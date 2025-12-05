Новини
Гласът на Путин: Войната ще продължи, ако Киев отново откаже да преговаря
  Тема: Украйна

Гласът на Путин: Войната ще продължи, ако Киев отново откаже да преговаря

5 Декември, 2025 17:18

Песков отбеляза, че руската позиция за мир е била отхвърлена преди това от европейци и украинци, което е накарало руския президент Владимир Путин да започне военните действия

Русия иска мирно уреждане на украинския конфликт, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Той обаче предупреди, че Москва ще продължи военните операции, ако Украйна откаже да преговаря.

Песков отбеляза, че руската позиция за мир е била отхвърлена преди това от "европейци и украинци", което е накарало руския президент Владимир Путин да започне военните действия.

"Следователно, ако не сме в състояние да разрешим проблема и да постигнем целите си по мирен път, ще продължим специалната военна операция и ще направим всичко необходимо, за да защитим интересите си", подчерта той.

Песков засегна и текущото държавно посещение на Путин в Индия. Той посочи, че Индия има "доста балансиран подход и е за мир" и че Москва има възможност да обсъди всички нюанси на позицията си по време на диалога между Путин и индийския премиер Нарендра Моди.


  • 1 Пич

    39 14 Отговор
    За съжаление , Киев няма думата ! Войната може би ще продължи не заради Киев , а заради господарите на тъпите Урсулианци !!!

    Коментиран от #18, #73

    17:22 05.12.2025

  • 2 Атина Палада

    23 9 Отговор
    И Киев ще откаже за да продължи войната.По този начин Киев ще спаси Украйна от Западните мародери..Друг вариант нЕма!

    Коментиран от #32

    17:23 05.12.2025

  • 3 Варненец

    17 16 Отговор
    Абе това кога стана война??? Нали беше някаква обсерация?

    Коментиран от #5, #6

    17:24 05.12.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    26 13 Отговор
    Съчувствам му на Зеленски... пределно на ясно е, че с Украйна е свършено, но няма как да каже НЕ на европейските убийци с които се сдуши. Ще разбере по трудния начин, че от мафията се излиза само по един начин...

    Ако Европа не разбере, че единствения изход е капитулация на Украйна, и безапелационно приемане на руските искания - това ще е не само края на Украйна, но и края на Европа!

    17:25 05.12.2025

  • 5 Хахахаха

    14 26 Отговор

    До коментар #3 от "Варненец":

    Путлера разби опорката на копейките за СВО! Кво стана копейки, война ли е или СВО?

    Коментиран от #8

    17:26 05.12.2025

  • 6 Атина Палада

    26 12 Отговор

    До коментар #3 от "Варненец":

    Тук Факти я наричат война .Както виждаш,че руснаците я наричат операция.

    Коментиран от #14

    17:26 05.12.2025

  • 7 Ами

    16 30 Отговор
    Глупавия Путин обяви война на Украйна и на цяла Европа.Време е,крайно време да му извием педофилското вратле!

    Коментиран от #9, #19, #25

    17:26 05.12.2025

  • 8 Атина Палада

    25 10 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Моли се на всички Богове да не става война ,защото няма да имаш време даже и молитвата да си кажеш:)

    17:27 05.12.2025

  • 9 Атина Палада

    15 5 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    И как? От дивана ли?:)))))

    17:28 05.12.2025

  • 10 Аман от глупости!

    23 7 Отговор
    Газ до дупка към Приднестровието, и толкоз!
    Одеса, Харков, Николаев и Днепропетровск чакат!

    17:28 05.12.2025

  • 12 Горски

    21 7 Отговор
    Като подхванахте политическото ПОРНО, давайте наред! Днес цялата западна преса разказва, че Специалният руски представител за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев заяви: "Скъпи Мерц, ти дори не си в играта. Ти се дискредитира с разпалването на война, саботажите по света, нереалистичните предложения, самоубийството на западната цивилизация, миграцията и упоритата глупост", написа Дмитриев в социалната мрежа "Екс". Русия със сигурност е доволна от резултатите от преговорите в Индия, каза руският президент Владимир Путин след преговори с индийския премиер Нарендра Моди. По въпроса за Wu,rsjd, той отдавна е казал всичко което има да казва!

    Коментиран от #22

    17:29 05.12.2025

  • 13 РЕАЛИСТ

    21 6 Отговор
    Уф, омръзна ми цените на всичко да растат, заради тази Украйна, дето 30 години не си седна на задните части. То не бяха независимости, Оранжеви революции, пъпчиви президенти, газови принцеси, Майдани с курабийки, Мински споразумения, Истанбулски преговори и накрая война, дето от Втората световна светът не не виждал. Стига вече. И без Украйна можем да живеем.

    Коментиран от #17

    17:29 05.12.2025

  • 14 Хахахаха

    7 19 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Е копей, ква е тая операция, която продължава повече от ВСВ и по жертви е след ВСВ? Че то това е една от най-жестоките войни. Операция бяха ударите на САЩ срещу Иран. За една вечер и свърши! А тук 4 години и с милиони жертви? И това било операция? И с наемници за рашата от Корея, Африка и т. н.!

    Коментиран от #24

    17:30 05.12.2025

  • 15 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    5 20 Отговор
    Разбира се че войната ще продължи, дори Украйна да капитулира !!! Ние пилотите на F-16 Block 70 ще продължим да нанасяме мощни, но прецизни хирургически удари в дълбините на тази територия, докато страната която арестува, затваря и измъчва 14 годишни деца и многодетни майки не бъде унищожена, а на освободената територия цъфнат слънчогледи, капуста и картофи 😁👍

    Коментиран от #23

    17:30 05.12.2025

  • 16 Бялджип

    20 5 Отговор
    Войната се нуждае от пари. Европа ги свърши. Сега се опитват да откраднат руските пари от Белгия, за да продължат още с две години. Ако не успеят, войната ще свърши, а Европа ще се измъкне, обвинявайки Зеленски, корупцията в Украйна и какавото друго измислят.

    17:30 05.12.2025

  • 17 Хахахаха

    3 18 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    Ако Украйна падне, стягай мешката за фронта! Ти ще воюваш.

    Коментиран от #36

    17:31 05.12.2025

  • 18 Дреме му на зеленски

    4 19 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Важно е да избива путинисти като за последно

    Коментиран от #43, #44

    17:31 05.12.2025

  • 19 хахахаха

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    На думи си силен, но първи ще се изпуснеш ако стане :)

    17:32 05.12.2025

  • 20 Някой

    17 2 Отговор
    Войната трябва да продължи, ако Киев не капитулира безусловно. Това е правилния подход. Украинците нямат никакъв шанс - и Тръмп им го каза директно.

    17:33 05.12.2025

  • 21 до владетелите на зоопарка......

    4 11 Отговор
    В момента просия е слабата страна и най смешното е ,че се опитва да плаши...нещо като да плашиш гладно куче със салам....

    17:34 05.12.2025

  • 22 На кой му дреме

    5 11 Отговор

    До коментар #12 от "Горски":

    Кой какво е казал...важно изтреблението на путинисти да върви

    Коментиран от #34

    17:34 05.12.2025

  • 23 хахаха

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    На какви медикаменти си :) Искам и аз :)

    Коментиран от #40

    17:34 05.12.2025

  • 24 Атина Палада

    10 6 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Точно това е операция,защото продължава толкова време .Ако беше война ...ви казах за какво няма даже няма да имате време...

    Коментиран от #30, #53

    17:34 05.12.2025

  • 25 Някой

    11 14 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Ами, давай. Знаеш къде е Москва, знаеш къде е Кремъл. Отивай и му извивай врата. Ама май само си говориш. Колкото да не заспиш.

    Коментиран от #46

    17:34 05.12.2025

  • 26 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО

    13 10 Отговор
    При Покровск и Волчанск пак отупаха руснаците....дали е СВО или война е без значение

    17:35 05.12.2025

  • 27 Путине, Путине...

    13 9 Отговор
    Говори си каквото искаш, но твойте сънародници мрът под ударите на НАТОВСКОТО оръжие.

