Мария Захарова: Могерини е дребна мушица на фона на мащабната корупция в ЕС

Aкция за разследване на измами в Брюксел! Бившият върховен представител на ЕС Федерика Могерини е сред задържаните

Белгийските власти задържаха бившия върховен представител на ЕС за външната политика и сигурността Федерика Могерини в рамките на разследването за ...