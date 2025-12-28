Зеленски пристигна в „Мар-а-Лаго“: Тръмп уверява „Можем да постигнем мир“

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в частната резиденция на Доналд Тръмп „Мар-а-Лаго“ в щата Флорида за срещата си с американския президент, съобщава Sky News.

Това е третата среща между двамата лидери.

Happening Now—President Trump welcomes Zelensky to Mar-a-Lago… pic.twitter.com/Meye6YMuUu — Dan Scavino (@Scavino47) December 28, 2025

Двамата ще обсъждат възможностите за мирно споразумение за Украйна, като Тръмп изрази увереност, че има реална основа за сделка. Той подчерта, че руският президент Владимир Путин изглежда сериозен по въпроса за мирното решение. „Прекалено много хора вече са загинали и мисля, че и двамата президенти искат да постигнат сделка“, каза Тръмп. „Вярвам, че имаме основа за споразумение, което ще бъде добро за Украйна и за всички страни. Няма нищо по-важно.“

Американският президент добави, че ще бъде осигурено „силно“ споразумение за сигурността на Украйна, като европейските държави ще играят активна роля в процеса. „Чувствам, че европейските партньори са свършили изключителна работа и напълно подкрепят срещата и усилията за постигане на сделка. Всички са невероятни хора“, каза той.

Преди да започнат официалните разговори, Тръмп сподели пред журналистите, че вижда възможност за бързо прекратяване на войната. „Или ще свърши скоро, или ще продължи дълго, като милиони още хора могат да загинат. Никой не иска това. Вярвам, че можем да действаме много бързо.“

От своя страна Зеленски благодари за гостоприемството и изрази надежда, че срещата ще доведе до мир възможно най-скоро. Това е първото посещение на украинския президент в „Мар-а-Лаго“. Разговорите се проведоха в присъствието на високопоставени представители от двете страни, включително държавния секретар Марко Рубио, специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и генерал Дън Кейн - председател на Обединения комитет на началник-щабовете и най-високопоставеният военен офицер на САЩ.

Украинската делегация седна отляво на масата, а американската - срещу тях. Тръмп подчерта важната роля на европейските партньори и готовността за бързо постигане на решение, като отново увери, че „имаме основата на сделка, която е добра за Украйна и за всички“.

Trump’s meeting with Zelensky continued behind closed doors.



The U.S. president asked journalists to “get something to eat”

United24 pic.twitter.com/BUaF87OM0L — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 28, 2025