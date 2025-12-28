Новини
Свят »
САЩ »
Зеленски пристигна в „Мар-а-Лаго“: Тръмп уверява „Можем да постигнем мир“
  Тема: Украйна

Зеленски пристигна в „Мар-а-Лаго“: Тръмп уверява „Можем да постигнем мир“

28 Декември, 2025 20:49, обновена 28 Декември, 2025 21:21 933 32

  • сащ-
  • украйна-
  • тръмп-
  • зеленски

Президентите на САЩ и Украйна обсъждат бързо прекратяване на войната и сигурност за Украйна

Зеленски пристигна в „Мар-а-Лаго“: Тръмп уверява „Можем да постигнем мир“ - 1
Снимка: БГНЕС
Василена Петрова Василена Петрова

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в частната резиденция на Доналд Тръмп „Мар-а-Лаго“ в щата Флорида за срещата си с американския президент, съобщава Sky News.

Това е третата среща между двамата лидери.

Още новини от Украйна

Двамата ще обсъждат възможностите за мирно споразумение за Украйна, като Тръмп изрази увереност, че има реална основа за сделка. Той подчерта, че руският президент Владимир Путин изглежда сериозен по въпроса за мирното решение. „Прекалено много хора вече са загинали и мисля, че и двамата президенти искат да постигнат сделка“, каза Тръмп. „Вярвам, че имаме основа за споразумение, което ще бъде добро за Украйна и за всички страни. Няма нищо по-важно.“

Американският президент добави, че ще бъде осигурено „силно“ споразумение за сигурността на Украйна, като европейските държави ще играят активна роля в процеса. „Чувствам, че европейските партньори са свършили изключителна работа и напълно подкрепят срещата и усилията за постигане на сделка. Всички са невероятни хора“, каза той.

Преди да започнат официалните разговори, Тръмп сподели пред журналистите, че вижда възможност за бързо прекратяване на войната. „Или ще свърши скоро, или ще продължи дълго, като милиони още хора могат да загинат. Никой не иска това. Вярвам, че можем да действаме много бързо.“

От своя страна Зеленски благодари за гостоприемството и изрази надежда, че срещата ще доведе до мир възможно най-скоро. Това е първото посещение на украинския президент в „Мар-а-Лаго“. Разговорите се проведоха в присъствието на високопоставени представители от двете страни, включително държавния секретар Марко Рубио, специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и генерал Дън Кейн - председател на Обединения комитет на началник-щабовете и най-високопоставеният военен офицер на САЩ.

Украинската делегация седна отляво на масата, а американската - срещу тях. Тръмп подчерта важната роля на европейските партньори и готовността за бързо постигане на решение, като отново увери, че „имаме основата на сделка, която е добра за Украйна и за всички“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 6 Отговор
    Никой не посрещна Зеленски на летището.Само украинската посланичка.И Тръмп не го пусна в дома си а в столовата на прислугата.Голям резил

    20:57 28.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 си дзън

    6 21 Отговор
    Нямало краен срок за мира. Явно ще чакат разпада на русията на феоди с крепостни
    и частни армии.

    20:58 28.12.2025

  • 4 Ще го помилва

    22 0 Отговор
    Като пуйка..... А ПОСЛЕ...

    20:58 28.12.2025

  • 5 Пич

    21 3 Отговор
    Зелю:
    - Тръмп ме изрита три пъти , след това ми даде две нахапани пържоли ! Какво ли означава ?!

    20:59 28.12.2025

  • 6 Тръмп уверява

    15 0 Отговор
    „Можем да НАЛОЖИМ мир“

    21:00 28.12.2025

  • 7 Механик

    13 3 Отговор
    "Или ще свърши, или ще продължи дълго"
    Дааа, мъдро... И комшията каза, че или утре ще вали, или пък няма да вали. Много е мъдър и винаги познава.

    21:00 28.12.2025

  • 8 може би можете

    6 0 Отговор
    ама със сигурност не искате

    21:00 28.12.2025

  • 9 Невероятни т паци

    17 2 Отговор
    Тръмп никого не е "уверявал.
    Още по-малко любимият ви наркоман.

    21:01 28.12.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    14 2 Отговор
    Бай Дончо ги гъбарка. Ще видим какво ще се случи.

