Почина бившият председател на СДС Борис Марков

Почина бизнесменът и общественик Борис Марков. Новината съобщи Петър Москов.
"Боби Марков живя като във филм... Постигна каквото искаше. Не се сгъна пред никого. Утре трябваше да се видим, беше му хрумнало нещо “как да пре.бем комунистите"… Ще се видим, пич, някой ден, там някъде, където Господ настанява такива като нас. И ще ми разкажеш, нали… Да е светъл пътят ти!", написа Москов във Facebook.
Борис Марков бе временен лидер на СДС през 2012 година и бивш председател на Национален Щаб за Избори на СДС.
1 Соломон Паси
21:36 28.12.2025
2 Гаргамел
21:37 28.12.2025
3 Ицо Хазарта
21:38 28.12.2025
4 ООрана държава
21:39 28.12.2025
5 Драгалевския Кюмур
Коментиран от #8
21:39 28.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Да,бе
21:43 28.12.2025
8 Нищо...
До коментар #5 от "Драгалевския Кюмур":... Градивно!!! Само пре...вате!!!!
21:43 28.12.2025
9 ДрайвингПлежър
21:44 28.12.2025
10 А50
Коментиран от #38
21:45 28.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пустиня(к)
21:48 28.12.2025
15 Тъй,тъй
До коментар #11 от "Боруна Лом":Пепи е Пепи отвсякъде,пасивен та дрънка,иначе махленски седесар.
21:48 28.12.2025
16 Възраждане
21:48 28.12.2025
17 Хаха
21:48 28.12.2025
18 Добра новина ,един по малко
21:50 28.12.2025
19 Дано
Коментиран от #53
21:52 28.12.2025
20 ококор
21:52 28.12.2025
21 Всичко от СДС герб дпс нн
21:52 28.12.2025
22 Данко Харсъзина
21:53 28.12.2025
23 Неразбрал
Ако беше стругарче дали щяхте да пишете че е умрял
21:55 28.12.2025
24 Общ Горна Малина
21:56 28.12.2025
25 МАЛКИЯТ БАРАБАНЧИЙ
РАЗБИРАМЕ ЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ
САМО КОГАТО СЕ ТРАНСФОРМИРАТ В
НЕ ЖИВО СЪСТОЯНИЕ,МАЙ
21:57 28.12.2025
26 Обръщение
21:58 28.12.2025
27 Анонимен
22:00 28.12.2025
28 Механик
22:00 28.12.2025
29 az СВО Победа 80
Скоро и други нацисти!
22:01 28.12.2025
30 Анонимен
22:02 28.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Голям Почин
22:05 28.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 зевзек
22:07 28.12.2025
36 Една мутра
Ега повлече крак!
22:08 28.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Българин .
До коментар #10 от "А50":Масивен инфаркт! Поркане в планината. Поркане и кюфтета с приятели след това! И гушнал букета! Не се накрадоха. Не наядоха! Не се напиха!Честита Нова година!
22:12 28.12.2025
39 Е му МП-роста
До коментар #33 от "?????":И на тоз 60кLuk
22:14 28.12.2025
40 Марко бобев
22:15 28.12.2025
41 Българин
22:15 28.12.2025
42 ТАКА Е-ПРАВ СИ
До коментар #37 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":И ЗА ТЕБ СЕ МОЛИМ ЗА СЪЩОТО
22:16 28.12.2025
43 Град Козлодуй..
Коментиран от #44
22:18 28.12.2025
44 Знаем за теб
До коментар #43 от "Град Козлодуй..":Благодаря
22:20 28.12.2025
45 Спорт
Онзи отгоре се размърда и сери че и в България трябва да започне да раздава справедливост.
Дано този повлече крак и за останалите си колеги.
22:22 28.12.2025
46 ?????
Пропуснал съм го някак си.
22:22 28.12.2025
47 Българин.
22:25 28.12.2025
48 Запознат
22:32 28.12.2025
49 Всички мутри
Къде е баш мутрата?
22:32 28.12.2025
50 Един
22:44 28.12.2025
51 Парпърляк
22:51 28.12.2025
52 демократ
22:52 28.12.2025
53 Сандо
До коментар #19 от "Дано":Сигурно тоя "борец за демокрация и с комунистите" е измислил нов модел самое.бачка!
22:53 28.12.2025