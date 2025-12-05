Новини
Свят »
САЩ »
Краят на войната в Украйна е част от новата стратегия за национална сигурност на САЩ

Краят на войната в Украйна е част от новата стратегия за национална сигурност на САЩ

5 Декември, 2025 15:18 1 070 9

  • сащ-
  • пентагон-
  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • доналд тръмп-
  • пийт хегсет

Документът определя Съединените щати като важен участник в процеса на възстановяване на отношенията между Европа и Русия след края на конфликта

Краят на войната в Украйна е част от новата стратегия за национална сигурност на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съединените щати публикуваха новата си стратегия за национална сигурност, като документът бе качен без предварително оповестяване на сайта на Белия дом. В него едно от водещите направления в американската външна политика е определено като "бързо прекратяване на военните действия в Украйна". Документът е цитиран от Би Ти Ви.

Според стратегията това е сред "ключовите интереси на САЩ" в европейския контекст. Вашингтон подчертава, че край на войната е необходим, за да бъде стабилизирана европейската икономика, да се предотврати непреднамерена ескалация или разширяване на конфликта, да се възстанови стратегическата стабилност с Русия и да бъдат положени основите за послевоенно възстановяване на Украйна като "жизнеспособна държава".

Документът определя Съединените щати като важен участник в процеса на възстановяване на отношенията между Европа и Русия след края на конфликта. Според авторите войната е довела до "значително отслабване" на връзките между Москва и европейските държави, а за много европейци Русия вече се възприема като екзистенциална заплаха.

"Управлението на отношенията между Европа и Русия ще изисква значителни дипломатически усилия от страна на САЩ — както за възстановяване на стратегическата стабилност на евразийския континент, така и за намаляване на риска от конфликт между Русия и европейските държави", се посочва в текста.

Стратегията заключава, че "възстановяването на стабилността в Европа и стратегическата стабилност с Русия" трябва да бъде сред основните приоритети на американската политика в региона.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Фашистка Европа капитулира а САЩ, Китай и Русия ще направят нов план Маршал за възстановяване на Европа.

    15:20 05.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Значи САЩ ще премахнат Урсула,Кая Калас и всички около тях.

    15:21 05.12.2025

  • 3 Британия 🇬🇧

    4 3 Отговор
    През първият си мандат Тръмп беше добре
    През вторият си мандат сега Тръмп го намразиха незнайно защо заради един дядка тъпанар Байдън който пък беше типичният американски глупак
    А През третият мандат на Тръмп извънземните ще изпепелят всеки джендър да му мислят европейските клоуни и континента на макрон и Урсула

    15:27 05.12.2025

  • 4 Има начин !

    4 3 Отговор
    Украинските мародери - нацисти от Азов и Десен сектор трябва да бъдат съдени и отстреляни , както хитлеристите . За хилядите убити рускоезични , жени и деца . За тези , които киевският режим изгори живи в Одеса ! За нацистките закони новородено да бе се кръщават с български и руски имена , а само с "украински" (изкривени руски) ... Главатарите на украинската хунта - Потрошенко и Зеленски , със смъртна присъда .

    15:27 05.12.2025

  • 5 Атина Палада

    6 2 Отговор
    Томахавките идват

    15:30 05.12.2025

  • 6 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    1 4 Отговор
    Завършека на войната е само един подпис на Тръмп !!!
    Подпис върху полетния план на F-16 Block 70 , който ще разреши да закараме няколко бройки GBU-57 Massive ordnance penetrator до Масква 😁👍

    15:46 05.12.2025

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    За многополовия модел на Си, Пундю и другите иръпшъни нищо не се каза у тая бумага!?

    15:50 05.12.2025

  • 8 Бай Дончо

    0 0 Отговор
    се чуди как дад продаде/предаде/ Украйна на Московията, без да се развали рахата с Европа.
    Няма да стане, бай Дончо! Сега вече Европа осъзна, че сама трябва да се погрижи за сигурността си, жизненоважен елемент от която е и независима Украйна!

    16:03 05.12.2025

  • 9 Силиций

    1 0 Отговор
    "Документът определя Съединените щати като важен участник в процеса на възстановяване на отношенията между Европа и Русия след края на конфликта"
    Честито на одъртялата,склеротична Европа - заима се с влиятелен сводник за пред руския мужик.

    16:10 05.12.2025