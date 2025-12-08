Доналд Тръмп: Сделката Netflix - Warner Bros. може да е проблем! Аз ще реша

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще има думата дали предложеното сливане между Netflix и Warner Brothers трябва да се осъществи, съобщава "Ройтерс".
Той посочи, че пазарният дял на обединеното предприятие може да породи опасения.
"Ще участвам в това решение", увери Тръмп, пристигайки в Центъра "Кенеди" за годишната церемония по награждаване.
Миналата седмица Netflix се съгласи да купи подразделението за телевизионни, филмови студия и стрийминг на Warner Bros. за 72 милиарда долара. Сделката би предала контрола върху един от най-ценните активи на Холивуд на пионера в стрийминга.
Тръмп не уточни дали е за одобрение на сделката, но посочи потенциална концентрация на пазарна сила в развлекателната индустрия.
"Това ще трябва да кажат някои икономисти. Но това е голям пазарен дял. Няма съмнение, че може да е проблем", отбеляза той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лудият от портиерната
11:11 08.12.2025
2 Хахахаха
11:11 08.12.2025
3 Хипотетично
Коментиран от #7
11:12 08.12.2025
4 сладкопоен чучулиг
В страната на правилата, които уж са за всички?
То и у нас един решавал.
11:16 08.12.2025
5 оня с коня
11:21 08.12.2025
6 койдазнай
Той знае как да осребри подкрепата на американците!
11:30 08.12.2025
7 знаете ли че
До коментар #3 от "Хипотетично":Собственикът на две търговски немски верити за хранителни стоки е един и същи милиардер - германският предприемач Дитер Шварц. Каква част от пазара у нас притежават?
11:35 08.12.2025
8 Голяма
Казаха ли вече кога ще има тридневен траур…
11:35 08.12.2025