    Коментиран от #29

    21:01 28.12.2025

  • 11 Да бе

    16 2 Отговор
    Зеленски пристигнал в „Мар-а-Лаго“? Какво ни интересува? Нали ще му даваме на ангро милиарди? Без опция за връщане?

    21:01 28.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор
    А в това време :
    ".... в Брюксел 72,9% от децата и младежите на възраст 0-17 години или 3 от 4 непълнолетни граждани имат миграционен произход извън Европейския съюз (ЕС) или са родени извън ЕС, според StatBel, статистическата служба на Белгия. "

    Коментиран от #16

    21:04 28.12.2025

  • 15 Горски

    14 1 Отговор
    Зеля да не се надява на нищо ! Тръмп се е разбрал с Путин , зеля пак ще духа супата , само дето би пътя до Щатите. Срещата със зеленото-човече-клоун ще бъде в столовата! Нашмъркан или не,наркоманът ще разбере,че без Вова да каже не може нищо да се случи! Факт! Бацета, сметайте за кво иде реч! Когато Зе, или някой от Евроглутницата ще говори по телефона с Тръмп, то поне седмица преди тора са по 100 статии на ден. Бонус бай Перука си иска кинтите за златни тоалетни. Путин му е казал е ВЛАСТЕЛИНА НА СВЕТА как Дядо Дончо да се държи с Наркомана. Зеленски отново държи "силни" козове - на фронта загуби само 3 града за 1 ден. А къде са страните на желаещите евроатлантици? Нещо не ги отразяват.

    Коментиран от #18

    21:05 28.12.2025

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Европа вече Е
    ЕВРАБИЯ ❗Не бъркайте с ЕВРАЗИЯ❗

    21:07 28.12.2025

  • 17 По точно

    3 12 Отговор

    До коментар #13 от "Цитирам един съмишленик":

    Руската армия е един тотален резил. Нападат на магарета и коне! Жалка история!

    Коментиран от #20, #22, #23, #26

    21:09 28.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Факти

    2 1 Отговор
    Тръмп каза, че войната ще приключи сега или ще продължи още много дълго време и още милиони ще умрат. Така без да иска се изпусна, че Русия не може да победи Украйна. Имаше и още едно изпускане - похвали Зеленски за "много силните удари" в Русия.

    21:12 28.12.2025

  • 22 На български език се пише

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "По точно":

    "по-точно". Иначе, без тире значението е на къра, откъдето е твоя произход.

    21:12 28.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Разговорът на Тръмп с Путин

    1 0 Отговор
    днес е продължил 1 час и 15 минути и се е провел по инициатива на Съединените щати е казал Руският президентски помощник Ушаков. Според него разговорът е бил "приятелски и делови". Президентите са се договорили да се чуят отново след срещата на Тръмп със Зеленски. Ушаков е казал, че Тръмп и Путин са се съгласили, че примирието предложено от Украйна и Европа под предлог за подготовка за референдум "само води до удължаване на конфликта."

    21:14 28.12.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    На масата има чинии, но няма пиячка. Без къркане няма да стане нищо.

    21:15 28.12.2025

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "По точно":

    Това "по точно" щото си от ПО ПЕЙКИТЕ ли е или щото си от ПО- НЕГРАМОТНИТЕ 🤔

    21:15 28.12.2025

  • 27 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Цитирам един съмишленик":

    Много възбудителни сте пили!

    21:18 28.12.2025

  • 28 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Кочината на бай Дончо е пълен кич. Нещо като хотелите на Ветко.

    Коментиран от #31

    21:19 28.12.2025

  • 29 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Не съм сигурен!

    21:19 28.12.2025

  • 30 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    Хитрец си ти Тръмпане,но този път номера няма да мине.

    21:21 28.12.2025

  • 31 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Данко Харсъзина":

    Тази голяма маса със шарена покривка е за прислугата.Масата на господарското семейство е малка.

    21:23 28.12.2025

  • 32 Рублевка

    0 0 Отговор
    В Америка или в Европа не е толкова съществено. Важното е да не е в Украйна, защото времената са несигурни и не е известно с какво ще удари Путин. През първата офанзива зеЛенски се беше уплашил като плъх и Натаняхо се моли на Путин за живота му.

    21:23 28.12.2025