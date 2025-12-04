Новини
Мария Захарова: Могерини е дребна мушица на фона на мащабната корупция в ЕС

4 Декември, 2025 12:50 1 221 30

Още повече, че тази Европейска комисия с Урсула фон дер Лайен вече беше хваната за ръка, коментира дипломатът

Мария Захарова: Могерини е дребна мушица на фона на мащабната корупция в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Скандалът с участието на бившия шеф на евродипломацията Федерика Могерини е дребен на фона на мащабните корупционни дела в Европейския съюз. Това коментира говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

"Могерини дори не е първата лястовица. Тя е дребна мушица на фона на големите кораби. На фона на тези многомилионни траншове, с които те дори се гордееха. Трябва да се справят глобално с тази чудовищна корупция, която породиха Брюксел, ЕЕС, НАТО и цялата тази Европейска комисия. Още повече, че тази Европейска комисия с Урсула фон дер Лайен вече беше хваната за ръка", коментира дипломатът.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 34 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 36 Отговор
    абе тая с Димата няма ли да ги прибират вече?

    Коментиран от #12, #18, #27

    12:52 04.12.2025

  • 2 Кришчън

    28 3 Отговор
    Ето тези двамата...

    12:52 04.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    28 12 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации а в Брюксел, Берлин, Париж и София отварят Народните съдилища.

    Коментиран от #7

    12:53 04.12.2025

  • 4 нано

    35 5 Отговор
    Рути се розовата Еврокомисия на Урсула след корупционния скандал с бившата първа дипломатка на ЕС Могерини. Могерини е протеже на Урсула и ключова покровителка на Боко. Двамата се прегърнати на десетки фотографии по международни форуми.

    12:55 04.12.2025

  • 5 Миролюб Войнов, коняр

    11 21 Отговор
    Могерини може да е дребна мушица, ма тоя до теб е настоящая Лошад, бе Машке 😄

    12:57 04.12.2025

  • 6 гост

    9 27 Отговор
    Руснаците пък много са се загрижили за Европа!!
    При тях никой друг не може да краде, освен тези, дето са най-близо до Путиновия обръч.

    Коментиран от #13

    12:58 04.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ха сега де...

    8 23 Отговор
    Абе освен едни и същи руски буламачи от папагали, повтарящи всеки път едно и също изречение защото толкова им е капацитета, други интересни неща не се ли случват в този свят?

    Коментиран от #14

    13:00 04.12.2025

  • 9 ДрайвингПлежър

    26 5 Отговор
    Урсулица днес нещо се плезеше, че тя нямала нищо общо с корупционните скандали - направо свръх изненадана щото тя личнно нищо чуждо не пипала ....

    13:00 04.12.2025

  • 10 Някой

    30 8 Отговор
    Напълно подкрепям Захарова - корупцията в ЕС е повсеместна. Вижте само Урсула как забърса няколко милиарда за ваксини. И после се оказа, че била загубила SMS-ите, а прокуратурата каза, че всичко е наред.

    13:01 04.12.2025

  • 11 Права сте гжо

    10 13 Отговор
    Захарова .три години не се къпах ,а с евр га искат три години да не ям,за да победяла украйна.през това време техните сметки се пълнят от рестото на укео джебчиите. Са з съм превърнат в евророб

    13:02 04.12.2025

  • 12 Кажи,че...

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не е права,бе,бот.

    13:04 04.12.2025

  • 13 Домакин

    10 4 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Това,означава ли, че не са прави?

    13:05 04.12.2025

  • 14 Докато

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ха сега де...":

    Ти,продължаваш да пишеш всеки ден, едно и също, така ще е.

    13:07 04.12.2025

  • 15 Което

    10 5 Отговор
    си е вярно - вярно е!

    13:07 04.12.2025

  • 16 Един друг

    7 14 Отговор
    Когато от Кремъл говорят за корупция, трябва да слушаме внимателно, там са най-големите експерти в тази област. Няма друга държава в света, при която управляващия /цар /я да разпределя държавната собственост по свое усмотрение. Дори султана на Бруней няма толкова права.

    Коментиран от #20, #23

    13:07 04.12.2025

  • 17 Далавера "Импекс"

    15 6 Отговор
    Права е жената,но като гледам, на никой гражданин от ЕС не му пука.

    13:08 04.12.2025

  • 18 Ще ги приберат, то се знае

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Чакат ги да си допият!

    13:11 04.12.2025

  • 19 Нищо ново под слънцето

    4 3 Отговор
    Нормално е да са мушици...на фона на тези л@йна,които разбъркаха

    13:12 04.12.2025

  • 20 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Един друг":

    Да разбираме ли,че ти си счетоводителят на "управляващият цар"?:)))

    13:21 04.12.2025

  • 21 Вярно е

    4 0 Отговор
    Сметките на урсулите са натъпкани с милиони. Първо за ваксините, а сега унищожават Европа, като подаряват пари на САЩ, за да има война в Украйна.

    13:33 04.12.2025

  • 22 Питащ

    2 6 Отговор
    Абе, кой се интересува от брътвежите на една npocмукана руска женица? Кой???

    Коментиран от #30

    13:35 04.12.2025

  • 23 Неподходящо сравнение

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Един друг":

    Султанът на Бруней се ползва с неограничена власт. Бруней е абсолютна монархия.

    Коментиран от #25, #28

    13:44 04.12.2025

  • 24 Рус киолигарх

    2 1 Отговор
    Тъй тъй, другарко Захарова, кажи им го !

    13:50 04.12.2025

  • 25 Няма смисъл

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Неподходящо сравнение":

    Да обясняваш на заблудени су6екти.Той,дори не разбира,какво се говори.

    13:51 04.12.2025

  • 26 Б.си бokлyka !

    0 4 Отговор
    Пияна маша от блатото на корупцията, обсъжда корупцията в ЕС ... 🤣🤣🤣🤣🤣

    13:51 04.12.2025

  • 27 От Кремъл

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Вземи ги у вас,като си толкова загрижен

    13:51 04.12.2025

  • 28 Чуденка

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "Неподходящо сравнение":

    На Путлер кой ограничава властта ?!

    13:53 04.12.2025

  • 29 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    0 3 Отговор
    Маша и Медве, заедно се напиват, по едно и също време изтрезняват, по едно и също време noвpъщат пред публиката.

    13:55 04.12.2025

  • 30 Отговарящ

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Питащ":

    Всеки нормален . Само промитите мозъци като твоят не се интересуват.

    13:57 04.12.2025

