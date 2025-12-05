На високо ниво в Маями! Разговорите между украински и американски представители продължават

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб Андрей Гнатов ще продължат преговорите с американската страна във Флорида в петък. Това съобщи Александър Бевз, член на украинския преговарящ екип и съветник на ръководителя на президентската администрация, цитиран от Би Би Си.

"Разговорите на Рустем Умеров и Андрей Гнатов с представители на САЩ във Флорида продължават. Снощи, киевско време, бяха проведени конструктивни разговори по ключови аспекти на мирния процес. Делегацията ще продължи работата си в Маями днес", цитира думите му Интерфакс-Украйна .

"Въз основа на резултатите президентът ще изслуша докладите и ще определи следващите стъпки на украинския отбор", добави Бевз.