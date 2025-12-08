Новата пътна карта! Ядреното разоръжаване на Северна Корея вече не е цел на Белия дом

В новата пътна карта за глобална сигурност на президента на САЩ Доналд Тръмп е премахнато каквото и да е споменаване на ядрено разоръжаване на Северна Корея като цел, съобщава "Ройтерс".

Това засилва спекулациите, че Вашингтон може би се стреми да увеличи шансовете за дипломатически пробив с Пхенян през 2026 г.

Целта за прекратяване на ядрената заплаха, представляваща Северна Корея, беше константа в Националната стратегия за сигурност на всеки президент на САЩ от появата на програмата на Пхенян през 2003 г., но отсъства в най-новия документ.

Пропускането на каквото и да е споменаване на Северна Корея и нейната ускоряваща се програма за изграждане на ядрени оръжия, които могат да бъдат носени от балистични ракети, способни да поразят континенталната част на САЩ, подхранва очакванията за потенциално възобновяване на преговорите между Тръмп и Ким Чен-ун, проведени за последно през 2019 г.

Тръмп говори за готовността си да седне на масата със севернокорейския лидер по "проактивен" начин, показвайки, че "иска да постигне нещо, като предприеме някакви действия", посочи Хонг Мин от Корейския институт за национално обединение.

"Тогава смятам, че има известна степен на съзнателно намерение, че идеята за ядрено разоръжаване наистина не е необходимо да се повдига тук", отбеляза Хонг, експерт по стратегическото мислене на Пхенян.

В предишния план за сигурност на Тръмп, издаден по време на първия му мандат през 2017 г., Северна Корея беше спомената 16 пъти като заплаха за "нашата родина" и държава-престъпник, която би могла "да използва ядрено оръжие срещу Съединените щати".

Тазгодишният документ излага визията на Тръмп за "гъвкав реализъм", който се фокусира върху ограничаването на конфликта с Китай за Тайван чрез засилване на военната мощ на съюзниците му в Азия, главно Южна Корея и Япония.

Както Южна Корея, така и Съединените щати днес отрекоха да е имало каквато и да е промяна в политиката по отношение на Северна Корея като подчертаха, че ядреното разоръжаване остава целта.

Въпреки това Ким ясно заяви, че въпросът дали може да се върне за преговори зависи от техния характер и че той и Тръмп ще трябва да се срещнат като равноправни лидери на ядрени държави.

"Концепцията за "ядрено разоръжаване" вече е загубила смисъла си. Ние сме ядрена държава", подчерта Ким пред парламента през септември. "Казвам, че "ядреното разоръжаване" е последното, последното нещо, което може да се очаква от нас".

"Ако Съединените щати, освобождавайки се от абсурдния си стремеж към ядрено разоръжаване на другите и признавайки реалността, искат истинско мирно съвместно съществуване с нас, няма причина да не се изправим лице в лице с това", подчерта Ким.

Анализатори твърдят, че мирните преговори с Тръмп биха затвърдили позицията на Ким в страната му като световен лидер и биха доказали на бедния му народ, че е изпълнил обещание, което баща му и дядо му не са могли да спазят.

Двамата проведоха срещи на върха през 2018 и 2019 г., преди преговорите за ядрения арсенал на Пхенян да се провалят. Северна Корея е подложена на тежки международни санкции заради тези оръжия и програмата си за балистични ракети.

След публикуването на документа от САЩ, Южна Корея подчерта, че вярва, че звездите може да се подредят за рестартиране на преговорите със Северна Корея следващата година и че сигналите от ключови играчи - от САЩ до Китай и Япония, са добри.

"Това, което направихме досега, даде резултати по отношение на създаването на подходящи условия за напредък в мирния процес на Корейския полуостров", заяви вчера Ви Сун-лак, съветник по националната сигурност на Южна Корея.

Междувременно Южна Корея тихомълком укрепва собствената си отбранителна мощ, като обещава да увеличи военните разходи до 3,5% от БВП до 2035 г. със 7,5% увеличение за следващата година в съответствие с исканията на Тръмп.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в събота похвали Южна Корея за това, че е "образцов" съюзник, който "ще получи нашата специална благосклонност", защото се е съгласил да "поеме водещата роля в конвенционалната отбрана. Оптимисти сме, че други съюзници от Индо-Тихоокеанския регион ще последват примера му".

В разговорите с Тръмп през октомври южнокорейският президент И Дже-мьон получи одобрение за изграждане на ядрени подводници с помощта на САЩ за доставка на гориво, предвид ангажимента на Сеул да бъде свободен от ядрени оръжия.