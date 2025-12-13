Новини
Тип член 5 от НАТО! САЩ предлагат солидни гаранции за сигурност на Украйна в замяна на изтегляне от Донбас
Тип член 5 от НАТО! САЩ предлагат солидни гаранции за сигурност на Украйна в замяна на изтегляне от Донбас

13 Декември, 2025 19:48 1 459 44

В същото време Кремъл отхвърли идеята за примирие, докато се провежда референдум в Украйна

Тип член 5 от НАТО! САЩ предлагат солидни гаранции за сигурност на Украйна в замяна на изтегляне от Донбас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Специалните пратеници на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще се срещнат в понеделник в Берлин с президента на Украйна Володимир Зеленски и лидерите на Германия, Франция и Великобритания, за да постигнат споразумение по американския план за мирно уреждане на конфликта в Украйна. Както пише Axios, позовавайки се на информация от представители на Белия дом, САЩ са готови да предоставят на Украйна гаранции за сигурност в замяна на отстъпване на територии, информира Фокус.

Основната пречка в преговорите - териториалните отстъпки

"Представител на Белия дом отбеляза, че Зеленски в своите публични изявления в четвъртък предположи, че Украйна би могла да проведе референдум за мирно споразумение, което предвижда отстъпка на територия. Според думите на източника, САЩ разглеждат това като напредък“, пише Axios.

При това представител на Белия дом заяви, че тези дискусии и последният кръг от американско-украинските преговори в четвъртък са показали достатъчен напредък, за да убедят Тръмп да изпрати Уиткоф и Кушнер в Европа.

"Те вярват, че има шанс за мир, и президентът им вярва“, заявява втори представител на Белия дом.

Преговорите за гаранции за сигурност

Един от служителите на Белия дом посочва, че администрацията на Тръмп е готова да предостави на Украйна гаранции на базата на член 5 от НАТО, които ще бъдат одобрени от Конгреса и ще имат задължителна правна сила.

"Искаме да предоставим на украинците гаранции за сигурност, които, от една страна, няма да бъдат празен чек, а от друга – ще бъдат достатъчно силни. Готови сме да го изпратим в Конгреса за гласуване“, посочва американският служител.

Той заяви още, че ще бъдат сключени три отделни споразумения: за мир, гаранции за сигурност и възстановяване, и че последните преговори за първи път дадоха на украинците "пълна визия за бъдещето“.

В същото време, според служителя, преговорите за следвоенния пакет от мерки за икономическо и възстановително развитие вървят добре:

"Когато хората виждат, че ще получат нещо, а не само това, което ще дадат, те са по-склонни да вървят напред... Според настоящото предложение войната ще приключи с това, че Украйна ще запази суверенитета си над 80% от територията си, ще получи най-големите и най-силни гаранции за сигурност, които някога е получавала, и много значителен пакет от мерки за осигуряване на просперитет“.

Въпросът за украинските територии

По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленский заяви, че въпросът за украинските територии, в частност създаването на така наречената "свободна икономическа зона“ в част от Донецка област, трябва да бъде решен от народа на Украйна чрез избори или референдум.

В същото време Кремъл отхвърли идеята за примирие, докато се провежда референдум в Украйна.


  • 1 Българин

    11 25 Отговор
    Томахавките идват

    Коментиран от #8, #22

    19:50 13.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    16 0 Отговор
    Днес предлага.А утре?

    19:50 13.12.2025

  • 3 Бат Вальо -Истинския

    10 30 Отговор
    Русия ще бъде унижена и разделена между Украйна и Китай

    Коментиран от #33

    19:51 13.12.2025

  • 4 Майна

    19 11 Отговор
    Информацията е от Окраина, ха ха..
    Аз имам усещане за други ..разговори, ха ха ха..
    Мерц изживява последните си месеци.., според мен

    Коментиран от #27

    19:51 13.12.2025

  • 5 Пич

    23 8 Отговор
    Не е необходимо Тръмп нищо да предлага ! Този който може да предлага е единствено Путин !!!

