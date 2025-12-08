Доналд Тръмп: Сделката Netflix - Warner Bros. може да е проблем! Аз ще реша

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще има думата дали предложеното сливане между Netflix и Warner Brothers трябва да се осъществи, съобщава "Ройтерс".

Той посочи, че пазарният дял на обединеното предприятие може да породи опасения.

"Ще участвам в това решение", увери Тръмп, пристигайки в Центъра "Кенеди" за годишната церемония по награждаване.

Миналата седмица Netflix се съгласи да купи подразделението за телевизионни, филмови студия и стрийминг на Warner Bros. за 72 милиарда долара. Сделката би предала контрола върху един от най-ценните активи на Холивуд на пионера в стрийминга.

Тръмп не уточни дали е за одобрение на сделката, но посочи потенциална концентрация на пазарна сила в развлекателната индустрия.

"Това ще трябва да кажат някои икономисти. Но това е голям пазарен дял. Няма съмнение, че може да е проблем", отбеляза той.