Илиян Василев: Докато Пеевски надува "мускули" или по-скоро "кой не скача е дебел", Тя - Улицата, оттегли Неговия бюджет

29 Ноември, 2025 11:03 1 096 26

Наблюдаваме срива на авторитета на Пеевски. В последните дни той се държи като фигура, която „разрешава“ и „не разрешава“ – той е този, който „пуска“ и „спира“ Вятъра, Слънцето. Твърди, че „няма да разреши“ Улицата да свали властта, но какво точно смята да спре? Протестите? Демокрацията? Свободата?

Илиян Василев: Докато Пеевски надува "мускули" или по-скоро "кой не скача е дебел", Тя - Улицата, оттегли Неговия бюджет - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Наблюдаваме срива на авторитета на Пеевски. В последните дни той се държи като фигура, която „разрешава“ и „не разрешава“ – той е този, който „пуска“ и „спира“ Вятъра, Слънцето. Твърди, че „няма да разреши“ Улицата да свали властта, но какво точно смята да спре? Протестите? Демокрацията? Свободата? Докато той надува "мускули" или по-скоро "кой не скача е дебел", Тя - Улицата оттегли Неговия бюджет. Утре ще оттегли и Неговото правителството. И него самия.

Той е класическият смисъл на "въздух под налягане". Цялата му власт има твърде малка опора в политическата реалност и твърде голяма – във виртуалното и медийното пространство.

Дори и да се стигне до предсрочни избори, Пеевски няма да успее да купи достатъчно влияние, за да ги спечели. Той контролира около тридесет депутати – точно толкова ще бъде и неговото реално политическо влияние.

Типичен самовлюбен автократ. Така и не успя да осъзнае, че това е последният му шанс за нещо значимо на национално равнище. Приказката за трети път стомна за вода. Тъй като е лаком и иска „всичко и веднага“, е напът да бъде изпратен в миманса на историята. Ако тези, пред които отговаря и се проваля го оставят жив.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 нннн

    19 2 Отговор
    Прасе касичка.

    11:21 29.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 гражданин

    18 2 Отговор
    Пеевски е доказан лъжец и мошенник , и вместо да леежи в затвора , той пак нареден на софрата и кмана парада !!! А от всичко най-лошото е ,че и килъри нямаме за свяст !!

    Коментиран от #23

    11:24 29.11.2025

  • 6 Шиши

    13 1 Отговор
    Вместо да пръд.а, направо се наср.х.

    11:25 29.11.2025

  • 7 Да,бе

    12 0 Отговор
    Това е криминален авторитет и важи само на определени охранявани места и пред определен контингент...

    11:27 29.11.2025

  • 8 баолрт

    2 12 Отговор
    Илята е доказан глупак, или по скоро "демократичен глупак". А както знаем българския "демократичен глупак" е най големия глупак на Света. Като представител на ПП и ДБ педофили, Илята е такъв дето мрази Русия и всичко руско, и всички глупаци в България, щом ПП и ДБ и Илята им казват и те мразят Русия и всичко руско. Защо ги мразят и те не знаят но щом е модерно значи мразят и толкоз. Илята обаче има мотив. Когато го хванаха като шпионин, от Русия на Илята много бързо му изиграха един шут в гъъза и го изритаха набързо да се маха. Казаха му Иля глупак продажен махай се от Русия. Сега глупака Иля ни реди друга лъжа заедно с ПП и ДБ педофили, че ще събарят Шишко, но целта им е да седнат отново на масата и Шишко да ги завърти в скута си. А глупаците в Българияотново се качав на същия влак дето не отива никъде. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел, ако не се покаят.

    Коментиран от #10

    11:28 29.11.2025

  • 9 Паскал

    9 6 Отговор
    Бюджета ще бъде приет въпреки неистовите крясъци на облещеното същество.Защо не излизате да гласувате?Е,това е резултата от стоенето у дома.

    Коментиран от #15

    11:29 29.11.2025

  • 10 Корумпирани

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "баолрт":

    Продавайте имотите и връщайте парите, цървули!

