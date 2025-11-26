Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп се отказа от насрочения за утре краен срок, в който Украйна трябваше да се съгласи с мирния план
  Тема: Украйна

Тръмп се отказа от насрочения за утре краен срок, в който Украйна трябваше да се съгласи с мирния план

26 Ноември, 2025 07:13 2 918 81

  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • сащ-
  • война

Миналата седмица американският президент заяви, че иска Украйна до четвъртък да приеме американското мирно споразумение

Тръмп се отказа от насрочения за утре краен срок, в който Украйна трябваше да се съгласи с мирния план - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп се отказа от насрочения за утре краен срок, в който Украйна трябваше да се съгласи с подкрепяния от САЩ мирен план, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Тръмп заяви пред репортери на борда на правителствения самолет "Еър форс 1" на път към Флорида, където ще отпразнува Деня на благодарността, че преговарящите постигат напредък в консултациите си с Русия и Украйна и че Москва се е съгласила на отстъпки, но не посочи какви точно.

Още новини от Украйна

Първоначално представената американска рамка за прекратяване на войната предизвика нови опасения, че правителството на Тръмп може да принуди Украйна да подпише мирно споразумение, силно наклонено в полза на Москва, коментира Ройтерс.

Миналата седмица американският президент заяви, че иска Украйна до четвъртък да приеме американското мирно споразумение. "Крайният срок за мен е, когато всичко приключи", каза днес Тръмп на борда на правителствения самолет.

Той също така отбеляза, че изглежда Русия има преимущество във войната и че е в интерес на Украйна е да се постигне споразумение. Част от територията на Украйна "вероятно ще бъде завзета от Русия" през следващите няколко месеца, каза още Тръмп и добави, че в момента се водят преговори с европейските страни за гаранциите за сигурност на Украйна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че планът му за прекратяване на войната в Украйна е бил "усъвършенстван" и че пратеникът му Стив Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва, а министърът американските сухопътни сили - Дан Дрискол, ще разговаря с украински официални лица в Киев, предаде Асошиейтед прес. Тръмп допусна възможността в крайна сметка лично да се срещне с Путин и с украинския президент Володимир Зеленски, но не и преди да бъде постигнат по-голям напредък в преговорите.

Европейските лидери, които явно не са участвали в изготвянето на предложението на Тръмп, се опитаха да насочат преговорите в посока, която да отговори на техните опасения, добавя американската новинарска агенция.

"Мисля, че сме много близо до сключването на сделка. Ще разберем", каза Тръмп по време на ежегодна церемония в навечерието на Деня на благодарността. "Мислех, че това ще бъде по-лесно, но смятам, че постигаме напредък", добави той.

Френският президент Еманюел Макрон заяви във вторник, че усилията за мир набират скорост и "се намират в решаващ момент". Той направи това изказване, след като в неделя се срещна с високопоставени американски и украински представители в Женева, а по-късно участва и във виртуалната среща на т.нар. коалиция на желаещите. Американският държавен секретар Марко Рубио взе участие и в двете срещи.

Британският премиер Киър Стармър коментира преговорите с думите: "Смятам, че се движим в положителна посока и днес има индикации, че по-голямата част от текста, който (Зеленски) предлага, може да бъде приет".

Олександър Бевз, един от украинските делегати, участвали в консултациите в Женева, обаче предупреди, че е "много рано да се каже, че нещо е договорено". Бевз тази вечер каза в интервю за АП, че САЩ са наясно, че силата на гаранциите за сигурността на Украйна ще "определи устойчивостта на споразумението" и че именно гаранциите за сигурност правят това споразумение "реално и приложимо". Украинският представител обаче отказа да коментира подробности около измененията по плана на Тръмп. Бевз по-рано заяви пред АП, че броят на точките в предложеното споразумение е бил намален, но отрече информацията, че първоначалните 28 точки са били съкратени до 19.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 рижия

    44 3 Отговор
    сам не знае какво иска две напред, две назад.