    17:36 05.12.2025

  • 28 Прав е путин

    6 8 Отговор
    Требе още руснаци да изтрепе, поне още милион....минимум.

    17:37 05.12.2025

  • 29 Путине, Путине...

    6 6 Отговор
    С агресор не се преговаря, той да трепе

    17:40 05.12.2025

  • 30 Хахахаха

    2 7 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Иди си оперирай глъвътъ, нещо ни тъ бива!

    Коментиран от #42

    17:40 05.12.2025

  • 31 Факт

    1 3 Отговор
    ЕС не прие Русия за пълноправен партньор за разлика от съседните на нея държави с ясна цел.

    17:41 05.12.2025

  • 32 Търновец

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Киев е нанесъл щети за ЕС за стотици милиарди и все повече моли за милостиня в ЕС. А в много добрата Немска фирма БМВ преди месец имаше само две работни места за хора с опит а преди войната бяха стотици. А в ЕС има поне един милион Украинци които се отклоняват от военна служба

    Коментиран от #66

    17:43 05.12.2025

  • 33 Хипотетично

    3 4 Отговор
    Когато Дончо и Вовата са съюзници, няма как Зеленски да не се съгласи да капитулира.

    Коментиран от #38, #48

    17:43 05.12.2025

  • 34 Горски

    7 4 Отговор

    До коментар #22 от "На кой му дреме":

    Важното е изтреблението на укро-нацисти да продължи!

    17:43 05.12.2025

  • 35 Така се оказва

    6 2 Отговор
    Предложението за мирно споразумение, постигнато с посредничеството на САЩ – на което много европейски столици вече се противопоставиха – сега изглежда още по-малко вероятно да успее, тъй като Москва представя европейците за провокатори и хвърля съмнение върху тяхната надеждност като партньори в преговорите.

    17:45 05.12.2025

  • 36 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    Що бе, светът ще свърши, ако няма една измислена държава, с история колкото един СМС ли? Слънцето няма да изгрее ли. До вчера светът не правеше разлика между Украйна и Русия, а сега ще правим Трета световна, заради тях ли? Децата и внуците ни да умрат , заради някаква украинска мания за величие.

    17:45 05.12.2025

  • 37 Британия 🇬🇧

    3 8 Отговор
    Прав е колегата от Московската школа Путин ,вярно че е идиот но кремълските му колеги Медведев и Лавров не падат по долу от него , направи руснаците за посмесище пред цялата вселена,превзе 1|5 от територията на Зеленият клоун от украинското блато не остана много ,а евро тъпаците нека да си мислят че са нещо цял свят ги видя колко им е мозъка на Урсулите и макрон една трагедия са като целият побъркан европейски континент,дори и американските нещастници им го казаха в прав текст

    17:45 05.12.2025

  • 38 Търновец

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хипотетично":

    Дъното на Северния ледовит океан е много богато на суровини и Путин налага 200 молба зона на икономически интерес и кани Бай Дончо за общи проекти.

    17:47 05.12.2025

  • 39 Натовец

    5 4 Отговор
    Рашистите си играят на думи ,макар ,че знаят накъде отива войната .

    Коментиран от #49

    17:47 05.12.2025

  • 40 Сергей Скрапал, разведен вдовец

    2 6 Отговор

    До коментар #23 от "хахаха":

    "...На какви медикаменти си :) Искам и аз :)..."

    Ама разбира се.
    За всички несъгласни с липсата на бензин, интернет и ютуб има Новичок 😁👍

    17:47 05.12.2025

  • 41 Подлостта до там стигна

    5 1 Отговор
    Че забраната за внос на руски нефт и газ да бъде обявена като като мярка в областта на търговската политика, а не като санкционен инструмент. Орбан прекрасно обясни, че по този начин ЕС си осигурява възможност решението да бъде взето с квалифицирано мнозинство, а не единодушно, заобикаляйки унгарското вето, като, според Орбан, ЕС действа "напълно незаконно".... Мислите ли верно че това е "търговската политика" на Европа ?

    17:48 05.12.2025

  • 42 Ха ХаХа

    2 6 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    Гащите няма да можеш да си обуеш ако Путин започне пълномащабна война.

    Коментиран от #57

    17:48 05.12.2025

  • 45 Няма как

    5 2 Отговор
    Проблема е че лудия дъртак предлага мир срещу пълна капитулация.

    17:49 05.12.2025

  • 46 до владетелите на зоопарка......

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Някой":

    В момента просия е слабата страна и най смешното е ,че се опитва да плаши...нещо като да плашиш гладно куче със салам....Спокойно.......и на путинката ще му дойде...........ще е по лесно от това да си смениш крановете за вода на джакузито!!!

    17:49 05.12.2025

  • 47 Стига бре!

    2 2 Отговор
    Жителите на Николаев са помолени да не секат борови дървета в парковете (видео)....Това съобщиха от общинското предприятие „Николаевски паркове“....

    Коментиран от #56

    17:50 05.12.2025

  • 48 Пак няма да загуби Украйна

    5 5 Отговор

    До коментар #33 от "Хипотетично":

    Дори Тръмп няма да спаси Раша от поражението капитулацията .

    Коментиран от #55, #60

    17:50 05.12.2025

  • 49 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Натовец":

    Отива войната в задника на НАТО

    17:50 05.12.2025

  • 51 Какви били надеждите на Зеленски ....

    2 3 Отговор
    ( Същевременно експертите подчертават, че за да превземе Одеса или Николаев , Русия ще трябва да прехвърли значителни сили, да форсира Днепър и да се откаже от приоритетите си в други райони на фронта, което прави подобна офанзива нереалистична . )

    Коментиран от #87

    17:52 05.12.2025

  • 52 Украйна 10 милиона

    3 2 Отговор
    От времето на Чингиз Хан и унищожението на Киев не е имало такова бягство от територията. Бягат министри и спортисти. Бягат депутати и партократи. Дори преводачите на делегациите в Турция и САЩ избягаха!
    В бившата УССР от 50 милиона за 3 години останаха 15. Догодина 10!

    17:52 05.12.2025

  • 53 Улав

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Не те слуша главата... бля , бля... е толкова ти е ,капацитета

    17:53 05.12.2025

  • 54 Стига бре!

    4 0 Отговор
    Гробове с дълбочина от метър: погребения върху стари ковчези и кости предизвикват възмущение в Николаев (видео)... Скандал около комуналното предприятие „Ритуални услуги“ отново бушува в Николаев . Видеоклипове, показващи така наречените рекултивационни дейности, извършвани на едно от градските гробища, бързо се разпространяват онлайн. Кадрите предизвикаха широко възмущение: само за няколко дни видеата събраха над 400 000 гледания.

    17:53 05.12.2025

  • 55 Ген.полк.Майкъл Флин

    5 2 Отговор

    До коментар #48 от "Пак няма да загуби Украйна":

    Зеленски веднага трябва да се арестува.Този мръсник уби 3000000 войници.
    Цялата му крадлива клика трябва да бъде изметена.
    ЦРУ и ФБР скоро ще го направят .

    Коментиран от #58

    17:53 05.12.2025

  • 56 За седмица

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Стига бре!":

    Парка в Николаев го изсякаха от студ. Дърво не е останало

    17:56 05.12.2025

  • 57 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ха ХаХа":

    Ха ха ихна теб пак ти е в .....

    17:57 05.12.2025

  • 58 Морския

    2 3 Отговор

    До коментар #55 от "Ген.полк.Майкъл Флин":

    Путлер веднага трябва да се арестува.Този мръсник уби 3000000 войници.
    Цялата му крадлива клика трябва да бъде изметена.
    Китай . Сев Корея и Талибания скоро ще го направят .

    Коментиран от #62

    17:57 05.12.2025

  • 59 То си е логично

    3 0 Отговор
    ако Киев отново откаже да преговаря за какво трябва да се спира войната ?

    17:59 05.12.2025

  • 60 Украйна 10 милиона

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Пак няма да загуби Украйна":

    Нова и ициатива на ЕС и лично от акушерката. Догодина да доведе населението на крайна до 10 милиона! Световен рекорд! От 50 милиона жители за 4 години на 10!

    17:59 05.12.2025

  • 61 Логично

    3 0 Отговор
    Като не щат мира, ще има секира. Русия години наред предупреждаваше, а те се правеха, че не чуват и бутаха Украйна към война! Сега е същото. Или ще чуят или ще чуят след жертви и разрушения и загиваща Европа.

    Коментиран от #67, #69

    18:00 05.12.2025

  • 62 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Морския":

    Чудесно:) Ставай от дивана и заминавай за Москва да го арестуваш:))))

    18:04 05.12.2025

  • 63 Гласът на тиквата

    1 1 Отговор
    лапането ще продължи, ако народа не ни вкара в затвора

    Коментиран от #64

    18:04 05.12.2025

  • 64 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Гласът на тиквата":

    Ние отдавна излапахме всичко

    18:07 05.12.2025

  • 65 койдазнай

    0 0 Отговор
    Украйна ще бъде жертвана, както Чехия навремето. СЛед това ще има истинска световна война и победителят от нея ще определи новият световен ред!

    18:07 05.12.2025

  • 66 В Украйна преди войната

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Търновец":

    живееха около 8млн. руснаци, най-вече в ЛНР, ДНР и Крим. Възползват се от войната, украинските си паспорти, крият, че са с руско самосъзнание и това са болшинството от "украинските" бежанци. Разбира се крият този факт защото на запад не са обичани като руснаци, а така се възползват от съчувствието и от помощите. Не знаят украинската мова и по това могат да се разпознаят. Говорят помежду си на руски и псуват Зеленски. Истинските украински бежанци са малко.

    Коментиран от #75

    18:07 05.12.2025

  • 67 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Логично":

    Не ще мира

    Коментиран от #85

    18:11 05.12.2025

  • 68 Путине, Путине...

    1 0 Отговор
    Загроби над 1,2 милиона руснаци в Украйна....малко ли ти е.

    18:12 05.12.2025

  • 69 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Логично":

    И за да стане войната, руските нацисти открито нападнаха Украйна!

    Коментиран от #80

    18:13 05.12.2025

  • 70 Калпавите с кривите руки

    1 1 Отговор
    Руската междуконтинентална балистична ракета „Сармат“ отново се проваля, хвърляйки съмнение върху ядрената модернизация на Кремъл - Ars Technica

    Руската междуконтинентална балистична ракета „Сармат“, замислена като „супероръжие“ на Кремъл, което да замени по-старите ядрени системи, произведени някога от Украйна, както и ракетите Топол произведени от САЩ ,претърпя многократни неуспешни тестове.

    Миналата седмица видео показа как ракетата се отклонява от курса си веднага след изстрелването и експлодира. Русия запази мълчание за инцидента, но анализатори казват, че актуализациите на ядрения ѝ арсенал са пълен провал , тъй като Кремъл пренасочва ресурси към войната в Украйна.

    18:13 05.12.2025

  • 71 Гласът на НАТО

    0 0 Отговор
    За нас е о,кей....трупаме милиарди от избиването на руснаци

    18:13 05.12.2025

  • 72 Путинистче идиотче

    1 1 Отговор
    Путине, спирай войната че ни изтребват като хлебарки в Украйна.

    Коментиран от #76

    18:14 05.12.2025

  • 73 Шопо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Плана за мир има само една точка - капитулация.
    Безусловна капитулация на Украйна.

    Коментиран от #78

    18:14 05.12.2025

  • 74 СЛАВА РУСИЯ !

    2 1 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!
    СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!

    18:16 05.12.2025

  • 75 Украйна 10 милиона

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "В Украйна преди войната":

    От времето на Чингиз Хан и унищожението на Киев не е имало такова бягство от територията. Бягат министри и спортисти. Бягат депутати и партократи. Дори преводачите на делегациите в Турция и САЩ избягаха!
    В бившата УССР от 50 милиона за 3 години останаха 15. Догодина 10!
    Да се спасява кой как може! Кой не бяга е москал! Хахаха! 😄🤣😄🤣🎺🥁🎺

    Коментиран от #77

    18:16 05.12.2025

  • 76 Зелник ти ли си бря

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Путинистче идиотче":

    Що ревеш като за пари от фес , да не ти изтрепаха бандерите ба фронта ?????