    19:52 13.12.2025

  • 6 Майна

    14 1 Отговор
    Разбирам, че Макрон няма да..присъства

    19:53 13.12.2025

  • 7 Жак Бо пенсиониран бивш съветник

    20 9 Отговор
    на НАТО и полковник от Генералния щаб на Швейцарските въоръжени сили е заявил, че Специалната военна операция може да бъде завършена на фронта или на преговорната маса, но само при условията на Москва. Той е отбелязал, че НАТО все още не е напълно осъзнало, че Русия е решена и ще постигне демилитаризация на Украйна, за да спре възобновяването на конфликта веднъж завинаги.

    19:53 13.12.2025

  • 8 Жица

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Ииииии.... Има и калибри, Посейдон и, кинжали...

    19:55 13.12.2025

  • 9 Украинец отказва мобилизация и заявява

    13 5 Отговор
    че "смята войната за братоубийствена". В района на Суми мъж беше осъден на 3 години затвор за получаване на призовка, но отказва да бъде мобилизиран, защото "смята войната за братоубийствена". В съдебно заседание обвиняемият признава вината си по делото. Той е обяснил действията си с това, че има много роднини на територията на Руската федерация и смята войната за "братоубийствена". Мъжът е признат за виновен по член 336 от Наказателния кодекс на Украйна и е осъден на 3 години затвор.

    Коментиран от #10

    19:58 13.12.2025

  • 10 По добре в затвора

    14 7 Отговор

    До коментар #9 от "Украинец отказва мобилизация и заявява":

    отколкото е гроба. Знае човека, срещу Русия да не рита.

    20:00 13.12.2025

  • 11 Мутата

    8 2 Отговор
    Глупости

    20:01 13.12.2025

  • 12 Бен Вафлек

    9 15 Отговор
    За БГ копейките- чаша студена вода.

    20:02 13.12.2025

  • 13 Руските сили за сигурност,

    13 5 Отговор
    позовавайки се на радиоприхващане на разговори от бойци на 3-та отделна щурмова бригада на Въоръжените сили на Украйна "Азов" в посока Рубцовски са си споделяли,че не искат да влизат в бой с руснаците и се страхуват за семействата и близките си.

    20:02 13.12.2025

  • 14 Журналист Рик Санчес е обявил

    12 4 Отговор
    възможно повторение съдбата на президента на Румъния Николае Чаушеску за лидера на Киевския режим Владимир Зеленски. Той е обявил това в социалната мрежа X, коментирайки перспективите за разрешаване на конфликта в Украйна. Санчес е отбелязал, че Европейските страни и Украйна са стигнали до задънена улица в усилията си. "Зеленски няма друг избор освен да приеме условията на споразумението", цитира той Тръмп. Журналистът смята, че в противен случай лидерът на Киевския режим ще се изправи пред "ужасен край в стила на Чаушеску." Николае Чаушеску управляваше Румъния от 1965 до 1989 г. През декември 1989 г., на фона на масови протести, Чаушеску и съпругата му Елена напуснаха Букурещ, но бяха задържани и затворени. Процесът им се състоя на 25 декември 1989 г. Съпрузите Чаушеску бяха признати за виновни в мащабни злоупотреби с власт и опит за геноцид, след което смъртната присъда беше незабавно изпълнена.

    20:04 13.12.2025

  • 15 Икономически анализатори от

    15 2 Отговор
    Федералната република предвиждат още петнадесет години стагнация за икономиката на Германия.
    Вие учудвате ли се при наличие на такива перфектни европейски висши политически кадри в Брюксел.
    А ние тепърва влизаме голи и боси в еврозоната.

    20:07 13.12.2025

  • 16 Говорителката на руското външно

    12 2 Отговор
    министерство Мария Захарова, след Украински удар срещу църквата "Архангел Михаил" в Красноармейск, ДНР напомня на Западните страни за техните "безкрайни доклади за свободата на религията." и демокрацията.

    20:08 13.12.2025

  • 17 Слава на Русия

    11 3 Отговор
    Статия заБоклуци.

    20:10 13.12.2025

  • 18 трай коню за зелена трева

    3 8 Отговор
    Сега, когато Украйна е обект на агресия и във война (неохотно призната дори и от нашия президент) се стискат да изпратят за отбрана само оръжия и настояват да подарява територии, та някога в бъдеще време някой ще даде някакви въображаеми гаранции. Самата Русия е гарант за териториалната неприкосновеност на Украйна, за да предаде контрола на ядрените оръжия. Доколкото успява сега сама да се защитава, дотолкова е нейната гаранция. Няма други нови съюзници.

