Почина бившият председател на СДС Борис Марков

28 Декември, 2025 22:33, обновена 28 Декември, 2025 21:35 2 267 53

  • борис малков-
  • починал-
  • сдс-
  • общественик

Новината съобщи Петър Москов

Почина бившият председател на СДС Борис Марков - 1
Снимка: ФОКУС
Фокус Фокус

Почина бизнесменът и общественик Борис Марков. Новината съобщи Петър Москов.

"Боби Марков живя като във филм... Постигна каквото искаше. Не се сгъна пред никого. Утре трябваше да се видим, беше му хрумнало нещо “как да пре.бем комунистите"… Ще се видим, пич, някой ден, там някъде, където Господ настанява такива като нас. И ще ми разкажеш, нали… Да е светъл пътят ти!", написа Москов във Facebook.

Борис Марков бе временен лидер на СДС през 2012 година и бивш председател на Национален Щаб за Избори на СДС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон Паси

    48 5 Отговор
    Един добър ден за българската демокрация.

    21:36 28.12.2025

  • 2 Гаргамел

    54 3 Отговор
    Едно синьо комуне по-малко. А Кюмура кога?

    21:37 28.12.2025

  • 3 Ицо Хазарта

    53 4 Отговор
    СДС са шепа фашисти.

    21:38 28.12.2025

  • 4 ООрана държава

    38 2 Отговор
    А сегашния кога?

    21:39 28.12.2025

  • 5 Драгалевския Кюмур

    42 3 Отговор
    Гербппдбитн са метастазите на дс комунистите от СДС.

    Коментиран от #8

    21:39 28.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да,бе

    23 2 Отговор
    Само той ли...Колко жалко...

    21:43 28.12.2025

  • 8 Нищо...

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Драгалевския Кюмур":

    ... Градивно!!! Само пре...вате!!!!

    21:43 28.12.2025

  • 9 ДрайвингПлежър

    31 1 Отговор
    Не ми изглежда да сме загубили нещо важно! СЛЕДВАЩИЯТ МОЛЯ!

    21:44 28.12.2025

  • 10 А50

    29 0 Отговор
    Много скромна, липсваща, информация за обстоятелствата покрай смъртта му. За статистиката питам. И ми е чудно с москов, къде намират комунисти

    Коментиран от #38

    21:45 28.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пустиня(к)

    15 0 Отговор
    Ега ти, ма оня, Кюранов, верно повлече крак. Екстра!

    21:48 28.12.2025

  • 15 Тъй,тъй

    16 2 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    Пепи е Пепи отвсякъде,пасивен та дрънка,иначе махленски седесар.

    21:48 28.12.2025

  • 16 Възраждане

    20 0 Отговор
    Още един герберст по-малко. Ще си върнем България

    21:48 28.12.2025

  • 17 Хаха

    21 0 Отговор
    Моско, такива търтеи кат тебе господ ги настанява в казана без право на обжалване

    21:48 28.12.2025

  • 18 Добра новина ,един по малко

    20 0 Отговор
    Малка победа за България

    21:50 28.12.2025

  • 19 Дано

    21 0 Отговор
    Дано всички сини комундели,които ограбиха и съсипаха НАРОДА и РОДИНАТА ни си заминат по-бързо от този свят!!! До последно този е кроял планове как да "при--бе някого по думите на другия рушител пепи готиното! И да,единственото място на което БОГ ще ги настани е АДА, за всичките престъпления,извършени срещу РОД и РОДИНА!!!

    Коментиран от #53

    21:52 28.12.2025

  • 20 ококор

    20 0 Отговор
    язък! нe мoжa дa ce xвaнe зa мeчтaнoтo eвpo

    21:52 28.12.2025

  • 21 Всичко от СДС герб дпс нн

    18 0 Отговор
    Догодина доамина дапукнат

    21:52 28.12.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    19 0 Отговор
    Пукнал е като куче. Загуба никаква.

