Краят на войната в Украйна е част от новата стратегия за национална сигурност на САЩ

Съединените щати публикуваха новата си стратегия за национална сигурност, като документът бе качен без предварително оповестяване на сайта на Белия дом. В него едно от водещите направления в американската външна политика е определено като "бързо прекратяване на военните действия в Украйна". Документът е цитиран от Би Ти Ви.

Според стратегията това е сред "ключовите интереси на САЩ" в европейския контекст. Вашингтон подчертава, че край на войната е необходим, за да бъде стабилизирана европейската икономика, да се предотврати непреднамерена ескалация или разширяване на конфликта, да се възстанови стратегическата стабилност с Русия и да бъдат положени основите за послевоенно възстановяване на Украйна като "жизнеспособна държава".

Документът определя Съединените щати като важен участник в процеса на възстановяване на отношенията между Европа и Русия след края на конфликта. Според авторите войната е довела до "значително отслабване" на връзките между Москва и европейските държави, а за много европейци Русия вече се възприема като екзистенциална заплаха.

"Управлението на отношенията между Европа и Русия ще изисква значителни дипломатически усилия от страна на САЩ — както за възстановяване на стратегическата стабилност на евразийския континент, така и за намаляване на риска от конфликт между Русия и европейските държави", се посочва в текста.

Стратегията заключава, че "възстановяването на стабилността в Европа и стратегическата стабилност с Русия" трябва да бъде сред основните приоритети на американската политика в региона.