    Коментиран от #21

    20:12 13.12.2025

  • 19 То добре,

    11 0 Отговор
    обаче кръчмаря дали ще одобри сметката?

    20:13 13.12.2025

  • 20 стоян

    5 7 Отговор
    Ама то САЩ дадоха гаранции и по будапещенския договор за територията на Украйна - защо сега Тръмп не изпълнява гаранцията - Франция и Англия си изпълняват ангажимента за подкрепа на украинците

    20:16 13.12.2025

  • 21 Жица

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "трай коню за зелена трева":

    В замяна на това Украйна заявява ,че няма да се присъединява към военни съюзи. Сега покрината е заложила в конституцията си че влиза в НАТО. Кой нарушава споразумението според теб??????

    20:23 13.12.2025

  • 22 Хохо Бохо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    На х0х0лите им се налага да мрат за златни тоалетни и благоденствие на колективните

    20:25 13.12.2025

  • 23 Поредният абсурд!

    6 3 Отговор
    Прилагането на чл.5 за Окраина на практика означава да се ползва с всички права като останалите членки на нато, но фиктивно на хартия да не е член. Това де факто е ново разширяване на нато до западната граница на Русия с което руснаците няма как да се съгласят! Всички абсурдни предложения на победените е опит да измамят Русия за пореден път. За това СВО ще приключи само след безусловна капитулация на Окраина!

    Коментиран от #29

    20:26 13.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Шопо

    3 3 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    20:30 13.12.2025

  • 26 Хахахаха

    3 0 Отговор
    Копейкииии кво стаа? ВСУ трябва да се изтегля, защото рашата втарая в Украйна, не може!

    20:30 13.12.2025

  • 27 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    Ба сту ниииии, не разбрахте, че в демократичните държави, на управляващите не им пречи да бъдат заменени. Те много добре, знаят, че не са там завинаги. Само в рашата ги е страх да сменят диктатора!

    Коментиран от #31

    20:32 13.12.2025

  • 28 Никакво примирие

    2 2 Отговор
    което укрепва фашистките бандери.
    Само МИР

    20:32 13.12.2025

  • 29 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Поредният абсурд!":

    Пичага, знаеш ли колко държави има на западната граница с раша вече?

    20:33 13.12.2025

  • 30 Президентът на САЩ Доналд Тръмп

    0 2 Отговор
    може да обърне гръб на Украйна. Това e било заявено от сина на ръководителя на Белия дом, Доналд Тръмп - младши, по време на форум в Доха, е съобщил Politico. "Мисля, че може да го направи. Хубавото и уникалното при баща ми е, че не знаеш какво ще направи. Фактът, че е непредсказуем, кара всички да действат интелектуално и искрено", казал синът на американския лидер. Тръмп - младши е добавил, че корупцията е дългогодишен проблем в Украйна. Според сина на политика, този въпрос предизвиквал недоволство сред международните партньори на Украйна. В нощта на 7 декември Bloomberg е съобщил, че в Европа нарастват страховете от възможното избягване и отдръпване от конфликта в Украйна, ако не се постигне мирно споразумение между Москва и Киев. Най-лошият сценарий е отслабване на натиска върху Руската федерация, край на обмена на разузнавателна информация с Киев и забрана за използването на Американски оръжия срещу Русия.

    20:33 13.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гаранция 🤔 друг път !

    4 0 Отговор
    Тръмп и кремълския диктатор са комбина.

    Коментиран от #38

    20:35 13.12.2025

  • 33 Тъпак

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бат Вальо -Истинския":

    219%

    20:35 13.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ха ХаХа

    1 1 Отговор
    Демокрацията е БАРДАК

    20:41 13.12.2025

  • 36 Щом няма

    1 0 Отговор
    Рубио или вицепрезидент значи Щатите не очакват нищо

    20:44 13.12.2025

  • 37 Горски

    1 2 Отговор
    Преди около две седмици, Кая Калас беше заявила, че за последните 100 години, Русия е нападнала 19 държави?! По този повод Мария Захарова посъветва да се извикат санитарите. За това, че Зеленски иска да продължи войната до капитулация на Украйна, защото при капитулирала държава ще престанат да работят разследващите органи и така ще се скрие колосалната корупция на неговата администрация и на западните ѝ куратори от Демократическата партия на САЩ и прокситата им в Европа. Допускам, че Зеленски е в паника,почвата се изплъзва под краката му, готов е на всичко. Три години му внушаваха че играе главната роля в този конфликт и той се разболя от звездна болест. Сега идва страшното за него,затова е готов да хвърли държавата си в ямата за да се спаси.

