Нидал Алгафари: Започна изтрезняването. Честито!

Приятели, започва изтрезняването.

За предсрочните избори за Народно събрание, колко ли от младите от Z поколението ще са на избираемо място в листите на ПП ДБ, на Възраждане, на Меч, а за тези от пирамидалната групировка няма да питам, те са безнадежден случай?

За това предупреди във "Фейсбук" Нидал Алгафари.

Имам усещането, че поборници като господата Мирчев, Василев, Атанасов, Божанов, Белобрадова, Бориславова, Сабрутев и още политически викачи, няма да отстъпят място на ползваната от тях млада енергия. Вече им благодариха. Заявиха, че именно те Z поколението направиха нужното и вече няма да са им нужни, освен да гласуват.

Да гласуват за кой? За демократично нарушилите конституцията? За свободните любители на пудели с пачки? За мирно фалшифициралите подписи ли? Може пък да гласуват за патриотично милеещите за излизането от Европейския съюз и премахването на еврото? Със сигурност няма да е за тях. А може би пък за вдигнатият юмрук стъпил на пътечката на коприната и принудил всичките от младите, техните бебета, родители, баби и дядовци да плащат всеки Божий ден по 1050000 лева или по ново му 536 856.47 евро?

Да, ама не! - Петко Бочаров

И сега да погледнем към бъдещето!

Старите кучета от властимащите, а те не бяха само от ГЕРБ и ДПС, а на власт бяха и ПП ДБ и БСП и ИТН, даже и тези от теоритичната партия на Буташ и Пътя на Коприната как ще водят държавата, като са орел, рак, щука и слепи кучета?

Честито на всички, които викаха неистово. Честито на всички, които си направиха кефа, за сметка на държавността. Честито на всички, които ще се върнат към всекидневието си и отново ще гледат през екрана, хаоса, който докараха. Ще ми се да не дойде денят в който всички ползвали се от енергията на младите, да се отричат от влиянието си върху тях.

Започна изтрезняването. Честито!