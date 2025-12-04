Новини
Москва: Украинските атаки срещу Каспийския тръбопроводен консорциум и танкерите целят провал на мирните преговори
  Тема: Украйна

Москва: Украинските атаки срещу Каспийския тръбопроводен консорциум и танкерите целят провал на мирните преговори

4 Декември, 2025 14:50 847 40

От своя страна Киев посочва, че неговите нападения с дронове срещу Русия и руските интереси целят да затруднят финансирането на войната от страна на Москва

Москва: Украинските атаки срещу Каспийския тръбопроводен консорциум и танкерите целят провал на мирните преговори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви днес, че украинските атаки срещу танкери със слънчогледово олио в Черно море и срещу Каспийския тръбопроводен консорциум в Новоросийск целят да провалят мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От своя страна Киев посочва, че неговите нападения с дронове срещу Русия и руските интереси целят да затруднят финансирането на войната от страна на Москва.

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви още, че "незаконните действия" на Европейския съюз по отношение на замразените руски активи ще породят "най-остра реакция" от страна на Русия, и че Москва вече подготвя ответни действия, предаде Ройтерс.

Междувременно, германският канцлер Фридрих Мерц отложи утрешното си посещение в Норвегия, съобщи говорител на германското правителство.

Вместо това, той ще посети Белгия, където вероятно ще обсъди въпроса за руските активи с белгийския премиер Барт де Вевер и с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гръм и мълнии

    10 8 Отговор
    6 ах тоя Путин кви нерви има.

    14:51 04.12.2025

  • 2 хаха

    10 8 Отговор
    Я поквичи още малко бе магистралката.

    14:52 04.12.2025

  • 3 Кривоверен алкаш

    12 13 Отговор
    Няма мирни преговори,стига бръщолеви глупости...има изнудване на Украйна от страна на Крепостните за капитулация..няма как да стане...кухи...кухи...кухи...

    14:52 04.12.2025

  • 4 честен ционист

    4 15 Отговор
    Защо й е на Украйна да атакува частни тръбопроводи?

    Коментиран от #16, #24

    14:54 04.12.2025

  • 5 1488

    13 13 Отговор
    в русия всичко е откраднато от някъде
    дори руската салата не е руска

    Коментиран от #18, #31

    14:54 04.12.2025

  • 6 Пак ли Рашата

    13 10 Отговор
    мъти водата на цял свят!
    Вече 100 години!

    14:54 04.12.2025

  • 7 Ганя Путинофила

    8 5 Отговор
    Путин заплаши Европа! Каза, че няма да има с кой да преговаря!

    Коментиран от #20

    14:56 04.12.2025

  • 8 Анален сърбеж 🏳️‍🌈

    0 6 Отговор
    Продавaм видeo:

    1. Съм активен
    2. Съм пасивен
    3. Сядам на бутилката 15 минути
    4. Сядам на дилдо


    Бонус.

    Ще дам на желаещите в стар, дърт г🍑ъъъз от Соца.

    14:56 04.12.2025

  • 9 Европейските войнолюбци и крадци са

    12 7 Отговор
    В шок !!!!!! Само те могат да водят войни и да крадат чужди пари , ама заплашат ли ги със същото изпадат в паника !!!!!!! ЩО ТЪЙ ?????

    14:58 04.12.2025

  • 10 Хм...

    8 4 Отговор
    Всъщност тия атаки не са у краински, а британски. И естествено, че целта е да се провалят преговорите. Което, между другото, вече напълно съвпада и с плановете на руснаците.

    14:59 04.12.2025

  • 11 Добри

    6 4 Отговор
    Каква наглост само!

    15:00 04.12.2025

  • 12 Шперца съм и ще победя РУСИЯ

    4 5 Отговор
    Само надрусаняка да ми даде от белото си за кураж и ...........готово !!!!!!

    Коментиран от #17, #26, #28

    15:01 04.12.2025

  • 13 Гошо

    5 3 Отговор
    Какво станало нощес по Киевската Бояна ли ,Симеоново ли , т.е. Конча-Заспе по тахному?
    ВСУ се сбили с ГУР Иначе казано СИРОВЦИ с БУДАНОВЦИ

    15:01 04.12.2025

  • 14 Герги

    6 5 Отговор
    Тази,като си отвори устата и започват лъжите и глупостите,вижда се че алкохола не прощава...

    15:03 04.12.2025

  • 15 Тъпа чебурашка

    6 8 Отговор
    Украинските атаки саботират мира ?!
    А руската фашистка инвазия, милиони прокудени, тотални разрушения сравними единствено с Газа - са път към мир ??

    Коментиран от #32

    15:03 04.12.2025

  • 16 Питай Зеленски

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Ционист циониста да пита.

