коментиран от #46

    14:44 26.11.2025

  • 39 Атина Палада

    17 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дадоха им 4 Леопарда":

    Ама от кои леопарди им дадоха?От онези ли,които Урсула,когато беше министър у Германията разширяваше отворите му за да можело и бременни жени да влизат:))) ако не в танка ,къде на другаде е мястото на бременните жени ха ха ха

    Коментиран от #55

    14:45 26.11.2025

  • 40 Да де

    2 14 Отговор

    До коментар #31 от "Гост":

    Затова
    Другаря Си
    Го бримчи на Пучя Въшката
    Със 40 % по евтина газ.

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Коментиран от #42, #52

    14:45 26.11.2025

  • 41 Бенат Миролюбов

    21 2 Отговор
    Великите сили - Франция, Англия и Германия се оказаха в небран бостан . Никой за нищо не ги пита .

    14:46 26.11.2025

  • 42 е да де

    8 1 Отговор

    До коментар #40 от "Да де":

    А на тебе ти го бримчи бай Пешо бръснаря .

    14:46 26.11.2025

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    14 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ловна дружинка":

    Явно не си ходил на лов🤔❗
    Плячката се дели след края на лова❗
    А той още не е към края си дори❗

    14:47 26.11.2025

  • 44 хахаха

    4 1 Отговор
    мерц нарича русия велика сила

    14:47 26.11.2025

  • 45 ТИР

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Руснаците си имат достатъчно метали , сигурно са за музея ,,,

    14:47 26.11.2025

  • 46 Миролюб Войнов, аналитик

    3 16 Отговор

    До коментар #38 от "Борислав Ташев":

    "... че харчи парите не обикновените европейци за безмислената си война..."

    Войната не е безсмислена !!!
    Върна Русия Сто Года назад 👍

    14:48 26.11.2025

  • 47 Ушанка

    16 2 Отговор
    Този ако продължава да лае,може да влезем отново в Берлин на танкове.

    14:48 26.11.2025

  • 48 Георги

    11 3 Отговор

    До коментар #27 от "Давай Таурусите":

    е те германците имат само 600, колко да им дадат? Както виждаме руснаците са изстреляли много стотин искандери и калибри и Украйна още диша. Какво очакваш да постигнат 100-200 тауруса срещу почти 40 пъти по-голяма държава?

    Коментиран от #50

    14:49 26.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    13 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ловна дружинка":

    И да знаеш , У...йна не беше мюре,
    У...йна беше като мадам Бътерфлай,
    ама де у теб познания за литература и оперно изкуство❗
    Абе накратко- прелъстена и ... изоставена от САШтиянци❗

    14:50 26.11.2025

  • 52 Гост

    12 1 Отговор

    До коментар #40 от "Да де":

    Дрънкаш глупости. Ти от къде разбра какви са плащанията между Китай и Русия? Някви баби на пейката пред панелката дето имаш дупка от бетон ли чу да говорят?

    Коментиран от #53, #59

    14:50 26.11.2025

  • 53 разбрах

    1 17 Отговор

    До коментар #52 от "Гост":

    Разбрах че и Китай отказал нов заем на Москва. Явно и според тях тази война е загубена от Русия.

    14:52 26.11.2025

  • 54 Българин

    15 2 Отговор
    Атлантиците не мислят за България .Външния ни дълг към момента е 54 милиарда € . А с новия бюджет се канят да изтеглят още 14 милиарда € !!
    Следващата година всеки Българин от пеленаче до пенсионер ще дължи по 15 000€ без да е теглил нищо .
    Ай викайте пак слава на украйна .

    Коментиран от #58, #112

    14:52 26.11.2025

  • 55 Zaхарова

    0 12 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Браво бе гуведо!Брау бе! Как само го измисли.!!!20 рубли бонус!

    Коментиран от #72

    14:54 26.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 кози фантазии

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "зависи":

    А що до сега не се случи ?

    14:54 26.11.2025

  • 58 много интересно

    7 2 Отговор

    До коментар #54 от "Българин":

    В края на 2020 година държавният дълг на България възлизаше на приблизително 35.2 милиарда лева. Това представлява около 24% от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Държавният дълг се увеличи в резултат на мерките, предприети за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19.

    ОТКЪДЕ ДОЙДОХА НОВИТЕ ЗАЕМИ И ЗАЩО?

    14:54 26.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Те всъщност Покровск и Купянск

    6 2 Отговор
    нямаха абсолютно никакво стратегическо значение, а се хващам на бас, че скоро и Славянск и Краматорск ще имат още по-малко стратегическо значение.

    14:56 26.11.2025

  • 61 читател

    8 2 Отговор
    То само един план , нищо не е подписано , а как само квичат атлантиците .

    14:57 26.11.2025

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ловна дружинка":

    За тези дето не сте чували какво е опера:
    накратко сюжетът на операта „Мадам Бътерфлай“ :
    Разказва се за трагичната история на японската гейша Чо-Чо-Сан (Бътерфлай), която се влюбва в АМЕРИКАНСКИЯ лейтенант Пинкертън. Той се жени за нея, но скоро след това я изоставя и заминава за Америка. След няколко години на неуморно очакване и вяра, че той ще се върне, Чо-Чо-Сан разбира истината, че той се е върнал с нова американска съпруга. Почувствала се напълно изоставена и унизена, тя избира смъртта, за да запази честта си."❗

    Коментиран от #65, #73

    14:57 26.11.2025

  • 63 И затова контранаступиха на по-изгодни

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Дадоха им 4 Леопарда":

    позиции от Покровск и Купянск, защото те нямаха и бездруго никакво стратегическо значение

    Коментиран от #74

    14:58 26.11.2025

  • 64 павела митова

    4 1 Отговор
    този г@з дава

    14:59 26.11.2025

  • 65 Пепи Волгата

    2 7 Отговор

    До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Не знам и не ме интересува!Аз избрах ЕВРОТО!

    Коментиран от #75, #76

    14:59 26.11.2025

  • 66 Антимерц

    6 0 Отговор
    Разбира се че е пешка, в партията на англосаксонците, партия която вече са загубили.

    14:59 26.11.2025

  • 67 Скудоумие

    10 0 Отговор
    Кво си мисли Мерц? Освен Украина и Русия "защитава собствените си интереси и ценности"
    Нещата са прости: щом няма споразумение побеждава по-силния и налага едностранно своите условия, интереси и ценности. Като в Югославия, Ирак и т.н.
    Мерц е слаб, не може да направи нищо и затова е най- добре да си трае, пък и по безопасно е ...

    15:00 26.11.2025

  • 68 богатия Ес е готов да краде, къде е МИРА

    7 0 Отговор
    ЕК е готова с нормативна уредба за използването на замразените руски активи в полза на Украйна ??!!

    Бъдещето на Украйна е в Европейския съюз, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в изказване пред Европейския парламент в Страсбург. Тя посочи също така, че Комисията е готова да представи правен текст за използването на замразените руски активи във връзка с войната в Украйна.

    15:00 26.11.2025

  • 69 Тра-ла-ла

    9 1 Отговор
    Някой от тия няма ли най-накрая да обясни как точно Украйна ще спечели войната. Задавам този въпрос на всеки полуидиот (често и пълен) който вика "Слава Украине" без често да знае къде е на картата тая супер демократична държава. Разбира се смислен отоговр няма. В най-добрия случай - чакали Русия да се разпадне отвътре.

    15:00 26.11.2025

  • 70 Тома

    11 1 Отговор
    То и за това рейтинга ти в Германия отива към 10%

    15:01 26.11.2025

  • 71 Ще,ще,ще, ще

    9 1 Отговор

    До коментар #50 от "зависи":

    ще, ще , ще ще...така дрънкахте и за Хаймарсите, за Леопардите, за Абрамсите, за Сторм-Шедоу, за Ф-16....ще, ще, ще...ахахахаха, 🤣😂🤣😂🤣

    15:01 26.11.2025

  • 72 Атина Палада

    7 1 Отговор

    До коментар #55 от "Zaхарова":

    Каква измислица бре?:))Това е самата истина .
    По това време живеех и работех в Мюнхен и колко сме се смеели с това тогава. :))) Даже и вицове започнаха да се разказват за бременните у танковете:)))

    Коментиран от #79

    15:01 26.11.2025

  • 73 Само питам

    5 1 Отговор

    До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    А потника дали ще постъпи по същия начин ?

