Зона на смъртта: Как дроновете сложиха край на окопната война в Украйна

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Сраженията в Украйна вече не приличат на окопната битка от Първата световна война - вместо това дроновете са заличили солидната фронтова линия, създавайки зона на смъртта, пише "Политико".

Небето над бойните полета сега е почерняло от дронове. Някои носят камери и термични детектори, други са оборудвани с бомби и оръжия; някои просто лежат на земята край пътеки и пътища, докато не бъдат съживени от преминаващ войник или превозно средство. Те използват електронни сигнали или се управляват от невъзможни за заглушаване оптични кабели. Контрадронове целят да ги блокират, като същевременно ловуват пилотите им, скрили се на десетки километри от фронта.

Резултатът е сива зона на хаос, простираща се на около 20 километра от фронта, където дронове ловуват войници, ранените биват оставяни да умрат, защото е изключително трудно да бъдат евакуирани, а доставките на боеприпаси, храна и вода са почти невъзможни за осъществяване до войските.

"Сега преминахме към война дронове срещу дронове", заяви полковник Павло Палиса, заместник-началник на президентската канцелария на Украйна и бивш командир на бойното поле. "Дроновете вече могат да устройват засада, да прехващат вражеската логистика и да прекъсват доставките. Освен това те затрудняват поддържането на позиции: Ако бъдете засечени, всяко оръжие в района незабавно ще се втурне да ви унищожи".

Нов начин на водене на война

Дроновете играха ключова роля в бойните действия от най-ранните дни на войната през 2022 г., когато Украйна празнува успехите на турските дронове "Байрактар" срещу руските бронирани колони. Въпреки това, както Украйна, така и Русия първоначално се готвеха да водят класическа война, белязана от артилерийски дуели, механизирани колони и отбранителни окопи, обясни Палиса.

През 2023-2024 г. обаче войната се промени и окопите започнаха да изчезват, посочи Иван Секач, говорител на 110-та отделна механизирана бригада на украинската армия, която се сражава в източната част на Днепропетровска област.

Вместо дълги окопни линии, превъзхожданата по численост и въоръжение украинска армия създаде опорни и наблюдателни пунктове и разчиташе на дронове, за да компенсира недостига на 155-милиметрови артилерийски боеприпаси. В отговор руската армия започна да намалява размера на своите щурмови части, защото украинските дронове се оказаха способни да локализират и унищожават по-големи струпвания на войски.

Вместо мащабните атаки тип "месна вълна", характеризиращи по-ранните руски нападения, когато голям брой мъже бяха хвърляни срещу украинските защитници, сега Русия атакува на малки групи, заяви полковник Владислав Волошин, говорител на южното командване на украинската армия.

"На руснаците им е нужно време, за да съберат щурмова група. Те пълзят, крият се. Отнема им два до три дни, за да съберат група, способна да щурмува позициите ни", отбеляза той.

Обикновено двама руски войници проправят пътя, но само един оцелява, допълни Волошин. По-малките групи са по-трудни за забелязване от украинските оператори на дронове, особено по време на мъгла или дъжд.

"В резултат на това получихме дълбока сива зона, където руснаците се внедряват зад украинските позиции, крият се там и нарастват по численост, в случай че не бъдат забелязани и унищожени", поясни Секач.

Лошото време помогна на руските войници да пробият украинската отбрана в Покровск в Донецка област по-рано този месец след година опити, както и в други точки по фронта, като село Новопавловка в Днепропетровск и в Запорожка област в централната част на страната.

"Мъглата или дъждът възпрепятстват полетите на дронове, което създава възможност за по-безопасна логистика, ротация или локални операции. Следователно, времевите прозорци се използват за внедряване или препозициониране на силите", посочи Палиса.

Русия работи, за да направи защитата на Украйна още по-трудна.

"Руската армия се опитва да разшири зоната на смъртта възможно най-много, разрушавайки всички сгради и убежища с точковидни удари, за да я превърне в напълно гола пустош, където е невъзможно да се скриеш", обясни Волошин.

Кошмар за снабдяването

Дроновете принуждават артилерията да се отдалечава от фронта и правят почти невъзможно използването на бронирани машини за снабдяване на войските.

"Дроновете станаха полезни, когато става въпрос за доставка и евакуация, бойно разузнаване и дистанционно миниране - задачи, обикновено изпълнявани от хора на война преди", обясни Палиса.

С увеличаването на дроновете обаче дори използването им за тези цели става все по-трудно, което превръща фронта в ад.

Дроновете правят евакуацията и ротацията, както и логистиката, смъртоносни упражнения. "Повечето войници в момента умират по време на ротация", заяви Волошин. "Всеки вид доставка носи сериозни рискове. Така че използваме дронове по-често".

В резултат на това командирите принуждават войниците да прекарват седмици на фронта - наричан още нулева линия - без ротация.

"Обикновено по време на ротация кола се отдалечава на 5 до 6 километра от позициите. Войниците трябва да извървят останалата част от пътя, криейки се в терена от дронове", разясни Секач.

Това създава проблеми за бойния дух.

"Пехотинец, който някога е прекарал в дупка в продължение на 60 до 165 дни, няма да отиде там отново", посочи Микола Белесков, научен сътрудник в Украинския национален институт за стратегически изследвания и старши анализатор в Центъра за инициативи "Върни се жив".

Видеомедицина

Най-трудно е за ранените, тъй като дроновете критично възпрепятстват фронтовата медицина и евакуацията, обясни Дарина, анестезиолог от батальона "Вълци Да Винчи" на украинската армия.

"Днес ранен войник често трябва да ходи, да бъде носен или дори да пълзи до 5 километра от позицията си, докато не го вземе бронирано евакуационно превозно средство", отбеляза тя. "След това евакуационното превозно средство трябва да премине през рояци руски дронове, които могат да достигнат до 20-40 километра от фронтовите позиции".

Освен това дроновете принуждават украинските бойни медици да преместват медицинските си пунктове по-далеч от фронтовата линия, което удължава времето, необходимо за стабилизиране на ранените. Ранените войници трябва да останат на позициите си с дни или дори седмици в очакване на евакуация, която понякога се извършва от наземни роботизирани системи.

Невъзможността им да достигнат до ранените принуди украинските бойни медици да прибегнат до телевизионна медицина, използвайки дрон Mavic, за да разговарят с блокирани войници. "На видео можем да видим как е бил поставен турникетът. След това можем да се свържем с колегите войници на ранен войник и да ги насочим как правилно да му помогнат", разказа Дарина. "Дроновете са полезни и за доставката на необходимите лекарства до позициите".

Има доклади от изследователи с отворен код за това, че Русия изоставя ранени войски, вместо да се опитва да ги евакуира.

Вражеските дронове правят живота много по-опасен за пилотите, които ги управляват зад фронта.

"Спомням си времената, когато можеше спокойно да отидеш да пушиш в 10-километрова зона от линията на контакт. Сега не влизаме в зоната без пушка. Дроновете с оптични кабели вече достигат до 15 километра, така че трябва да бъдете изключително внимателни", обясни Секач.

Засега, изглежда, няма бързо решение за зоната на смъртта, създадена от дроновете.

"В момента няма доктрина за това как да се изгради дълбока отбрана, когато имате много малко пехотинци на фронтовата линия, а врагът е ангажиран с внедряване и същевременно прекъсва връзката ви между фронтовата линия и тила и активно елиминира операторите на дронове на фронтовата линия", посочи Белиесков.

"Това е рецептата за бавно руско настъпление - ефектът на притискане".