Москва: Украинските атаки срещу Каспийския тръбопроводен консорциум и танкерите целят провал на мирните преговори

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви днес, че украинските атаки срещу танкери със слънчогледово олио в Черно море и срещу Каспийския тръбопроводен консорциум в Новоросийск целят да провалят мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От своя страна Киев посочва, че неговите нападения с дронове срещу Русия и руските интереси целят да затруднят финансирането на войната от страна на Москва.

Още новини от Украйна

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви още, че "незаконните действия" на Европейския съюз по отношение на замразените руски активи ще породят "най-остра реакция" от страна на Русия, и че Москва вече подготвя ответни действия, предаде Ройтерс.

Междувременно, германският канцлер Фридрих Мерц отложи утрешното си посещение в Норвегия, съобщи говорител на германското правителство.

Вместо това, той ще посети Белгия, където вероятно ще обсъди въпроса за руските активи с белгийския премиер Барт де Вевер и с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.