Джамбазки за заловения с 30 хил. лв. на протеста: Особено впечатляваща е и нуждата да поправя парапети в 12 през нощта

И аз вярвам на този човек! Просто няма как да лъже — с тази физиономия, поведение и външен вид. Не е задължително всеки гражданин с осанка на изпечен рецидивист да е точно такъв.

Това коментира във "Фейсбук" Ангел Джамбазки.

Е, малко е странно, че е минал от Горубляне до „Света Неделя“ през Каспичан, но пък може просто да е искал да си направи крачките.

Особено впечатляваща е и нуждата да поправя парапети в дванайсет през нощта, но може да са го напънали някакви особени вътрешни пориви — и друг път сме виждали неотложни парапетни трепети.

Сега… обикновено споменатите от него платформи за краткотрайни наеми използват безкасово разплащане — банкови или картови преводи — но пък може гражданинът да изповядва философията на „парите в брой“ и да не вярва на банките. Вероятно затова прилежно си е разпределил пачките с ластичета — да не забрави кой парапет къде трябва да се ремонтира.

Всичко е така. Няма какво да се обърка.