Политическият театър на властта – оставката, която „дойде… защото така решиха Пеевски и Борисов“. Когато Росен Желязков обяви, че правителството ще подаде оставка, това не прозвуча като акт на политическа воля. Прозвуча като реплика от вече написан сценарий. Сценарий, в който главните роли отново са запазени за Бойко Борисов и Делян Пеевски – двамата режисьори на политическия театър, който повече от десетилетие държи страната в състояние на контролирана нестабилност.
Протестите по улиците ясно показаха, че обществото е напълно наясно кой управлява реално страната. Кабинетът на Желязков беше само витрина – зад нея стоеше Пеевски, който не просто влияеше, а директно командваше, демонстрирайки властта си дори повече, отколкото във времената на най-голямата си недосегаемост. А Борисов? Той отново „няма нищо общо“, докато решава кога и как да се случи следващият ход.
И сега ходът очевидно е оставка. Но не като признание за провал, а като стратегическо пренареждане. Стар трик: изпускаш парата с оставка, прекъсваш натиска, минават празниците, хората се разсейват, после през януари–февруари сглобяваш нов кабинет с почти същите лица, само че под друго име. Време е, казват, да „стабилизираме държавата“, докато всъщност стабилизират позициите си преди следващите избори. Вотът февруари или март, в студа, и без Румен Радев, който явно ще трябва да избърза с „…когато най-малко очаквате“, ако иска нещо в страната да се промени и да излезе на политическата сцена. Театрален ход или добре обмислено политическо действие от страна на Борисов и Пеевски…
А най-удобното извинение, разбира се, е еврозоната.
Еврото трябва да стане официална валута и „не е моментът“ за избори. Това вече сме го чували – националният интерес се вади, когато трябва да се оправдае нечий личен интерес. И ако Борисов каза, че оставката ще дойде „след като всеки българин тегли евро от банкомат“, то е ясно какво се случва – използва се еврозоната като щит, не като реформа. Пак променено мнение за 24 часа, след като чухме, че ще стискат до 1 януари. Какво се промени за 24 часа… Къде остана България!? Първо имаше проблем с оставката, а 24 часа по-късно Желязков я хвърли театрално…
И нека припомним! Действащият Министерски съвет остава на власт, докато не встъпи нов кабинет или докато президентът не назначи служебно правителство. Няма „вакуум“, няма „безвластие“. Старият МС управлява и носи пълната отговорност за всички решения. Народното събрание НЕ СЕ РАЗПУСКА.
Парламентът работи до конституирането на ново Народно събрание след изборите. Държавата има власт и Желязков ще си носи отговорността и през януари.
Истината е проста – оставката бе неизбежна, защото натискът е истински. Но нов кабинет след Нова година – това е също толкова неизбежно, защото зависимостите са същите. И докато Пеевски продължава да дърпа конците, а Борисов да се прави на дистанциран баща-основател, политическият театър ще продължи. Само декорите ще се сменят.
А това, което липсва, е реалната промяна.
Оставката е просто акт първи.
Проблемът е кой пише следващото действие.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #15, #21
09:02 12.12.2025
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"за да не бъде заличен/а" той и партията му❗
Не иска да изчезне забравен в небитието, като някакво СДС и НДСВ дето бяха вИлики и щяха да ни оправят❗
Иде тежка зима в която той и Шиши ни вкараха, а сега се измъкват като ИЗПОН@СР@ЛИ СЕ В ОПЕРА и искат да излязат през парадния вход чисти❗
09:02 12.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Магарту
До коментар #3 от "оня с коня":Как се казва разПоретинатааа която те е Изссрраалаа.
Коментиран от #7
09:04 12.12.2025
5 Хараламби
09:04 12.12.2025
6 Реалист
Коментиран от #9
09:05 12.12.2025
7 Гост
До коментар #4 от "Магарту":Иванка общата от Люлин да не е ?
09:07 12.12.2025
8 Фен
09:07 12.12.2025
9 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #6 от "Реалист":Все едно да дадеш на петгодишен келеш да управлява 20 тонен камион🤔❗
09:07 12.12.2025
10 ГЕРБ
09:08 12.12.2025
11 мирчев крушари
09:09 12.12.2025
12 98798
09:09 12.12.2025
13 ?????
Ще има и за тях парче от баницата.
ПП-тата явно ще искат голямо парче, но до Денков 2.0 едва ли ще се стигне.
09:12 12.12.2025
14 ДА СНИШИХА СЕ
09:12 12.12.2025
15 Май Наим Г Зина
До коментар #1 от "Пич":Имаше вариант протестиращите отиват с тояги, влизат в парламента и им дават 5 минути да напуснат и никога повече да не се връщат. Съдебната палата е на 5 минути там същото упражнение. Шефовете на службите-бухалки вече ще знаят какво се случва и ще са св изчезнали. Следва военно положение, лустеацив, свикване на ВНС, нова Конституция, нови избори, реформиране на съдебната система и службите, всичко со кротце и со благо, но и малце кютек
Коментиран от #22
09:17 12.12.2025
16 Дзън-дзън
Вчера я получиха. И моментално извиха гласове как "Пеевски останал шашнат".
Днес вече уверено твърдят, че това е пореден коварен план на Буци и Шиши.
Хиени на повикване след заплащане, какво да ги правиш, мислят и пишат каквото им наредят платците.
Кой не скача е дебел, един вид!
А Асена е дебела, въпреки че скача....Обаче хич не прилича на прасе! Щото е розово пони.
09:23 12.12.2025
17 Гост
09:24 12.12.2025
18 Калине...
09:24 12.12.2025
19 Леля Гошо
09:24 12.12.2025
20 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:25 12.12.2025
21 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Пич":Много добър коментар. Не само прошляците ще го отнесат, но и вечно недоволният "бизнес" ще отнесе сопата.
Коментиран от #25
09:26 12.12.2025
22 Дзън-дзън
До коментар #15 от "Май Наим Г Зина":Колко пъти си водил такива битки, юначе?
Я разкажи за гейройствата си, розово пони! И недей пак да скромничиш, Миме 😂😂😂
09:29 12.12.2025
23 Данко Харсъзина
09:33 12.12.2025
24 Родина
излязат и да искат запазване на валутния борд .
Но , се съмнявам . Без борда , всички пари от
ще ги откраднат .
09:39 12.12.2025
25 Сценаристите са предложили
До коментар #21 от "Данко Харсъзина":Най-разни варианти, все пак знаят как се управлява един протест. Едва ли нещата са оставени на случайности. Скоро ще почнат срещи и разговори с различни електорални групи и може да се разбере кой кого.
Наивно е да се мисли, че всичко случило се е благодарение на активните физкултурни студентски прояви и еднаквите артистични плакати и ефектни пърформънси.
09:40 12.12.2025
26 Дедо Дончо
09:41 12.12.2025