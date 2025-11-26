Тръмп се отказа от насрочения за утре краен срок, в който Украйна трябваше да се съгласи с мирния план

Американският президент Доналд Тръмп се отказа от насрочения за утре краен срок, в който Украйна трябваше да се съгласи с подкрепяния от САЩ мирен план, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Тръмп заяви пред репортери на борда на правителствения самолет "Еър форс 1" на път към Флорида, където ще отпразнува Деня на благодарността, че преговарящите постигат напредък в консултациите си с Русия и Украйна и че Москва се е съгласила на отстъпки, но не посочи какви точно.
Първоначално представената американска рамка за прекратяване на войната предизвика нови опасения, че правителството на Тръмп може да принуди Украйна да подпише мирно споразумение, силно наклонено в полза на Москва, коментира Ройтерс.
Миналата седмица американският президент заяви, че иска Украйна до четвъртък да приеме американското мирно споразумение. "Крайният срок за мен е, когато всичко приключи", каза днес Тръмп на борда на правителствения самолет.
Той също така отбеляза, че изглежда Русия има преимущество във войната и че е в интерес на Украйна е да се постигне споразумение. Част от територията на Украйна "вероятно ще бъде завзета от Русия" през следващите няколко месеца, каза още Тръмп и добави, че в момента се водят преговори с европейските страни за гаранциите за сигурност на Украйна.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че планът му за прекратяване на войната в Украйна е бил "усъвършенстван" и че пратеникът му Стив Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва, а министърът американските сухопътни сили - Дан Дрискол, ще разговаря с украински официални лица в Киев, предаде Асошиейтед прес. Тръмп допусна възможността в крайна сметка лично да се срещне с Путин и с украинския президент Володимир Зеленски, но не и преди да бъде постигнат по-голям напредък в преговорите.
Европейските лидери, които явно не са участвали в изготвянето на предложението на Тръмп, се опитаха да насочат преговорите в посока, която да отговори на техните опасения, добавя американската новинарска агенция.
"Мисля, че сме много близо до сключването на сделка. Ще разберем", каза Тръмп по време на ежегодна церемония в навечерието на Деня на благодарността. "Мислех, че това ще бъде по-лесно, но смятам, че постигаме напредък", добави той.
Френският президент Еманюел Макрон заяви във вторник, че усилията за мир набират скорост и "се намират в решаващ момент". Той направи това изказване, след като в неделя се срещна с високопоставени американски и украински представители в Женева, а по-късно участва и във виртуалната среща на т.нар. коалиция на желаещите. Американският държавен секретар Марко Рубио взе участие и в двете срещи.
Британският премиер Киър Стармър коментира преговорите с думите: "Смятам, че се движим в положителна посока и днес има индикации, че по-голямата част от текста, който (Зеленски) предлага, може да бъде приет".
Олександър Бевз, един от украинските делегати, участвали в консултациите в Женева, обаче предупреди, че е "много рано да се каже, че нещо е договорено". Бевз тази вечер каза в интервю за АП, че САЩ са наясно, че силата на гаранциите за сигурността на Украйна ще "определи устойчивостта на споразумението" и че именно гаранциите за сигурност правят това споразумение "реално и приложимо". Украинският представител обаче отказа да коментира подробности около измененията по плана на Тръмп. Бевз по-рано заяви пред АП, че броят на точките в предложеното споразумение е бил намален, но отрече информацията, че първоначалните 28 точки са били съкратени до 19.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 рижия
Коментиран от #16, #26
07:16 26.11.2025
2 Хе хе...
И накрая ще стане каквото каже Путин.
Та така...
Коментиран от #15, #20, #72
07:21 26.11.2025
3 Дедо ви...
07:21 26.11.2025
4 Маг
07:21 26.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мисира
07:31 26.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ха-ха-ха
До коментар #2 от "Хе хе...":Трябва да си много зле с логиката ,че да гледаш колко тела се разменят . Украинците изобщо не прибират труповете на рашистите .
Коментиран от #19, #48
07:35 26.11.2025
16 Поне
До коментар #1 от "рижия":Сам си прави новините.
Бърза работа няма човека.
Първо трябва да се уточни позицията на Русия. Там са козовете.
07:37 26.11.2025
17 Деди чети
До коментар #8 от "Дедо ви...":Песков:Без участие на европейците нищо не можем да договорим.
Сега деди си напълни носът с барут от клечки кибрит и се джасни в някоя стена.
07:40 26.11.2025
18 Мисира
До коментар #14 от "Мисира":Едно да искаш,друго е да стане от 22ра чакаш и ще почакаш още дълго сякаш!
07:40 26.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Синчето на Соловьов
До коментар #2 от "Хе хе...":Аз не съм изтетрясал, товаришч.
07:42 26.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Пич
Коментиран от #30, #32, #51
07:47 26.11.2025
26 койдазнай
До коментар #1 от "рижия":бах Дочно отлично знае, какво иска. Иска хотели, иска рускини, иска десетки и стотици милиарди долари. Кеш, злато, слава и имоти. Повече е от всички,непрекъснато. И още злато. Който му ги осигури, на негова страна е правдата, закона и морала.
