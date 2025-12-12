Новини
Нидал Алгафари: Започна изтрезняването. Честито!

Нидал Алгафари: Започна изтрезняването. Честито!

12 Декември, 2025

Честито на всички, които викаха неистово. Честито на всички, които си направиха кефа, за сметка на държавността

Нидал Алгафари: Започна изтрезняването. Честито! - 1
Нидал Алгафари
Приятели, започва изтрезняването.

За предсрочните избори за Народно събрание, колко ли от младите от Z поколението ще са на избираемо място в листите на ПП ДБ, на Възраждане, на Меч, а за тези от пирамидалната групировка няма да питам, те са безнадежден случай?

За това предупреди във "Фейсбук" Нидал Алгафари.

Имам усещането, че поборници като господата Мирчев, Василев, Атанасов, Божанов, Белобрадова, Бориславова, Сабрутев и още политически викачи, няма да отстъпят място на ползваната от тях млада енергия. Вече им благодариха. Заявиха, че именно те Z поколението направиха нужното и вече няма да са им нужни, освен да гласуват.

Да гласуват за кой? За демократично нарушилите конституцията? За свободните любители на пудели с пачки? За мирно фалшифициралите подписи ли? Може пък да гласуват за патриотично милеещите за излизането от Европейския съюз и премахването на еврото? Със сигурност няма да е за тях. А може би пък за вдигнатият юмрук стъпил на пътечката на коприната и принудил всичките от младите, техните бебета, родители, баби и дядовци да плащат всеки Божий ден по 1050000 лева или по ново му 536 856.47 евро?

Да, ама не! - Петко Бочаров
И сега да погледнем към бъдещето!

Старите кучета от властимащите, а те не бяха само от ГЕРБ и ДПС, а на власт бяха и ПП ДБ и БСП и ИТН, даже и тези от теоритичната партия на Буташ и Пътя на Коприната как ще водят държавата, като са орел, рак, щука и слепи кучета?

Честито на всички, които викаха неистово. Честито на всички, които си направиха кефа, за сметка на държавността. Честито на всички, които ще се върнат към всекидневието си и отново ще гледат през екрана, хаоса, който докараха. Ще ми се да не дойде денят в който всички ползвали се от енергията на младите, да се отричат от влиянието си върху тях.
Започна изтрезняването. Честито!


България
  • 1 побърканяк

    88 7 Отговор
    Как е синчето още ли гербав ду пе та т.

    Коментиран от #7

    16:03 12.12.2025

  • 2 В сутрешния блок наблюдавах господин

    31 20 Отговор
    Асен Василев Как се сърди на правителството че няма да направи бюджет и той няма да бъде гласуван и че на всяка цена това правителство трябва .......
    Смях се с глас. Не съм за никоя политическа сила и всички са манипулатори лъжци и крадци едните с чекмеджета а другите с пуделчета и изпраха тикви и прасета.
    Не допуснаха референдум А сега искат да гласуваме за тях.
    Нали сме неуки да избираме еврото защо трябва да избираме парламент...... Сетих се защото сме селяни и разбираме от тикви прасета розови понита и всякаква друга мръсотия.

    16:06 12.12.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    40 8 Отговор
    Единственото спасение е да си внесем министри и депутати от ЕС! Имаме право като член!
    Така както си внесохме ЦАР от Германия преди 150 години!
    Видя се, че от Ганя не става и чеп за зеле!

    Коментиран от #16, #48

    16:07 12.12.2025

  • 5 НИЯ

    69 10 Отговор
    По зъл,жлъчен и злобен човек от този червей не познавам.Кой му плаща на този бездарник,защо не признае силата,смелостта и истината за тази борба на младите и талантливи хора,Защо е толко черноглед.

    Коментиран от #22

    16:08 12.12.2025

  • 7 Поне жена му на този става

    48 5 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    А синчето му слушка Мазните и папка.

    16:08 12.12.2025

  • 8 В цяла Европа

    17 7 Отговор
    Полицаите използват невежи роми и Араби да избиват и изтезават хора! Прокуратурата ги подкрепя с две "ръце"!
    Германов

    Коментиран от #34

    16:08 12.12.2025

  • 9 боклук

    48 6 Отговор
    си беше от едно време

    16:08 12.12.2025

  • 10 Ауу

    42 2 Отговор
    Ман гафари да не е спрял ракията

    16:09 12.12.2025

  • 11 Град Симитли

    48 3 Отговор
    Преди 40 години и ти беше Джензи, ве, Мюмюн!
    Даже имаше наглоста да изкараш акъла на държавата с ядрена авария в Козлодуй!
    Къде беше и докъде допълзя!

