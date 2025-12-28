Отиде си журналистката Богомила Косатева

Почина журналистката от БНТ Богомила Косатева, съобщиха нейните близки.
Тя има дълга професионална кариера, голяма част от която е свързана с обществената телевизия като репортер, редактор, водещ и автор на документални филми.
Поклонението ще бъде утре от 11 часа на Централните софийски гробища.
Поклон пред паметта ѝ.
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
21:45 28.12.2025
2 Софийски селянин,
21:49 28.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Факт
21:57 28.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Прав си от
22:18 28.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 1488
22:35 28.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 1488
22:36 28.12.2025