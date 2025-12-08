Новини
Доналд Тръмп: Сделката Netflix - Warner Bros. може да е проблем! Аз ще реша

8 Декември, 2025 11:08 746 8

  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • netflix-
  • warner bros.

Американският президент не уточни дали е за одобрение на сделката, но посочи потенциална концентрация на пазарна сила в развлекателната индустрия

Доналд Тръмп: Сделката Netflix - Warner Bros. може да е проблем! Аз ще реша - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще има думата дали предложеното сливане между Netflix и Warner Brothers трябва да се осъществи, съобщава "Ройтерс".

Той посочи, че пазарният дял на обединеното предприятие може да породи опасения.

"Ще участвам в това решение", увери Тръмп, пристигайки в Центъра "Кенеди" за годишната церемония по награждаване.

Миналата седмица Netflix се съгласи да купи подразделението за телевизионни, филмови студия и стрийминг на Warner Bros. за 72 милиарда долара. Сделката би предала контрола върху един от най-ценните активи на Холивуд на пионера в стрийминга.

Тръмп не уточни дали е за одобрение на сделката, но посочи потенциална концентрация на пазарна сила в развлекателната индустрия.

"Това ще трябва да кажат някои икономисти. Но това е голям пазарен дял. Няма съмнение, че може да е проблем", отбеляза той.


САЩ
  • 1 Лудият от портиерната

    0 3 Отговор
    Богати олигарси купуват фалирали олигарси

    11:11 08.12.2025

  • 2 Хахахаха

    1 4 Отговор
    Допитай се до путлера!

    11:11 08.12.2025

  • 3 Хипотетично

    2 2 Отговор
    Монополите трябва да бъдат ограничавани, за да не изкривяват пазара. А търговските вериги у нас!?

    Коментиран от #7

    11:12 08.12.2025

  • 4 сладкопоен чучулиг

    4 1 Отговор
    Аз ще реша ли?
    В страната на правилата, които уж са за всички?
    То и у нас един решавал.

    11:16 08.12.2025

  • 5 оня с коня

    0 3 Отговор
    все едно нас ни вълнуват ваще проблеми

    11:21 08.12.2025

  • 6 койдазнай

    1 0 Отговор
    Тръмп не е глупав. Иска си своите 30% и няма да отсъпи нито цент!
    Той знае как да осребри подкрепата на американците!

    11:30 08.12.2025

  • 7 знаете ли че

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хипотетично":

    Собственикът на две търговски немски верити за хранителни стоки е един и същи милиардер - германският предприемач Дитер Шварц. Каква част от пазара у нас притежават?

    11:35 08.12.2025

  • 8 Голяма

    0 0 Отговор
    трагедия…
    Казаха ли вече кога ще има тридневен траур…

    11:35 08.12.2025