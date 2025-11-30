Илиян Василев: Пеевски показа на Борисов кой "кара влака", използвайки тотално пленената от него БСП

Пеевски показа на Борисов кой "кара влака", използвайки тотално пленената от него БСП. Битката вече не е просто между коалиционни партньори, а се пренася в полето на Министерски съвет (МС) срещу Народното събрание (НС), доминирано от Пеевски.
След като МС формално поиска оттегляне на бюджета, НС няма законово право да ревизира това решение. Играта обаче е много по-дълбока.
Стратегията на Пеевски е изолация на ППДБ и демонстрация на превъзхождаща сила
Пеевски се опитва да държи юздите върху коалицията и да постави Борисов и ГЕРБ в цугцванг – между "досиетата и зависимостите му" и обществените протести.
Оттук нататък, той ще повтаря опорната точка, че "София не е България", за да омаловажи протестите.
Лидерите на ПП-ДБ най-накрая намериха вярната бленда (точния тон) към него: директно дори брутално го предизвикват, като го определят като "въздухар". В една променяща се динамична среда, кухите му думи увиснаха медийно. Едно и също - "народа" "хората" - скука.
Пеевски сега е принуден да доказва, че не е въздухар, но е в капан: не може да изкара и една десета от хората, които могат да мобилизират ПП-ДБ. Не може да говори от името на "хората" защото те са по площадите.
Публичните дискусии по бюджета се оказаха неговата ахилесова пета. Достатъчно е Цонев и сие да излязат още няколко пъти с некомпетентни тези и политически нещата за управляващите са приключили.
Пеевски действа по няколко линии, за да овладее обществения натиск:
Работодатели: Опитват се да изместят по-опърничавата АИКБ през близката до властта КРИБ (на Домусчиев). Този ход обаче среща гневна реакция, тъй като бизнесът е бесен от бюджетните решения. И Домусчиев, колкото и да близък на властта, трябва да се съобразява.
Профсъюзи: Опитват се да "купят" лоялността на КНСБ, но и тяхната търпимост има граници. Ако не застанат зад работещите, последните ще протестират без тях, а профсъюзите ще се обезсмислят.
Въпреки опитите да омаловажат протеста (като го припишат на абстрактни гласували "срещу бюджета" или на "Възраждане"), това е отчаяна и тъпа стратегия. Опитът да се изолират ПП-ДБ от преговорите по бюджета ще бъдат поредния автогол, тъй като ще лиши процеса от всякаква легитимност и експертиза. Защото нито профсъюзите, нито работодателите могат да върнат джина на протеста обратно в бутилката.
Но не се заблуждавайте: Пеевски играе ва банк. Той съзнава, че това може да бъде неговата лебедова песен и ако загуби тази битка, цялата му система от зависимости ще се разпадне. Този път няма наивници да правят "сглобка" с него. ПП-ДБ и другите политически субекти вече знаят, че полумерки не може да има и са натрупали опит как да разглобят Системата по-добре от всеки друг "новак" в политиката. Нали помните - един бит е по-ценен от двама небити.
Изобщо гответе се за нови протести и за пренасянето им в страната. Защото битката тепърва предстои - само ескалацията на протестите може да спре ескалиращата бруталност на корпулентните. Кой не скача е дебел, преял от власт човек.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Софиянеца
Коментиран от #6
11:10 30.11.2025
3 Страх от НАРОДЪТ!
За оставка на тези мафиоти!
С Фалкони, с Барселона!
Недялков, Страхиле , нали бяхте за народа, бе!!!!
Що призовавате другата година гладът да ни изкарал по улиците?!
Кой ви купи?!
Да сме гладни, озверели подивели?
Това ли ви е политиката?!
Сега ще ги свалим
Докато имаме шанс да не сме като мизерни твари!!!!
ОСТСВКа!!!!
11:12 30.11.2025
4 Недялков и Страхил
Не искали сега протести щото имали принципи!!!
Когато и двамата са финансово подплатени, а???
Вас ли ви изкараха сега да ни разубеждавате!!!
Ще ги съборим!!!
Разбрахте ли!!!
Жалкари!!!
Оставка!!!!
11:15 30.11.2025
5 Вижте се бре
11:15 30.11.2025
6 Дебелите обричат децата ни на мизерия
До коментар #2 от "Софиянеца":Двете Мазни и Дебели парчета, Тиквата Борисов и Пеевски, теглят всяка седмица кредит след кредит, пълнят си банковите сметки, а нашите деца ще връщат тези милиарди без да са получили и една стотинка.
Коментиран от #8
11:21 30.11.2025
7 АБВ
11:24 30.11.2025
8 И ЗАФИРОМ
До коментар #6 от "Дебелите обричат децата ни на мизерия":МУШИКАТА ТРЕТИЯ ДЕБЕЛ СЪС ТЯХ.
11:27 30.11.2025
9 Дориана
11:27 30.11.2025
10 Роулъркоустър
11:45 30.11.2025
11 Чиба куче продажно
11:59 30.11.2025
12 БСП е окончателно погребана
Сдушиха се с най- големите престъпници и предатели, които до сега България е имала!
Нищожество жалко.
Проклети да сте! Да се затриете и родата ви, за вечни времена!
12:24 30.11.2025