    Коментиран от #84, #86

    15:02 26.11.2025

  • 74 Повтаряй след мен

    0 5 Отговор

    До коментар #63 от "И затова контранаступиха на по-изгодни":

    Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо...100 пъти!.
    Утре продължаваш пак!
    Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо,Киев за два дня всьо....
    Запомни ли?

    Коментиран от #80

    15:02 26.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Тимур Миндич

    10 0 Отговор

    До коментар #65 от "Пепи Волгата":

    Пращайте заплати за Украйна, аз и Зеля ще си направим още златни клекала и бидета.

    15:03 26.11.2025

  • 77 111111

    7 2 Отговор
    Мдааа....
    "Украйна не е пешка, Путин няма как да излезе успешно от войната"

    ПС

    След това изказване на палячо Мерц... Путин го ФанА уртикария; място не може да си намери под слънцето Путин. От страх.


    ППС

    Все пак - Мерц е баш-бая-ми-ти европеец! И Путин се е уплашил яко от това изказване; Мерц е това!

    15:04 26.11.2025

  • 78 Нещастник

    9 0 Отговор
    направо ловина каските са се осъзнали, не крайна е пешката а германия, страна. с 60000 чужда армия на територията си освен пешка не знам какво е. А крайна е извън таблата просто.... сащ ви съсипа икономиката най церемониално и още някой друг бил пешка ...

    15:04 26.11.2025

  • 79 Пора

    2 10 Отговор

    До коментар #72 от "Атина Палада":

    Путинова русия умира.

    Коментиран от #85, #94

    15:04 26.11.2025

  • 80 Абе, важното е, че контраступват

    7 1 Отговор

    До коментар #74 от "Повтаряй след мен":

    бандеровците на запад и градовете губят абсолютно всякакви стратегическо значение и по тоя начин перемогват Русия.

    15:04 26.11.2025

  • 81 Г--н канцлерът Мерц ненапразно

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    има военно звание глупенфюрер.

    15:05 26.11.2025

  • 82 Луд

    9 0 Отговор
    Не е даже и пешка а шахматна дъска ,за Путин Тръмп . А ес са чсовника ,където го удрят отгоре при всеки ход.

    15:06 26.11.2025

  • 83 Мерц

    1 8 Отговор
    е Железния Канцлер!

    Каква разлика с Меркел?

    С Украйна докато Путин клекне.

    15:06 26.11.2025

  • 84 А где МОЧАТА

    0 4 Отговор

    До коментар #73 от "Само питам":

    Само питам.

    Коментиран от #91

    15:06 26.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 0 Отговор

    До коментар #73 от "Само питам":

    Той е клоун❗ Клоун който дойде на власт с обещание да спре войната, но излъга милиони сънародници❗ той няма нито чест, нито морал❗

    15:07 26.11.2025

  • 87 Мерц

    9 1 Отговор
    по-добре кажи, защо Евросъюза има 50 милиарда недостиг, 40 процента от Брутния вътрешен доход го няма.
    Как ще субсидирате тази война. Като направите заем, като наложите данъци или като посегнете на Руските авоари.Без Щатите сте голавода.

    Коментиран от #97

    15:07 26.11.2025

  • 88 Бай Араб

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Как да няма?Защо победителя го е страх да излезе от Москва, защо победителя държи да представи руския план за мир като Американски,защо само победителя иска край на войната? Победителят от две години иска край на войната, винаги победения иска край на войната.

    Коментиран от #126

    15:07 26.11.2025

  • 89 Вертоломей първи

    6 0 Отговор
    offf омръзна ми от брътволежите на тези смешни типове, тм умират хора, този к р е т е н и онези двамата подобни само глупотевини дрънкат.

    15:07 26.11.2025

  • 90 Само питам, къде са Покровск

    3 1 Отговор
    и Купянск?

