Гласът на Путин: Войната ще продължи, ако Киев отново откаже да преговаря

Русия иска мирно уреждане на украинския конфликт, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
Той обаче предупреди, че Москва ще продължи военните операции, ако Украйна откаже да преговаря.
Песков отбеляза, че руската позиция за мир е била отхвърлена преди това от "европейци и украинци", което е накарало руския президент Владимир Путин да започне военните действия.
"Следователно, ако не сме в състояние да разрешим проблема и да постигнем целите си по мирен път, ще продължим специалната военна операция и ще направим всичко необходимо, за да защитим интересите си", подчерта той.
Песков засегна и текущото държавно посещение на Путин в Индия. Той посочи, че Индия има "доста балансиран подход и е за мир" и че Москва има възможност да обсъди всички нюанси на позицията си по време на диалога между Путин и индийския премиер Нарендра Моди.
1 Пич
Коментиран от #18, #73
17:22 05.12.2025
2 Атина Палада
Коментиран от #32
17:23 05.12.2025
3 Варненец
Коментиран от #5, #6
17:24 05.12.2025
4 ДрайвингПлежър
Ако Европа не разбере, че единствения изход е капитулация на Украйна, и безапелационно приемане на руските искания - това ще е не само края на Украйна, но и края на Европа!
17:25 05.12.2025
5 Хахахаха
До коментар #3 от "Варненец":Путлера разби опорката на копейките за СВО! Кво стана копейки, война ли е или СВО?
Коментиран от #8
17:26 05.12.2025
6 Атина Палада
До коментар #3 от "Варненец":Тук Факти я наричат война .Както виждаш,че руснаците я наричат операция.
Коментиран от #14
17:26 05.12.2025
7 Ами
Коментиран от #9, #19, #25
17:26 05.12.2025
8 Атина Палада
До коментар #5 от "Хахахаха":Моли се на всички Богове да не става война ,защото няма да имаш време даже и молитвата да си кажеш:)
17:27 05.12.2025
9 Атина Палада
До коментар #7 от "Ами":И как? От дивана ли?:)))))
17:28 05.12.2025
10 Аман от глупости!
Одеса, Харков, Николаев и Днепропетровск чакат!
17:28 05.12.2025
12 Горски
Коментиран от #22
17:29 05.12.2025
13 РЕАЛИСТ
Коментиран от #17
17:29 05.12.2025
14 Хахахаха
До коментар #6 от "Атина Палада":Е копей, ква е тая операция, която продължава повече от ВСВ и по жертви е след ВСВ? Че то това е една от най-жестоките войни. Операция бяха ударите на САЩ срещу Иран. За една вечер и свърши! А тук 4 години и с милиони жертви? И това било операция? И с наемници за рашата от Корея, Африка и т. н.!
Коментиран от #24
17:30 05.12.2025
15 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Коментиран от #23
17:30 05.12.2025
16 Бялджип
17:30 05.12.2025
17 Хахахаха
До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":Ако Украйна падне, стягай мешката за фронта! Ти ще воюваш.
Коментиран от #36
17:31 05.12.2025
18 Дреме му на зеленски
До коментар #1 от "Пич":Важно е да избива путинисти като за последно
Коментиран от #43, #44
17:31 05.12.2025
19 хахахаха
До коментар #7 от "Ами":На думи си силен, но първи ще се изпуснеш ако стане :)
17:32 05.12.2025
20 Някой
17:33 05.12.2025
21 до владетелите на зоопарка......
17:34 05.12.2025
22 На кой му дреме
До коментар #12 от "Горски":Кой какво е казал...важно изтреблението на путинисти да върви
Коментиран от #34
17:34 05.12.2025
23 хахаха
До коментар #15 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":На какви медикаменти си :) Искам и аз :)
Коментиран от #40
17:34 05.12.2025
24 Атина Палада
До коментар #14 от "Хахахаха":Точно това е операция,защото продължава толкова време .Ако беше война ...ви казах за какво няма даже няма да имате време...
Коментиран от #30, #53
17:34 05.12.2025
25 Някой
До коментар #7 от "Ами":Ами, давай. Знаеш къде е Москва, знаеш къде е Кремъл. Отивай и му извивай врата. Ама май само си говориш. Колкото да не заспиш.
Коментиран от #46
17:34 05.12.2025
26 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО
17:35 05.12.2025
27 Путине, Путине...
17:36 05.12.2025
28 Прав е путин
17:37 05.12.2025
29 Путине, Путине...
17:40 05.12.2025
30 Хахахаха
До коментар #24 от "Атина Палада":Иди си оперирай глъвътъ, нещо ни тъ бива!
Коментиран от #42
17:40 05.12.2025
31 Факт
17:41 05.12.2025
32 Търновец
До коментар #2 от "Атина Палада":Киев е нанесъл щети за ЕС за стотици милиарди и все повече моли за милостиня в ЕС. А в много добрата Немска фирма БМВ преди месец имаше само две работни места за хора с опит а преди войната бяха стотици. А в ЕС има поне един милион Украинци които се отклоняват от военна служба
Коментиран от #66
17:43 05.12.2025
33 Хипотетично
Коментиран от #38, #48
17:43 05.12.2025
34 Горски
До коментар #22 от "На кой му дреме":Важното е изтреблението на укро-нацисти да продължи!
17:43 05.12.2025
35 Така се оказва
17:45 05.12.2025
36 РЕАЛИСТ
До коментар #17 от "Хахахаха":Що бе, светът ще свърши, ако няма една измислена държава, с история колкото един СМС ли? Слънцето няма да изгрее ли. До вчера светът не правеше разлика между Украйна и Русия, а сега ще правим Трета световна, заради тях ли? Децата и внуците ни да умрат , заради някаква украинска мания за величие.
17:45 05.12.2025
37 Британия 🇬🇧
17:45 05.12.2025
38 Търновец
До коментар #33 от "Хипотетично":Дъното на Северния ледовит океан е много богато на суровини и Путин налага 200 молба зона на икономически интерес и кани Бай Дончо за общи проекти.
17:47 05.12.2025
39 Натовец
Коментиран от #49
17:47 05.12.2025
40 Сергей Скрапал, разведен вдовец
До коментар #23 от "хахаха":"...На какви медикаменти си :) Искам и аз :)..."
Ама разбира се.
За всички несъгласни с липсата на бензин, интернет и ютуб има Новичок 😁👍
17:47 05.12.2025
41 Подлостта до там стигна
17:48 05.12.2025
42 Ха ХаХа
До коментар #30 от "Хахахаха":Гащите няма да можеш да си обуеш ако Путин започне пълномащабна война.
Коментиран от #57
17:48 05.12.2025
45 Няма как
17:49 05.12.2025
46 до владетелите на зоопарка......
До коментар #25 от "Някой":В момента просия е слабата страна и най смешното е ,че се опитва да плаши...нещо като да плашиш гладно куче със салам....Спокойно.......и на путинката ще му дойде...........ще е по лесно от това да си смениш крановете за вода на джакузито!!!
17:49 05.12.2025
47 Стига бре!
Коментиран от #56
17:50 05.12.2025
48 Пак няма да загуби Украйна
До коментар #33 от "Хипотетично":Дори Тръмп няма да спаси Раша от поражението капитулацията .
Коментиран от #55, #60
17:50 05.12.2025
49 Ха ХаХа
До коментар #39 от "Натовец":Отива войната в задника на НАТО
17:50 05.12.2025
51 Какви били надеждите на Зеленски ....
Коментиран от #87
17:52 05.12.2025
52 Украйна 10 милиона
В бившата УССР от 50 милиона за 3 години останаха 15. Догодина 10!
17:52 05.12.2025
53 Улав
До коментар #24 от "Атина Палада":Не те слуша главата... бля , бля... е толкова ти е ,капацитета
17:53 05.12.2025
54 Стига бре!
17:53 05.12.2025
55 Ген.полк.Майкъл Флин
До коментар #48 от "Пак няма да загуби Украйна":Зеленски веднага трябва да се арестува.Този мръсник уби 3000000 войници.
Цялата му крадлива клика трябва да бъде изметена.
ЦРУ и ФБР скоро ще го направят .
Коментиран от #58
17:53 05.12.2025
56 За седмица
До коментар #47 от "Стига бре!":Парка в Николаев го изсякаха от студ. Дърво не е останало
17:56 05.12.2025
57 Факт
До коментар #42 от "Ха ХаХа":Ха ха ихна теб пак ти е в .....
17:57 05.12.2025
58 Морския
До коментар #55 от "Ген.полк.Майкъл Флин":Путлер веднага трябва да се арестува.Този мръсник уби 3000000 войници.
Цялата му крадлива клика трябва да бъде изметена.
Китай . Сев Корея и Талибания скоро ще го направят .
Коментиран от #62
17:57 05.12.2025
59 То си е логично
17:59 05.12.2025
60 Украйна 10 милиона
До коментар #48 от "Пак няма да загуби Украйна":Нова и ициатива на ЕС и лично от акушерката. Догодина да доведе населението на крайна до 10 милиона! Световен рекорд! От 50 милиона жители за 4 години на 10!
17:59 05.12.2025
61 Логично
Коментиран от #67, #69
18:00 05.12.2025
62 Атина Палада
До коментар #58 от "Морския":Чудесно:) Ставай от дивана и заминавай за Москва да го арестуваш:))))
18:04 05.12.2025
63 Гласът на тиквата
Коментиран от #64
18:04 05.12.2025
64 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #63 от "Гласът на тиквата":Ние отдавна излапахме всичко
18:07 05.12.2025
65 койдазнай
18:07 05.12.2025
66 В Украйна преди войната
До коментар #32 от "Търновец":живееха около 8млн. руснаци, най-вече в ЛНР, ДНР и Крим. Възползват се от войната, украинските си паспорти, крият, че са с руско самосъзнание и това са болшинството от "украинските" бежанци. Разбира се крият този факт защото на запад не са обичани като руснаци, а така се възползват от съчувствието и от помощите. Не знаят украинската мова и по това могат да се разпознаят. Говорят помежду си на руски и псуват Зеленски. Истинските украински бежанци са малко.
