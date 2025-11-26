ЕС подготвя нормативен акт за използване на замразените руски активи

Бъдещето на Украйна е в Европейския съюз, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в изказване пред Европейския парламент в Страсбург. Тя посочи също така, че Комисията е готова да представи правен текст за използването на замразените руски активи във връзка с войната в Украйна, предаде БТА.
Фон дер Лайен приветства усилията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за намиране на изход от конфликта, но подчерта, че всяко бъдещо споразумение трябва да гарантира реална сигурност както за Украйна, така и за Европа. „Нужното сега е да започне работа по действителен текст за мирно споразумение. В Женева вече сме в началото на пътя – имаме единен фронт, един глас и споделено желание за една цел“, заяви председателят на ЕК.
Тя отбеляза, че Русия продължава да възприема мира като „постоянно преначертаване на границите и връщане към сфери на влияние в Европа“, докато за Украйна и ЕС целта е „траен и справедлив мир, който слага край на войната и не сее семената на бъдещ конфликт“. По думите ѝ става дума за изграждане на силна и устойчива архитектура на сигурността, опираща се на силна Европа, силна НАТО и устойчиво трансатлантическо партньорство.
Фон дер Лайен подчерта, че всяко мирно споразумение трябва да допринася за дългосрочната сигурност на континента. „Ако днес легитимираме подкопаването на границите, отваряме вратата за още войни утре. Не можем да допуснем това“, каза тя.
Председателят на Комисията очерта няколко основни принципа, споделяни от Европа, Украйна, Съединените щати и партньорите в коалицията. Първият е необходимостта мирът да бъде траен и справедлив. По думите ѝ Украйна като суверенна държава не може да приеме ограничения върху числеността на своите въоръжени сили, тъй като това би я поставило в уязвимо положение и би се отразило пряко на сигурността на Европа.
Вторият приоритет е защита на украинския суверенитет. „Не може да има едностранно прекрояване на картата на суверенни държави. Границите не може да бъдат променяни със сила“, заяви Фон дер Лайен. Тя допълни, че суверенитетът означава и право една държава сама да определя бъдещето си, а Украйна вече е избрала европейския път чрез започнатата интеграция. „Бъдещето на Украйна е свързано с Европа и мястото ѝ е в Европейския съюз“, каза тя.
Третият приоритет е подсигуряването на финансовите нужди на Украйна, включително отбранителните. Комисията е представила няколко варианта, сред които използването на блокираните руски активи. „Следващата стъпка е представяне на нормативен текст. Не виждам вариант, в който единствено европейските данъкоплатци да покриват разходите. Това не е приемливо“, подчерта Фон дер Лайен. Тя уточни, че всяко решение трябва да бъде в съответствие с международното и европейското право и с правилата на отговорната юрисдикция.
Четвъртият приоритет се отнася до прилагането на бъдещото мирно споразумение. Според нея значителна част от изпълнението ще зависи от ЕС и партньорите в НАТО, включително по въпросите на санкциите и европейската интеграция на Украйна. „Приемаме за основополагащ принцип – нищо за Украйна без Украйна, нищо за Европа без Европа, нищо за НАТО без НАТО“, посочи тя.
Фон дер Лайен обърна внимание и на съдбата на десетките хиляди украински деца, отвлечени от Русия. По думите ѝ хиляди родители продължават да търсят своите деца, а Европа няма да ги забрави.
„Досега Русия не дава сигнали, че е готова да сложи край на конфликта. Не бива да отслабваме натиска“, заяви председателят на ЕК. Тя подчерта, че Европа трябва да продължи да работи за спиране на убийствата, подкрепа за възстановяването на Украйна и гарантиране на траен и сигурен мир.
„Да изградим по-добро бъдеще за нас и за Украйна“, завърши изказването си Фон дер Лайен.
