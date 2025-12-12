Нидал Алгафари: Започна изтрезняването. Честито!

Приятели, започва изтрезняването.
За предсрочните избори за Народно събрание, колко ли от младите от Z поколението ще са на избираемо място в листите на ПП ДБ, на Възраждане, на Меч, а за тези от пирамидалната групировка няма да питам, те са безнадежден случай?
За това предупреди във "Фейсбук" Нидал Алгафари.
Имам усещането, че поборници като господата Мирчев, Василев, Атанасов, Божанов, Белобрадова, Бориславова, Сабрутев и още политически викачи, няма да отстъпят място на ползваната от тях млада енергия. Вече им благодариха. Заявиха, че именно те Z поколението направиха нужното и вече няма да са им нужни, освен да гласуват.
Да гласуват за кой? За демократично нарушилите конституцията? За свободните любители на пудели с пачки? За мирно фалшифициралите подписи ли? Може пък да гласуват за патриотично милеещите за излизането от Европейския съюз и премахването на еврото? Със сигурност няма да е за тях. А може би пък за вдигнатият юмрук стъпил на пътечката на коприната и принудил всичките от младите, техните бебета, родители, баби и дядовци да плащат всеки Божий ден по 1050000 лева или по ново му 536 856.47 евро?
Да, ама не! - Петко Бочаров
И сега да погледнем към бъдещето!
Старите кучета от властимащите, а те не бяха само от ГЕРБ и ДПС, а на власт бяха и ПП ДБ и БСП и ИТН, даже и тези от теоритичната партия на Буташ и Пътя на Коприната как ще водят държавата, като са орел, рак, щука и слепи кучета?
Честито на всички, които викаха неистово. Честито на всички, които си направиха кефа, за сметка на държавността. Честито на всички, които ще се върнат към всекидневието си и отново ще гледат през екрана, хаоса, който докараха. Ще ми се да не дойде денят в който всички ползвали се от енергията на младите, да се отричат от влиянието си върху тях.
Започна изтрезняването. Честито!
побърканяк
Коментиран от #7
16:03 12.12.2025
В сутрешния блок наблюдавах господин
Смях се с глас. Не съм за никоя политическа сила и всички са манипулатори лъжци и крадци едните с чекмеджета а другите с пуделчета и изпраха тикви и прасета.
Не допуснаха референдум А сега искат да гласуваме за тях.
Нали сме неуки да избираме еврото защо трябва да избираме парламент...... Сетих се защото сме селяни и разбираме от тикви прасета розови понита и всякаква друга мръсотия.
16:06 12.12.2025
Ганя Путинофила
Така както си внесохме ЦАР от Германия преди 150 години!
Видя се, че от Ганя не става и чеп за зеле!
Коментиран от #16, #48
16:07 12.12.2025
НИЯ
Коментиран от #22
16:08 12.12.2025
7 Поне жена му на този става
До коментар #1 от "побърканяк":А синчето му слушка Мазните и папка.
16:08 12.12.2025
В цяла Европа
Германов
Коментиран от #34
16:08 12.12.2025
Град Симитли
Даже имаше наглоста да изкараш акъла на държавата с ядрена авария в Козлодуй!
Къде беше и докъде допълзя!
Коментиран от #25
16:09 12.12.2025
Аз полковникът
Коментиран от #31
16:09 12.12.2025
Цвете
16:09 12.12.2025
Опитай пак
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Европа са много зле в момента, масово полудяват и ниско културни,но за сметка на това крайно нагли!
Коментиран от #28
16:10 12.12.2025
Нидал
16:10 12.12.2025
Цвете
16:11 12.12.2025
Дориана
Коментиран от #67
16:12 12.12.2025
Гад герберастка
16:12 12.12.2025
Скорец
До коментар #5 от "НИЯ":. Младите са инфантилни, с не талантливи. Така и дъртите инфантили чакахте и преди да ви хранят "младите" а то довлякохте канадците и други ви туряха в устите.