    Коментиран от #93

    15:08 26.11.2025

  • 91 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор

    До коментар #84 от "А где МОЧАТА":

    Що питаш❓ Да не са те погнали да я връщаш на постамента❗

    15:09 26.11.2025

  • 92 Тоа па?

    10 0 Отговор
    Точно победената от Русия и окупираната от сащ Германия има право на думата....
    Гледайте си сирийците и африканците и те се бъркайте в неща, които не разбирате.

    15:09 26.11.2025

  • 93 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?

    2 6 Отговор

    До коментар #90 от "Само питам, къде са Покровск":

    Само питам.

    Коментиран от #95, #98

    15:10 26.11.2025

  • 94 Атина Палада

    8 1 Отговор

    До коментар #79 от "Пора":

    Дали путинова Русия умира ...предстои да видим- бъдеще време .Обаче ,че твоите мозъчни клетки са умрели е видно...Минало свършено..
    Разбираш ли разликата? Едното е предполагаемо бъдеще а другото ...е факт!

    Коментиран от #101

    15:10 26.11.2025

  • 95 Важното е контраступа да върви, пък, че

    9 0 Отговор

    До коментар #93 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":

    бил на Запад, и град след град губят стратегическо значение, това няма никакво значение за славната Перемога!

    15:11 26.11.2025

  • 96 Бойкот на О.Л.Хлъц

    8 0 Отговор
    Бля-бля по швабски, всеки ден територията на Бандерайна намалява...

    15:11 26.11.2025

  • 97 Бай Араб

    1 4 Отговор

    До коментар #87 от "Мерц":

    Сега ще ти кажа : не е необходимо да се субсидира никаква война , няма да се дават Евро пари на Русия и това е напълно достатъчно.

    15:12 26.11.2025

  • 98 Атина Палада

    12 2 Отговор

    До коментар #93 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":

    Нали ти отговорих в другата статия ,а ти продължаваш с твоите небивалици! Точно за един единствен ден руските военни бяха пред Радата в Киев.И това се предава на живо от всички телевизионни медии в Европа.. Руските военни се Разходиха из Украйна само за един единствен ден и се върнаха в Донбас ,където се окопаха и започна източването на военни и финансови ресурси на колективния Запад .
    Сега ти си го повтаряй това ,докато го научиш наизуст

    Коментиран от #103, #105

    15:13 26.11.2025

  • 99 Мдааа... а Русия няма начин

    5 2 Отговор
    Да загуби тая СВО ...тя вече я е спечелила!!!

    15:15 26.11.2025

  • 100 Важното е да има трепанье яко

    6 1 Отговор
    на бандеровци и бусификацията да не спира!

    15:15 26.11.2025

  • 101 Zaхарова

    1 3 Отговор

    До коментар #94 от "Атина Палада":

    Браау бе гуведо!С още 20 рубли си напред.

    Коментиран от #104

    15:15 26.11.2025

  • 102 Кажи, честно,

    6 1 Отговор
    Покровск и Купянск и бездруго нямаха никакво стратегическо значение и Перемогата контраступва победоносно на запад.

    15:17 26.11.2025

  • 103 Повтаряй след мен

    2 4 Отговор

    До коментар #98 от "Атина Палада":

    Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо....
    По 100 пъти на ден.

    Коментиран от #106, #122

    15:17 26.11.2025

  • 104 Браво, и ти изкара

    6 0 Отговор

    До коментар #101 от "Zaхарова":

    10 гривни с тоя коментар.

    15:18 26.11.2025

  • 105 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 6 Отговор

    До коментар #98 от "Атина Палада":

    Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #108, #114

    15:18 26.11.2025

  • 106 Повтаряй и ти -

    10 1 Отговор

    До коментар #103 от "Повтаряй след мен":

    Украинските градове нямат никакво стратегическо значение, нямат никакво стратегическо значение, и така до пълната Перемога и абсолютен Контранаступ.

    15:19 26.11.2025

  • 107 Бай Араб

    3 12 Отговор
    Копейки, свършено е с РФ процеса е необратим.Горбачов може да гледа Путин с насълзени очи.Путин заличи Русия от Световната карта.

