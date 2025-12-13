Тежки поражения в жива сила! Най-малко 155 хиляди са загиналите руски войници в Украйна

Съвместно разследване на Би Би Си, "Медиазона" и мрежа от доброволци по открити данни е установило имената на 155 368 руски военнослужещи, загинали по време на пълномащабната война срещу Украйна. Данните показват значителна промяна в структурата на загиналите: една трета от тях вече са доброволци, подписали договор след февруари 2022 г., докато година по-рано тази група е представлявала около 15%. Средната възраст на загиналите е 38 години, а почти половината от доброволците са мъже между 45 и 55 години, които преди войната са работили в цивилни професии.
Един от показателните случаи е този на 53-годишния Александър Грунин от Павловски Посад, подписал договор след години на финансови затруднения. Той получава обещаните бонуси, но само два месеца след изпращането му на фронта е раняван три пъти и въпреки това не е изведен за лечение, защото "нямало кой да воюва", както казва дъщеря му. Грунин загива по-малко от три месеца след подписването на контракта.
Разследването отбелязва, че новите доброволци често получават минимална подготовка, понякога само няколко дни тренировки, преди да бъдат разпределени в штурмови подразделения, които носят най-тежките загуби. Това води до постоянен недостиг на хора за ротация и до практики за отказ от хоспитализация въпреки ранявания, като войници се връщат в строя без лечение. Тази тенденция се признава и от проправителствени военни блогъри, а британското военно разузнаване съобщава, че в отделни армии са формирани цели щурмови групи само от ранени войници.
Постоянният ръст на загиналите доброволци се обяснява с факта, че именно те се изпращат на най-тежките участъци на фронта, предимно в Донецка област. Властите в Русия поддържат интензивни кампании за набиране на нови бойци, използвайки различни форми на натиск и агитация, включително срещи с хора с дългове, активност във вузове и мобилизация сред жители на малки градове, където липсват алтернативи за добре платена работа. Някои новобранци погрешно вярват, че подписват договор само за една година, но от септември 2022 г. всички контракти автоматично се удължават до края на войната. В допълнение хиляди обвиняеми по наказателни дела подписват договор с армията, тъй като законът им позволява да избегнат наказателно преследване, ако отидат на фронта.
Разследването отчита и други тенденции. Значителен дял от загиналите са изпратени от колонии и следствени изолатори, като те представляват около 13% от потвърдените жертви. Други 11% са мобилизирани през есента на 2022 г. Русия продължава да губи и висококвалифициран команден състав: установени са 6 205 загинали офицери, включително 450 подполковници, 152 полковници и 12 генерали.
Реалният брой на загиналите вероятно е значително по-висок, тъй като данните по открити източници обхващат едва между 45% и 65% от действителните жертви. Това би означавало, че броят на загиналите руски военнослужещи може да достига между 239 000 и 345 260 души. Ако се включат загубите в редиците на милициите на самопровъзгласилите се ДНР и ЛНР, които според оценките са още 21 000-23 500 загинали, общият брой на необратимите загуби на проруските сили може да се намира в диапазона от 260 000 до почти 370 000 души.