    Коментиран от #16, #26

    07:16 26.11.2025

  • 2 Хе хе...

    46 29 Отговор
    Праведната пропаганда и евроатлантическите розАви понита истерясаха окончателно. То са мятания на планове, рязане на точки, срокове и несрокове, чупене на химикалки, вопли и клетви, конференции безчет. " колективните" вече изобщо не знаят на кой свят са. А на фронта руснаците мачкат спокойно и методично, пазейки си личния състав и, доколкото е възможно, цивилните xoxли. Че след последните преговори в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 11060÷182 в полза на Русия, коефициент 61÷1.
    И накрая ще стане каквото каже Путин.
    Та така...

    Коментиран от #15, #20, #72

    07:21 26.11.2025

  • 3 Дедо ви...

    22 29 Отговор
    Вервам на марчето.....?!?!?! Украйна капитулира пред Русия, отстъпвайки териториите си. Европа я няма в този план, нито е на масата на преговорите

    07:21 26.11.2025

  • 4 Маг

    10 33 Отговор
    Каквото казвам, става безапелационно! Казах ви, че войната в Украйна ще приключи до края на тази година, максимум до началото на следващата. Не си напъвайте главиците, още сте порода от миналото!

    07:21 26.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мисира

    25 8 Отговор
    Тайният план на Украинските власти е изцяло да се присъединят към РФ като им гледам действията

    07:31 26.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ха-ха-ха

    12 19 Отговор

    До коментар #2 от "Хе хе...":

    Трябва да си много зле с логиката ,че да гледаш колко тела се разменят . Украинците изобщо не прибират труповете на рашистите .

    Коментиран от #19, #48

    07:35 26.11.2025

  • 16 Поне

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "рижия":

    Сам си прави новините.
    Бърза работа няма човека.
    Първо трябва да се уточни позицията на Русия. Там са козовете.

    07:37 26.11.2025

  • 17 Деди чети

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Дедо ви...":

    Песков:Без участие на европейците нищо не можем да договорим.
    Сега деди си напълни носът с барут от клечки кибрит и се джасни в някоя стена.

    07:40 26.11.2025

  • 18 Мисира

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мисира":

    Едно да искаш,друго е да стане от 22ра чакаш и ще почакаш още дълго сякаш!

    07:40 26.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Синчето на Соловьов

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хе хе...":

    Аз не съм изтетрясал, товаришч.

    07:42 26.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пич

    26 6 Отговор
    Няма драма ! Тръмп спокойно може да се откаже от плановете си ! Както и Урсулианците и англичаните - от техните ! Така или иначе , ще се приемат плановете на Русия !!!

    Коментиран от #30, #32, #51

    07:47 26.11.2025

  • 26 койдазнай

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "рижия":

    бах Дочно отлично знае, какво иска. Иска хотели, иска рускини, иска десетки и стотици милиарди долари. Кеш, злато, слава и имоти. Повече е от всички,непрекъснато. И още злато. Който му ги осигури, на негова страна е правдата, закона и морала.

    07:47 26.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гробар

    14 4 Отговор
    Дедо Дончо кърши ръце, скоро Киев и Одеса ще са руски. Целува ръка на Ердоган и му се моли да умилостиви Императора.

    07:50 26.11.2025

  • 29 БРАВО

    20 4 Отговор
    Денацификацията продължава! Щеше да дава ракети томахоук, Путин му се обади и Тръмп даде назад. Щеше да спира до четвъртък войната, вчера разговаряха в Абу Даби (сигурно и по телефона пак) и Тръмп даде назад. Руснаците мачкат, козяците пищят, бандерите мрат, а мирното споразумение става със все по-малко и по-малко точки, докато не остане само една точка, безусловна капитулация!

    07:51 26.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Копейкотрошач

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Гробар":

    Вратленцето ти колко ще издържи?