    15:04 04.12.2025

  • 17 Макарона - цар на войните

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Шперца съм и ще победя РУСИЯ":

    Шперц , не допускай тая грешка като нашата преди повече от две столетия ......московците пак ще забият знамето си над райхстага !!!!!!

    15:04 04.12.2025

  • 18 Както беше отбелязано,

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    на теб и мозъка са ти откраднали.

    15:05 04.12.2025

  • 19 Машо, по 500 дрона и 20 ракети

    3 4 Отговор
    всяка нощ по цяла Украйна и най-вече по Киев и Лвов какво целят? Провал или е руска мирна инициатива?

    15:06 04.12.2025

  • 20 Русия е най-голямата европейска държава

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    Около 40% от Европа - това е Русия.

    Самата Европа е суб-континент на Евразийския материк.

    15:07 04.12.2025

  • 21 Самуил

    4 2 Отговор
    Наци Украйна и наци-украиците трябва да бъдат безвъзвратно унищожени!

    15:08 04.12.2025

  • 22 Неразбрал

    4 0 Отговор
    Някой да ми обясни , дали мерц ходи в щатите когато има среща в париж ..... и защо прави това сега .....става въпрос , че фрицовете ще изгубят само около 20 милиарда замразени активи във Русия , ако откраднат техните във европа , ама много ги заболя ??????

    15:09 04.12.2025

  • 23 !!!?

    3 4 Отговор
    Мирише на Самогон...метресата на Кремъл пак се натряскала...!!!?

    15:13 04.12.2025

  • 24 Арамейски корпус

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    3аради ей такива,като те6

    15:14 04.12.2025

  • 25 Евреина Кобзон

    3 7 Отговор
    Значи когато Кремълските Терористи
    Бомбят Украйна

    Може .

    Когато Украйна бомби Руската Кочина

    Украйна Иска да се провалят Мирните преговори

    Алкохолния Из.род Захариева
    Пак не знае къде се намира

    15:14 04.12.2025

  • 26 Шмерца съм

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Шперца съм и ще победя РУСИЯ":

    Лепило Самагон Одеколон .

    Три неща ми трябват

    И Три Дня Киев със сигурност

    15:17 04.12.2025

  • 27 Украйна

    3 2 Отговор
    удря Рашата по най болното място.

    Путлер е в тих ужас, ако танкерите му почнат да потъват, а тръбите му да горят!

    Коментиран от #36

    15:18 04.12.2025

  • 28 !!!?

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Шперца съм и ще победя РУСИЯ":

    От бръщолевенето ти се вижда, че си прекалил с "белото"...!

    15:18 04.12.2025

  • 29 Голия

    3 2 Отговор
    кръмълските слабаци пак опитват да изнудват

    15:19 04.12.2025

  • 30 Беатрикс Рич

    2 4 Отговор
    Чакаме да нападнете НАТО , едно село немош превзе 4 години ама НАТО щели да ми нападат пияни дегенерати

    Коментиран от #33, #35

    15:21 04.12.2025

  • 31 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Българската ракия е турска

    15:22 04.12.2025

  • 32 Не си много

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тъпа чебурашка":

    Яростна така ,към войната на Нетаняху срещу Палестина, а?

    15:22 04.12.2025

  • 33 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Беатрикс Рич":

    Рязчекнати натюфци

    15:23 04.12.2025

  • 34 Мария Захарова официальнъй

    1 1 Отговор
    u 6 ала съм ва

    15:23 04.12.2025

  • 35 Ко каза,ко?

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Беатрикс Рич":

    Ама и Нейто ги е страх да нападнат безпомощна Русия, а?

    Коментиран от #37

    15:25 04.12.2025

  • 36 Така е във футбола

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Украйна":

    Ако не вкарваш голове, на теб ще ти вкарват.

    15:28 04.12.2025

  • 37 НАТО

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ко каза,ко?":

    Даваме си оръжия на воля и един натовски войник не е умрял хахахахаха :)

    15:29 04.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Чувал съм

    2 2 Отговор
    Че щом даден танкер от сенчестия флот на Русия(сенчест се нарича, понеже никой лицензиран застраховател на товари не иска да застрахова поради опасения за безопасността и висок риск за старите корита с които Русия превозва петрол в нарушение на санкциите срещу нея) разтовари петрола си и бъде ударен от Украински надводен дрон моментално става така, че е превозвал слънчогледово олио, а не петрол.Защо така Другаре?

    15:32 04.12.2025

  • 40 Вошкаров

    2 1 Отговор
    Барай на песков кафявото. Д.ърта пр.ъдла

    15:33 04.12.2025