07:47 26.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Гробар
07:50 26.11.2025
29 БРАВО
07:51 26.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Копейкотрошач
До коментар #30 от "Гробар":Вратленцето ти колко ще издържи?
07:54 26.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ХиХи
Коментиран от #39
07:56 26.11.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Така е
До коментар #5 от "Ясно е отдавна":почти са го прогонил, само още малко ! Ха ха ха !
07:58 26.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Йован
07:59 26.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #15 от "Ха-ха-ха":Как па един евроатлантически мишок не прояви малко смелост и доблест да отиде до Покровск, да ни покаже хилядите загинали руснаци и да докаже, че е във владение на бандерите?
Благодаря за отговора!
08:02 26.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Василеску
08:02 26.11.2025
51 Та колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #25 от "Пич":Овчи?Тебе питам!Думай.Иначе си безполезен.
Коментиран от #56, #58, #60
08:04 26.11.2025
52 аz CВО Победа 80
Коментиран от #65
08:08 26.11.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ццц
Коментиран от #57
08:10 26.11.2025
55 Миризма на блато
08:11 26.11.2025
56 На тебе
До коментар #51 от "Та колко метра останаха до Киев?М?":Ти останаха само 2 сантиметра ! Останалите 25 вече си ги скрил !!!
08:11 26.11.2025
57 ТИХУ бе!
До коментар #54 от "Ццц":Глупак.
Коментиран от #66
08:12 26.11.2025
58 Руснак без крак
До коментар #51 от "Та колко метра останаха до Киев?М?":Утре влизам в Киев!!Ако остана с глава.
Коментиран от #69, #71
08:13 26.11.2025
59 Путин е най-великият овчар!
При най-слабият американски президент той върши прекрасна работата на САЩ по разсипията на РФ.
Коментиран от #62, #64
08:16 26.11.2025
60 Тaпейкааа
До коментар #51 от "Та колко метра останаха до Киев?М?":Колко пъти да ти казвам, пиши МУУУУУУУУУ!
Кеф ли е да МУУУУУУУчиш, тaпейка?
08:16 26.11.2025
61 Демократ
08:18 26.11.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Ерол
08:22 26.11.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Ццц
До коментар #52 от "аz CВО Победа 80":Ама я виж какъв сияещ евроатлантик си днес! Дядо ти лежа в Белене заради късмет като твоя, но добре дойде демокрацията, че и вашия гяволък да стане модерен!
08:26 26.11.2025
66 Ццц
До коментар #57 от "ТИХУ бе!":Шум ли чуваш докато четеш, бе карикатуро?
08:28 26.11.2025
67 Потресен
Коментиран от #79
08:30 26.11.2025
68 Ясно!
08:38 26.11.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Старческа деменция
08:43 26.11.2025
71 Кажи бре Обретенов....
До коментар #58 от "Руснак без крак":Ко тана с к0нтранаcтупа... стигнаате ле Kийф, наближаването ли Лвов!!!
08:46 26.11.2025
72 Лудия касапин
До коментар #2 от "Хе хе...":Единственото, което може да каже Путин е какво да пише в измислените 28 точки на мирния договор представен от оранжевият клоун. На свободна Украйна и независима Европа, никой нищо не може да каже...
Коментиран от #77
08:49 26.11.2025
73 Абсурдистан
08:57 26.11.2025
74 Учуден
Не мой да бъде - той зеления фюрер ей сега ще удари една линия и ще превземе Москва и след това до Владивосток колко му е. Пък Тръмп иска да спре победоносния му марш - не става така - да го остави поне месец още че поне до Урал да стигнат "смелите" украинци или поне до последния украинец.
09:00 26.11.2025
75 Тръмп
Коментиран от #78, #80
09:00 26.11.2025
76 159321
09:03 26.11.2025
77 Украинец
До коментар #72 от "Лудия касапин":"На свободна Украйна и независима Европа, никой нищо не може да каже"
Е колко да е "свободна" Украйната щом земята е на Блек рок, а подземните богатства са на Тръмп. Иначе Европа е наистина "независима" защото от нея нищо не зависи.
Можеш ли ми каза колко ще издържи зеления клоун без помощта на САЩ.
09:03 26.11.2025
78 Зевзек
До коментар #75 от "Тръмп":"Ще превземате ли Покровск или да си лягам?"
Ами те го превзеха отдавна ама ти си го проспал.
09:05 26.11.2025
79 Историк
До коментар #67 от "Потресен":"Защото,колко трябва да не си добре, за да не познаваш и да бягаш от това,което е и ще бъде за света Европа"
От посолството ли те увериха че нещо щяло да бъде за света Европата - тя преди 80 години Европата щеше да е хилядолетния райх ама от 1000 години се смалиха само до 6.
09:10 26.11.2025
80 Та питам те ...
До коментар #75 от "Тръмп":Ко тана с к0нтранаcтупа... стигнаате ле Kийф, наближавате ли Лвов!!!
09:12 26.11.2025
81 Историк - истински,не плагиата
09:35 26.11.2025