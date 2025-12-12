Новини
Политическият театър на властта – оставката, която „дойде… защото така решиха Пеевски и Борисов“

12 Декември, 2025 09:01 1 616 26

Кабинетът на Желязков беше само витрина – зад нея стоеше Пеевски, който не просто влияеше, а директно командваше

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Политическият театър на властта – оставката, която „дойде… защото така решиха Пеевски и Борисов“. Когато Росен Желязков обяви, че правителството ще подаде оставка, това не прозвуча като акт на политическа воля. Прозвуча като реплика от вече написан сценарий. Сценарий, в който главните роли отново са запазени за Бойко Борисов и Делян Пеевски – двамата режисьори на политическия театър, който повече от десетилетие държи страната в състояние на контролирана нестабилност.

Протестите по улиците ясно показаха, че обществото е напълно наясно кой управлява реално страната. Кабинетът на Желязков беше само витрина – зад нея стоеше Пеевски, който не просто влияеше, а директно командваше, демонстрирайки властта си дори повече, отколкото във времената на най-голямата си недосегаемост. А Борисов? Той отново „няма нищо общо“, докато решава кога и как да се случи следващият ход.

И сега ходът очевидно е оставка. Но не като признание за провал, а като стратегическо пренареждане. Стар трик: изпускаш парата с оставка, прекъсваш натиска, минават празниците, хората се разсейват, после през януари–февруари сглобяваш нов кабинет с почти същите лица, само че под друго име. Време е, казват, да „стабилизираме държавата“, докато всъщност стабилизират позициите си преди следващите избори. Вотът февруари или март, в студа, и без Румен Радев, който явно ще трябва да избърза с „…когато най-малко очаквате“, ако иска нещо в страната да се промени и да излезе на политическата сцена. Театрален ход или добре обмислено политическо действие от страна на Борисов и Пеевски…

А най-удобното извинение, разбира се, е еврозоната.

Еврото трябва да стане официална валута и „не е моментът“ за избори. Това вече сме го чували – националният интерес се вади, когато трябва да се оправдае нечий личен интерес. И ако Борисов каза, че оставката ще дойде „след като всеки българин тегли евро от банкомат“, то е ясно какво се случва – използва се еврозоната като щит, не като реформа. Пак променено мнение за 24 часа, след като чухме, че ще стискат до 1 януари. Какво се промени за 24 часа… Къде остана България!? Първо имаше проблем с оставката, а 24 часа по-късно Желязков я хвърли театрално…

И нека припомним! Действащият Министерски съвет остава на власт, докато не встъпи нов кабинет или докато президентът не назначи служебно правителство. Няма „вакуум“, няма „безвластие“. Старият МС управлява и носи пълната отговорност за всички решения. Народното събрание НЕ СЕ РАЗПУСКА.
Парламентът работи до конституирането на ново Народно събрание след изборите. Държавата има власт и Желязков ще си носи отговорността и през януари.

Истината е проста – оставката бе неизбежна, защото натискът е истински. Но нов кабинет след Нова година – това е също толкова неизбежно, защото зависимостите са същите. И докато Пеевски продължава да дърпа конците, а Борисов да се прави на дистанциран баща-основател, политическият театър ще продължи. Само декорите ще се сменят.

А това, което липсва, е реалната промяна.
Оставката е просто акт първи.
Проблемът е кой пише следващото действие.


България
  • 1 Пич

    12 15 Отговор
    Казвал съм че паветниците са малоумни , и няма да отстъпя !!! Те какво си въобразяват? Че след изборите някой ще излъчи правителство ?! Глупаците които рипаха по протестите са също толкова малоумни , и си въобразяват същото !!! Вариантите са само два! Явява се Радев , и унищожава всички !!! Не се явява Радев , и независимо кой е първи на следващите избори , отново няма да има разбирателство , и ще влизаме от избори в избори както беше ! Този хаос ще стимулира алчният ни бизнес да изстреля цените на всичко в небесата !!! Съчетано с приемането на еврото , това ще доведе до такова обедняване , че не само рипащите идиоти ще гладуват , но ще изпаднат в невъзможност да си плащат кредитите !!! Знаете какво следва - банките започват да вземат жилищата !!! Тепърва първосигналните тъпаци ще разберат каква я свършиха докато рипаха !!!

    Коментиран от #15, #21

    09:02 12.12.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 5 Отговор
    БорисОФ свали Сламен Желязков,
    "за да не бъде заличен/а" той и партията му❗
    Не иска да изчезне забравен в небитието, като някакво СДС и НДСВ дето бяха вИлики и щяха да ни оправят❗
    Иде тежка зима в която той и Шиши ни вкараха, а сега се измъкват като ИЗПОН@СР@ЛИ СЕ В ОПЕРА и искат да излязат през парадния вход чисти❗

    09:02 12.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Магарту

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Как се казва разПоретинатааа която те е Изссрраалаа.

    Коментиран от #7

    09:04 12.12.2025

  • 5 Хараламби

    11 0 Отговор
    Да не стане така да продължат протестите и да искат тотал махане от сцената .

    09:04 12.12.2025

  • 6 Реалист

    3 8 Отговор
    Време е Ген Зе да поеме управлението, жалкото е че са жиендърчета, но какво да се прави. Те са силните на деня. "Мъжкарите" могат само са се пленят. Те са на колене пред знаменосците на Дъгата

    Коментиран от #9

    09:05 12.12.2025

  • 7 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Магарту":

    Иванка общата от Люлин да не е ?

