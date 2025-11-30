Новини
Мнения »
Илиян Василев: Пеевски показа на Борисов кой "кара влака", използвайки тотално пленената от него БСП

Илиян Василев: Пеевски показа на Борисов кой "кара влака", използвайки тотално пленената от него БСП

30 Ноември, 2025 11:01 1 283 12

  • делян пеевски-
  • бойко борисов-
  • плен-
  • бсп-
  • влак

Битката вече не е просто между коалиционни партньори, а се пренася в полето на Министерски съвет (МС) срещу Народното събрание (НС), доминирано от Пеевски.

Илиян Василев: Пеевски показа на Борисов кой "кара влака", използвайки тотално пленената от него БСП - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Пеевски показа на Борисов кой "кара влака", използвайки тотално пленената от него БСП. Битката вече не е просто между коалиционни партньори, а се пренася в полето на Министерски съвет (МС) срещу Народното събрание (НС), доминирано от Пеевски.

След като МС формално поиска оттегляне на бюджета, НС няма законово право да ревизира това решение. Играта обаче е много по-дълбока.

Стратегията на Пеевски е изолация на ППДБ и демонстрация на превъзхождаща сила

Пеевски се опитва да държи юздите върху коалицията и да постави Борисов и ГЕРБ в цугцванг – между "досиетата и зависимостите му" и обществените протести.

Оттук нататък, той ще повтаря опорната точка, че "София не е България", за да омаловажи протестите.

Лидерите на ПП-ДБ най-накрая намериха вярната бленда (точния тон) към него: директно дори брутално го предизвикват, като го определят като "въздухар". В една променяща се динамична среда, кухите му думи увиснаха медийно. Едно и също - "народа" "хората" - скука.

Пеевски сега е принуден да доказва, че не е въздухар, но е в капан: не може да изкара и една десета от хората, които могат да мобилизират ПП-ДБ. Не може да говори от името на "хората" защото те са по площадите.

Публичните дискусии по бюджета се оказаха неговата ахилесова пета. Достатъчно е Цонев и сие да излязат още няколко пъти с некомпетентни тези и политически нещата за управляващите са приключили.

Пеевски действа по няколко линии, за да овладее обществения натиск:

Работодатели: Опитват се да изместят по-опърничавата АИКБ през близката до властта КРИБ (на Домусчиев). Този ход обаче среща гневна реакция, тъй като бизнесът е бесен от бюджетните решения. И Домусчиев, колкото и да близък на властта, трябва да се съобразява.

Профсъюзи: Опитват се да "купят" лоялността на КНСБ, но и тяхната търпимост има граници. Ако не застанат зад работещите, последните ще протестират без тях, а профсъюзите ще се обезсмислят.

Въпреки опитите да омаловажат протеста (като го припишат на абстрактни гласували "срещу бюджета" или на "Възраждане"), това е отчаяна и тъпа стратегия. Опитът да се изолират ПП-ДБ от преговорите по бюджета ще бъдат поредния автогол, тъй като ще лиши процеса от всякаква легитимност и експертиза. Защото нито профсъюзите, нито работодателите могат да върнат джина на протеста обратно в бутилката.

Но не се заблуждавайте: Пеевски играе ва банк. Той съзнава, че това може да бъде неговата лебедова песен и ако загуби тази битка, цялата му система от зависимости ще се разпадне. Този път няма наивници да правят "сглобка" с него. ПП-ДБ и другите политически субекти вече знаят, че полумерки не може да има и са натрупали опит как да разглобят Системата по-добре от всеки друг "новак" в политиката. Нали помните - един бит е по-ценен от двама небити.

Изобщо гответе се за нови протести и за пренасянето им в страната. Защото битката тепърва предстои - само ескалацията на протестите може да спре ескалиращата бруталност на корпулентните. Кой не скача е дебел, преял от власт човек.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Софиянеца

    25 2 Отговор
    В това правителство БСП и ИТН са като компаньонки на ШиШи!

    Коментиран от #6

    11:10 30.11.2025

  • 3 Страх от НАРОДЪТ!

    19 0 Отговор
    Обединен!
    За оставка на тези мафиоти!
    С Фалкони, с Барселона!
    Недялков, Страхиле , нали бяхте за народа, бе!!!!
    Що призовавате другата година гладът да ни изкарал по улиците?!
    Кой ви купи?!
    Да сме гладни, озверели подивели?
    Това ли ви е политиката?!
    Сега ще ги свалим
    Докато имаме шанс да не сме като мизерни твари!!!!
    ОСТСВКа!!!!

    11:12 30.11.2025

  • 4 Недялков и Страхил

    15 0 Отговор
    Са къртици!
    Не искали сега протести щото имали принципи!!!
    Когато и двамата са финансово подплатени, а???
    Вас ли ви изкараха сега да ни разубеждавате!!!
    Ще ги съборим!!!
    Разбрахте ли!!!
    Жалкари!!!
    Оставка!!!!

    11:15 30.11.2025

  • 5 Вижте се бре

    15 0 Отговор
    Мазни предатели. ПРЕДАДОХТЕ ХОРАТА И СЕ СЪЮЗИХТЕ С НАЙ ГОЛЕМИЯ КРАДЕЦ И МУШЕННИК. У БЯХТЕ С БЕДНИТЕ А САМИТЕ ВИЕ СТАНАХТЕ БОГАТИ. ЗАФИРОВ ТИ СИ ДЕБЕЛО ГАДНО МОМЧЕНЦЕ С ГЕНИ РОДОВИ.

    11:15 30.11.2025

  • 6 Дебелите обричат децата ни на мизерия

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянеца":

    Двете Мазни и Дебели парчета, Тиквата Борисов и Пеевски, теглят всяка седмица кредит след кредит, пълнят си банковите сметки, а нашите деца ще връщат тези милиарди без да са получили и една стотинка.

    Коментиран от #8

    11:21 30.11.2025

  • 7 АБВ

    5 10 Отговор
    Защо от Факти смятат, че ни интересува мнението на един соросоид, върл русофоб и бивш агент на държавна сигурност /Сашо 11/, та са му отделили място в сайта си ?

    11:24 30.11.2025

  • 8 И ЗАФИРОМ

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дебелите обричат децата ни на мизерия":

    МУШИКАТА ТРЕТИЯ ДЕБЕЛ СЪС ТЯХ.

    11:27 30.11.2025

  • 9 Дориана

    10 1 Отговор
    Всички в кюпа коалиция Магнитски се провалят. ГЕРБ/ СДС се сриват надолу, предателските зависими партии БСП ОЛ се сриват на дъното , а ИТН излизат от Парламента. Това е резултата от коалиция Магнитски.

    11:27 30.11.2025

  • 10 Роулъркоустър

    1 0 Отговор
    Бг политиката не е влак, а по скоро въртележка в лунапарк, с локомотивче, жипка, самолетче, конче и магаренце, които се въртят в кръг. Напоследък от ЦИрКа не пускат други деца да се качат.

    11:45 30.11.2025

  • 11 Чиба куче продажно

    1 0 Отговор
    ....предатели! Революция, национализация, денацификация, демилитаризация и народен съд... Венсеремус! И НЕ на еврото и НЕ на НАТЮ-то

    11:59 30.11.2025

  • 12 БСП е окончателно погребана

    0 0 Отговор
    Грабокопачът Зафиров и подгласниците му собственоръчно изкопаха гроба на столетницата!
    Сдушиха се с най- големите престъпници и предатели, които до сега България е имала!
    Нищожество жалко.
    Проклети да сте! Да се затриете и родата ви, за вечни времена!

    12:24 30.11.2025