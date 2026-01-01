Новини
България »
Патриархът: Нека Бог ни помага да възрастваме в познанието на истината

Патриархът: Нека Бог ни помага да възрастваме в познанието на истината

1 Януари, 2026 12:43 420 13

  • патриарх даниил-
  • васильов ден

На Васильовден празнуват над 120 000 българи

Патриархът: Нека Бог ни помага да възрастваме в познанието на истината - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няколко големи празника чества в първия ден на новата година православната ни църква - Обрезание господне, денят, в който на осмия ден от раждането си Исус Христос получил името си. Тачи се и паметта на свети Василий Велики и се отбелязва началото на новолетието.

Преди началото на Василиевата литургия патриарх Даниил заяви:

"Господ ни е дал свобода, велик дар е това. Това означава, че ни е дал възможност да избираме в бъдещето си - какви да бъдем, към какво да се стремим, какво да придобиваме. Затова, през новата година, нека Бог ни помага да възрастваме в познанието на истината, която е той, познаването на Бога - тази истина, която ще ни направи свободни и, която ни прави свободни, за да можем да избираме това, което е полезно за нас и така новата година действително да бъде полезна - да се обогатяваме с благодатните дарове на вярата, милосърдието, любовта".

Хората в храма си пожелаха смирение, здраве, късмет и вътрешно спокойствие и чудеса през новата година.

На Васильовден празнуват над 120 000 българи.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АГАТ а Кристи

    3 4 Отговор
    Коя "истина" попе ???
    Явно тази, че си агент на КГБ....

    Коментиран от #4

    12:48 01.01.2026

  • 3 Вашето мнение

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кой бог бре,":

    Слава на Бог, който опази църквата ни от англосаксонските домогвания.

    Коментиран от #9

    12:50 01.01.2026

  • 4 Вашето мнение

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    Бог ни изпрати този патриарх за да ви накаже англосаксонски прислужници. Явно промислите му са били правдиви както винаги.

    Коментиран от #7

    12:51 01.01.2026

  • 5 Баце

    3 0 Отговор
    Отче, кажи им на содомитите, че когато Бог наказва някого първо му взима разума, може и да те чуят.8796

    12:57 01.01.2026

  • 6 Руски поп

    2 1 Отговор
    е тоя.

    Коментиран от #8

    12:59 01.01.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Явно си от ДС...
    Всъщност не бяхте ли атеисти ?

    Коментиран от #10, #13

    13:00 01.01.2026

  • 8 Вашето мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Руски поп":

    Кореспонденция между английския кралски двор и Високата порта "Българите са огромна православна общност на балканите и кралството ни не може да допусне образуването на голяма православна държава в Европа. Асимилирайте ги без оглед на средства" Енциклопедия британика, раздел Българите - кои са те.

    13:03 01.01.2026

  • 9 Питане

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Удовлетворен ли си, че сме подчинени на московската....
    Кефи ли те как бившата говорителка по БНТ се просна на земята целувайки крайниците на руския поп ?

    13:04 01.01.2026

  • 10 Вашето мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":

    Когато имаше ДС бях изключен от комсомола, другарю.

    Коментиран от #12

    13:04 01.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Нема да те разбере

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    Иво Мирчев е все пак, а неговата история всички я знаят.

    13:06 01.01.2026

  • 13 БМБ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":

    Мирчев, питай баща си какъв е бил?

    13:06 01.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове