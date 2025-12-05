Краят на войната в Украйна е част от новата стратегия за национална сигурност на САЩ

Съединените щати публикуваха новата си стратегия за национална сигурност, като документът бе качен без предварително оповестяване на сайта на Белия дом. В него едно от водещите направления в американската външна политика е определено като "бързо прекратяване на военните действия в Украйна". Документът е цитиран от Би Ти Ви.
Според стратегията това е сред "ключовите интереси на САЩ" в европейския контекст. Вашингтон подчертава, че край на войната е необходим, за да бъде стабилизирана европейската икономика, да се предотврати непреднамерена ескалация или разширяване на конфликта, да се възстанови стратегическата стабилност с Русия и да бъдат положени основите за послевоенно възстановяване на Украйна като "жизнеспособна държава".
Документът определя Съединените щати като важен участник в процеса на възстановяване на отношенията между Европа и Русия след края на конфликта. Според авторите войната е довела до "значително отслабване" на връзките между Москва и европейските държави, а за много европейци Русия вече се възприема като екзистенциална заплаха.
"Управлението на отношенията между Европа и Русия ще изисква значителни дипломатически усилия от страна на САЩ — както за възстановяване на стратегическата стабилност на евразийския континент, така и за намаляване на риска от конфликт между Русия и европейските държави", се посочва в текста.
Стратегията заключава, че "възстановяването на стабилността в Европа и стратегическата стабилност с Русия" трябва да бъде сред основните приоритети на американската политика в региона.
1 Последния Софиянец
15:20 05.12.2025
2 Последния Софиянец
15:21 05.12.2025
3 Британия 🇬🇧
През вторият си мандат сега Тръмп го намразиха незнайно защо заради един дядка тъпанар Байдън който пък беше типичният американски глупак
А През третият мандат на Тръмп извънземните ще изпепелят всеки джендър да му мислят европейските клоуни и континента на макрон и Урсула
15:27 05.12.2025
4 Има начин !
15:27 05.12.2025
5 Атина Палада
15:30 05.12.2025
6 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Подпис върху полетния план на F-16 Block 70 , който ще разреши да закараме няколко бройки GBU-57 Massive ordnance penetrator до Масква 😁👍
15:46 05.12.2025
7 Архимандрисандрит Бибиян
15:50 05.12.2025
8 Бай Дончо
Няма да стане, бай Дончо! Сега вече Европа осъзна, че сама трябва да се погрижи за сигурността си, жизненоважен елемент от която е и независима Украйна!
16:03 05.12.2025
9 Силиций
Честито на одъртялата,склеротична Европа - заима се с влиятелен сводник за пред руския мужик.
16:10 05.12.2025