Юлия Навалная и какво иска руската опозиция

Ако трябва да опиша с няколко думи движението, създадено от съпруга ми Алексей Навални, бих казала следното: ние сме проевропейско движение. Вярваме, че Русия е неразделна част от европейската цивилизация и че европейският модел на развитие е най-подходящият за нашата страна. Оттук произтича и нашето убеждение, че мрачните години на путинизма не са историческа неизбежност, а отклонение. И че когато режимът на Владимир Путин приключи, Русия ще има шанс да се върне на своя европейски път.

Това пише Юлия Навалная, съпруга на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, в свой коментар за Politico на тема "Какво иска руската опозиция".

Но какво всъщност означава този "европейски път"? От Унгария до Португалия, от Швеция до Гърция, Европа е огромна и разнообразна. Нейните нации се различават по начина на управление и политическата си еволюция.

Освен това, 2025 г. беше година на сериозни изпитания за държавите на континента, дори и по последните стандарти. Войната на Путин срещу Украйна продължава, а ЕС е подложен на силен политически натиск — както отвън, така и отвътре. Икономическата ситуация също е далеч от идеална: страните от ЕС са принудени рязко да увеличат разходите си за отбрана и сигурност, което дава нови аргументи на популистите от всички посоки.

Неща, които до скоро изглеждаха очевидни, днес вече са поставени под съмнение. Крайните позиции по основни теми - от хуманистичните ценности до миграцията, екологичните политики, правата на малцинствата и отношенията с диктатури - изведнъж започнаха да се чуват от най-високите трибуни. Допреди няколко години това би било немислимо.

Когато Алексей Навални говореше за "Хубавата Русия на бъдещето", той си представяше мирна, демократична, просперираща европейска държава. Но какво означава днес да бъдеш европейска държава?

Въпреки вътрешните си противоречия и разногласия, Европа винаги е била символ на благополучие - за мен и за много руснаци.

След Втората световна война тя се превърна в изключителен пример за прогресивно общество, изградено върху взаимно уважение. Расизмът, колониализмът, милитаризмът, империализмът и най-вече отхвърлянето на демокрацията и човешките права станаха недопустими.

Ценностите, заложени в Европейската конвенция за правата на човека, се превърнаха в пътеводна светлина за всички, които се борят срещу диктатурите - включително и в Русия, вдъхновявайки съветските дисиденти в тяхната неравна и героична борба срещу комунистическата тирания.

Тези същите ценности винаги са били в основата на нашата програма - последователна, а не ситуативна опозиция на Путин.

Нашият основен сблъсък с него не е тактически, а ценностен. Аз, моят съпруг - който бе убит по заповед на Путин - и много от нашите съмишленици му се противопоставяхме още преди инвазията в Украйна, когато той бе добре приет в европейските столици. И ще продължим да му се противопоставяме, ако остане на власт, дори след края на тази ужасна война.

Не искаме нищо извънредно. Просто искаме Русия да бъде държава, която се грижи преди всичко за достойнството, правата и бъдещето на своите граждани - така, както правят европейските държави.

Искаме същите основни права и свободи, които за европейците са неотделима част от всекидневния живот.

Борим се за върховенство на човешките права над интересите на държавата.

Искаме истинска свобода на словото и на събранията, за да може всеки, който не е съгласен с властта, да води открита кампания и да я критикува, без страх от затвор, изгнание или убийство - както се случи с моя съпруг.

Стремим се към демокрация - правото на всеки гражданин да се кандидатира и да спечели доверието на избирателите в свободни и честни избори.

Подкрепяме федерализъм и местно самоуправление, така че хората да могат да избират своите представители не само на национално, но и на регионално и местно ниво. В многоетническа държава като Русия това е жизненоважно - само чрез реално самоуправление народите ѝ могат да съхранят своята култура, език и идентичност.

Борим се и за независими и справедливи съдилища. Отстояваме правото на частна собственост, но същевременно вярваме, че богата страна като Русия трябва да бъде щедра към своите граждани - приходите от природните ѝ ресурси не бива да бъдат крадени от управляващия елит или изразходвани за войни.

И, разбира се, искаме мир - защото самата идея за водене на война ни се струва толкова абсурдна, колкото и на всеки нормален европеец.

Искаме Русия да бъде добър съсед и надежден партньор на всички страни около нея - и на Изток, и на Запад. Това са европейските ценности, които обединяват стотици милиони хора - от Талин до Лисабон - въпреки различията им и въпреки поляризацията на съвременната политика.

Върховенство на закона, а не произвол. Уважение към институциите, а не лични прищевки. Държава, която служи на хората, а не хора, които служат на държавата.

Както виждате, ние не сме радикали. Ние сме различни хора, но ни обединява едно: ние сме врагове на путинския режим, който донесе война, диктатура, корупция и терор в нашата страна.

Противопоставяме се не само на Путин лично, а на цялата му авторитарна, антидемократична, милитаристична, ксенофобска и шовинистична идеология. Путинзмът няма идеология - той е просто отказ от ценностите на съвременната европейска цивилизация.

Ние сме нормални европейци, които споделят основните европейски ценности.

Когато говоря с европейски политици, те често ме питат как могат да помогнат на нашето движение, в борбата ни срещу Путин и неговата война. Отговорът ми е прост: бъдете силни, принципни и последователни. В наш общ интерес е Европа да остане единна и успешна, защото само така може да устои на предизвикателствата на нашето време и да помогне на онези, които все още се борят за свобода.

Европа е напълно способна да устои на лицемерието и двойните стандарти. И е напълно способна да подаде ръка на десетки милиони проевропейски настроени руснаци - и да помогне техният брой да расте.

Само така ще бъде постигната "Хубавата Русия на бъдещето", за която Алексей Навални отдаде живота си - мирна, демократична и просперираща държава, с една дума - нормална европейска страна.