    21:53 28.12.2025

  • 23 Неразбрал

    21 1 Отговор
    Тоя общественик какво е работил?
    Ако беше стругарче дали щяхте да пишете че е умрял

    21:55 28.12.2025

  • 24 Общ Горна Малина

    15 0 Отговор
    И тук чекаме един със същата прическа-тип крадльо-герб(от общ. съвет)

    21:56 28.12.2025

  • 25 МАЛКИЯТ БАРАБАНЧИЙ

    13 0 Отговор
    ЗА ТЕЗИ ОТ СЕДЕСЕ
    РАЗБИРАМЕ ЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ
    САМО КОГАТО СЕ ТРАНСФОРМИРАТ В
    НЕ ЖИВО СЪСТОЯНИЕ,МАЙ

    21:57 28.12.2025

  • 26 Обръщение

    10 0 Отговор
    На СДС към умрелите сдс-та:НИЕ СМЕ НЕЗАВИСИМИ(КМЕТО)

    21:58 28.12.2025

  • 27 Анонимен

    14 0 Отговор
    Един по един да се топят

    22:00 28.12.2025

  • 28 Механик

    12 1 Отговор
    Дано се оправи хайванчето! С него да се оправят и останалите СДС-ари, ДБ и ПП-йци!

    22:00 28.12.2025

  • 29 az СВО Победа 80

    13 1 Отговор
    Господ си прибира вересиите....

    Скоро и други нацисти!

    22:01 28.12.2025

  • 30 Анонимен

    13 0 Отговор
    Природата събира боклуците

    22:02 28.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Голям Почин

    8 0 Отговор
    Да Почиват де, нали земаха всички ПОЧИВНИ станции на ВРЕМЕТО

    22:05 28.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 зевзек

    7 0 Отговор
    ако следваме логиката на събитията, излиза че Всевишния обича комунистите, защото, тъкмо когато този напорист и международно образован младеж, който няма и 50 години, е решил да измисли план, как да ги претакова веднъж и завинаги, Всевишния го прибира

    22:07 28.12.2025

  • 36 Една мутра

    11 0 Отговор
    По- малко!
    Ега повлече крак!

    22:08 28.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Българин .

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "А50":

    Масивен инфаркт! Поркане в планината. Поркане и кюфтета с приятели след това! И гушнал букета! Не се накрадоха. Не наядоха! Не се напиха!Честита Нова година!

    22:12 28.12.2025

  • 39 Е му МП-роста

    8 0 Отговор

    До коментар #33 от "?????":

    И на тоз 60кLuk

    22:14 28.12.2025

  • 40 Марко бобев

    9 0 Отговор
    Нещо Господ го е пре...Ал!

    22:15 28.12.2025

  • 41 Българин

    8 1 Отговор
    Предпочитам да умра като Иван Вазов. Не на маса. А върху 18 годишна!

    22:15 28.12.2025

  • 42 ТАКА Е-ПРАВ СИ

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    И ЗА ТЕБ СЕ МОЛИМ ЗА СЪЩОТО

    22:16 28.12.2025

  • 43 Град Козлодуй..

    7 1 Отговор
    Един бохлук по малко!

    Коментиран от #44

    22:18 28.12.2025

  • 44 Знаем за теб

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Град Козлодуй..":

    Благодаря

    22:20 28.12.2025

  • 45 Спорт

    7 0 Отговор
    Скоро замина шефа на БАХ , сега и този.
    Онзи отгоре се размърда и сери че и в България трябва да започне да раздава справедливост.
    Дано този повлече крак и за останалите си колеги.

    22:22 28.12.2025

  • 46 ?????

    1 1 Отговор
    Бог да го прости човека, но не се сещам за него.
    Пропуснал съм го някак си.

    22:22 28.12.2025

  • 47 Българин.

    8 0 Отговор
    В другите медии пише че е крал като за световно!

    22:25 28.12.2025

  • 48 Запознат

    10 0 Отговор
    Този Борис Марков уреди Мис Винетка за големите договори за винетките с АПИ. Какво точно е получил в замяна не знам , но със сигурност Мис Винетка му беше любовница и със сигурност е взел тлъста комисионна.

    22:32 28.12.2025

  • 49 Всички мутри

    8 0 Отговор
    Си приличат.
    Къде е баш мутрата?

    22:32 28.12.2025

  • 50 Един

    8 0 Отговор
    БОКЛУК по-малко. Има още много като тоя, преди новата година да се почисти въздуха от паразити.

    22:44 28.12.2025

  • 51 Парпърляк

    1 0 Отговор
    Един паразит по-малко! Да гние в ада!

    22:51 28.12.2025

  • 52 демократ

    1 0 Отговор
    От преяждане

    22:52 28.12.2025

  • 53 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дано":

    Сигурно тоя "борец за демокрация и с комунистите" е измислил нов модел самое.бачка!

    22:53 28.12.2025