16:13 12.12.2025
БеГемот
16:13 12.12.2025
Нидал Алгафари
16:14 12.12.2025
ВЕЛИНСКИ
До коментар #11 от "Град Симитли":АМА ВАША МИЛОСТ И ТАКАВА
ЕКСТРА ЛИ ИМА.....БРАВУС ДЖЕНЗИ
СЕГА УСПОКОЙ И РАБОТ.КЛАСА НА МИН.ТРЗ
16:15 12.12.2025
ААЛООООУ
16:16 12.12.2025
Гост
16:16 12.12.2025
Пенчо
16:19 12.12.2025
Иван
Коментиран от #40
16:19 12.12.2025
старши полковник
До коментар #12 от "Аз полковникът":подполковник пое-МИ !
16:21 12.12.2025
Иван
16:22 12.12.2025
Пенчо
16:22 12.12.2025
Проблемът е управлението в
До коментар #8 от "В цяла Европа":Брюксел. Оттам тръгват проблемите и въпросът е че гражданите на Европа трябва да се вдигнат и да решат този казус. Мисля че съвсем скоро доста правителства в Европа ще бъдат сменени и ще разберат че по този начин няма никакъв шанс да се продължи. Ще бъде шок и Урсула ще го усети.
Никой не ми брои за някаква сила нито на изток нито на запад.
16:23 12.12.2025
някой
Какъвто бащата...такъв и сина
16:23 12.12.2025
Всичко
Коментиран от #45
16:25 12.12.2025
Проблемът е управлението в
Никой не ни брои за някаква сила нито на изток нито на запад.
16:26 12.12.2025
Мдаааа
16:27 12.12.2025
Мнение
16:28 12.12.2025
Скорец
До коментар #30 от "Иван":В нашата родина паразити са само младите. С нищо не работят и допринасят, пропиват парите на родителите си, бият хора по моловете, нямат никаква мисъл, а само претенции. Защо трябва някой да ги обича, ако не е майка им?
16:29 12.12.2025
Коментар
16:30 12.12.2025
Хихи
16:30 12.12.2025
Защо ревеш бе негодник?
16:37 12.12.2025
гОШО
за сина си се навел,
Бочо леко му подал
а той "амулета" засмукал,
но за негов лош късмет
и Свинчо му бодна тромпет
16:38 12.12.2025
Ку-ку
До коментар #36 от "Всичко":Абе, п.а.л.я.ч.о.....тези заеми са благодарение на вашите идоли от подмяна и по специално Асен-левия, който върза автоматичното увеличение на мин. заплата и като няма приходи от къде според теб идват тези пари...???
Ама толкова м.а.л.о.у.м.е.н народ да има не съм вярвал......и днеска Василев писка, че трябвало да се гласува бюджета, защото не било добре за държавата....абе,аланколууу нали беше лош бюджета и затова изкарахте децата да протестират (които няма и да отидат до урните и да гласуват) и като по-наивни ги използвахте, а сега ще си носите последствията измамници такива...
16:40 12.12.2025
ПУУУУ
16:41 12.12.2025
Колкото брат ти е пич
16:45 12.12.2025
Ха ХаХа
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Внесохме цар от Германия и още един от Австрия.
Резултатът 4 загубени войни.40% загубени територии.Половин милион убити мъже и над 1 млн.осакатени
16:45 12.12.2025
Вид
16:45 12.12.2025
50 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:46 12.12.2025
Гост
16:47 12.12.2025
52 хе хе
16:48 12.12.2025
Ха ХаХа
Честита Нова година !
16:48 12.12.2025
54 Този ще го изкъпят ли най после
Коментиран от #58
16:48 12.12.2025
Софиянец
16:49 12.12.2025
Пипи
16:51 12.12.2025
Плащай
До коментар #54 от "Този ще го изкъпят ли най после":Кредитите на шебека Кокор и си трай мръшляко
16:52 12.12.2025
"Ку-Ку"
16:53 12.12.2025
Абсурдистан
16:54 12.12.2025
Чалгаджиите
На 8 Декември им свиреха циганьори
16:55 12.12.2025
Тити
Коментиран от #66
16:55 12.12.2025
генерал Борисов
16:57 12.12.2025
безпартиен
До коментар #20 от "Дориана":Ами,че те точно това искат-да напуснат както Костов,да си гледат спокойно и си харчат "спестеното" от закуски!
17:01 12.12.2025