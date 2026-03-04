Важните новини във ФАКТИ на 04.03.2026 г.

Първо във ФАКТИ: Министър Трайков уволнява ръководството на АЕЦ "Козлодуй"

Предстоящото посещение в четвъртък на служебния енергиен министър Трайчо Трайков в АЕЦ Козлодуй е с цел освобождаване на ръководството на централата, научи ФАКТИ.

Фейсбук гръмна: Логото на "Прогресивна България" е крадено

Коалиция „Прогресивна България“, чийто лидер е президентът (2017-2026) Румен Радев, представи своето лого. Фейсбук потребители обаче веднага разкриха, че то е почти същото като това на британската програма RISE: East of England. Вълна от шеги се надигна в социалните мрежи, а някои от най-активните зевзеци дори предлагат логото да бъде докладвано.

Нейнски: Заплахата за сигурността на България е само косвена

Стана ясно, че България е позволила на съюзнически и чужди въоръжени сили да преминат през българското въздушно пространство и да пребивават на територията на страната. На кого дадохме небето и базите си и за какво, за какви мисии? На тези въпроси отговори в интервю за "Още от деня" по БНТ служебният министър на външните работи Надежда Нейнски.

Оценяват дали има непосредствена заплаха за сигурността на България на спешна среща при Запрянов

Свалената над Турция иранска балистична ракета предизвика реакция на властите у нас. Министърът на отбраната Атанас Запрянов обяви, че ще бъде направена преоценка за това дали има непосредствена заплаха за сигурността на страната ни. Веднага след това Запрянов свика спешна среща в Министерството на отбраната.

Зареждаме втечнен газ на предкризисни цени

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков информира министър-председателя Андрей Гюров, че България внесе количество втечнен природен газ на цени, договорени преди ескалацията на кризата в Близкия Изток, съобщиха от министерството на енергетиката. Сделката е на нива значително под текущите пазарни стойности и създава условия за предвидимост за вътрешния пазар в момент, когато международните котировки на природния газ и петрола отбелязват рязък ръст.

Столичният инспекторат има нов директор

Павлин Коджахристов встъпва в длъжност като директор на Столичния инспекторат, считано от днес - 4 март.

Европейският съд по правата на човека осъди България

България е нарушила правата на Елка Атанасова, като не е предприела навременни и ефективни действия срещу незаконния въгледобив под дома ѝ в пернишкия квартал „Рудничар“. Решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) идва на 03.03, след като българските институции и съдилища не осигуриха ефективна защита срещу продължителния риск за жилището на семейството ѝ. Делото беше заведено от Елка Атанасова* с подкрепата на Екологично сдружение „За Земята“, Грийнпийс - България и правозащитната организация Client Earth.

Нова оставка в служебния кабинет

Служебният министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка до министър-председателя Андрей Гюров по здравословни причини.

Емил Дечев уволни директорите в ГДБОП, Жандармерията и Националната полиция

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев уволни директорите на ключови структури в системата. Постовете си напускат ръководителят на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" Боян Раев, директорът на Националната полиция Захари Васков и началникът на Жандармерията Николай Николов.