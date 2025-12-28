Скандал избухна между "Напоителни системи" и жители на наводненото село Гелеменово

Скандал избухна между "Напоителни системи" и жители на село Гелеменово, където няколко имота и земеделски площи бяха наводнени на Коледа от придошлите води на река Телки дере, предаде БНТ.

Хората настояват да бъде направен цялостен проект за реконструкция на дигата и реката да бъде вкарана в бетонно корито. Те са изгонили техниката на "Напоителни системи", които от своя страна се заканиха, че ще сезират прокуратурата.



Започва описването на щетите след наводнението в пазарджишкото село Гелеменово

Според хората в Гелеменово, до наводнението се е стигнало не заради ниската дига на река Телки дере, а заради непочистеното корито на река Елшишка и големия водосбор от двете, който се получава.



"Елшишка като идва е по-голямата река и затваря Телки дере и то започва да връща назад. Ние смятаме, че проблем идва от заустването на двете реки... Трябва да се изгради някакво съоръжение, което да ги разделя, защото те се получават на буквата "У", заяви Андрей Андреев, жител на Гелеменово.

Заради това те спрели и работата на тежката техника на "Напоителни системи", чиято цел била да се повдигне дигата, след като вече била укрепена с материали.



"Те искаха да изкарват корените на дърветата и тези камъни да влезнат в реката. Но това става по-лошо. Самите корени укрепват дигата. Ако тръгват да изваждат корените те разхлабват дигата по този начин", каза Михаил Чолаков.



Според "Напоителни системи" проблемът е в незаконен асфалтов път, който минава върху дигата.



"Пътят на дигата не е официално път по кадастър. Той е път, който обслужва техниката, която обслужва речното корито. Ние не можем да работим в дигата, защото къщите им опират в дигата. Затова ние решихме да работим от вътрешната страна на дигите, само че не ни разрешиха и това", сподели Сашка Маврикова от „Напоителни системи“, клон Тополница:



"Тези улици били незаконни. На какво основание, като ние имаме регистрация.В кадастъра също така го има. Всичко ни е в регулация", допълни Петър Благов, жител на с. Гелеменово:



Заради невъзможността да изпълнят задълженията си, "Напоителни системи" ще сезират прокуратурата. А хората в Гелеменово очакват утре да започне описване на щетите от наводнението.