    15:20 26.11.2025

  • 108 Няма логика, щото тя Русия се разпадна,

    10 1 Отговор

    До коментар #105 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    още два месеца след налагането на санкциите от Байдън, когато долара стана 200 рубли, Русия свърши ракетите и Путин умрятри пъти, забрави ли вече?

    15:21 26.11.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Пенсионер с надпис ВОСР

    2 9 Отговор
    Другари, днес ще превземаме ли Покровск или ще остане за другата седмица?

    Да черпя ли с парцуца пред блока?

    Коментиран от #115, #117, #121

    15:23 26.11.2025

  • 112 Ха,ха

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Българин":

    Ма ромските пеленачета ли

    15:24 26.11.2025

  • 113 Kaлпазанин

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    То ако не етъп няма канцлер ,аз му викам бундесмагаре

    15:24 26.11.2025

  • 114 Те последно се оказа, че Покровск и

    8 0 Отговор

    До коментар #105 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Купянск всъщност нямали никакво стратегическо значение, ама ко стана с контраступа, освободи ли Крим с Леопардите и събори ли керченския мост с Хаймарсите и Сторм-Шедоу?

    15:24 26.11.2025

  • 115 6000 замразени бандеровци

    8 0 Отговор

    До коментар #111 от "Пенсионер с надпис ВОСР":

    Ние още контраатакуваме от мазетата на Азовстал и вече стигнахме Москва.

    15:25 26.11.2025

  • 116 Курти Куртев

    4 0 Отговор
    от Куртово Конаре

    15:25 26.11.2025

  • 117 Оказа се, че той Покровск и бездруго

    8 0 Отговор

    До коментар #111 от "Пенсионер с надпис ВОСР":

    нямал никакво стратегическо значение , заедно с Купянск.

    Коментиран от #123

    15:28 26.11.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Чики-Рики

    0 1 Отговор
    Айде на бас,че ще излезе!

    15:35 26.11.2025

  • 120 Чърчил

    8 0 Отговор

    До коментар #33 от "Без САЩ , Англия и още 55 държави":

    Реч пред долната камара на парламента:
    Русия под ръководството но великия Сталин пречупи гръбнака на Хитлер в Сталинград , заби червеното знаме на Райхстага и извоюва пълна победа над фашизма

    15:38 26.11.2025

  • 121 Зеленски

    3 0 Отговор

    До коментар #111 от "Пенсионер с надпис ВОСР":

    Не, ще пия кафе в Крим

    15:40 26.11.2025

  • 122 Мдаааа

    8 0 Отговор

    До коментар #103 от "Повтаряй след мен":

    отвори си мапса и погледни Буча (почти квартал на Киев) къде се намира!
    И където бе заснет онзи фалш със живите убити...при отеглянето ПОВТАРЯМ ПРИ ОТЕГЛЯНЕТО НА РУСКИТЕ ВОЙСКИ от КИЕВ при условията на Истабулския договор ... След което Рошавия ингилизин ги насъска да себият...

    15:43 26.11.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Ех,Мерц...!

    6 0 Отговор
    И дядо ти-офицера от ,,СС",мислеше така за руснаците,но им яде хурката...!
    Явно,че не сте се поучили от историята,но нищо,с днешна дата ще ви се припомни...!

    15:58 26.11.2025

  • 125 резервист

    6 0 Отговор
    Шперц го е ухапала мухата ЦЕЦЕ. Путин нямало как да спечели войната! Нищо че напредва по фронтовете. Нещо че икономиката на Украйна колабира. Тя поне е във война. А собствената му икономика на какъв хал е? Щял да дава още пари! Пита ли си хората дали са съгласни, демократе? Имало под ръка едни чужди пари тях щял да ползва. Голям отворко!

    15:58 26.11.2025

  • 126 Ха-ха-ха

    4 0 Отговор

    До коментар #88 от "Бай Араб":

    Планът си е на Тръмп и правен без кръчмаря. Ти явно си скаран тотално със здравия разум ако си мислиш че Русия ще състави план където ще ограничи украинската армия до 600000 души. Знаеш ли колко е армията на Полша? 250000 човека а е една от най силните в ЕС. Колко беше на Украйна преди конфликта? 350000 човека. И за какво ограничение говорим тогава? Ти как си мислиш че Русия вместо да намали армията на Украйна ще иска да я увеличава.

