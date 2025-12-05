Северноатлантическият алианс вече разруши всички нормални контакти с Москва. Изявленията за премахване на Съвета Русия-НАТО са без значение. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

По-рано полският външен министър Радослав Сикорски обяви, че НАТО подготвя решение за разпускане на Съвета. Според Мария Захарова на фона на всички други агресивни изявления, които бяха направени, и предприети действия за буквално разрушаване на нормалните отношения, тези планове нямат реално значение. По думите ѝ НАТО трябва да си зададе друг въпрос - какво се опитват да постигнат с подобни изявления, реторика и агресивни действия?

Отношенията между Русия и НАТО бяха установени в началото на 90-те години на миналия век. През 1997 г. страните подписват Основополагащия акт, като декларират, че не се смятат за противници и създават рамка за консултации. Съветът Русия-НАТО е създаден през 2002 г.

До 2014 г. Русия и НАТО си сътрудничат в борбата с тероризма, борбата с трафика на наркотици и операциите срещу пиратството. След събитията в Украйна през същата година алиансът замразява сътрудничеството. От 2019 г. диалогът в рамките на Съвета Русия-НАТО на практика е преустановен, а през 2021 г. Русия преустанови работата на постоянната си мисия към НАТО в Брюксел и затвори офисите на НАТО в Москва.

ТАСС посочва, че от 2014 г. НАТО значително разширява военната си дейност в близост до границите на Русия и увеличава мащаба на ученията си. След началото на специалната военна операция алиансът рязко засилва присъствието си на източния фланг, а държавите членки започват да предоставят обширна военна помощ на Украйна.