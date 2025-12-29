Новини
Италианската Суперкупа се завръща към класическия си облик

Италианската Суперкупа се завръща към класическия си облик

29 Декември, 2025 16:59 366 0

Край на саудитската ера

Италианската Суперкупа се завръща към класическия си облик - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Суперкупата на Италия ще се проведе отново в традиционния си формат, с един-единствен сблъсък между шампиона на Серия "А" и носителя на Купата на Италия. Това потвърди президентът на Серия "А" Ецио Мария Симонели, слагайки край на експеримента с мини-турнир и полуфинали, които се провеждаха в Рияд, Саудитска Арабия.

"Вече няма да разчитаме на два полуфинала. Следващата година в Рияд ще се състои Купата на Азия, а домакините ни уведомиха, че се отказват от организацията на нашия турнир. Това ни дава свободата сами да изберем дата и място за финала," разкри Симонели в ефира на радио "Анке ио Спорт".

Той подчерта, че се обмисля връщане към познатата формула – директен финал между двата най-силни отбора, като не е изключено двубоят да се проведе още в началото на новия сезон, както бе традиция в миналото. Окончателното решение обаче ще бъде взето от Съвета на лигата, който ще определи и локацията на събитието.

Симонели коментира и неосъществената идея за провеждане на двубоя между Милан и Комо в Пърт, Австралия.

"Не желая да влизам в излишни спорове със спортния министър Абоди. Да се твърди, че сме действали повърхностно, е несправедливо – от месеци водим открит диалог с европейските и световни футболни институции. Разбирам феновете – за тях е истинско изпитание, когато любимият им отбор играе на 13 000 километра от дома. Но решението не бе на Лигата, а на клубовете. Нашата роля бе да предложим варианти, а офертата от Австралия бе значително по-изгодна. За съжаление, Италия не получи шанс да бъде пионер в този аспект, което от търговска гледна точка е пропусната възможност," категоричен бе Симонели.

Президентът на Серия "А" засегна и предстоящите плейофи за Световното първенство, в които "скуадра адзура" ще се бори за място сред най-добрите.

"Всички клубове са готови да съдействат на селекционера Гатузо. Пренареждането на целия кръг в първенството е изключително трудно, тъй като календарът е препълнен. Въпреки това, правим всичко възможно да помогнем на националния отбор – Италия заслужава да се завърне на световната сцена и да защити славните си традиции," завърши Симонели.


