Мария Захарова: НАТО разруши всички нормални контакти с Москва

Северноатлантическият алианс вече разруши всички нормални контакти с Москва. Изявленията за премахване на Съвета Русия-НАТО са без значение. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.
По-рано полският външен министър Радослав Сикорски обяви, че НАТО подготвя решение за разпускане на Съвета. Според Мария Захарова на фона на всички други агресивни изявления, които бяха направени, и предприети действия за буквално разрушаване на нормалните отношения, тези планове нямат реално значение. По думите ѝ НАТО трябва да си зададе друг въпрос - какво се опитват да постигнат с подобни изявления, реторика и агресивни действия?
Отношенията между Русия и НАТО бяха установени в началото на 90-те години на миналия век. През 1997 г. страните подписват Основополагащия акт, като декларират, че не се смятат за противници и създават рамка за консултации. Съветът Русия-НАТО е създаден през 2002 г.
До 2014 г. Русия и НАТО си сътрудничат в борбата с тероризма, борбата с трафика на наркотици и операциите срещу пиратството. След събитията в Украйна през същата година алиансът замразява сътрудничеството. От 2019 г. диалогът в рамките на Съвета Русия-НАТО на практика е преустановен, а през 2021 г. Русия преустанови работата на постоянната си мисия към НАТО в Брюксел и затвори офисите на НАТО в Москва.
ТАСС посочва, че от 2014 г. НАТО значително разширява военната си дейност в близост до границите на Русия и увеличава мащаба на ученията си. След началото на специалната военна операция алиансът рязко засилва присъствието си на източния фланг, а държавите членки започват да предоставят обширна военна помощ на Украйна.
1 Мара Шекера
16:50 05.12.2025
2 Kaлпазанин
16:51 05.12.2025
3 Тити
Коментиран от #25
16:52 05.12.2025
4 си дзън
Май само Орбан и Фицо "вярват" в това.
Всички руснаци трябва да бъдат изгонени от ЕС.
Коментиран от #5, #30, #37
16:53 05.12.2025
5 Вярно е
До коментар #4 от "си дзън":Притеснително е, че има много руснаци в България. Какво дирят тук , само те си знаят. Спрямо тях трябва да се прилага политика като в балтийските страни.
Коментиран от #38
16:56 05.12.2025
6 Я виж ти
16:57 05.12.2025
7 Весел Патиланец
НАТО ще се разшири и в Украйна, И в Грузия, И в Азербайджан, и в Армения, и в Молдова - всяка държава заслужава помоще когато поиска!
16:59 05.12.2025
8 Вие гледайте...
Коментиран от #20
17:02 05.12.2025
9 Маша
17:03 05.12.2025
10 А не е ли верно че
Коментиран от #12, #23
17:06 05.12.2025
11 Руснаков
Коментиран от #15
17:06 05.12.2025
12 гост
До коментар #10 от "А не е ли верно че":Папагал.прочети пост 11...
17:07 05.12.2025
13 Маша алкаша
17:08 05.12.2025
14 Силиций
Иначе се вижда,че отговора още е инфантилен,но явно нарушава спокойния бабаитлък на някого
17:08 05.12.2025
15 Ами направиха Майдан
До коментар #11 от "Руснаков":И после гражданска война започна Турчинов с любезното съдействие на НАТО и Запада ...
Коментиран от #18
17:09 05.12.2025
16 Миролюб Войнов, контактьор
В Русия осъждат с ефективен затвор малолетни 14-годишни деца и многодетни майки с три деца за нелеп коментар или гледане на забранения ютуб !!! Привет Корея, привет Ким. Стана ясно за какво Путин всъщност ходи там 😁
17:10 05.12.2025
18 Руснаков
До коментар #15 от "Ами направиха Майдан":Майдан вследствие на предателството на пионката Янукович ,анексията на Крим и малки зелени човечета в Донбас...това е причината...всичко е резултат от дългогодишната намеса на Кремъл в Украйна...
Коментиран от #22
17:12 05.12.2025
19 Точки, ама писани без кръчмар
17:13 05.12.2025
20 Атина Палада
До коментар #8 от "Вие гледайте...":Даааа,след като МатЮ свали детските дронове в Полша,сега е ред да се заеме с Русия:)))))
17:14 05.12.2025
21 Тцъ..
17:15 05.12.2025
22 правителството на "пионката Янукович"
До коментар #18 от "Руснаков":С избори ли дойде на власт или с Майдан? Турчинов как взе властта? По европейски може би ? ...
Коментиран от #28
17:16 05.12.2025
23 А не си ли задаваш
До коментар #10 от "А не е ли верно че":въпроса защо НАТО се разшири точно с бившите участнички от Варшавския договор (доскорошни "верни" съюзници на СССР) дори с бивши съюзни републики като трите Прибалтики и досега миролюбивите Финландия и Швеция? Какво стана с тия които не се присъединиха към НАТО - Грузия, Украйна, Беларус? На Грузия ѝ взеха Абхазия и Южна Осетия с война 2008г., на Украйна Крим, ЛНР и ДНР и война от 2014г. и 2022г., тоталитарен проруски режим в Беларус с ядрени руски ракети на територията превръщайки я в цел за НАТО. Сега се заканват на Приднестровието, Молдова, Казахстан, Азърбейджан.
