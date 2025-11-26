Мерц: Украйна не е пешка, Путин няма как да излезе успешно от войната

Руският президент Владимир Путин трябва да приеме, че няма как да излезе успешно от войната в Украйна и че продължаването ѝ е безперспективно, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Искаме тази война да приключи възможно най-бързо", заяви Мерц в долната камара на парламента.

Още новини от Украйна

"Но споразумение, договорено между великите сили без съгласието на Украйна и без съгласието на европейците, няма да бъде основа за истински, устойчив мир в Украйна", добави той.

Украинският президент Володимир Зеленски вчера заяви, че е готов да предложи подкрепената от САЩ рамка за прекратяване на войната с Русия и да обсъди спорните въпроси с американския президент Доналд Тръмп в рамките на преговори, в които според него трябва да участват и европейските съюзници, припомня Ройтерс.

"Решенията по европейски въпроси могат да се вземат само с взаимно съгласие", каза Мерц. "Украйна не е пешка, а суверенен участник, който защитава собствените си интереси и ценности."

Канцлерът добави, че Германия ще продължи да подкрепя украинския народ и ще използва замразените руски активи за тази цел.

Тя ще увеличи финансовата помощ за Украйна до 11,5 млрд. евро в бюджета за 2026 г., в сравнение с 8,5 млрд. евро, планирани по-рано.