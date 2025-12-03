Новини
Мнения »
Петър Волгин: Да гласуваме. Защото лошото управление не се сваля със скачане по площадите!

Петър Волгин: Да гласуваме. Защото лошото управление не се сваля със скачане по площадите!

3 Декември, 2025 13:01 631 22

  • петър волгин-
  • протест-
  • оставка-
  • правителство-
  • предсрочни избори

За да не бъдем всички ние употребени, е ясно какво трябва да направим, посочи евродепутатът

Петър Волгин: Да гласуваме. Защото лошото управление не се сваля със скачане по площадите! - 1
Снимка: Фейсбук
Петър Волгин Петър Волгин журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Най-хубавото на тези протести е, че в тях участват всякакви хора. Млади и възрастни, десни и леви, консерватори и либерали. Всякакви опити сегашното недоволство да бъде опаковано в някакъв жълтопаветен или какъвто и да било друг целофан, са смешни. Да, имаше ги разните инфантилни евроатлантически номера, но не мисля, че някой се впечатли особено от тях. А, и се надявам да се престане вече с това ново клише за Джен Зи. Както и за Джен Ъ и Джен Ь. Пълни глупости са това.

Това коментира във "Фейсбук" евродепутатът Петър Волгин.

Има млади хора, които като мислене и действие са същите като младите преди 10, 20, 30, 100 години...Да, конкретиката е различна, има мобилни темефони, социални мрежи и какви ли не гаджети, но принципите са едни и същи. Младите винаги се бунтуват и това е добре. Дори и с риск да бъдат употребени.

А за да не бъдем всички ние употребени, е ясно какво трябва да направим. Да гласуваме. Защото лошото управление не се сваля със скачане по площадите, а с участие в изборите. Умно участие. Най-нормалното нещо на следващите избори е да гласуваме за партии, чиито представители не са сътрудничали с мафията, не са правили сглобки, не са си седели в скутовете. Няма нищо по-естествено от това да предпочетем политически сили, които мислят за българския национален интерес, а не за "БълХария", които не ни вкарват в стадото на брюкселските глупци, а мислят наистина държавнически. Ако направим това, България наистина може да бъде променена.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 11 Отговор
    То ако ставаше и с гласуване, да са забранили отдавна изборите.

    Коментиран от #11

    13:03 03.12.2025

  • 2 си дзън

    16 7 Отговор
    Корупцията в БГ винаги е свързна с руснаците. За да я махнем първо трябва всички руснаци
    да бъдат изгонени от БГ.

    Коментиран от #6, #13

    13:03 03.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    3 12 Отговор
    Децата показаха как в понеделник.Камъни,тояги, огън.

    13:03 03.12.2025

  • 4 Как

    11 3 Отговор
    Бате Пешо отиде да се корумпира в ЕВРОпарламента

    13:03 03.12.2025

  • 5 вярваме във вас

    4 4 Отговор
    Волгата и Фидия трябва да арестуват Урсула.

    13:04 03.12.2025

  • 6 койдазнай

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Проблемът е, че СЕГА корупцията е свързана с руснаците, защото ластта от 80-години е в тях. Но ако някой друг ги измести от позициите им във властта, то тогава и корупцията няма да изчезне, а ще се свърже с новата власт.

    Коментиран от #8

    13:06 03.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 си дзън

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "койдазнай":

    Руската корупция е най-голямата в света. Всяка друга ще е по-малка.

    13:08 03.12.2025

  • 9 Казуар

    10 4 Отговор
    Другарю Волгин, напълно отговаряш на приказката - храни куче да те лае, ти какво търсиш в ЕС.

    13:08 03.12.2025

  • 10 Обикновен

    11 3 Отговор
    От тебе точно акъл не щем.

    13:11 03.12.2025

  • 11 Време е

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Би трябвало да помислиш за някоя клиника да те полекуват.

    13:12 03.12.2025

  • 12 Кремгъл

    7 4 Отговор
    Срам ме от теб, продажнико. Ти си всичко друго, но не и българин. За едно си прав - трябва да се гласува, така че такива като теб да не помирисват Европейски парламент.

    13:14 03.12.2025

  • 13 Факт

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    и протежетата им като тоя на снимката!

    13:14 03.12.2025

  • 14 Боруна Лом

    7 3 Отговор
    И ТИ СТАНА ЕДНА КУХА ЛЕЙКА!А МИ ДОПАДАШЕ ПРЕДИ!

    13:18 03.12.2025

  • 15 Като е лошо управление

    6 1 Отговор
    Трябва да го търпиме ли?

    13:19 03.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Точно ти ли

    5 3 Отговор
    Нямам думи за теб, по-точно имам, но ще ми изтроят поста... Сещаш се какви са, нали ......?

    13:24 03.12.2025

  • 18 Кило сланина

    2 1 Отговор
    След 35 години гласуване, става все по и по и по-добре! Ама на някои!

    13:34 03.12.2025

  • 19 Българин 🇧🇬

    2 1 Отговор
    Необходими са свободни масови медии и телевизии , за да има честни избори ! Такива в България няма !.

    13:37 03.12.2025

  • 20 Пловдив

    0 1 Отговор
    За кого????

    13:40 03.12.2025

  • 21 Анализатор

    5 0 Отговор
    Ще гласуваме Волгин, ще гласуваме да хващаш на изток по река Дон, после волгодонския канал и да се заселш някъде по р. Волга, където ти е мястото.
    Ще станеш бурлак па Волга, Репин те е нарисувал много добре... в картината си "Бурлаки на Волге"...
    И ще ти отива най-важното.

    13:41 03.12.2025

  • 22 митрофанова

    1 0 Отговор
    мамин красавец с празна бръсната глава...

    13:50 03.12.2025