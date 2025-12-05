Новини
Държавите в оръжейната инициатива на НАТО за Украйна вече са 21, инвестициите достигнаха 4,18 милиарда долара

5 Декември, 2025 19:23

В сряда вечерта, сред срещата на външните министри на държавите членове на НАТО в Брюксел, генералният секретар на алианса Марк Рюте каза, че инвестициите са надхвърлили 4 млрд. долара

БТА

Вече 21 държави са се присъединили към инициативата на НАТО за оръжейна помощ за Киев под наслов „Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL - (Prioritized Ukraine Requirements List), а паричната стойност на поетите ангажименти достигна 4,18 милиарда долара, обяви днес украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Укринформ.

Първият дипломат на Киев написа това в публикация в социалната мрежа „Фейсбук“, уточнява украинската новинарска агенция.

В сряда вечерта, сред срещата на външните министри на държавите членове на НАТО в Брюксел, генералният секретар на алианса Марк Рюте каза, че инвестициите са надхвърлили 4 млрд. долара, информира Ройтерс. Той посочи, че над две трети от страните в НАТО (общо 32, включително България) са се ангажирали с инициативата.

Преди срещата на външните министри от НАТО Рюте изрази желанието си страните от алианса да изразходват догодина общо над 1 милиард долара месечно за закупуване на американско оръжие за Киев и доставката му в Украйна, съобщи ДПА. Парите ще бъдат използвани и за прехващачи към системи за противовъздушна отбрана, пояснява агенцията.

PURL е инициатива, стартирана от САЩ и НАТО, за снабдяване на Украйна със стратегически важна военна техника, като се даде възможност на членовете на алианса да финансират доставката на произведени в САЩ оръжия и оборудване. Програмата позволява на страните партньори да финансират обществените поръчки съгласно приоритетния списък с нужди на Украйна, договорен със САЩ и НАТО.

Инициативата дава възможност за съгласуване на инвестициите, така че финансирането да е целенасочено и бързо. Вместо отделни усилия за обществени поръчки, всяка страна прави финансов принос към съвместен пакет, който САЩ използва за осигуряване на необходимите оръжия и техника.

„Австралия и Нова Зеландия също ще дадат принос за PURL, това са първите партньори на НАТО, които го направиха. А това означава, че съюзниците и партньорите вече са се ангажирали с над 4 милиарда долара“, каза Рюте пред репортери в сряда в Брюксел, отбелязва Ройтерс.

В срещата в сряда участие взе и министърът на външните работи на България Георг Георгиев. Той подчерта, че България остава ангажирана с подкрепата за Украйна, тъй като това е подкрепа за международноправния ред и за принципа, че силата не може да надделява над правото, съобщиха от МВнР.

Министър Георгиев приветства активните дипломатически усилия за прекратяване на военните действия и за изработване на рамка за устойчив мир. „Намираме се в исторически момент, който изисква твърдост, отговорност и ясен ангажимент към общите ни ценности и сигурност,“ заяви първият дипломат на България.

Един милиард долара само от срещата на Съвета НАТО-Украйна

Външният министър на Украйна Сибига заяви в сряда, че в резултат само от състоялата се в Брюксел в сряда среща на Съвета НАТО – Украйна в Брюксел са дошли още 1 милиард долара по оръжейната инициатива на алианса за Киев, предаде Укринформ. Ръководителят на украинската дипломация отбеляза, че в сравнение с предишните срещи на Съвета НАТО-Украйна, в които е участвал, тази в сряда е била най-продуктивна по отношение на приноса и решенията, взети за украинската отбрана.

„Ние изчислихме около един милиард долара в нови потвърждения от нашите съюзници за подкрепа на армията ни по програмата PURL. По време на срещата пет държави заявиха ангажимента си", каза Сибига. Той добави, че за него е особено важно да усеща единство и решителност в подкрепата на Украйна в този момент. Сибига благодари на всяка страна, участваща в програмата.

Във вечерното си видеообръщение към нацията в сряда президентът на Украйна Володимир Зеленски спомена Норвегия, Люксембург, Полша и Канада, като отбеляза, че други страни вече са взели решение за нови вноски в инициативата, обърна внимание Укринформ.

„Има решение на партньорите да закупят оръжия от Америка – по програмата PURL. Днес Норвегия обяви нов принос към PURL – благодаря. Люксембург - също. Канада ще увеличи приноса си. Знаем за приноса на Полша. Вчера имаше решение от Нидерландия. Ще има и първоначални вноски от страни извън НАТО. Бих искал лично да благодаря на всички“, каза Зеленски, добавяйки, че очаква доклад за пълните резултати от програмата „Списък с приоритетните нужди на Украйна“.

Украинският президент подчерта, че украинската дипломация има специална задача - да е в крак със САЩ и другите партньори в отбранителните програми и проекти, добавя Укринформ.

Готовност и за изпращане на войски в Украйна

Естония изяви в Брюксел готовност и за изпращане на военни части в Украйна, предаде Ройтерс. Естонският външен министър Маргус Цахкна обяви това намерение на държавата си, при положение че гаранциите за сигурност за Киев включват разполагането на мироопазващи сили.

Освен това ден след изявлението на Цахкна в Брюксел естонското правителство одобри проектозакон за присъединяването на страната към Конвенцията за създаване на Международна комисия по искове за Украйна. Това бе съобщено на сайта на Министерството на външните работи на балтийската държава.

„Русия трябва да компенсира всички щети, които е нанесла чрез нарушения на международното право. Комисията по искове, с помощта на функциониращия регистър на щетите, ще допринесе да се гарантира, че няма да властва безнаказаност и че Украйна ще получи справедливо обезщетение“, каза Цахкна.

Министърката на външните работи на Латвия Байба Браже заяви на свой ред в Брюксел, визирайки Русия, че никой не трябва да се опитва да постигне в хода на мирни преговори резултати, които не е в състояние да постигне на бойното поле.

От друга страна, Германия оповести увеличение в своето финансиране на оръжейната програма на НАТО, предаде ДПА. Германският външен министър Йохан Вадефул обяви в Брюксел, че страната му ще предостави още 200 милиона долара за закупуване и доставки на американски оръжия и боеприпаси за Украйна. Това надхвърля с около 25 милиона долара обещаното по-рано от министъра на отбраната Борис Писториус - 150 милиона евро, или 174,6 милиона долара, акцентира ДПА.

Полша и Норвегия ще увеличат финансирането, за да достигнат съвместно 500 милиона долара за покупки на американски оръжия, допълва агенцията. Правителствата на Австралия и Нова Зеландия решиха да предоставят на Украйна пакет от военна помощ на стойност над 70 милиона долара.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    13 7 Отговор
    Войната дойде в България.Край Ахтопол е ударен руски танкер и залива Черноморието с нефт.

    Коментиран от #38

    19:25 05.12.2025

  • 2 Британия 🇬🇧

    29 3 Отговор
    Смърт за украинските идиоти ,Зеленски на гилотината и обезглавен
    Да , мъжете са за рециклиране вече

    19:26 05.12.2025

  • 3 РЮТЕТО

    22 2 Отговор
    Все едно гали на слона дисагите.

    19:27 05.12.2025

  • 4 Атина Палада

    18 5 Отговор
    На Украйна й трябват 170 млрд за година.Какви са тия 4 млрд? ..За семки ли?

    19:27 05.12.2025

  • 5 инвестициите достигнаха 4,18 милиарда

    11 7 Отговор
    кво чакат русофоборсуците
    та не кихнат по коледната си заплата да инвестират в бункера бездънната каца
    а само бълнуват насън и цъкат за копейки

    19:28 05.12.2025

  • 6 Някойси

    23 2 Отговор
    В какво инвестират,в бездънна яма от която си лапат процента.ВСИЧКИ ЕВРОЛИДЕРИ НА СЪД...

    Коментиран от #10

    19:28 05.12.2025

  • 7 Оръжейни доставки, инвестиции ли са

    19 3 Отговор
    инвестиции в какво? А ние "инвеститори" ли сме ? Девидентите с 5% данък ли ще ни са или с 10 ?

    19:29 05.12.2025

  • 8 Гончар Романенко

    16 2 Отговор
    Лигата на кретените.

    Коментиран от #40

    19:29 05.12.2025

  • 9 павела митова

    14 1 Отговор
    А В ТОВА ВРЕМЕ РУСНАЦИТЕ ТЕПАТ 100тици УКРИ В ЧАС ,ВЯРВАМ СКОРО 13-14 ГОДИШНИ УКРОПЧЕТА ДА СА В ОКОПИТЕ - СЛАВА УКРАИНЕ ХАХАХАХАХА

    19:30 05.12.2025

  • 10 Така требе.......

    2 15 Отговор

    До коментар #6 от "Някойси":

    Всички против агресора ...Путин.

    19:30 05.12.2025

  • 11 ВАУЧНО ДОКАЗАНО Е

    9 2 Отговор
    Че нацизма, садизма и хомосексуализма са проява на едно и също психическо отклонение.

    19:30 05.12.2025

  • 12 Шизофреник на 200....

    9 0 Отговор
    ( Министър Георгиев приветства активните дипломатически усилия за прекратяване на военните действия и за изработване на рамка за устойчив мир.....)

    19:31 05.12.2025

  • 13 ДрайвингПлежър

    9 2 Отговор
    СПИСЪК НА СВЕТОВНИТЕ ТЕРОРИСТИ!
    И ние заедно с престъпниците!

    Съжалявам, но по всичко изглежда, че без гражданска война няма да се оправим!
    Или мислещите за България ще спечелим и ще изчистим територията или продажниците ще вземат надмощие и без нас могат да подарят България на еврофашистите, обратните, мигрантите и на който си искат - поне нормалните няма да сме тук да гледаме как държавата се раздава на чужди!

    19:32 05.12.2025

  • 14 Гост

    12 1 Отговор
    Украйна не е Зеленски в анцунг, нали?! Сигурно така състрадателният, човечен и справедлив европейски елит, въпреки бруталната си колонизаторска историйка, не е забелязал, че никой не им вярва вече...?!

    19:32 05.12.2025

  • 15 да финансират обществените поръчки

    9 1 Отговор
    партньори консултанти има тук експерти
    да се обърнат към тиквените поръчкари
    да изпипат поръчките и офшорките

    19:32 05.12.2025

  • 16 достигнаха 4,18 милиарда долара

    14 1 Отговор
    1% го плаща естествено българският данъкоплатец чакащ още хранителните си помощи от БЧК

    19:33 05.12.2025

  • 17 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    1 15 Отговор
    Не бива да са жали....

    19:33 05.12.2025

  • 18 А бе

    9 1 Отговор
    Тия са тотално превъртели

    19:34 05.12.2025

  • 19 "Руски танкер е ударен край Ахтопол"

    10 1 Отговор
    Се нарича международен тероризъм в български териториални води нали? Външно министерство дали с протестна нота ще излезе ? А? Или си имаме терористично Външно министерство? Ами ако руснаците си помислят че сме ние? ..... А дали не сме ние?

    19:34 05.12.2025

  • 20 ?????

    9 1 Отговор
    Бацетата, Шишитата и ПП-тата успяха ли да ни набутат пак на губещата страна?
    Четете я тая история бре!
    Не можете или не искате май!

    Коментиран от #37

    19:36 05.12.2025

  • 21 ГЕЙргиев....

    6 1 Отговор
    Георг Георгиев подчерта, че България остава ангажирана с подкрепата за Украйна и българите въобще не го интересуват... Кух и нагъл до откат. Истинско атлантенце с меко и брадато атлантическо дуупенце

    19:39 05.12.2025

  • 22 Сандо

    4 1 Отговор
    От 50 на 20 - изключителна подкрепа,няма що!Умните усещат накъде отиват нещата и тихо се спотайват,а глупаците колкото и бой да изядат,си остават същите глупаци,само че бити.

    19:39 05.12.2025

  • 23 808:2

    6 1 Отговор
    бЪлгария дава 100000000000……. € на белосмръчко , а българите минаваме на фотосинтеза

    19:39 05.12.2025

  • 24 Луганск

    6 2 Отговор
    ЗАПАДНИЯТ СВЯТ, САЩ, ЕВРОПА УМИРАТ!

    Когато великият Съветски съюз е най-голямото постижение на човечеството, той възпита велик народ от работници, творци и хуманисти! Руският народ еднолично победи фашисткия западен свят през 1945 година!

    След като се възстанови от най-разрушителната война на човечеството, Русия стана световен научен лидер и вече през 1957 г. се превърна в световна космическа сила, изстрелвайки сателит в космоса!

    И по това време вашата гнила, робовладелска, нацистка европа продължаваше да държи хората в клетки , в зоологически градини! това беше в много европейски столици! това беше буквално вчера по исторически стандарти!

    Представете си! Великият СССР през 1957 г. изстрелва сателит и завладява космоса, а гнилата европа едва през 1958 г. премахва хората от клетките в зоологическите градини!!

    сега вашият гнил свят умира! това е много добре!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    19:40 05.12.2025

  • 25 ГЕЙргиев....

    3 1 Отговор
    После пак питайте що ни мрази народа ...

    19:40 05.12.2025

  • 26 гост

    0 2 Отговор
    Турция се отказва от руските системи за ПВО С-400, за да получи американски изтребители F-35 . Турция ще се откаже от руската си система за противовъздушна отбрана (ПВО) С-400 „Триумф“ в рамките на шест месеца, което ще отвори пътя за Вашингтон да даде разрешение на Анкара да закупи най-новите американски изтребители F-35. Това обяви посланикът на САЩ в Турция Том Барак на пресконференция в Абу Даби, предава Bloomberg. Според посланика руските системи, които бяха доставени от Москва преди шест години, „не се използват“ от Турция, но тяхното присъствие все още създава проблеми в отношенията между Анкара и Вашингтон.
    „Уверен съм, че тези въпроси ще бъдат решени през следващите четири до шест месеца“, казва Барак.
    На въпрос дали Турция се приближава до отказ от С-400, той отговори: „Да“.
    И кой е прекарания сега ?? Турция имаше 6 години хубавичко да "изучи" руските кюнци , а сега ще ги върне или препродаде и изобщо няма да "сподели" с НАТО какво е научила , дори срещу заплащане , ххахахаха !!

    19:40 05.12.2025

  • 27 Луганск

    4 3 Отговор
    През 1958 г.в Европа е затворен последният "човешки зоопарк" — заграждения, в които се помещават хора, принадлежащи към "примитивни племена". Това се случи в Брюксел на международното изложение Експо-1958, където на публиката беше показано "конгоанското село заедно с жителите".

    Към началото на века човешките зоологически градини функционират постоянно в 15 европейски града.
    Смърт за САЩ и Европа!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    19:40 05.12.2025

  • 28 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    3 2 Отговор
    4.18 милиарда и 18 евро цента........
    Тия сериозно ли ???
    Та това само за заплатите на F-16 Block 70 пилотите няма стигне !!! А консумативи, муниции, ракети, резервни части, тампони, гориво и задкрилки откъде ?
    Закривай тая еврокочина, тия без С.А.Щ. за заникъде.
    Бах и селската вечеринка 😄👎

    19:40 05.12.2025

  • 29 така, така

    5 0 Отговор
    Струва ми се, че това недоразумение Георгиев следва да се изтъпанчи на протестите и да съобщи колко точно е лептата на България в предвижданите помощи.
    Ако протеста реагира положително, то да се разотиват. Това означава, че приемат държавните пари да се наливат в бездънната яма на наркомана и няма какво да викат срещу повишаване на данъци и тям подобни. В крайна сметка, един от най-преките начини д апълниш бюджета минава през съкращаване на безмислените разходи. Щом се приема този разход, то всички други са в пъти по-резонни, защото подобряват положението на определени съсловия тук в България, па били те полицаи и военни.

    19:41 05.12.2025

  • 30 Казано иначе

    4 0 Отговор
    21 държави са фашизирани, не свободни и ползвани за интриги, лъжи и пропаганда срещу Русия! Жалко за народите им, които ги обират и източват.

    Коментиран от #34

    19:42 05.12.2025

  • 31 хахаха

    4 0 Отговор
    аха - значи за догодина трябва да дадем на нато над 500 000 милиона за да помогнем на украина, това записаха ли го в бюджета

    19:42 05.12.2025

  • 32 Русия трябва да компенсира всички щети

    4 1 Отговор
    А Израел трябва ли ГЕЙргиев? А САЩ на Иран? А на Ирак, Либия, Сирия, Афганистан ......

    19:42 05.12.2025

  • 33 Дас Хаген

    3 0 Отговор
    Браво събрахте пари за четири самолета F16! Без зъба Европа 21 държави смешни пари! Но то не е за смях от клошари наем да търсил, това е напреднала Европа! Смешници дигайте бяло знаме и кой от къде дошъл!

    19:44 05.12.2025

  • 34 хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Казано иначе":

    21 държави като дадат на фон дер лаен по 4-5 милиарда и украина ще има пари за 2026 година

    Коментиран от #41

    19:44 05.12.2025

  • 35 Би Би Ян

    3 0 Отговор
    Ми... Да има кво да крадат Урсулите, Могерините и някоя троха и за "желаещите".... Абе на вас кой ви даде мандат на подарявате кървавите левчета на тоз изстрадал народ на крадците?!?!?!

    19:44 05.12.2025

  • 36 Уса

    3 0 Отговор
    Грях е да инвестирате в смрт и ще бъдете жестоко наказани

    19:44 05.12.2025

  • 37 Хм Хм

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "?????":

    А историята показва, че ако досега не си бил нападан от Русия, значи ще бъдеш нападнат. А ти викаш да сваляме гащи предварително, че да става по-бързо сексът.

    Коментиран от #47

    19:44 05.12.2025

  • 38 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "...Край Ахтопол е ударен руски танкер и залива Черноморието с нефт..."

    Руснаците сами са го взривили, за да ни правят мръсно !!! Кълна се български пилот на F-16 Block 70 не би си мърсил репутацията, името и машината с таквоз нещо като руски танкер 😁

    19:44 05.12.2025

  • 39 и накрая .....

    3 0 Отговор
    Укрията бавно , но сигурно ще изчезне от картата на Света , с нея и великий зеля !

    Коментиран от #44

    19:44 05.12.2025

  • 40 Шопо

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гончар Романенко":

    Някои хора много искат да има трета световна война.

    19:45 05.12.2025

  • 41 Ами тя урсулата

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "хахаха":

    си тъпче сметките. Дреме и, че в Украйна загиват хора.

    19:45 05.12.2025

  • 42 Хаха

    2 0 Отговор
    С триста зора събраха 4 милиарда за крадене.Вече е ясно,че украинците на фронта мизерстват и се радват,когато попаднат в руски плен

    19:46 05.12.2025

  • 43 Факира Мити

    2 0 Отговор
    Това да не е търг с наддаване!

    19:48 05.12.2025

  • 44 Миролюб Войнов, опечален

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "и накрая .....":

    "...укрията бавно , но сигурно ще изчезне от картата на Света , с нея и великий зеля !..."

    Добрата новина е че ще вземе със себе си и колабиращата Русия 👍

    19:48 05.12.2025

  • 45 Ама то голяма радост нали?

    1 0 Отговор
    Че някакви недоразумения вече са се ангажирали с над 4 милиарда долара от нашите пари и ГЕЙргиев и смотаното ни правителство ни набутаха с 1% от тях

    19:48 05.12.2025

  • 46 Ем те парите ще се отпуснат за оръжие,

    0 0 Отговор
    ама с тази корупция в Украйна не се знае къде ще отидат тези пари и за какво оръжие. И децата знаят, че не може да се оставят едни пари на фронтовата линия и те парите да стрелят по противника. А в Украйна който е умрял е умрял, ама останалите живи вече не искат да умират за този където духа.

    19:48 05.12.2025

  • 47 Кооо

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хм Хм":

    Вие отдавна сте без гащи но не осъзнавате всичко е изтръпнало

    19:49 05.12.2025

  • 48 В Полтавския регион в Украйна

    0 0 Отговор
    днес са се сбогували със служител на Териториалния център за набиране на персонал Александър Сикалчук. Той е бил убит от куршум, докато е ескортирал насила мобилизирани мъже за фронта. Мъжът е бил на 39 години и има две деца.

    19:51 05.12.2025

  • 49 Инцидент от вечерта на 3 декември в Лвов

    0 0 Отговор
    Украйна, по време на връчване на уведомление за мобилизация на фронта. Войник от Галициско-Франковската РТКК и СП е бил смъртоносно ранен от 30-годишен жител на Лвов който е нанесъл с нож рана на войника и е избягъл. "Жертвата е ветеран от ATO и и бил хоспитализиран с критично увреждане на бедрената артерия. Въпреки усилията на лекарите, животът му не е могъл да бъде спасен", се казва в доклада.

    19:51 05.12.2025

  • 50 Еврогеиа

    0 0 Отговор
    Все повече заприличва на българската коледа,където едни дават,но наят,защо..Скоро ще събират капачки да вземат пример от най пропадналите

    19:52 05.12.2025

  • 51 НА ЗЕЛЕНОГЕЙ

    0 0 Отговор
    Ще му стигнат за 2 дена.

    19:52 05.12.2025

  • 52 Еврогеиа

    0 0 Отговор
    Все повече заприличва на българската коледа,където едни дават,но не знаят,защо..!?Скоро ще събират капачки да вземат пример от най пропадналите

    19:54 05.12.2025

  • 53 Еврогеиа

    0 0 Отговор
    В бгто има баби,които хвърлят хилядарките през балкона,опитайте и тоя вариант,че скоро ще свършат

    19:56 05.12.2025

  • 54 Цялата ни външна политика

    0 0 Отговор
    И редица външни министри в годините е просто един позор и национално предателство

    19:57 05.12.2025