Коментиран от #75
18:07 05.12.2025
67 Путин
До коментар #61 от "Логично":Не ще мира
Коментиран от #85
18:11 05.12.2025
68 Путине, Путине...
18:12 05.12.2025
69 Българин
До коментар #61 от "Логично":И за да стане войната, руските нацисти открито нападнаха Украйна!
Коментиран от #80
18:13 05.12.2025
70 Калпавите с кривите руки
Руската междуконтинентална балистична ракета „Сармат“, замислена като „супероръжие“ на Кремъл, което да замени по-старите ядрени системи, произведени някога от Украйна, както и ракетите Топол произведени от САЩ ,претърпя многократни неуспешни тестове.
Миналата седмица видео показа как ракетата се отклонява от курса си веднага след изстрелването и експлодира. Русия запази мълчание за инцидента, но анализатори казват, че актуализациите на ядрения ѝ арсенал са пълен провал , тъй като Кремъл пренасочва ресурси към войната в Украйна.
18:13 05.12.2025
71 Гласът на НАТО
18:13 05.12.2025
72 Путинистче идиотче
Коментиран от #76
18:14 05.12.2025
73 Шопо
До коментар #1 от "Пич":Плана за мир има само една точка - капитулация.
Безусловна капитулация на Украйна.
Коментиран от #78
18:14 05.12.2025
74 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!
18:16 05.12.2025
75 Украйна 10 милиона
До коментар #66 от "В Украйна преди войната":От времето на Чингиз Хан и унищожението на Киев не е имало такова бягство от територията. Бягат министри и спортисти. Бягат депутати и партократи. Дори преводачите на делегациите в Турция и САЩ избягаха!
В бившата УССР от 50 милиона за 3 години останаха 15. Догодина 10!
Да се спасява кой как може! Кой не бяга е москал! Хахаха! 😄🤣😄🤣🎺🥁🎺
Коментиран от #77
18:16 05.12.2025
76 Зелник ти ли си бря
До коментар #72 от "Путинистче идиотче":Що ревеш като за пари от фес , да не ти изтрепаха бандерите ба фронта ?????
Коментиран от #81
18:18 05.12.2025
77 Я пъ тоа
До коментар #75 от "Украйна 10 милиона":Руснаците не бягат...тях направо ги...ИЗБИВАТ.
18:18 05.12.2025
78 Стига бе
До коментар #73 от "Шопо":С тия темпове едва ли ша има капитулация и след 20 години....
Коментиран от #88
18:19 05.12.2025
79 Пише си го бре
18:20 05.12.2025
80 За да стане войната
До коментар #69 от "Българин":САЩ и Великобритания се напънаха много за да инсталират фашистки режим в Украйна. И парички им струваше доста, но сега ги избиват от теб! Да му мисли Европа и глупавите народи държащи продажните урсули.
Коментиран от #83
18:21 05.12.2025
81 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО
До коментар #76 от "Зелник ти ли си бря":Изтрепаха руснаците при Покровск и Волчанск....ша докладва ли Герасимов на Путин....за провала или направо да са гръмне.
18:21 05.12.2025
82 Дедо Джо
Коментиран от #86
18:21 05.12.2025
83 Що Путин
До коментар #80 от "За да стане войната":Не са напъна в Украйна да елиминира САЩ и великобритания....явно не му стискаше.
Коментиран от #89
18:22 05.12.2025
84 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
18:23 05.12.2025
85 Да го слушаха Путин
До коментар #67 от "Путин":8 години човека предупреждаваше войнолюбците. И сега като не слушат, ще те изкарват пак да ревеш.
Коментиран от #90
18:23 05.12.2025
86 Лее се МЕЧЕШКА КРЪВ
До коментар #82 от "Дедо Джо":Не европейска....дреме и на Урсула за избиването на руснаци...
18:23 05.12.2025
87 То верно обаче
До коментар #51 от "Какви били надеждите на Зеленски ....":Ако Русия форсира Днепър ще им се стъжни. А не е никакъв проблем. Така и водата за Крим няма да могат да спират повече украинците, но пък самите те може без вода да останат
18:24 05.12.2025
88 Украйна 10 милиона
До коментар #78 от "Стига бе":Няма да има капитулация, защото всички урки ще избягат от територията. Няма да има капитулация, а директно окупация. Вече 35 милиона са избягали или убити.
Ванс знае и го каза на Зеленски. "НЯМАТЕ ХОРА" –каза Ванс.
18:24 05.12.2025
89 Щото
До коментар #83 от "Що Путин":не чете за снижанка малчо. САЩ пак опроостачва дица.
18:24 05.12.2025
90 Путин
До коментар #85 от "Да го слушаха Путин":Да си гледа Русията.....Украйна не е негов проблем.
18:24 05.12.2025
91 Уса
18:24 05.12.2025
92 Трандуил
18:25 05.12.2025