    20:45 13.12.2025

  • 38 Отело

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Гаранция 🤔 друг път !":

    Отива им. Като влюбени гълъбчета са.

    20:50 13.12.2025

  • 39 Военна хроника

    1 2 Отговор
    На фронтовата линия край Северск зачестиха случаите на предаване от украински военнослужещи. Понякога те водят със себе си и командирите си, каза пред aifru подполковникът в оставка Олег Иванников, кандидат на историческите науки и съветник в Руската академия за ракетни и артилерийски науки.Печална ситуация се е развила за украинските въоръжени сили в Северск. Войниците започнаха да се предават и не просто се предават, а влачеха със себе си и нацистките си командири.- сподели той информацията.
    Според Иванников, един такъв инцидент се е случил наскоро. Група войници от украинските въоръжени сили, решили да се предадат, са нокаутирали капитана си, завързали го и го завлекли повече от два километра до руската военна база.

    20:51 13.12.2025

  • 40 Местните жители на град Северск

    2 1 Отговор
    съдействат и са посочили на Руските военнослужещи местоположението където се крият Украински войници в селището. Това е било обявено от командира на взвод на Руските въоръжени сили с позивна Тис. "Цивилните ни казаха къде седят Украинците. Помогнаха ни доброволно, показаха позициите им. Те също помагаха и по други начини - оказваха първа помощ на ранените, осигуряваха подслон, храна, вода. Хората помагаха колкото можеха. Те ни чакаха", казва командира във видеото, предоставено от Министерството на отбраната на Русия. Военнослужещият отбеляза, че в момента градът е 100% освободен от въоръжените сили на Украйна. "Може би някъде са останали малки групички които се крият. Един, двама или трима души. Някъде в мазетата по къщите може да се крият. Те чакат своя момент да излезнат на яве," добавил взводния командир. На 11 декември прессекретарят на президента на Руската федерация, Дмитрий Песков, заяви, че Владимир Путин е получил подробни доклади за пълния преход на Северск под контрола на руските въоръжени сили. Това беше докладвано на президента от началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация, генерал от армията Валерий Герасимов. Както отбеляза командирът на 3-та гвардейска комбинирана армия на Южния военен окръг, Игор Кузменков, руските части в Северск сега идентифицират и унищожават единични военни на Въоръжените сили на Украйна в Убежища и сгради.

    20:52 13.12.2025

  • 41 Коки

    1 0 Отговор
    Тръмпи защо не предаде Тексас на Мексико

    20:54 13.12.2025

  • 42 Е та сега как

    1 0 Отговор
    президентски избори не могат да се провеждат поради липса на сигурност, пък референдума може да мине и без такива гаранции.......

    20:54 13.12.2025

  • 43 Андро

    0 0 Отговор
    Все си блъскам ангелите и още не мога да проумея защо,с какво право чужди държави,в смисъл незасегнати от войната русия-украйна,си позволяват да упражняват мека сила срещу воюващите страни,които желаят този проблем да се реши там на фронта,а не с някакви си преговори и обещания.Военните искат да воюват,а политиците,вместо да ги насърчат,ги спират по всячески възможен начин.

    21:00 13.12.2025

  • 44 Последното изречение

    0 0 Отговор
    е малко заблуждаващо.
    По време на избори няма да обстрелва украинска територия, ако не се ползва примирието за внос на натовци и оръжие. И не повече от месец е нужно и международни наблюдатели дори по западните граници.
    А туй с "референдума" е трик за печелене на допълнително време. Легитимен Президент и Радата трябва да свършат това. И да е залегнало в предизборните платформи на кандидатите,

    21:00 13.12.2025