    11:30 29.11.2025

  • 11 Дааа

    1 7 Отговор
    Срив друг път. На следващите "протести" ще има равностойни делянови контрапротести. Купувам пуканките 🦣➡️🐜➡️💩

    11:31 29.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Малоумник

    8 0 Отговор
    Оскотял
    Власт над българите?
    За зурлите , които слушат музика на зурли
    Вън!!!!!!!

    11:36 29.11.2025

  • 15 Хаха

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Паскал":

    Че има хора и излизат и гласува. Това че са неграмотни и гласуват за бушон ите партии на мафията и после реват си е техен проблем. Гласувал за ИТН пък те ти гонят децата, гласувал за Възраждане, пък отзад наднича същата бизнес мафия. Същото с Меч и ИТН, с Величие, ВМРО, НФСБ, какви ли още не бяха. То гласува за тях, и после реве, защо същото. Ами ти избираш същото, вие ги върнахте. Вие сами сте си виновни и че децата ви бягат. Вие ги гоните. Виес съдействате мафията да го и децата ви. Защото когато се опитват да ви обясняват, вие се сърдите, смучите си пръста и пак избирате поредния спасител, само че той дошъл от същото място. И после, ама аз откъде да знам. Ами ще четеш, ще търсиш да разбереш, кой е "новия" и колко различен е.

    Коментиран от #20

    11:36 29.11.2025

  • 16 Фен

    1 7 Отговор
    Наивници. Каква "улица"? НПОтата, Божков и последните няколко заблудени ПП последователи. Бойко пак ви изигра. Василев счупи държавата, отхвърли бюджета, сега ще опере пешкира за катастрофата след влизането в еврото. Честито на либералите! И след корупционната и военна катастрофа в Украйна, направо са в подем!

    Коментиран от #19

    11:38 29.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Всички

    2 1 Отговор
    ,,Свободни" медии , които са против протестите ме бранят
    Браво на Недялко Недялков
    Той ме подкрепи- каза, че Борисов ми извива ръцете..
    Браво и на Страхил!
    Той е против протестите!
    Могат да ме съборят Протестите!!!
    Браво, момчета със шкембета
    Хахаха

    11:42 29.11.2025

  • 19 Корумпиран негодник

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Фен":

    Тези мутри, които цитираш нямат собственост над хората. Нито тези мутри ю, нито вашите мутри имат власт над тези хора, които сами избират кога ще излезнат над протест. Това ви е бил от място на корумпираните мутри, че не притежавате свободните хора. Няма с какво да ги държите, нямат обвързаност с вас, нито са участвали в далаверите ви. Тоест, това са чисти и свободни от мръсните ви ръце хора. Не ги притежават нито вашите мутри, нито мутрите които си написал.

    11:49 29.11.2025

  • 20 Шопо

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хаха":

    На следващите избори ПП и ДБ ще са под чертата.

    11:55 29.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 И Киев е Руски

    1 2 Отговор
    Който и да прави бюджета разлика няма да има.Цените данъците осигуровките и т.н.ще се вдигнат защото кifските главорези трябва да се.ат в златни нужници.Където има демокрация има войни .Диктатурата е спасението

    12:09 29.11.2025

  • 23 Стига мантри

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "гражданин":

    Дай доказателства , че Пеевски е лъжец и мошеник и целият форум ще те подкрепи , но само с празни приказки олекваш !

    Коментиран от #24, #26

    12:10 29.11.2025

  • 24 И Киев е Руски

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Стига мантри":

    Поинтересувай се колко трудов стаж има

    12:12 29.11.2025

  • 25 Уааау .Всемогъщият Д,богат като Крез

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ник. А":

    Пет години не може да се измъкне от Магнитски.Има влияние само до Калотина.В Европа и САЩ никой не го отразява.Спимни си какво написаха от Посолството на Великобритания:Край.Санкциуте остават.

    12:16 29.11.2025

  • 26 Е малко ко ли ти е

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Стига мантри":

    Фалита на Булгартабак,разграбването на БТК,дори боят от руснаците,на които дължеше пари?

    12:19 29.11.2025