Петър Волгин: Да гласуваме. Защото лошото управление не се сваля със скачане по площадите!

Най-хубавото на тези протести е, че в тях участват всякакви хора. Млади и възрастни, десни и леви, консерватори и либерали. Всякакви опити сегашното недоволство да бъде опаковано в някакъв жълтопаветен или какъвто и да било друг целофан, са смешни. Да, имаше ги разните инфантилни евроатлантически номера, но не мисля, че някой се впечатли особено от тях. А, и се надявам да се престане вече с това ново клише за Джен Зи. Както и за Джен Ъ и Джен Ь. Пълни глупости са това.

Това коментира във "Фейсбук" евродепутатът Петър Волгин.

Има млади хора, които като мислене и действие са същите като младите преди 10, 20, 30, 100 години...Да, конкретиката е различна, има мобилни темефони, социални мрежи и какви ли не гаджети, но принципите са едни и същи. Младите винаги се бунтуват и това е добре. Дори и с риск да бъдат употребени.

А за да не бъдем всички ние употребени, е ясно какво трябва да направим. Да гласуваме. Защото лошото управление не се сваля със скачане по площадите, а с участие в изборите. Умно участие. Най-нормалното нещо на следващите избори е да гласуваме за партии, чиито представители не са сътрудничали с мафията, не са правили сглобки, не са си седели в скутовете. Няма нищо по-естествено от това да предпочетем политически сили, които мислят за българския национален интерес, а не за "БълХария", които не ни вкарват в стадото на брюкселските глупци, а мислят наистина държавнически. Ако направим това, България наистина може да бъде променена.