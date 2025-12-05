Новини
На високо ниво в Маями! Разговорите между украински и американски представители продължават
  Тема: Украйна

На високо ниво в Маями! Разговорите между украински и американски представители продължават

5 Декември, 2025 18:23 1 227 31

Снощи бяха проведени конструктивни разговори по ключови аспекти на мирния процес

На високо ниво в Маями! Разговорите между украински и американски представители продължават - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб Андрей Гнатов ще продължат преговорите с американската страна във Флорида в петък. Това съобщи Александър Бевз, член на украинския преговарящ екип и съветник на ръководителя на президентската администрация, цитиран от Би Би Си.

"Разговорите на Рустем Умеров и Андрей Гнатов с представители на САЩ във Флорида продължават. Снощи, киевско време, бяха проведени конструктивни разговори по ключови аспекти на мирния процес. Делегацията ще продължи работата си в Маями днес", цитира думите му Интерфакс-Украйна .

Още новини от Украйна

"Въз основа на резултатите президентът ще изслуша докладите и ще определи следващите стъпки на украинския отбор", добави Бевз.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    Ексклузивно! Украйна пренесе войната в България.Руски танкер е ударен край Ахтопол и залива с нефт

    Коментиран от #11, #14, #19, #20

    18:25 05.12.2025

  • 2 мунчо в затвора!

    2 18 Отговор
    Смерть антихристу путину!

    Коментиран от #6

    18:28 05.12.2025

  • 3 Сатана Z

    24 1 Отговор
    Украинската свита е настанена в голф клуба на Доналд Тръмп в Маями където ще им бъдат спуснати опорките.
    Същите тези укри са се жалвали ,че не са ги приели във Вашингтон в държавна сграда като официални лица за каквито се мислят ,че са.

    18:28 05.12.2025

  • 4 На високо ниво ....

    20 1 Отговор
    ....у голф клуба. Следващият път в мотела.

    18:28 05.12.2025

  • 5 Екскурзовод

    19 1 Отговор
    Другия път ще на къмпшнг в скалистите планини срещата.

    18:31 05.12.2025

  • 6 Зелю е аут

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "мунчо в затвора!":

    Украински военни: Руската армия изневиделица се появи в Малиновка, на 16 километра от Краматорск, а в града няма мрежи против дронове

    18:34 05.12.2025

  • 7 Уса

    16 1 Отговор
    Дойдоха просяците,но пари и потупвания по рамото нямаше.Ще им подарим по един американски бездомник за домашен любимец

    18:35 05.12.2025

  • 8 Хапка пийка и спанак

    17 2 Отговор
    На Умеров имотите са във Флорида, семейството му също, а в Украйна го чака арест. Може да преговаря дълго, дълго, без изобщо да се напряга.

    18:36 05.12.2025

  • 9 Шопо

    16 2 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #31

    18:36 05.12.2025

  • 10 Ха ХаХа

    15 1 Отговор
    Делегацията е в конезавод.
    Джей Де Вянс е ударил на обед с черпак тлъстата татарска тиква на Умеров

    18:38 05.12.2025

  • 11 оня с питон.я

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Къде е Роско Лалугера да вдигне ефките?

    18:39 05.12.2025

  • 12 Сега и в Маями

    10 1 Отговор
    Ли са на екскурзия.....

    18:39 05.12.2025

  • 13 Незнайко

    14 1 Отговор
    ,Що Украйна преговаря със САЩ,с тях ли воюват

    Коментиран от #17

    18:41 05.12.2025

  • 14 "Руски танкер е ударен край Ахтопол"

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Се нарича международен тероризъм в български териториални води нали? Външно министерство дали с протестна нота ще излезе ? А? Или си имаме терористично Външно министерство? Ами ако руснаците си помислят че сме ние? ..... А дали не сме ние?

    Коментиран от #16

    18:43 05.12.2025

  • 15 Много Маямци

    7 1 Отговор
    Много нещо

    18:45 05.12.2025

  • 16 Дедо Джо

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от ""Руски танкер е ударен край Ахтопол"":

    Нашите турски приятели са го изтеглили и зарязали в наши води, защото знаят, че нашите шушумиги няма да смеят и да гъкнат.

    18:45 05.12.2025

  • 17 Я пъ тоа

    3 9 Отговор

    До коментар #13 от "Незнайко":

    Украйна не преговаря със САЩ...търси оръжия за трепане на руснаците....

    18:46 05.12.2025

  • 18 Лопата Орешник

    9 1 Отговор
    На някоя поляна? Щото едва ли тия ще ги пуснат в държавна сграда!?

    18:46 05.12.2025

  • 19 Ами ще им спрем

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    барутя!

    18:46 05.12.2025

  • 20 Винету

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Трябва да се снишим докато отминат нещата.

    18:47 05.12.2025

  • 21 Тръмп

    9 1 Отговор
    Евроклоуно , НАТО беше разгромен от Русия о ще изпълняваме условията на победителя.8 не ми се пречкайте повече,че не мога да ви понасям повече

    18:47 05.12.2025

  • 22 Ще си купуват панелки

    4 1 Отговор
    Във Флорида...

    18:51 05.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 С кой бре?

    5 1 Отговор
    с кои представители на САЩ във Флорида ? С бай Пешо от Долно Конаре?

    18:54 05.12.2025

  • 25 Механик

    5 2 Отговор
    Гледам, че Украйна преговаря със САЩ ???? Нали воюват Русия и Украина, а САЩ не участват???
    Нищо не разбирам?
    Някой разбира ли защо Украйна преговаря в САЩ и то със САЩ???

    Коментиран от #26

    18:57 05.12.2025

  • 26 стоян

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    До 25 ком - а защо не питаш защо рузнаците преговарят с Тръмп за мир - нали вече победиха и само остана да празнуват победата а путинофилите да черпят за победата

    Коментиран от #28

    19:17 05.12.2025

  • 27 жик так

    3 1 Отговор
    Тия нищо не преговарят . Просто американците уведомяват укрите какво са казали руснаците !
    Ако ще приемат да приемат , ако пък не - войната продължава .
    Изборът си е техен !!!

    19:20 05.12.2025

  • 28 Само питам

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "стоян":

    Кой преговаря с Тръмп за мир ?
    Да си виждал Путин или Лавров да ходят в Бялата колиба ?
    Краварите в момента са в положение "слушам"!!
    В патова ситуация са !

    19:21 05.12.2025

  • 29 посрещнаха Путин с 21 топовни салюта

    3 1 Отговор
    в Индия !
    Потника как го посрещнаха в краварника ?!

    Коментиран от #30

    19:23 05.12.2025

  • 30 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "посрещнаха Путин с 21 топовни салюта":

    В Ирландия мистериозни дронове са посрещнали самолета на Зеленски малко преди да кацне в Дъблин.,Помахали са му и са отлетели в неизвестна посока..:))) МатЮ не знае от къде са се появили така изневиделица дроновете и също изневиделица са изчезнали:)))

    19:36 05.12.2025

  • 31 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Троле, троле повтаряш като папагал едни и същи глупости.

    19:54 05.12.2025