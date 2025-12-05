Гласът на Путин: Войната ще продължи, ако Киев отново откаже да преговаря

Русия иска мирно уреждане на украинския конфликт, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Той обаче предупреди, че Москва ще продължи военните операции, ако Украйна откаже да преговаря.

Песков отбеляза, че руската позиция за мир е била отхвърлена преди това от "европейци и украинци", което е накарало руския президент Владимир Путин да започне военните действия.

"Следователно, ако не сме в състояние да разрешим проблема и да постигнем целите си по мирен път, ще продължим специалната военна операция и ще направим всичко необходимо, за да защитим интересите си", подчерта той.

Песков засегна и текущото държавно посещение на Путин в Индия. Той посочи, че Индия има "доста балансиран подход и е за мир" и че Москва има възможност да обсъди всички нюанси на позицията си по време на диалога между Путин и индийския премиер Нарендра Моди.