Тип член 5 от НАТО! САЩ предлагат солидни гаранции за сигурност на Украйна в замяна на изтегляне от Донбас

Специалните пратеници на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще се срещнат в понеделник в Берлин с президента на Украйна Володимир Зеленски и лидерите на Германия, Франция и Великобритания, за да постигнат споразумение по американския план за мирно уреждане на конфликта в Украйна. Както пише Axios, позовавайки се на информация от представители на Белия дом, САЩ са готови да предоставят на Украйна гаранции за сигурност в замяна на отстъпване на територии, информира Фокус.
Основната пречка в преговорите - териториалните отстъпки
"Представител на Белия дом отбеляза, че Зеленски в своите публични изявления в четвъртък предположи, че Украйна би могла да проведе референдум за мирно споразумение, което предвижда отстъпка на територия. Според думите на източника, САЩ разглеждат това като напредък“, пише Axios.
При това представител на Белия дом заяви, че тези дискусии и последният кръг от американско-украинските преговори в четвъртък са показали достатъчен напредък, за да убедят Тръмп да изпрати Уиткоф и Кушнер в Европа.
"Те вярват, че има шанс за мир, и президентът им вярва“, заявява втори представител на Белия дом.
Преговорите за гаранции за сигурност
Един от служителите на Белия дом посочва, че администрацията на Тръмп е готова да предостави на Украйна гаранции на базата на член 5 от НАТО, които ще бъдат одобрени от Конгреса и ще имат задължителна правна сила.
"Искаме да предоставим на украинците гаранции за сигурност, които, от една страна, няма да бъдат празен чек, а от друга – ще бъдат достатъчно силни. Готови сме да го изпратим в Конгреса за гласуване“, посочва американският служител.
Той заяви още, че ще бъдат сключени три отделни споразумения: за мир, гаранции за сигурност и възстановяване, и че последните преговори за първи път дадоха на украинците "пълна визия за бъдещето“.
В същото време, според служителя, преговорите за следвоенния пакет от мерки за икономическо и възстановително развитие вървят добре:
"Когато хората виждат, че ще получат нещо, а не само това, което ще дадат, те са по-склонни да вървят напред... Според настоящото предложение войната ще приключи с това, че Украйна ще запази суверенитета си над 80% от територията си, ще получи най-големите и най-силни гаранции за сигурност, които някога е получавала, и много значителен пакет от мерки за осигуряване на просперитет“.
Въпросът за украинските територии
По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленский заяви, че въпросът за украинските територии, в частност създаването на така наречената "свободна икономическа зона“ в част от Донецка област, трябва да бъде решен от народа на Украйна чрез избори или референдум.
В същото време Кремъл отхвърли идеята за примирие, докато се провежда референдум в Украйна.
Тип член 5 от НАТО! САЩ предлагат солидни гаранции за сигурност на Украйна в замяна на изтегляне от Донбас
13 Декември, 2025 19:48 1 459 44
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #8, #22
19:50 13.12.2025
2 Последния Софиянец
19:50 13.12.2025
3 Бат Вальо -Истинския
Коментиран от #33
19:51 13.12.2025
4 Майна
Аз имам усещане за други ..разговори, ха ха ха..
Мерц изживява последните си месеци.., според мен
Коментиран от #27
19:51 13.12.2025
5 Пич
19:52 13.12.2025
6 Майна
19:53 13.12.2025
7 Жак Бо пенсиониран бивш съветник
19:53 13.12.2025
8 Жица
До коментар #1 от "Българин":Ииииии.... Има и калибри, Посейдон и, кинжали...
19:55 13.12.2025
9 Украинец отказва мобилизация и заявява
Коментиран от #10
19:58 13.12.2025
10 По добре в затвора
До коментар #9 от "Украинец отказва мобилизация и заявява":отколкото е гроба. Знае човека, срещу Русия да не рита.
20:00 13.12.2025
11 Мутата
20:01 13.12.2025
12 Бен Вафлек
20:02 13.12.2025
13 Руските сили за сигурност,
20:02 13.12.2025
14 Журналист Рик Санчес е обявил
20:04 13.12.2025
15 Икономически анализатори от
Вие учудвате ли се при наличие на такива перфектни европейски висши политически кадри в Брюксел.
А ние тепърва влизаме голи и боси в еврозоната.
20:07 13.12.2025
16 Говорителката на руското външно
20:08 13.12.2025
17 Слава на Русия
20:10 13.12.2025
18 трай коню за зелена трева
Коментиран от #21
20:12 13.12.2025
19 То добре,
20:13 13.12.2025
20 стоян
20:16 13.12.2025
21 Жица
До коментар #18 от "трай коню за зелена трева":В замяна на това Украйна заявява ,че няма да се присъединява към военни съюзи. Сега покрината е заложила в конституцията си че влиза в НАТО. Кой нарушава споразумението според теб??????
20:23 13.12.2025
22 Хохо Бохо
До коментар #1 от "Българин":На х0х0лите им се налага да мрат за златни тоалетни и благоденствие на колективните
20:25 13.12.2025
23 Поредният абсурд!
Коментиран от #29
20:26 13.12.2025
25 Шопо
20:30 13.12.2025
26 Хахахаха
20:30 13.12.2025
27 Хахахаха
До коментар #4 от "Майна":Ба сту ниииии, не разбрахте, че в демократичните държави, на управляващите не им пречи да бъдат заменени. Те много добре, знаят, че не са там завинаги. Само в рашата ги е страх да сменят диктатора!
Коментиран от #31
20:32 13.12.2025
28 Никакво примирие
Само МИР
20:32 13.12.2025
29 Хахахаха
До коментар #23 от "Поредният абсурд!":Пичага, знаеш ли колко държави има на западната граница с раша вече?
20:33 13.12.2025
30 Президентът на САЩ Доналд Тръмп
20:33 13.12.2025
32 Гаранция 🤔 друг път !
Коментиран от #38
20:35 13.12.2025
33 Тъпак
До коментар #3 от "Бат Вальо -Истинския":219%
20:35 13.12.2025
35 Ха ХаХа
20:41 13.12.2025
36 Щом няма
20:44 13.12.2025
37 Горски
20:45 13.12.2025
38 Отело
До коментар #32 от "Гаранция 🤔 друг път !":Отива им. Като влюбени гълъбчета са.
20:50 13.12.2025
39 Военна хроника
Според Иванников, един такъв инцидент се е случил наскоро. Група войници от украинските въоръжени сили, решили да се предадат, са нокаутирали капитана си, завързали го и го завлекли повече от два километра до руската военна база.
20:51 13.12.2025
40 Местните жители на град Северск
20:52 13.12.2025
41 Коки
20:54 13.12.2025
42 Е та сега как
20:54 13.12.2025
43 Андро
21:00 13.12.2025
44 Последното изречение
По време на избори няма да обстрелва украинска територия, ако не се ползва примирието за внос на натовци и оръжие. И не повече от месец е нужно и международни наблюдатели дори по западните граници.
А туй с "референдума" е трик за печелене на допълнително време. Легитимен Президент и Радата трябва да свършат това. И да е залегнало в предизборните платформи на кандидатите,
21:00 13.12.2025