    Коментиран от #25

    16:09 12.12.2025

  • 12 Аз полковникът

    44 6 Отговор
    Изчезвай бе мръшляк

    Коментиран от #31

    16:09 12.12.2025

  • 13 съгурно

    53 5 Отговор
    А ТОЗИ Е ИЗПАДНАЛ НАПРАВО В УМРЯЛА КОМА ,ЗАЩОТО СИНЧЕТО НЯМА ДА Е ДЕПУТАТ ПОВЕЧЕ

    16:09 12.12.2025

  • 14 Цвете

    48 2 Отговор
    ТИ, КОЙ БЕШЕ? А АААА, МОЖЕ ДА НЕ ВЛЕЗЕ СИНА ТИ ОТНОВО ДЕПУТАТ. АМАН, ПИСНА НИ ОТ ТЕБ. 🤔👎🙄😉🙄

    16:09 12.12.2025

  • 15 гейzu

    14 3 Отговор
    кой не скача е хетеро

    16:09 12.12.2025

  • 16 Опитай пак

    21 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Европа са много зле в момента, масово полудяват и ниско културни,но за сметка на това крайно нагли!

    Коментиран от #28

    16:10 12.12.2025

  • 17 Нидал

    38 6 Отговор
    Колко ли пари получаваш от Кой. Трябва да те е срам от този памфлет. Колко взе. Продажник

    16:10 12.12.2025

  • 19 Цвете

    22 3 Отговор
    ТИ, КОЙ БЕШЕ? А АААА, МОЖЕ ДА НЕ ВЛЕЗЕ СИНА ТИ ОТНОВО ДЕПУТАТ. АМАН, ПИСНА НИ ОТ ТЕБ. 🤔👎🙄😉🙄

    16:11 12.12.2025

  • 20 Дориана

    23 4 Отговор
    Борбата продължава. Борисов и Пеевски трябва да напуснат Парламента и политиката. В противен случай те ще продължават да бъдат лъжицата катран в управлението на държавата , което трябва да тръгне нагоре в правилната посока, а не България да бъде разяждана от корупция и мафия.

    Коментиран от #67

    16:12 12.12.2025

  • 21 Гад герберастка

    28 1 Отговор
    Купена изтривалка подлогаСкрий се бе лешпер

    16:12 12.12.2025

  • 22 Скорец

    9 14 Отговор

    До коментар #5 от "НИЯ":

    . Младите са инфантилни, с не талантливи. Така и дъртите инфантили чакахте и преди да ви хранят "младите" а то довлякохте канадците и други ви туряха в устите.

    16:13 12.12.2025

  • 23 БеГемот

    23 1 Отговор
    Тоя дълбае все повече.... сигурно щото тъпият му син гербераст няма да го огрее в новия парламент....

    16:13 12.12.2025

  • 24 Нидал Алгафари

    29 3 Отговор
    Започна изтрезняването... Боко и Шиши ми спряха премиите за денонощно облъчване от студиата :(

    16:14 12.12.2025

  • 25 ВЕЛИНСКИ

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Град Симитли":

    АМА ВАША МИЛОСТ И ТАКАВА
    ЕКСТРА ЛИ ИМА.....БРАВУС ДЖЕНЗИ
    СЕГА УСПОКОЙ И РАБОТ.КЛАСА НА МИН.ТРЗ

    16:15 12.12.2025

  • 26 ААЛООООУ

    16 0 Отговор
    МАНГАЛФАРИ ПЕЕВСКИ ЛИ ТИ КАЗА ДА СЕ ИЗЯВИШ ОТ КАБИНЕТ 222

    16:16 12.12.2025

  • 27 Гост

    15 1 Отговор
    Как те търпи жена ти тебе бе, некадърнико ялов?!! Аз щях с шут да те изгоня от семейното ложе, такъв продажен и слуга на мафията

    16:16 12.12.2025

  • 29 Пенчо

    13 1 Отговор
    Същото е и за ГЕРБ у за Новото начало. Теменужка Петкова която два бюджета не можа да направи, пак ще е в листите. Мършляка от ДПС НН и той, другия който вади среден пръст в залата и той, оня където нарича журналиста боклук и той, ти си седнал да умуваш за Z

    16:19 12.12.2025

  • 30 Иван

    14 4 Отговор
    Кой гений е публикувал думите на човек, който очевидно ненавижда младите на нашата Родина?! Защо се дава каквато и да е публичност на такива паразити?

