Тръмп се отказа от насрочения за утре краен срок, в който Украйна трябваше да се съгласи с мирния план

Американският президент Доналд Тръмп се отказа от насрочения за утре краен срок, в който Украйна трябваше да се съгласи с подкрепяния от САЩ мирен план, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Тръмп заяви пред репортери на борда на правителствения самолет "Еър форс 1" на път към Флорида, където ще отпразнува Деня на благодарността, че преговарящите постигат напредък в консултациите си с Русия и Украйна и че Москва се е съгласила на отстъпки, но не посочи какви точно.

Първоначално представената американска рамка за прекратяване на войната предизвика нови опасения, че правителството на Тръмп може да принуди Украйна да подпише мирно споразумение, силно наклонено в полза на Москва, коментира Ройтерс.

Миналата седмица американският президент заяви, че иска Украйна до четвъртък да приеме американското мирно споразумение. "Крайният срок за мен е, когато всичко приключи", каза днес Тръмп на борда на правителствения самолет.

Той също така отбеляза, че изглежда Русия има преимущество във войната и че е в интерес на Украйна е да се постигне споразумение. Част от територията на Украйна "вероятно ще бъде завзета от Русия" през следващите няколко месеца, каза още Тръмп и добави, че в момента се водят преговори с европейските страни за гаранциите за сигурност на Украйна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че планът му за прекратяване на войната в Украйна е бил "усъвършенстван" и че пратеникът му Стив Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва, а министърът американските сухопътни сили - Дан Дрискол, ще разговаря с украински официални лица в Киев, предаде Асошиейтед прес. Тръмп допусна възможността в крайна сметка лично да се срещне с Путин и с украинския президент Володимир Зеленски, но не и преди да бъде постигнат по-голям напредък в преговорите.

Европейските лидери, които явно не са участвали в изготвянето на предложението на Тръмп, се опитаха да насочат преговорите в посока, която да отговори на техните опасения, добавя американската новинарска агенция.

"Мисля, че сме много близо до сключването на сделка. Ще разберем", каза Тръмп по време на ежегодна церемония в навечерието на Деня на благодарността. "Мислех, че това ще бъде по-лесно, но смятам, че постигаме напредък", добави той.

Френският президент Еманюел Макрон заяви във вторник, че усилията за мир набират скорост и "се намират в решаващ момент". Той направи това изказване, след като в неделя се срещна с високопоставени американски и украински представители в Женева, а по-късно участва и във виртуалната среща на т.нар. коалиция на желаещите. Американският държавен секретар Марко Рубио взе участие и в двете срещи.

Британският премиер Киър Стармър коментира преговорите с думите: "Смятам, че се движим в положителна посока и днес има индикации, че по-голямата част от текста, който (Зеленски) предлага, може да бъде приет".

Олександър Бевз, един от украинските делегати, участвали в консултациите в Женева, обаче предупреди, че е "много рано да се каже, че нещо е договорено". Бевз тази вечер каза в интервю за АП, че САЩ са наясно, че силата на гаранциите за сигурността на Украйна ще "определи устойчивостта на споразумението" и че именно гаранциите за сигурност правят това споразумение "реално и приложимо". Украинският представител обаче отказа да коментира подробности около измененията по плана на Тръмп. Бевз по-рано заяви пред АП, че броят на точките в предложеното споразумение е бил намален, но отрече информацията, че първоначалните 28 точки са били съкратени до 19.