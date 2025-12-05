Новини
Мнения »
Джамбазки за заловения с 30 хил. лв. на протеста: Особено впечатляваща е и нуждата да поправя парапети в 12 през нощта

Джамбазки за заловения с 30 хил. лв. на протеста: Особено впечатляваща е и нуждата да поправя парапети в 12 през нощта

5 Декември, 2025 10:02 1 351 23

  • ангел джамбазки-
  • протест-
  • листчета

Вероятно затова прилежно си е разпределил пачките с ластичета — да не забрави кой парапет къде трябва да се ремонтира

Джамбазки за заловения с 30 хил. лв. на протеста: Особено впечатляваща е и нуждата да поправя парапети в 12 през нощта - 1
Снимка: Фейсбук
Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки евродепутат
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

И аз вярвам на този човек! Просто няма как да лъже — с тази физиономия, поведение и външен вид. Не е задължително всеки гражданин с осанка на изпечен рецидивист да е точно такъв.

Това коментира във "Фейсбук" Ангел Джамбазки.

Е, малко е странно, че е минал от Горубляне до „Света Неделя“ през Каспичан, но пък може просто да е искал да си направи крачките.

Особено впечатляваща е и нуждата да поправя парапети в дванайсет през нощта, но може да са го напънали някакви особени вътрешни пориви — и друг път сме виждали неотложни парапетни трепети.

Сега… обикновено споменатите от него платформи за краткотрайни наеми използват безкасово разплащане — банкови или картови преводи — но пък може гражданинът да изповядва философията на „парите в брой“ и да не вярва на банките. Вероятно затова прилежно си е разпределил пачките с ластичета — да не забрави кой парапет къде трябва да се ремонтира.

Всичко е така. Няма какво да се обърка.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайдеееее

    12 14 Отговор
    Още една гнида се активира

    10:04 05.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    6 17 Отговор
    Скоро ми се обаждаха от Руският следствен комитет.Има дело срещу Джамбазки и искат да свидетелствам

    Коментиран от #22

    10:06 05.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ти да видиш

    16 5 Отговор
    Много добре казано. Ама "съда" ще му повярва. Там НЯМА НУЖДА от съдебна реформа. Реформата значи само и единствено кой ще е главния прокурор. Нищо друго. В съда властва ССБ и всичко е ОК. ;)

    Коментиран от #10

    10:07 05.12.2025

  • 7 Василеску

    11 2 Отговор
    Всичко е от ясно по-ясно. Само че полицията и прокуратурата ще работят по този слуай най-малко 1-2 години, докато "докажат" за 3-4 хиляди лева "недобор".

    10:07 05.12.2025

  • 8 Гоуст

    8 0 Отговор
    Факти: Като попзвате АЙ за статиите си, поне си оправяйте текста, за да не си личи

    10:09 05.12.2025

  • 9 Адолф

    14 4 Отговор
    В едно интервю на мазният представител на една малцинствена група в България на въпроса защо е носел толкова много пари в брой в него, същия отговори че търсел банкомат на който да внесел парите. Интересно как така търси банкомат точно до многохиляден протест на който гърмят бомбички и се палят контейнери, обикалят разни локали с маски на главите държейки палки и боксове в ръцете, а тоя се разхожда спокойно с 30 000лв. в джоба и търси банкомат?

    10:12 05.12.2025

  • 10 Суха съчка

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ти да видиш":

    Има да гледа деца болна жена .....Колата на нойзи такива неща минават.

    10:13 05.12.2025

  • 11 Цар Киро

    11 0 Отговор
    Ръждата лъже жалко..

    10:15 05.12.2025

  • 12 Николина

    8 1 Отговор
    това, което казва този получовек,полицията може за два часа да го провери!!!

    10:16 05.12.2025

  • 13 Джамбазки

    4 4 Отговор
    хвърля пиратки по протестиращите от третия етаж и се хилеше самодоволно , тръгна да се качва от Летище София за Брюксел с пищов и муниции в него , хиляди лъжи и поразии сътвори - взел акъл да дава и да плюе ! Търтей нагъл !

    Коментиран от #17

    10:16 05.12.2025

  • 14 Христов

    2 0 Отговор
    Да, с тази разлика, че мен за няколко пратки с наложен платеж за мижави суми ми направиха огромен проблем от НАП... Явно са ми били малки сумите и съм имал кофти препоръки...

    10:19 05.12.2025

  • 15 гост

    3 0 Отговор
    Ще повярваш на парапетаджиятам ,ако си наивник ...

    10:20 05.12.2025

  • 16 то го хванаха с 1,58 промила пян на

    2 1 Отговор
    мотика да кара в центъра . полисманите го следели . над 6 часа карали зад него . и хоп капана щракнал . сега е редно и да се види какво ни прави ЕК . Въоръжаване , евро пари , инфлация , намаляване на населението . от 9 милиона на 6,5 милиона и още . присъединение към зелиски и майдановците . клип ако снима може да се проследи къде е бил и в 0:00 и в 01:00 . поглеждаш гсм и всичко се изяснява . Да . значи може пак да го хванат пян кьоркютук да си кара в центъра .

    Коментиран от #23

    10:20 05.12.2025

  • 17 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Джамбазки":

    Плати на фашисти от агитката на Левски да запалят палатки и две жени на Паметника на Съветската армия.Има дело за това срещу Джамбазки в Руският следствен комитет.

    10:20 05.12.2025

  • 18 Мдаааа

    2 0 Отговор
    Няма ли НАП в София. Да му видят бизнеса. Да му проверят апартаментите и счетоводните книги. Какво са тия пари събрани на ръка без касов бон. Тия хептен за балъци ни имат.

    10:29 05.12.2025

  • 19 Весело

    2 0 Отговор
    Ангеле колко и да се пениш, вече до живот ще гледаш европарламента и Брюксел от 3000 км, а бг парламента само отвън от площада. Да си тикволакей е до време, беше тиквоупотребен и вече си ненужен токсичен отпадък захвъллен на бунището на бг политическата история.

    10:29 05.12.2025

  • 20 Че какво му е на физиономията?

    0 0 Отговор
    Досущ като най-известните в България !

    10:37 05.12.2025

  • 21 Урко

    1 0 Отговор
    Казали са хората - "Лъже като дърт ц....нин!". Нищо ново , такива свободни съчинения , направо не е истина , ама властта "вярва"...За толкова пари ще се намерят триста и трийсе адвоката , които и свидетели ще докарат. Знае се от кои.

    10:38 05.12.2025

  • 22 Обаждаха се,

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    но от Орландовци.

    10:39 05.12.2025

  • 23 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "то го хванаха с 1,58 промила пян на":

    Като ми говорите за демографска криза кажете:
    Какъв трябва да бъде устойчивият и оптимелен брой на населението на България?
    Какво трябва да е съотношението на броя на до 18 годишна, 19-60 годишните и над 60 годишните?

    Какво се прави когато броя на над 60 годишните е повече от броя на 19-60 годишните. Според БСП увеличават се с 2% размера на усигуровките за пенсия и се увеличават пенсиите с 7%-8%, и за да излезне сметката се взима 10 млрд евро заем.

    10:39 05.12.2025