    Коментиран от #40

    16:19 12.12.2025

  • 31 старши полковник

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Аз полковникът":

    подполковник пое-МИ !

    16:21 12.12.2025

  • 32 Иван

    14 1 Отговор
    А кой е тоя алгафари? Същия ли е който ходи в кабинета при голямото Д?

    16:22 12.12.2025

  • 33 Пенчо

    14 2 Отговор
    Между другото Теменужка Петкова много ми прилича на Данаил Кирилов. Помните ли го? Председателят на бюджетната комисия от ГЕРБ, който за една събота и неделя написа цяла конституция и му забраниха да посещава Фейсбук. Веднага изчезна, дано стане така и с теменужките

    16:22 12.12.2025

  • 34 Проблемът е управлението в

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "В цяла Европа":

    Брюксел. Оттам тръгват проблемите и въпросът е че гражданите на Европа трябва да се вдигнат и да решат този казус. Мисля че съвсем скоро доста правителства в Европа ще бъдат сменени и ще разберат че по този начин няма никакъв шанс да се продължи. Ще бъде шок и Урсула ще го усети.
    Никой не ми брои за някаква сила нито на изток нито на запад.

    16:23 12.12.2025

  • 35 някой

    12 1 Отговор
    Алгафари, бегай донеси стойката!

    Какъвто бащата...такъв и сина

    16:23 12.12.2025

  • 36 Всичко

    12 2 Отговор
    Абе мазен кюрд, България плаща всеки ден по шест милиона евро само лихвата от заемите които изтеглиха твоите хора, Бако и шишко , обаче това не го казваш

    Коментиран от #45

    16:25 12.12.2025

  • 37 Проблемът е управлението в

    4 2 Отговор
    Брюксел. Оттам тръгват проблемите и въпросът е че гражданите на Европа трябва да се вдигнат и да решат този казус. Мисля че съвсем скоро доста правителства в Европа ще бъдат сменени и ще разберат че по този начин няма никакъв шанс да се продължи. Ще бъде шок и Урсула ще го усети.
    Никой не ни брои за някаква сила нито на изток нито на запад.

    16:26 12.12.2025

  • 38 Мдаааа

    4 0 Отговор
    И е така и не е така. За каква държавност говорим изобщо. Една шайка ни краде безспирно от както се помня. Комунягите на Бай ни Тошо нямат край. Децата им дойдоха и те същите гладни псета. Тоя робски народ не е сляп. Може пак същите да дойдат, но пак ще паднат. Всички в тоя парламент трябва да си ходят. Някой се родиха там и ще умрат там. На народа му писна от простаци и мафиоти.

    16:27 12.12.2025

  • 39 Мнение

    2 1 Отговор
    Алгафари ще отговаря пред КПКОМПИ , а пред медиите

    16:28 12.12.2025

  • 40 Скорец

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Иван":

    В нашата родина паразити са само младите. С нищо не работят и допринасят, пропиват парите на родителите си, бият хора по моловете, нямат никаква мисъл, а само претенции. Защо трябва някой да ги обича, ако не е майка им?

    16:29 12.12.2025

  • 41 Коментар

    9 2 Отговор
    Алгафари, тичай да се скриеш в задните части на Пеевски, защото той те е родил от там. Между раждане от майка

    16:30 12.12.2025

  • 42 Хихи

    12 2 Отговор
    на мазният "социолог" вчера синчето как тичаше да подава папките на Буци/Буда ,та дано пак да го направят депутат !

    16:30 12.12.2025

  • 43 Защо ревеш бе негодник?

    13 0 Отговор
    За ГЕРБ и синчето ти ли, гниди мръсни😡😡😡😡

    16:37 12.12.2025

  • 44 гОШО

    10 2 Отговор
    Нидал , Нивзел
    за сина си се навел,
    Бочо леко му подал
    а той "амулета" засмукал,
    но за негов лош късмет
    и Свинчо му бодна тромпет

    16:38 12.12.2025

  • 45 Ку-ку

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "Всичко":

    Абе, п.а.л.я.ч.о.....тези заеми са благодарение на вашите идоли от подмяна и по специално Асен-левия, който върза автоматичното увеличение на мин. заплата и като няма приходи от къде според теб идват тези пари...???
    Ама толкова м.а.л.о.у.м.е.н народ да има не съм вярвал......и днеска Василев писка, че трябвало да се гласува бюджета, защото не било добре за държавата....абе,аланколууу нали беше лош бюджета и затова изкарахте децата да протестират (които няма и да отидат до урните и да гласуват) и като по-наивни ги използвахте, а сега ще си носите последствията измамници такива...

    16:40 12.12.2025

  • 46 ПУУУУ

    1 0 Отговор
    Още един неграмотен...пише се "За кого ще гласуват?" И тия имат претенции да управляват...

    16:41 12.12.2025

  • 47 Колкото брат ти е пич

    4 0 Отговор
    Толкова ти си противляк.

    16:45 12.12.2025

  • 48 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Внесохме цар от Германия и още един от Австрия.
    Резултатът 4 загубени войни.40% загубени територии.Половин милион убити мъже и над 1 млн.осакатени

    16:45 12.12.2025

  • 49 Вид

    4 0 Отговор
    Тоя сега какъв ясновидец, врачка, изнънземен?

    16:45 12.12.2025

  • 50 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 0 Отговор
    Нидал , Не дал, само взел, оскубан козел, ела в Бургас, иди на моста и потърси релсата на Валери Симеонов. Той щеше да я ползва, но се уплаши и я запази за друг страхливец. Късметът е на твоя страна!

    16:46 12.12.2025

  • 51 Гост

    7 0 Отговор
    Мангалфари, синчето ти се качи на продъдения кораб, но пък има развитие, ако обича турско кафе. Ако не обича, ти ще го научиш как се пие

    16:47 12.12.2025

  • 52 хе хе

    2 0 Отговор
    А на вас озлобяването още не вие минало...😄😜

    16:48 12.12.2025

  • 53 Ха ХаХа

    2 0 Отговор
    От 2026 г.България започва да изплаща лихвите по кредитите около 50 млрд.евро които са на стойност 1,5 млрд.евро на година.
    Честита Нова година !

    16:48 12.12.2025

  • 54 Този ще го изкъпят ли най после

    4 0 Отговор
    Ненормалник

    Коментиран от #58

    16:48 12.12.2025

  • 55 Софиянец

    3 0 Отговор
    И ти си,др.Алгафари една долна подлога!!!...

    16:49 12.12.2025

  • 57 Пипи

    4 0 Отговор
    Е кво ще прайм сега синчето? Вече няма да е депутатче в герб?

    16:51 12.12.2025

  • 58 Плащай

    1 4 Отговор

    До коментар #54 от "Този ще го изкъпят ли най после":

    Кредитите на шебека Кокор и си трай мръшляко

    16:52 12.12.2025

  • 59 "Ку-Ку"

    2 0 Отговор
    На тоя неприятен старец му е мъчно, че времето, когато се правеше на "прогресивна младеж" е безвъзвратно отминало.

    16:53 12.12.2025

  • 61 Абсурдистан

    0 2 Отговор
    За пореден път номерът на Борисов мина. Стадото никога няма да се поучи от грешките си. За това е стадо в абсурдна държава!

    16:54 12.12.2025

  • 63 Чалгаджиите

    1 1 Отговор
    От поколението Z, праскат кючеци и хвърлят гюбеци.
    На 8 Декември им свиреха циганьори

    16:55 12.12.2025

  • 64 Тити

    3 0 Отговор
    Ама кой луд ще иска мафиотите Герб ДПС Итн и БСП даже и пиян или дрогиран не бих искал дачуя за тях.

    Коментиран от #66

    16:55 12.12.2025

  • 65 генерал Борисов

    3 1 Отговор
    .....Алгафари , бегай бе!

    16:57 12.12.2025

  • 67 безпартиен

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Дориана":

    Ами,че те точно това искат-да напуснат както Костов,да си гледат спокойно и си харчат "спестеното" от закуски!

    17:01 12.12.2025