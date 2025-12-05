На високо ниво в Маями! Разговорите между украински и американски представители продължават

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб Андрей Гнатов ще продължат преговорите с американската страна във Флорида в петък. Това съобщи Александър Бевз, член на украинския преговарящ екип и съветник на ръководителя на президентската администрация, цитиран от Би Би Си.
"Разговорите на Рустем Умеров и Андрей Гнатов с представители на САЩ във Флорида продължават. Снощи, киевско време, бяха проведени конструктивни разговори по ключови аспекти на мирния процес. Делегацията ще продължи работата си в Маями днес", цитира думите му Интерфакс-Украйна .
"Въз основа на резултатите президентът ще изслуша докладите и ще определи следващите стъпки на украинския отбор", добави Бевз.
1 Последния Софиянец
18:25 05.12.2025
2 мунчо в затвора!
18:28 05.12.2025
3 Сатана Z
Същите тези укри са се жалвали ,че не са ги приели във Вашингтон в държавна сграда като официални лица за каквито се мислят ,че са.
18:28 05.12.2025
4 На високо ниво ....
18:28 05.12.2025
5 Екскурзовод
18:31 05.12.2025
6 Зелю е аут
До коментар #2 от "мунчо в затвора!":Украински военни: Руската армия изневиделица се появи в Малиновка, на 16 километра от Краматорск, а в града няма мрежи против дронове
18:34 05.12.2025
7 Уса
18:35 05.12.2025
8 Хапка пийка и спанак
18:36 05.12.2025
9 Шопо
18:36 05.12.2025
10 Ха ХаХа
Джей Де Вянс е ударил на обед с черпак тлъстата татарска тиква на Умеров
18:38 05.12.2025
11 оня с питон.я
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Къде е Роско Лалугера да вдигне ефките?
18:39 05.12.2025
12 Сега и в Маями
18:39 05.12.2025
13 Незнайко
18:41 05.12.2025
14 "Руски танкер е ударен край Ахтопол"
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Се нарича международен тероризъм в български териториални води нали? Външно министерство дали с протестна нота ще излезе ? А? Или си имаме терористично Външно министерство? Ами ако руснаците си помислят че сме ние? ..... А дали не сме ние?
18:43 05.12.2025
15 Много Маямци
18:45 05.12.2025
16 Дедо Джо
До коментар #14 от ""Руски танкер е ударен край Ахтопол"":Нашите турски приятели са го изтеглили и зарязали в наши води, защото знаят, че нашите шушумиги няма да смеят и да гъкнат.
18:45 05.12.2025
17 Я пъ тоа
До коментар #13 от "Незнайко":Украйна не преговаря със САЩ...търси оръжия за трепане на руснаците....
18:46 05.12.2025
18 Лопата Орешник
18:46 05.12.2025
19 Ами ще им спрем
До коментар #1 от "Последния Софиянец":барутя!
18:46 05.12.2025
20 Винету
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Трябва да се снишим докато отминат нещата.
18:47 05.12.2025
21 Тръмп
18:47 05.12.2025
22 Ще си купуват панелки
18:51 05.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 С кой бре?
18:54 05.12.2025
25 Механик
Нищо не разбирам?
Някой разбира ли защо Украйна преговаря в САЩ и то със САЩ???
18:57 05.12.2025
26 стоян
До коментар #25 от "Механик":До 25 ком - а защо не питаш защо рузнаците преговарят с Тръмп за мир - нали вече победиха и само остана да празнуват победата а путинофилите да черпят за победата
19:17 05.12.2025
27 жик так
Ако ще приемат да приемат , ако пък не - войната продължава .
Изборът си е техен !!!
19:20 05.12.2025
28 Само питам
До коментар #26 от "стоян":Кой преговаря с Тръмп за мир ?
Да си виждал Путин или Лавров да ходят в Бялата колиба ?
Краварите в момента са в положение "слушам"!!
В патова ситуация са !
19:21 05.12.2025
29 посрещнаха Путин с 21 топовни салюта
Потника как го посрещнаха в краварника ?!
19:23 05.12.2025
30 Атина Палада
До коментар #29 от "посрещнаха Путин с 21 топовни салюта":В Ирландия мистериозни дронове са посрещнали самолета на Зеленски малко преди да кацне в Дъблин.,Помахали са му и са отлетели в неизвестна посока..:))) МатЮ не знае от къде са се появили така изневиделица дроновете и също изневиделица са изчезнали:)))
19:36 05.12.2025
31 Хаха
До коментар #9 от "Шопо":Троле, троле повтаряш като папагал едни и същи глупости.
19:54 05.12.2025