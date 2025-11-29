Илиян Василев: Докато Пеевски надува "мускули" или по-скоро "кой не скача е дебел", Тя - Улицата, оттегли Неговия бюджет

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Наблюдаваме срива на авторитета на Пеевски. В последните дни той се държи като фигура, която „разрешава“ и „не разрешава“ – той е този, който „пуска“ и „спира“ Вятъра, Слънцето. Твърди, че „няма да разреши“ Улицата да свали властта, но какво точно смята да спре? Протестите? Демокрацията? Свободата? Докато той надува "мускули" или по-скоро "кой не скача е дебел", Тя - Улицата оттегли Неговия бюджет. Утре ще оттегли и Неговото правителството. И него самия.

Той е класическият смисъл на "въздух под налягане". Цялата му власт има твърде малка опора в политическата реалност и твърде голяма – във виртуалното и медийното пространство.

Дори и да се стигне до предсрочни избори, Пеевски няма да успее да купи достатъчно влияние, за да ги спечели. Той контролира около тридесет депутати – точно толкова ще бъде и неговото реално политическо влияние.

Типичен самовлюбен автократ. Така и не успя да осъзнае, че това е последният му шанс за нещо значимо на национално равнище. Приказката за трети път стомна за вода. Тъй като е лаком и иска „всичко и веднага“, е напът да бъде изпратен в миманса на историята. Ако тези, пред които отговаря и се проваля го оставят жив.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница