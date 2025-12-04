Скандалът с участието на бившия шеф на евродипломацията Федерика Могерини е дребен на фона на мащабните корупционни дела в Европейския съюз. Това коментира говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
"Могерини дори не е първата лястовица. Тя е дребна мушица на фона на големите кораби. На фона на тези многомилионни траншове, с които те дори се гордееха. Трябва да се справят глобално с тази чудовищна корупция, която породиха Брюксел, ЕЕС, НАТО и цялата тази Европейска комисия. Още повече, че тази Европейска комисия с Урсула фон дер Лайен вече беше хваната за ръка", коментира дипломатът.
Мария Захарова: Могерини е дребна мушица на фона на мащабната корупция в ЕС
4 Декември, 2025 12:50 1 221 30
Още повече, че тази Европейска комисия с Урсула фон дер Лайен вече беше хваната за ръка, коментира дипломатът
Скандалът с участието на бившия шеф на евродипломацията Федерика Могерини е дребен на фона на мащабните корупционни дела в Европейския съюз. Това коментира говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #12, #18, #27
12:52 04.12.2025
2 Кришчън
12:52 04.12.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7
12:53 04.12.2025
4 нано
12:55 04.12.2025
5 Миролюб Войнов, коняр
12:57 04.12.2025
6 гост
При тях никой друг не може да краде, освен тези, дето са най-близо до Путиновия обръч.
Коментиран от #13
12:58 04.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ха сега де...
Коментиран от #14
13:00 04.12.2025
9 ДрайвингПлежър
13:00 04.12.2025
10 Някой
13:01 04.12.2025
11 Права сте гжо
13:02 04.12.2025
12 Кажи,че...
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не е права,бе,бот.
13:04 04.12.2025
13 Домакин
До коментар #6 от "гост":Това,означава ли, че не са прави?
13:05 04.12.2025
14 Докато
До коментар #8 от "Ха сега де...":Ти,продължаваш да пишеш всеки ден, едно и също, така ще е.
13:07 04.12.2025
15 Което
13:07 04.12.2025
16 Един друг
Коментиран от #20, #23
13:07 04.12.2025
17 Далавера "Импекс"
13:08 04.12.2025
18 Ще ги приберат, то се знае
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Чакат ги да си допият!
13:11 04.12.2025
19 Нищо ново под слънцето
13:12 04.12.2025
20 Атина Палада
До коментар #16 от "Един друг":Да разбираме ли,че ти си счетоводителят на "управляващият цар"?:)))
13:21 04.12.2025
21 Вярно е
13:33 04.12.2025
22 Питащ
Коментиран от #30
13:35 04.12.2025
23 Неподходящо сравнение
До коментар #16 от "Един друг":Султанът на Бруней се ползва с неограничена власт. Бруней е абсолютна монархия.
Коментиран от #25, #28
13:44 04.12.2025
24 Рус киолигарх
13:50 04.12.2025
25 Няма смисъл
До коментар #23 от "Неподходящо сравнение":Да обясняваш на заблудени су6екти.Той,дори не разбира,какво се говори.
13:51 04.12.2025
26 Б.си бokлyka !
13:51 04.12.2025
27 От Кремъл
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Вземи ги у вас,като си толкова загрижен
13:51 04.12.2025
28 Чуденка
До коментар #23 от "Неподходящо сравнение":На Путлер кой ограничава властта ?!
13:53 04.12.2025
29 РФ е един смърдящ КЕН eф !
13:55 04.12.2025
30 Отговарящ
До коментар #22 от "Питащ":Всеки нормален . Само промитите мозъци като твоят не се интересуват.
13:57 04.12.2025