    16:13 26.11.2025

  • 127 ПЕРЕН ЧЕТЪР

    3 0 Отговор
    Мерцов иска Украйна да продължи да губи и накрая когато остане само половинато от нея да каже че Пуф-тин е загубил.

    16:17 26.11.2025

  • 128 идиоти вън

    2 0 Отговор
    Тоя или е глЕм идиот, или потомствен идиот, но е идиот!!!

    16:26 26.11.2025

  • 129 Не се разбра Мерц като

    4 0 Отговор
    майка ли се явява на Путин та е толкова загрижен за него, ама карай.

    16:31 26.11.2025

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Ама това верно ли е наистина, че

    3 0 Отговор
    Европа т.е. ЕС има 50 милиарда евро недостиг за бюджета и 40 % от Брутния вътрешен доход го няма и се е потопил в небитието? Те за това ли ни се молят спешно от лев да минем на евро та да ни ограбят, че сме много богати? 20 години не ни искаха да ни видят и сега бързо давай.

    16:37 26.11.2025

  • 132 Бай Ганьо

    3 0 Отговор
    Украйна не била пешка.....МАРИОНЕТКА е... като Мерц на УРСУЛА, СОРОС и Блекрок.

    16:40 26.11.2025

  • 133 Уса

    1 0 Отговор
    Украйна не е пешка,защото се съпротивлява 4 години а Дойчланд нямаше да издържи и 3 дена

    16:42 26.11.2025

  • 134 Пенсионер 69 годишен

    2 0 Отговор
    Пари нема, действайте! Германия е в рецесия, което е демократичното наименование на Велика депресия. Въртят, сучат, искат да оберат белгийската банка. Парите били руски. Но ще ги връща малка и миролюбива Белгия, а не германските варвари, подпалвачи на две световни войни.

    16:48 26.11.2025

  • 135 ЕЙ ПАЛЯЧОВЦИ, НА КЪДЕ САТЕ ТРЪГНАЛИ??

    1 0 Отговор
    ТЕЯ КУКУВЦИ ПИЯТ НАФТА!!!! Е ТО БИВА БИВА ТЪПУНЩИНА И ИЗЛАГАЦИЯ ,АМА ТЕЯ ДЕБИЛИ МИНАВА ВСИЧКИ ЧЕРВЕНИ ЛИНИИ . И НЕ ИМ ПУКА ЧЕ СТАВАТ ЗА СМЯХ , ЗА ПРИСМЕХ ПРЕД СВЕТА , ПРЕДВИ ЧЕ СВЕТА ЕЖЕДНЕВНО СЛЕДИ ХОДА НА РАЗВИТИЕТО ЗА ПОДПИСВАНЕ НА МИРЕН ДОГОВОР !! ЕГА ТИ ДЕБИЛСТВОТО !! ТОВА ИМ ПОВЕДЕНМИЕ ОТГОВАРЯ НА ХОРА НАРКОЗАВИСИМИ , НЯМА ДРУГО ОБЯСНЕНИЕ!!!
    ЕЙ ПАЛЯЧОВЦИ , КЪДЕ СТЕ ,НА КОЙ СВЯТ СТЕ !!СПРЕТЕ С НАФТАТА!!

    16:48 26.11.2025

  • 136 Пенсионер 69 годишен

    3 0 Отговор
    Украйна не е пешка а пералня за долари и евро. Най-голямата пералня за пари в историята!

    16:50 26.11.2025

  • 137 Путин нищо

    0 0 Отговор
    Не трябва да приема ,особено желанията на ЕС които не са подкрепени с действия. Путин така или иначе ще владее поне 20% от Украйна а дали другите ще го признаят едва ли го интересува...пример курилите а дори и турската част на кипър...не е призната от света но е турска. Мерц може да кълне колкото си иска

    16:52 26.11.2025