    07:54 26.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ХиХи

    12 4 Отговор
    Другия път Днепропетровска и Запорожие ще са у мирнио план

    Коментиран от #39

    07:56 26.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ясно е отдавна":

    почти са го прогонил, само още малко ! Ха ха ха !

    07:58 26.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Йован

    5 2 Отговор
    Дончо и той е една въртиопашка...

    07:59 26.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    14 5 Отговор

    До коментар #15 от "Ха-ха-ха":

    Как па един евроатлантически мишок не прояви малко смелост и доблест да отиде до Покровск, да ни покаже хилядите загинали руснаци и да докаже, че е във владение на бандерите?

    Благодаря за отговора!

    08:02 26.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Василеску

    5 1 Отговор
    Добрутро, откъде изгряваше слънцето?

    08:02 26.11.2025

  • 51 Та колко метра останаха до Киев?М?

    6 7 Отговор

    До коментар #25 от "Пич":

    Овчи?Тебе питам!Думай.Иначе си безполезен.

    Коментиран от #56, #58, #60

    08:04 26.11.2025

  • 52 аz CВО Победа 80

    4 1 Отговор
    Снощи до като си мислех колко път превзех Покровск двама турски тираджии ме отвлякоха и ме иzнасилиха!

    Коментиран от #65

    08:08 26.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ццц

    10 4 Отговор
    Всеки си е с проблемите. Алф е разочарован, Путин е с високо кръвно, че не завзе Покровск за Димитровден, Урсула не смее да иде в САЩ преди Деня на благодарността, за да не напълнят председателката с ориз и да иде зян във фурната! А дрогираният се опитва да тупа топката до новия европейски транш от 100 млрд, за да се побори за последно с корупцията, преди да се пренесе с целия резултат от борбата при колегата злодей в Израел и да започне на чисто в цирк Йерусалим.

    Коментиран от #57

    08:10 26.11.2025

  • 55 Миризма на блато

    2 2 Отговор
    Неумните подстилки на тинята днес масово ще са в цикъл с кафяво........😂😂😂😂😂

    08:11 26.11.2025

  • 56 На тебе

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "Та колко метра останаха до Киев?М?":

    Ти останаха само 2 сантиметра ! Останалите 25 вече си ги скрил !!!

    08:11 26.11.2025

  • 57 ТИХУ бе!

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Ццц":

    Глупак.

    Коментиран от #66

    08:12 26.11.2025

  • 58 Руснак без крак

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "Та колко метра останаха до Киев?М?":

    Утре влизам в Киев!!Ако остана с глава.

    Коментиран от #69, #71

    08:13 26.11.2025

  • 59 Путин е най-великият овчар!

    7 4 Отговор
    Отглежда 145 милиона овце.Изкла един милион от тях, а останалите го молят да ги нахрани и да им даде купони за 20 литра бензин.
    При най-слабият американски президент той върши прекрасна работата на САЩ по разсипията на РФ.

    Коментиран от #62, #64

    08:16 26.11.2025

  • 60 Тaпейкааа

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "Та колко метра останаха до Киев?М?":

    Колко пъти да ти казвам, пиши МУУУУУУУУУ!
    Кеф ли е да МУУУУУУУчиш, тaпейка?

    08:16 26.11.2025

  • 61 Демократ

    3 3 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    08:18 26.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ерол

    4 2 Отговор
    ВСУ газят остатъците от ушанките в Покровск.

    08:22 26.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ццц

    0 4 Отговор

    До коментар #52 от "аz CВО Победа 80":

    Ама я виж какъв сияещ евроатлантик си днес! Дядо ти лежа в Белене заради късмет като твоя, но добре дойде демокрацията, че и вашия гяволък да стане модерен!

    08:26 26.11.2025

  • 66 Ццц

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "ТИХУ бе!":

    Шум ли чуваш докато четеш, бе карикатуро?