    Коментиран от #81

    18:18 05.12.2025

  • 77 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Украйна 10 милиона":

    Руснаците не бягат...тях направо ги...ИЗБИВАТ.

    18:18 05.12.2025

  • 78 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Шопо":

    С тия темпове едва ли ша има капитулация и след 20 години....

    Коментиран от #88

    18:19 05.12.2025

  • 79 Пише си го бре

    0 0 Отговор
    В първият абзац още ! ( Русия иска мирно уреждане на украинския конфликт, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. ) .......но логично войната ще продължи, ако Киев отново откаже да преговаря

    18:20 05.12.2025

  • 80 За да стане войната

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Българин":

    САЩ и Великобритания се напънаха много за да инсталират фашистки режим в Украйна. И парички им струваше доста, но сега ги избиват от теб! Да му мисли Европа и глупавите народи държащи продажните урсули.

    Коментиран от #83

    18:21 05.12.2025

  • 81 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Зелник ти ли си бря":

    Изтрепаха руснаците при Покровск и Волчанск....ша докладва ли Герасимов на Путин....за провала или направо да са гръмне.

    18:21 05.12.2025

  • 82 Дедо Джо

    0 1 Отговор
    Мечката размаза европетата. Самоунищожават се в безсилна злоба. А някои по-прагматични като Урсулът правят и пачки за сметка на евроовцете.

    Коментиран от #86

    18:21 05.12.2025

  • 83 Що Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "За да стане войната":

    Не са напъна в Украйна да елиминира САЩ и великобритания....явно не му стискаше.

    Коментиран от #89

    18:22 05.12.2025

  • 84 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    0 0 Отговор
    Малеееееииииййййй каква я мислихме със моите верни европейски партньори , каква стана .....макеееееиииийййй ....амен да победим Русия и краварите ни предадоха ......малееееииииийййй !!!!! Сега къде да бягам със соестените ми милиарди ...малееееииииийййй не мога да ги нося със куфарите .......мааалеееерииииййййй ще падне самолета .....малееееиииииййййй !!!!!!

    18:23 05.12.2025

  • 85 Да го слушаха Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Путин":

    8 години човека предупреждаваше войнолюбците. И сега като не слушат, ще те изкарват пак да ревеш.

    Коментиран от #90

    18:23 05.12.2025

  • 86 Лее се МЕЧЕШКА КРЪВ

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Дедо Джо":

    Не европейска....дреме и на Урсула за избиването на руснаци...

    18:23 05.12.2025

  • 87 То верно обаче

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Какви били надеждите на Зеленски ....":

    Ако Русия форсира Днепър ще им се стъжни. А не е никакъв проблем. Така и водата за Крим няма да могат да спират повече украинците, но пък самите те може без вода да останат

    18:24 05.12.2025

  • 88 Украйна 10 милиона

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Стига бе":

    Няма да има капитулация, защото всички урки ще избягат от територията. Няма да има капитулация, а директно окупация. Вече 35 милиона са избягали или убити.
    Ванс знае и го каза на Зеленски. "НЯМАТЕ ХОРА" –каза Ванс.

    18:24 05.12.2025

  • 89 Щото

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Що Путин":

    не чете за снижанка малчо. САЩ пак опроостачва дица.

    18:24 05.12.2025

  • 90 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Да го слушаха Путин":

    Да си гледа Русията.....Украйна не е негов проблем.

    18:24 05.12.2025

  • 91 Уса

    0 0 Отговор
    САЩ подкрепяме удари по Украйна.Американския народ разбра,че става въпрос за фашистка държава,която е откраднала милиарди от САЩ

    18:24 05.12.2025

  • 92 Трандуил

    0 0 Отговор
    Преговаря разбирай капитулира, Русия ще си вземе своето. Киев и Европа квичат и скимтят, не е лесно да се признаеш за победен.

    18:25 05.12.2025

