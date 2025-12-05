Джамбазки за заловения с 30 хил. лв. на протеста: Особено впечатляваща е и нуждата да поправя парапети в 12 през нощта

И аз вярвам на този човек! Просто няма как да лъже — с тази физиономия, поведение и външен вид. Не е задължително всеки гражданин с осанка на изпечен рецидивист да е точно такъв.
Това коментира във "Фейсбук" Ангел Джамбазки.
Е, малко е странно, че е минал от Горубляне до „Света Неделя“ през Каспичан, но пък може просто да е искал да си направи крачките.
Особено впечатляваща е и нуждата да поправя парапети в дванайсет през нощта, но може да са го напънали някакви особени вътрешни пориви — и друг път сме виждали неотложни парапетни трепети.
Сега… обикновено споменатите от него платформи за краткотрайни наеми използват безкасово разплащане — банкови или картови преводи — но пък може гражданинът да изповядва философията на „парите в брой“ и да не вярва на банките. Вероятно затова прилежно си е разпределил пачките с ластичета — да не забрави кой парапет къде трябва да се ремонтира.
Всичко е така. Няма какво да се обърка.
1 Хайдеееее
10:04 05.12.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #22
10:06 05.12.2025
6 Ти да видиш
Коментиран от #10
10:07 05.12.2025
7 Василеску
10:07 05.12.2025
8 Гоуст
10:09 05.12.2025
9 Адолф
10:12 05.12.2025
10 Суха съчка
До коментар #6 от "Ти да видиш":Има да гледа деца болна жена .....Колата на нойзи такива неща минават.
10:13 05.12.2025
11 Цар Киро
10:15 05.12.2025
12 Николина
10:16 05.12.2025
13 Джамбазки
Коментиран от #17
10:16 05.12.2025
14 Христов
10:19 05.12.2025
15 гост
10:20 05.12.2025
16 то го хванаха с 1,58 промила пян на
Коментиран от #23
10:20 05.12.2025
17 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Джамбазки":Плати на фашисти от агитката на Левски да запалят палатки и две жени на Паметника на Съветската армия.Има дело за това срещу Джамбазки в Руският следствен комитет.
10:20 05.12.2025
18 Мдаааа
10:29 05.12.2025
19 Весело
10:29 05.12.2025
20 Че какво му е на физиономията?
10:37 05.12.2025
21 Урко
10:38 05.12.2025
22 Обаждаха се,
До коментар #4 от "Последния Софиянец":но от Орландовци.
10:39 05.12.2025
23 Някой
До коментар #16 от "то го хванаха с 1,58 промила пян на":Като ми говорите за демографска криза кажете:
Какъв трябва да бъде устойчивият и оптимелен брой на населението на България?
Какво трябва да е съотношението на броя на до 18 годишна, 19-60 годишните и над 60 годишните?
Какво се прави когато броя на над 60 годишните е повече от броя на 19-60 годишните. Според БСП увеличават се с 2% размера на усигуровките за пенсия и се увеличават пенсиите с 7%-8%, и за да излезне сметката се взима 10 млрд евро заем.
10:39 05.12.2025