    09:07 12.12.2025

  • 8 Фен

    8 10 Отговор
    Е нали искахте оставка? Ето ви. Какво пак ревете? Докато Коки и Мирчев на Маджо са алтернативата, оправия няма да има.

    09:07 12.12.2025

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Реалист":

    Все едно да дадеш на петгодишен келеш да управлява 20 тонен камион🤔❗

    09:07 12.12.2025

  • 10 ГЕРБ

    4 7 Отговор
    Нали това искаха говедата от площада

    09:08 12.12.2025

  • 11 мирчев крушари

    3 0 Отговор
    на вас кой ви дърпа конците та сте анонимни и кой дърпа конците на възраждане ,меч и другите който бяха повече от киретата.

    09:09 12.12.2025

  • 12 98798

    4 3 Отговор
    умен ход на беевски че бутна правителсвото сега от догодина идва цифровото евро и ще сте кукли на конци на ЕЦБ

    09:09 12.12.2025

  • 13 ?????

    9 1 Отговор
    Ще сменят БСП-ново начало с ПП-тата и тва ще е.
    Ще има и за тях парче от баницата.
    ПП-тата явно ще искат голямо парче, но до Денков 2.0 едва ли ще се стигне.

    09:12 12.12.2025

  • 14 ДА СНИШИХА СЕ

    4 1 Отговор
    Покриха се. И ВНИМАНИЕ ПАК ДА НЕ НИ ИЗВЪРТЯТ НОМЕР НЯКАКЪВ. СЕГА БЛИЖАТ РАНИ, НО ЗНАЕТЕ КАК ОБЯЗДВАТ СЪС 200.

    09:12 12.12.2025

  • 15 Май Наим Г Зина

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Имаше вариант протестиращите отиват с тояги, влизат в парламента и им дават 5 минути да напуснат и никога повече да не се връщат. Съдебната палата е на 5 минути там същото упражнение. Шефовете на службите-бухалки вече ще знаят какво се случва и ще са св изчезнали. Следва военно положение, лустеацив, свикване на ВНС, нова Конституция, нови избори, реформиране на съдебната система и службите, всичко со кротце и со благо, но и малце кютек

    Коментиран от #22

    09:17 12.12.2025

  • 16 Дзън-дзън

    5 1 Отговор
    В сряда мозъци като изявилия се виеха по медии и площади за оставка.
    Вчера я получиха. И моментално извиха гласове как "Пеевски останал шашнат".
    Днес вече уверено твърдят, че това е пореден коварен план на Буци и Шиши.
    Хиени на повикване след заплащане, какво да ги правиш, мислят и пишат каквото им наредят платците.
    Кой не скача е дебел, един вид!
    А Асена е дебела, въпреки че скача....Обаче хич не прилича на прасе! Щото е розово пони.

    09:23 12.12.2025

  • 17 Гост

    5 1 Отговор
    България е станала заложник на тези двама безобразника. Как да се отърве клетата ни държава от тях? Според мен само човек който не е компроментиран и с висок рейтинг като Радев може да ги помете. Няма друг който да им пребори на изборите, а там е единствената надежда, единствената...

    09:24 12.12.2025

  • 18 Калине...

    2 0 Отговор
    ...аз очаквах най-после ти да кажеш как да стане тая работа. Ходихме на протести, ген Х, У и пр., скачахме, лошото правителство падна и пак не станало по правилния начин. Цяла сутрин по телевизиите това се надбягват политолозите да обясняват, като се наспят, ще почнат инфлуенсърите в ютуб,довечера Ризова, после Панорама и т.н., докато ти гръмне главата. Господ май не може да угоди на никого.

    09:24 12.12.2025

  • 19 Леля Гошо

    5 0 Отговор
    А защо подминаха Сарафов и ВСС? Защото се водят по акъла на Кокорчо

    09:24 12.12.2025

  • 20 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 1 Отговор
    За да се оправи България, не само Шиши и Бойко трябва да изчезнат от политиката и властта, но трябва да се закрият партиите им ГЕРБ и ДПС НН, защото там има цяла армия от свикнали да получават по нечестен начин много пари и средства!

    09:25 12.12.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Много добър коментар. Не само прошляците ще го отнесат, но и вечно недоволният "бизнес" ще отнесе сопата.

    Коментиран от #25

    09:26 12.12.2025

  • 22 Дзън-дзън

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Май Наим Г Зина":

    Колко пъти си водил такива битки, юначе?
    Я разкажи за гейройствата си, розово пони! И недей пак да скромничиш, Миме 😂😂😂

    09:29 12.12.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Влизаме от избори в избори. Радев или няма да участва или ще вземе 5-6 процента като фуражката дето му беше слуга. Матрияла ще страда, а бизнеса ще прави като вятъра. Бойко и Шишко ще си пушат пурите и пият уискито.

    09:33 12.12.2025

  • 24 Родина

    0 0 Отговор
    Същите тези , които искаха оставката , сега да
    излязат и да искат запазване на валутния борд .
    Но , се съмнявам . Без борда , всички пари от
    ще ги откраднат .

    09:39 12.12.2025

  • 25 Сценаристите са предложили

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    Най-разни варианти, все пак знаят как се управлява един протест. Едва ли нещата са оставени на случайности. Скоро ще почнат срещи и разговори с различни електорални групи и може да се разбере кой кого.
    Наивно е да се мисли, че всичко случило се е благодарение на активните физкултурни студентски прояви и еднаквите артистични плакати и ефектни пърформънси.

    09:40 12.12.2025

  • 26 Дедо Дончо

    0 0 Отговор
    Да изчезват всички крадци от парламента.

    09:41 12.12.2025