    08:28 26.11.2025

  • 67 Потресен

    2 4 Отговор
    Няма комплексар,който да не харесва Путин,няма! Комплексарите са жертва на десетелетна схема на кремъл- русия да организира чрез псевдонационалистични партии антиеврапейско мислене. Русия,която исторически страда от пропуски в развитието си цивилизационно, продължава мръсната си игра,мръсния капан за комплексари. Защото,колко трябва да не си добре, за да не познаваш и да бягаш от това,което е и ще бъде за света Европа. Тази Европа,която Русия няма да навакса. Жалка работа,подла

    Коментиран от #79

    08:30 26.11.2025

  • 68 Ясно!

    3 4 Отговор
    Руснаците ще отровят путлера.

    08:38 26.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Старческа деменция

    0 0 Отговор
    и циклофрения

    08:43 26.11.2025

  • 71 Кажи бре Обретенов....

    1 3 Отговор

    До коментар #58 от "Руснак без крак":

    Ко тана с к0нтранаcтупа... стигнаате ле Kийф, наближаването ли Лвов!!!

    08:46 26.11.2025

  • 72 Лудия касапин

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хе хе...":

    Единственото, което може да каже Путин е какво да пише в измислените 28 точки на мирния договор представен от оранжевият клоун. На свободна Украйна и независима Европа, никой нищо не може да каже...

    Коментиран от #77

    08:49 26.11.2025

  • 73 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Клоунът си е клоун.

    08:57 26.11.2025

  • 74 Учуден

    2 1 Отговор
    "Част от територията на Украйна "вероятно ще бъде завзета от Русия" през следващите няколко месеца"

    Не мой да бъде - той зеления фюрер ей сега ще удари една линия и ще превземе Москва и след това до Владивосток колко му е. Пък Тръмп иска да спре победоносния му марш - не става така - да го остави поне месец още че поне до Урал да стигнат "смелите" украинци или поне до последния украинец.

    09:00 26.11.2025

  • 75 Тръмп

    1 2 Отговор
    Ало Путене Дончо съм! Ще превземате ли Покровск или да си лягам?

    Коментиран от #78, #80

    09:00 26.11.2025

  • 76 159321

    0 1 Отговор
    Тръмп е америчкия Бойко Борисов!

    09:03 26.11.2025

  • 77 Украинец

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Лудия касапин":

    "На свободна Украйна и независима Европа, никой нищо не може да каже"

    Е колко да е "свободна" Украйната щом земята е на Блек рок, а подземните богатства са на Тръмп. Иначе Европа е наистина "независима" защото от нея нищо не зависи.

    Можеш ли ми каза колко ще издържи зеления клоун без помощта на САЩ.

    09:03 26.11.2025

  • 78 Зевзек

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Тръмп":

    "Ще превземате ли Покровск или да си лягам?"

    Ами те го превзеха отдавна ама ти си го проспал.

    09:05 26.11.2025

  • 79 Историк

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Потресен":

    "Защото,колко трябва да не си добре, за да не познаваш и да бягаш от това,което е и ще бъде за света Европа"

    От посолството ли те увериха че нещо щяло да бъде за света Европата - тя преди 80 години Европата щеше да е хилядолетния райх ама от 1000 години се смалиха само до 6.

    09:10 26.11.2025

  • 80 Та питам те ...

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Тръмп":

    Ко тана с к0нтранаcтупа... стигнаате ле Kийф, наближавате ли Лвов!!!

    09:12 26.11.2025

  • 81 Историк - истински,не плагиата

    2 0 Отговор
    Агент Краснов говори в множествено число,защото заедно с Путин има "концепция". Световен кошмар за терор. Двамата злодеи ще решават мира в света, а воюват с всички, Путин избива и унищожава Украйна и тероризира с всички възможни средства цивилизования свят, а агент Краснов прави сделки с живота на хората по цял свят. Настъпили са преломни времена и лудите злодеи докато не бъдат умиротворени няма да има мир в света.

    09:35 26.11.2025