Коментиран от #26, #27
17:17 05.12.2025
24 КГБ Внучката
17:18 05.12.2025
26 Атина Палада
До коментар #23 от "А не си ли задаваш":Шефа на Пентагона го каза ясно и няма нужда тук форумците да си задавате въпроси:)
"Ударното приемане на България и Румъния в НАТО беше с цел да окажем натиск над Русия"!
Т.е.ти си само опция,ти казва американеца..
17:20 05.12.2025
27 Питаш ли ме ?
До коментар #23 от "А не си ли задаваш":Какво стана с тия които не се присъединиха към НАТО - Грузия, Беларус? Ами по 7,3 % ръст на икономиката си регистрират и излишъци в бюджета. Рекордни нива на резервите, чуждестранните инвестиции и т.н .... Пишеш Грузия нюз и четеш .... В пъти са по добре от нас
Коментиран от #35
17:23 05.12.2025
28 Руснаков
До коментар #22 от "правителството на "пионката Янукович"":Янукович е дошъл на власт законно,така е но една от точките подписани от него е да продължи ПРОЕВРОПЕЙСКИЯТ КУРС НА УКРАЙНА...нарочно ти ги пиша с големи букви...той отказва по заповед на Бандита от Кремъл и става Майдан...
Коментиран от #29, #31
17:24 05.12.2025
29 ПРОЕВРОПЕЙСКИЯТ КУРС НА УКРАЙНА..
До коментар #28 от "Руснаков":Винаги е бил подкрепян от Русия, относно ЕС ! Проблема НАТО беше а НЕ ЕС ! .....
Коментиран от #41
17:26 05.12.2025
31 Северноатлантик
До коментар #28 от "Руснаков":Зеленски е забравил , но за да дойде на власт като президент , обеща край на произвола на украинските нацисти в Изтока и добри отношения с Русия .
Коментиран от #39
17:32 05.12.2025
32 Горски
17:32 05.12.2025
33 Бай онзи
17:50 05.12.2025
34 Тодор
17:53 05.12.2025
35 то да ти кажа
До коментар #27 от "Питаш ли ме ?":и в русия има ръст мноого повече проценти но заплатата е 300 долара и долари нема ЩОТО ако си купиш долари да бегаш заплатата е 150 длра.ОСВЕН ТОВА ЕДНА РУБЛА струва 2 бг стотинки,а след месец ще е 1 българска евростотинка и путин ще намине да спасява гладните и онеправдани руснаци защото няма как да теглят евра от банките
Коментиран от #44
17:55 05.12.2025
36 незнайко
Всичко започна преди 35 години с падането на берлинската стена ! От тогава досега великите сили си показват същността ! Създадаха ЕС с предтекста за ЕДИНСТВО а основната цел е ВЛАСТ над поданиците в този съюз ! Замисляте ли се на кои управници се " ЧУВА " гласа в този съюз ? На СЪЗДАТЕЛИТЕ му а ние плащаме наем да сме в този съюз ! Това не е ли СМЕШНО ?
17:58 05.12.2025
37 Дрън Дрън
До коментар #4 от "си дзън":Колко пъти ще постваш една и съща простотия тъпунгер?
18:02 05.12.2025
38 незнайко
До коментар #5 от "Вярно е":Руснаците говорят на достъпен за нас език а турския който се говори в БЪЛГАРИЯ по добър ли е след като не го разбираме ???
Коментиран от #40
18:02 05.12.2025
39 Руснаков
До коментар #31 от "Северноатлантик":Кога дойде Зеленски...5 години след анексията на Крим и намесата в Донбас...нещата между Украйна и Русия се бяха скапали...нацисти......много лесно взехте да я употребявате тази дума...ти си дошъл в моята къща да се разпореждаш и искаш добро отношение...Пак ти казвам че нещата се объркаха след анексията на Крим и размътване главите на рускоговорящите в Донбас...Недей гледай върха на айсберга,а виж как са нещата в основата...
Коментиран от #42
18:02 05.12.2025
40 Ха ХаХа
До коментар #38 от "незнайко":Турските роби обичат турски език и чалгиите.
Пратката кючеци и хвърлят гюбеци
18:04 05.12.2025
41 Руснаков
До коментар #29 от "ПРОЕВРОПЕЙСКИЯТ КУРС НА УКРАЙНА..":Прочети документи,Майдана е в резултат на отказа на Янукович да подпише документа за продължаване проевропейският курс на Украйна...
18:06 05.12.2025
42 Бре бре
До коментар #39 от "Руснаков":Простакът си умира простак.
Окачи се на клон
Коментиран от #43
18:06 05.12.2025
43 Руснаков
До коментар #42 от "Бре бре":Тъпоъгълника си остава тъпоъгълник,,какво да добавиш повече...освен да обижда друго не знае...
18:14 05.12.2025
44 Много са зле да знаеш
До коментар #35 от "то да ти кажа":И за това средната цена на панелка в Москва е 3500 долара на квадрат а в централните квартали над 5000 ..... Вярвай си ти че за 150 долара работят
18:15 05.12.2025
45 Малко й е
18:17 05.12.2025
46 Тази е
18:19 05.12.2025
47 Даката
Колко са отвратителни... сякаш че не са нападнали Украйна... никога????
Отвратителна руска сган.
18:25 05.12.2025