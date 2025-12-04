Москва: Украинските атаки срещу Каспийския тръбопроводен консорциум и танкерите целят провал на мирните преговори

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви днес, че украинските атаки срещу танкери със слънчогледово олио в Черно море и срещу Каспийския тръбопроводен консорциум в Новоросийск целят да провалят мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
От своя страна Киев посочва, че неговите нападения с дронове срещу Русия и руските интереси целят да затруднят финансирането на войната от страна на Москва.
Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви още, че "незаконните действия" на Европейския съюз по отношение на замразените руски активи ще породят "най-остра реакция" от страна на Русия, и че Москва вече подготвя ответни действия, предаде Ройтерс.
Междувременно, германският канцлер Фридрих Мерц отложи утрешното си посещение в Норвегия, съобщи говорител на германското правителство.
Вместо това, той ще посети Белгия, където вероятно ще обсъди въпроса за руските активи с белгийския премиер Барт де Вевер и с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
1 Гръм и мълнии
14:51 04.12.2025
2 хаха
14:52 04.12.2025
3 Кривоверен алкаш
14:52 04.12.2025
4 честен ционист
Коментиран от #16, #24
14:54 04.12.2025
5 1488
дори руската салата не е руска
Коментиран от #18, #31
14:54 04.12.2025
6 Пак ли Рашата
Вече 100 години!
14:54 04.12.2025
7 Ганя Путинофила
Коментиран от #20
14:56 04.12.2025
8 Анален сърбеж 🏳️🌈
1. Съм активен
2. Съм пасивен
3. Сядам на бутилката 15 минути
4. Сядам на дилдо
Бонус.
Ще дам на желаещите в стар, дърт г🍑ъъъз от Соца.
14:56 04.12.2025
9 Европейските войнолюбци и крадци са
14:58 04.12.2025
10 Хм...
14:59 04.12.2025
11 Добри
15:00 04.12.2025
12 Шперца съм и ще победя РУСИЯ
Коментиран от #17, #26, #28
15:01 04.12.2025
13 Гошо
ВСУ се сбили с ГУР Иначе казано СИРОВЦИ с БУДАНОВЦИ
15:01 04.12.2025
14 Герги
15:03 04.12.2025
15 Тъпа чебурашка
А руската фашистка инвазия, милиони прокудени, тотални разрушения сравними единствено с Газа - са път към мир ??
Коментиран от #32
15:03 04.12.2025
16 Питай Зеленски
До коментар #4 от "честен ционист":Ционист циониста да пита.
15:04 04.12.2025
17 Макарона - цар на войните
До коментар #12 от "Шперца съм и ще победя РУСИЯ":Шперц , не допускай тая грешка като нашата преди повече от две столетия ......московците пак ще забият знамето си над райхстага !!!!!!
15:04 04.12.2025
18 Както беше отбелязано,
До коментар #5 от "1488":на теб и мозъка са ти откраднали.
15:05 04.12.2025
19 Машо, по 500 дрона и 20 ракети
15:06 04.12.2025
20 Русия е най-голямата европейска държава
До коментар #7 от "Ганя Путинофила":Около 40% от Европа - това е Русия.
Самата Европа е суб-континент на Евразийския материк.
15:07 04.12.2025
21 Самуил
15:08 04.12.2025
22 Неразбрал
15:09 04.12.2025
23 !!!?
15:13 04.12.2025
24 Арамейски корпус
До коментар #4 от "честен ционист":3аради ей такива,като те6
15:14 04.12.2025
25 Евреина Кобзон
Бомбят Украйна
Може .
Когато Украйна бомби Руската Кочина
Украйна Иска да се провалят Мирните преговори
Алкохолния Из.род Захариева
Пак не знае къде се намира
15:14 04.12.2025
26 Шмерца съм
До коментар #12 от "Шперца съм и ще победя РУСИЯ":Лепило Самагон Одеколон .
Три неща ми трябват
И Три Дня Киев със сигурност
15:17 04.12.2025
27 Украйна
Путлер е в тих ужас, ако танкерите му почнат да потъват, а тръбите му да горят!
Коментиран от #36
15:18 04.12.2025
28 !!!?
До коментар #12 от "Шперца съм и ще победя РУСИЯ":От бръщолевенето ти се вижда, че си прекалил с "белото"...!
15:18 04.12.2025
29 Голия
15:19 04.12.2025
30 Беатрикс Рич
Коментиран от #33, #35
15:21 04.12.2025
31 Ха ХаХа
До коментар #5 от "1488":Българската ракия е турска
15:22 04.12.2025
32 Не си много
До коментар #15 от "Тъпа чебурашка":Яростна така ,към войната на Нетаняху срещу Палестина, а?
15:22 04.12.2025
33 Ха ХаХа
До коментар #30 от "Беатрикс Рич":Рязчекнати натюфци
15:23 04.12.2025
34 Мария Захарова официальнъй
15:23 04.12.2025
35 Ко каза,ко?
До коментар #30 от "Беатрикс Рич":Ама и Нейто ги е страх да нападнат безпомощна Русия, а?
Коментиран от #37
15:25 04.12.2025
36 Така е във футбола
До коментар #27 от "Украйна":Ако не вкарваш голове, на теб ще ти вкарват.
15:28 04.12.2025
37 НАТО
До коментар #35 от "Ко каза,ко?":Даваме си оръжия на воля и един натовски войник не е умрял хахахахаха :)
15:29 04.12.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Чувал съм
15:32 04.12.2025
40 Вошкаров
15:33 04.12.2025