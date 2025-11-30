Илиян Василев: Пеевски показа на Борисов кой "кара влака", използвайки тотално пленената от него БСП

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Пеевски показа на Борисов кой "кара влака", използвайки тотално пленената от него БСП. Битката вече не е просто между коалиционни партньори, а се пренася в полето на Министерски съвет (МС) срещу Народното събрание (НС), доминирано от Пеевски.

След като МС формално поиска оттегляне на бюджета, НС няма законово право да ревизира това решение. Играта обаче е много по-дълбока.

Стратегията на Пеевски е изолация на ППДБ и демонстрация на превъзхождаща сила

Пеевски се опитва да държи юздите върху коалицията и да постави Борисов и ГЕРБ в цугцванг – между "досиетата и зависимостите му" и обществените протести.

Оттук нататък, той ще повтаря опорната точка, че "София не е България", за да омаловажи протестите.

Лидерите на ПП-ДБ най-накрая намериха вярната бленда (точния тон) към него: директно дори брутално го предизвикват, като го определят като "въздухар". В една променяща се динамична среда, кухите му думи увиснаха медийно. Едно и също - "народа" "хората" - скука.

Пеевски сега е принуден да доказва, че не е въздухар, но е в капан: не може да изкара и една десета от хората, които могат да мобилизират ПП-ДБ. Не може да говори от името на "хората" защото те са по площадите.

Публичните дискусии по бюджета се оказаха неговата ахилесова пета. Достатъчно е Цонев и сие да излязат още няколко пъти с некомпетентни тези и политически нещата за управляващите са приключили.

Пеевски действа по няколко линии, за да овладее обществения натиск:

Работодатели: Опитват се да изместят по-опърничавата АИКБ през близката до властта КРИБ (на Домусчиев). Този ход обаче среща гневна реакция, тъй като бизнесът е бесен от бюджетните решения. И Домусчиев, колкото и да близък на властта, трябва да се съобразява.

Профсъюзи: Опитват се да "купят" лоялността на КНСБ, но и тяхната търпимост има граници. Ако не застанат зад работещите, последните ще протестират без тях, а профсъюзите ще се обезсмислят.

Въпреки опитите да омаловажат протеста (като го припишат на абстрактни гласували "срещу бюджета" или на "Възраждане"), това е отчаяна и тъпа стратегия. Опитът да се изолират ПП-ДБ от преговорите по бюджета ще бъдат поредния автогол, тъй като ще лиши процеса от всякаква легитимност и експертиза. Защото нито профсъюзите, нито работодателите могат да върнат джина на протеста обратно в бутилката.

Но не се заблуждавайте: Пеевски играе ва банк. Той съзнава, че това може да бъде неговата лебедова песен и ако загуби тази битка, цялата му система от зависимости ще се разпадне. Този път няма наивници да правят "сглобка" с него. ПП-ДБ и другите политически субекти вече знаят, че полумерки не може да има и са натрупали опит как да разглобят Системата по-добре от всеки друг "новак" в политиката. Нали помните - един бит е по-ценен от двама небити.

Изобщо гответе се за нови протести и за пренасянето им в страната. Защото битката тепърва предстои - само ескалацията на протестите може да спре ескалиращата бруталност на корпулентните. Кой не скача е дебел, преял от власт човек.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница