Държавите в оръжейната инициатива на НАТО за Украйна вече са 21, инвестициите достигнаха 4,18 милиарда долара

Вече 21 държави са се присъединили към инициативата на НАТО за оръжейна помощ за Киев под наслов „Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL - (Prioritized Ukraine Requirements List), а паричната стойност на поетите ангажименти достигна 4,18 милиарда долара, обяви днес украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Укринформ.
Първият дипломат на Киев написа това в публикация в социалната мрежа „Фейсбук“, уточнява украинската новинарска агенция.
В сряда вечерта, сред срещата на външните министри на държавите членове на НАТО в Брюксел, генералният секретар на алианса Марк Рюте каза, че инвестициите са надхвърлили 4 млрд. долара, информира Ройтерс. Той посочи, че над две трети от страните в НАТО (общо 32, включително България) са се ангажирали с инициативата.
Преди срещата на външните министри от НАТО Рюте изрази желанието си страните от алианса да изразходват догодина общо над 1 милиард долара месечно за закупуване на американско оръжие за Киев и доставката му в Украйна, съобщи ДПА. Парите ще бъдат използвани и за прехващачи към системи за противовъздушна отбрана, пояснява агенцията.
PURL е инициатива, стартирана от САЩ и НАТО, за снабдяване на Украйна със стратегически важна военна техника, като се даде възможност на членовете на алианса да финансират доставката на произведени в САЩ оръжия и оборудване. Програмата позволява на страните партньори да финансират обществените поръчки съгласно приоритетния списък с нужди на Украйна, договорен със САЩ и НАТО.
Инициативата дава възможност за съгласуване на инвестициите, така че финансирането да е целенасочено и бързо. Вместо отделни усилия за обществени поръчки, всяка страна прави финансов принос към съвместен пакет, който САЩ използва за осигуряване на необходимите оръжия и техника.
„Австралия и Нова Зеландия също ще дадат принос за PURL, това са първите партньори на НАТО, които го направиха. А това означава, че съюзниците и партньорите вече са се ангажирали с над 4 милиарда долара“, каза Рюте пред репортери в сряда в Брюксел, отбелязва Ройтерс.
В срещата в сряда участие взе и министърът на външните работи на България Георг Георгиев. Той подчерта, че България остава ангажирана с подкрепата за Украйна, тъй като това е подкрепа за международноправния ред и за принципа, че силата не може да надделява над правото, съобщиха от МВнР.
Министър Георгиев приветства активните дипломатически усилия за прекратяване на военните действия и за изработване на рамка за устойчив мир. „Намираме се в исторически момент, който изисква твърдост, отговорност и ясен ангажимент към общите ни ценности и сигурност,“ заяви първият дипломат на България.
Един милиард долара само от срещата на Съвета НАТО-Украйна
Външният министър на Украйна Сибига заяви в сряда, че в резултат само от състоялата се в Брюксел в сряда среща на Съвета НАТО – Украйна в Брюксел са дошли още 1 милиард долара по оръжейната инициатива на алианса за Киев, предаде Укринформ. Ръководителят на украинската дипломация отбеляза, че в сравнение с предишните срещи на Съвета НАТО-Украйна, в които е участвал, тази в сряда е била най-продуктивна по отношение на приноса и решенията, взети за украинската отбрана.
„Ние изчислихме около един милиард долара в нови потвърждения от нашите съюзници за подкрепа на армията ни по програмата PURL. По време на срещата пет държави заявиха ангажимента си", каза Сибига. Той добави, че за него е особено важно да усеща единство и решителност в подкрепата на Украйна в този момент. Сибига благодари на всяка страна, участваща в програмата.
Във вечерното си видеообръщение към нацията в сряда президентът на Украйна Володимир Зеленски спомена Норвегия, Люксембург, Полша и Канада, като отбеляза, че други страни вече са взели решение за нови вноски в инициативата, обърна внимание Укринформ.
„Има решение на партньорите да закупят оръжия от Америка – по програмата PURL. Днес Норвегия обяви нов принос към PURL – благодаря. Люксембург - също. Канада ще увеличи приноса си. Знаем за приноса на Полша. Вчера имаше решение от Нидерландия. Ще има и първоначални вноски от страни извън НАТО. Бих искал лично да благодаря на всички“, каза Зеленски, добавяйки, че очаква доклад за пълните резултати от програмата „Списък с приоритетните нужди на Украйна“.
Украинският президент подчерта, че украинската дипломация има специална задача - да е в крак със САЩ и другите партньори в отбранителните програми и проекти, добавя Укринформ.
Готовност и за изпращане на войски в Украйна
Естония изяви в Брюксел готовност и за изпращане на военни части в Украйна, предаде Ройтерс. Естонският външен министър Маргус Цахкна обяви това намерение на държавата си, при положение че гаранциите за сигурност за Киев включват разполагането на мироопазващи сили.
Освен това ден след изявлението на Цахкна в Брюксел естонското правителство одобри проектозакон за присъединяването на страната към Конвенцията за създаване на Международна комисия по искове за Украйна. Това бе съобщено на сайта на Министерството на външните работи на балтийската държава.
„Русия трябва да компенсира всички щети, които е нанесла чрез нарушения на международното право. Комисията по искове, с помощта на функциониращия регистър на щетите, ще допринесе да се гарантира, че няма да властва безнаказаност и че Украйна ще получи справедливо обезщетение“, каза Цахкна.
Министърката на външните работи на Латвия Байба Браже заяви на свой ред в Брюксел, визирайки Русия, че никой не трябва да се опитва да постигне в хода на мирни преговори резултати, които не е в състояние да постигне на бойното поле.
От друга страна, Германия оповести увеличение в своето финансиране на оръжейната програма на НАТО, предаде ДПА. Германският външен министър Йохан Вадефул обяви в Брюксел, че страната му ще предостави още 200 милиона долара за закупуване и доставки на американски оръжия и боеприпаси за Украйна. Това надхвърля с около 25 милиона долара обещаното по-рано от министъра на отбраната Борис Писториус - 150 милиона евро, или 174,6 милиона долара, акцентира ДПА.
Полша и Норвегия ще увеличат финансирането, за да достигнат съвместно 500 милиона долара за покупки на американски оръжия, допълва агенцията. Правителствата на Австралия и Нова Зеландия решиха да предоставят на Украйна пакет от военна помощ на стойност над 70 милиона долара.
