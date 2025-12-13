Тип член 5 от НАТО! САЩ предлагат солидни гаранции за сигурност на Украйна в замяна на изтегляне от Донбас

Специалните пратеници на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще се срещнат в понеделник в Берлин с президента на Украйна Володимир Зеленски и лидерите на Германия, Франция и Великобритания, за да постигнат споразумение по американския план за мирно уреждане на конфликта в Украйна. Както пише Axios, позовавайки се на информация от представители на Белия дом, САЩ са готови да предоставят на Украйна гаранции за сигурност в замяна на отстъпване на територии, информира Фокус.



Основната пречка в преговорите - териториалните отстъпки



"Представител на Белия дом отбеляза, че Зеленски в своите публични изявления в четвъртък предположи, че Украйна би могла да проведе референдум за мирно споразумение, което предвижда отстъпка на територия. Според думите на източника, САЩ разглеждат това като напредък“, пише Axios.



При това представител на Белия дом заяви, че тези дискусии и последният кръг от американско-украинските преговори в четвъртък са показали достатъчен напредък, за да убедят Тръмп да изпрати Уиткоф и Кушнер в Европа.



"Те вярват, че има шанс за мир, и президентът им вярва“, заявява втори представител на Белия дом.



Преговорите за гаранции за сигурност



Един от служителите на Белия дом посочва, че администрацията на Тръмп е готова да предостави на Украйна гаранции на базата на член 5 от НАТО, които ще бъдат одобрени от Конгреса и ще имат задължителна правна сила.



"Искаме да предоставим на украинците гаранции за сигурност, които, от една страна, няма да бъдат празен чек, а от друга – ще бъдат достатъчно силни. Готови сме да го изпратим в Конгреса за гласуване“, посочва американският служител.



Той заяви още, че ще бъдат сключени три отделни споразумения: за мир, гаранции за сигурност и възстановяване, и че последните преговори за първи път дадоха на украинците "пълна визия за бъдещето“.



В същото време, според служителя, преговорите за следвоенния пакет от мерки за икономическо и възстановително развитие вървят добре:



"Когато хората виждат, че ще получат нещо, а не само това, което ще дадат, те са по-склонни да вървят напред... Според настоящото предложение войната ще приключи с това, че Украйна ще запази суверенитета си над 80% от територията си, ще получи най-големите и най-силни гаранции за сигурност, които някога е получавала, и много значителен пакет от мерки за осигуряване на просперитет“.



Въпросът за украинските територии



По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленский заяви, че въпросът за украинските територии, в частност създаването на така наречената "свободна икономическа зона“ в част от Донецка област, трябва да бъде решен от народа на Украйна чрез избори или референдум.



В същото време Кремъл отхвърли идеята за примирие, докато се провежда референдум в Украйна.

