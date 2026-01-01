Патриархът: Нека Бог ни помага да възрастваме в познанието на истината

Няколко големи празника чества в първия ден на новата година православната ни църква - Обрезание господне, денят, в който на осмия ден от раждането си Исус Христос получил името си. Тачи се и паметта на свети Василий Велики и се отбелязва началото на новолетието.
Преди началото на Василиевата литургия патриарх Даниил заяви:
"Господ ни е дал свобода, велик дар е това. Това означава, че ни е дал възможност да избираме в бъдещето си - какви да бъдем, към какво да се стремим, какво да придобиваме. Затова, през новата година, нека Бог ни помага да възрастваме в познанието на истината, която е той, познаването на Бога - тази истина, която ще ни направи свободни и, която ни прави свободни, за да можем да избираме това, което е полезно за нас и така новата година действително да бъде полезна - да се обогатяваме с благодатните дарове на вярата, милосърдието, любовта".
Хората в храма си пожелаха смирение, здраве, късмет и вътрешно спокойствие и чудеса през новата година.
На Васильовден празнуват над 120 000 българи.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 АГАТ а Кристи
Явно тази, че си агент на КГБ....
Коментиран от #4
12:48 01.01.2026
3 Вашето мнение
До коментар #1 от "Кой бог бре,":Слава на Бог, който опази църквата ни от англосаксонските домогвания.
Коментиран от #9
12:50 01.01.2026
4 Вашето мнение
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":Бог ни изпрати този патриарх за да ви накаже англосаксонски прислужници. Явно промислите му са били правдиви както винаги.
Коментиран от #7
12:51 01.01.2026
5 Баце
12:57 01.01.2026
6 Руски поп
Коментиран от #8
12:59 01.01.2026
7 АГАТ а Кристи
До коментар #4 от "Вашето мнение":Явно си от ДС...
Всъщност не бяхте ли атеисти ?
Коментиран от #10, #13
13:00 01.01.2026
8 Вашето мнение
До коментар #6 от "Руски поп":Кореспонденция между английския кралски двор и Високата порта "Българите са огромна православна общност на балканите и кралството ни не може да допусне образуването на голяма православна държава в Европа. Асимилирайте ги без оглед на средства" Енциклопедия британика, раздел Българите - кои са те.
13:03 01.01.2026
9 Питане
До коментар #3 от "Вашето мнение":Удовлетворен ли си, че сме подчинени на московската....
Кефи ли те как бившата говорителка по БНТ се просна на земята целувайки крайниците на руския поп ?
13:04 01.01.2026
10 Вашето мнение
До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":Когато имаше ДС бях изключен от комсомола, другарю.
Коментиран от #12
13:04 01.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Нема да те разбере
До коментар #10 от "Вашето мнение":Иво Мирчев е все пак, а неговата история всички я знаят.
13:06 01.01.2026
13 БМБ
До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":Мирчев, питай баща си какъв е бил?
13:06 01.01.2026