Новини
България »
Отиде си журналистката Богомила Косатева

Отиде си журналистката Богомила Косатева

28 Декември, 2025 22:36, обновена 28 Декември, 2025 21:39 1 786 12

  • богомила косатева-
  • журналист-
  • починала

Поклонението ще бъде утре от 11 часа на Централните софийски гробища

Отиде си журналистката Богомила Косатева - 1
Снимка: Фейсбук
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Почина журналистката от БНТ Богомила Косатева, съобщиха нейните близки.

Тя има дълга професионална кариера, голяма част от която е свързана с обществената телевизия като репортер, редактор, водещ и автор на документални филми.

Поклонението ще бъде утре от 11 часа на Централните софийски гробища.

Поклон пред паметта ѝ.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    7 5 Отговор
    И тя преди еврото, тц, тц, тц.

    21:45 28.12.2025

  • 2 Софийски селянин,

    8 5 Отговор
    Никой не си отива просто умираме,толкова ли е страшно да го кажете,напишете!!

    21:49 28.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факт

    10 0 Отговор
    Мир на душата й!

    21:57 28.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Прав си от

    1 1 Отговор
    Ще напуснат световни конвенционален сблъсък догодина

    22:18 28.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 1488

    1 2 Отговор
    една мисирка по малко и светът е по хубаво място

    22:35 28.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 1488

    1 2 Отговор
    една мисиркa по малко и светът е по хубаво място

    22:36 28.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове