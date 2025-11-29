Илиян Василев: Докато Пеевски надува "мускули" или по-скоро "кой не скача е дебел", Тя - Улицата, оттегли Неговия бюджет

Наблюдаваме срива на авторитета на Пеевски. В последните дни той се държи като фигура, която „разрешава“ и „не разрешава“ – той е този, който „пуска“ и „спира“ Вятъра, Слънцето. Твърди, че „няма да разреши“ Улицата да свали властта, но какво точно смята да спре? Протестите? Демокрацията? Свободата? Докато той надува "мускули" или по-скоро "кой не скача е дебел", Тя - Улицата оттегли Неговия бюджет. Утре ще оттегли и Неговото правителството. И него самия.
Той е класическият смисъл на "въздух под налягане". Цялата му власт има твърде малка опора в политическата реалност и твърде голяма – във виртуалното и медийното пространство.
Дори и да се стигне до предсрочни избори, Пеевски няма да успее да купи достатъчно влияние, за да ги спечели. Той контролира около тридесет депутати – точно толкова ще бъде и неговото реално политическо влияние.
Типичен самовлюбен автократ. Така и не успя да осъзнае, че това е последният му шанс за нещо значимо на национално равнище. Приказката за трети път стомна за вода. Тъй като е лаком и иска „всичко и веднага“, е напът да бъде изпратен в миманса на историята. Ако тези, пред които отговаря и се проваля го оставят жив.
Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница
11:21 29.11.2025
5 гражданин
11:24 29.11.2025
11:25 29.11.2025
11:27 29.11.2025
11:28 29.11.2025
11:29 29.11.2025
10 Корумпирани
До коментар #8 от "баолрт":Продавайте имотите и връщайте парите, цървули!
11:30 29.11.2025
11:31 29.11.2025
Власт над българите?
За зурлите , които слушат музика на зурли
11:36 29.11.2025
До коментар #9 от "Паскал":Че има хора и излизат и гласува. Това че са неграмотни и гласуват за бушон ите партии на мафията и после реват си е техен проблем. Гласувал за ИТН пък те ти гонят децата, гласувал за Възраждане, пък отзад наднича същата бизнес мафия. Същото с Меч и ИТН, с Величие, ВМРО, НФСБ, какви ли още не бяха. То гласува за тях, и после реве, защо същото. Ами ти избираш същото, вие ги върнахте. Вие сами сте си виновни и че децата ви бягат. Вие ги гоните. Виес съдействате мафията да го и децата ви. Защото когато се опитват да ви обясняват, вие се сърдите, смучите си пръста и пак избирате поредния спасител, само че той дошъл от същото място. И после, ама аз откъде да знам. Ами ще четеш, ще търсиш да разбереш, кой е "новия" и колко различен е.
11:36 29.11.2025
11:38 29.11.2025
18 Всички
Браво на Недялко Недялков
Той ме подкрепи- каза, че Борисов ми извива ръцете..
Браво и на Страхил!
Той е против протестите!
Могат да ме съборят Протестите!!!
Браво, момчета със шкембета
11:42 29.11.2025
19 Корумпиран негодник
До коментар #16 от "Фен":Тези мутри, които цитираш нямат собственост над хората. Нито тези мутри ю, нито вашите мутри имат власт над тези хора, които сами избират кога ще излезнат над протест. Това ви е бил от място на корумпираните мутри, че не притежавате свободните хора. Няма с какво да ги държите, нямат обвързаност с вас, нито са участвали в далаверите ви. Тоест, това са чисти и свободни от мръсните ви ръце хора. Не ги притежават нито вашите мутри, нито мутрите които си написал.
11:49 29.11.2025
20 Шопо
До коментар #15 от "Хаха":На следващите избори ПП и ДБ ще са под чертата.
11:55 29.11.2025
22 И Киев е Руски
12:09 29.11.2025
23 Стига мантри
До коментар #5 от "гражданин":Дай доказателства , че Пеевски е лъжец и мошеник и целият форум ще те подкрепи , но само с празни приказки олекваш !
12:10 29.11.2025
24 И Киев е Руски
До коментар #23 от "Стига мантри":Поинтересувай се колко трудов стаж има
12:12 29.11.2025
25 Уааау .Всемогъщият Д,богат като Крез
До коментар #21 от "Ник. А":Пет години не може да се измъкне от Магнитски.Има влияние само до Калотина.В Европа и САЩ никой не го отразява.Спимни си какво написаха от Посолството на Великобритания:Край.Санкциуте остават.
12:16 29.11.2025
26 Е малко ко ли ти е
До коментар #23 от "Стига мантри":Фалита на Булгартабак,разграбването на БТК,дори боят от руснаците,на които дължеше пари?
12:19 29.11.2025