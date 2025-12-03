Петър Волгин: Да гласуваме. Защото лошото управление не се сваля със скачане по площадите!

Най-хубавото на тези протести е, че в тях участват всякакви хора. Млади и възрастни, десни и леви, консерватори и либерали. Всякакви опити сегашното недоволство да бъде опаковано в някакъв жълтопаветен или какъвто и да било друг целофан, са смешни. Да, имаше ги разните инфантилни евроатлантически номера, но не мисля, че някой се впечатли особено от тях. А, и се надявам да се престане вече с това ново клише за Джен Зи. Както и за Джен Ъ и Джен Ь. Пълни глупости са това.
Това коментира във "Фейсбук" евродепутатът Петър Волгин.
Има млади хора, които като мислене и действие са същите като младите преди 10, 20, 30, 100 години...Да, конкретиката е различна, има мобилни темефони, социални мрежи и какви ли не гаджети, но принципите са едни и същи. Младите винаги се бунтуват и това е добре. Дори и с риск да бъдат употребени.
А за да не бъдем всички ние употребени, е ясно какво трябва да направим. Да гласуваме. Защото лошото управление не се сваля със скачане по площадите, а с участие в изборите. Умно участие. Най-нормалното нещо на следващите избори е да гласуваме за партии, чиито представители не са сътрудничали с мафията, не са правили сглобки, не са си седели в скутовете. Няма нищо по-естествено от това да предпочетем политически сили, които мислят за българския национален интерес, а не за "БълХария", които не ни вкарват в стадото на брюкселските глупци, а мислят наистина държавнически. Ако направим това, България наистина може да бъде променена.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #11
13:03 03.12.2025
2 си дзън
да бъдат изгонени от БГ.
Коментиран от #6, #13
13:03 03.12.2025
3 Последния Софиянец
13:03 03.12.2025
4 Как
13:03 03.12.2025
5 вярваме във вас
13:04 03.12.2025
6 койдазнай
До коментар #2 от "си дзън":Проблемът е, че СЕГА корупцията е свързана с руснаците, защото ластта от 80-години е в тях. Но ако някой друг ги измести от позициите им във властта, то тогава и корупцията няма да изчезне, а ще се свърже с новата власт.
Коментиран от #8
13:06 03.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 си дзън
До коментар #6 от "койдазнай":Руската корупция е най-голямата в света. Всяка друга ще е по-малка.
13:08 03.12.2025
9 Казуар
13:08 03.12.2025
10 Обикновен
13:11 03.12.2025
11 Време е
До коментар #1 от "честен ционист":Би трябвало да помислиш за някоя клиника да те полекуват.
13:12 03.12.2025
12 Кремгъл
13:14 03.12.2025
13 Факт
До коментар #2 от "си дзън":и протежетата им като тоя на снимката!
13:14 03.12.2025
14 Боруна Лом
13:18 03.12.2025
15 Като е лошо управление
13:19 03.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Точно ти ли
13:24 03.12.2025
18 Кило сланина
13:34 03.12.2025
19 Българин 🇧🇬
13:37 03.12.2025
20 Пловдив
13:40 03.12.2025
21 Анализатор
Ще станеш бурлак па Волга, Репин те е нарисувал много добре... в картината си "Бурлаки на Волге"...
И ще ти отива най-важното.
13:41 03.12.2025
22 митрофанова
13:50 03.12.2025