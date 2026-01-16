Ваня Григорова: Да подскачаш на “кой не скача е дебел” редом с Асен Василев е перверзия

Всички, включително мои съмишленици и бих казала приятели, които “протестират” с искане за изцяло машинен вот, дали може да обяснят защо масово се ползват хартиени бюлетини в уж цивилизованите държави? В това число демократичния Европейски съюз, който ни е пътеводна светлина и го даваме за пример под път и над път.
Това коментира във "Фейсбук" Ваня Григорова.
Те даже още не са осъзнали каква щета нанесоха на държавата, работещите и всички публични сектори с това, че се разхождаха усърдно и така допринесоха да не се приеме държавен бюджет. Какво им пречеше да приемат бюджета и тогава правителството да си ходи?
Колко пъти още ще настъпват мотиката, докато осъзнаят, че докато се водят по акъла на безумци и пълни лаици в държавното управление, им помагат да ни закопават? Накратко, да подскачаш на “кой не скача е дебел” редом с Асен Василев е перверзия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Млад пенсионер
Бих се жертвал за да проверя.
Коментиран от #21, #41
16:04 16.01.2026
2 Гост
16:05 16.01.2026
3 Ваня Григорова
16:05 16.01.2026
4 Да де
16:05 16.01.2026
5 Трол
Коментиран от #16
16:07 16.01.2026
6 Ах ти
16:07 16.01.2026
7 Гост
16:08 16.01.2026
8 737373732727
16:09 16.01.2026
9 Рогача
Коментиран от #13
16:10 16.01.2026
10 Ташунко с апа
16:12 16.01.2026
11 Дориана
Коментиран от #18
16:13 16.01.2026
12 Хахахха, права е ромката
16:15 16.01.2026
13 Митко
До коментар #9 от "Рогача":Брей и защо да не разбира ? Завършила е Банковата гимназия и след това мениджмънт в УНСС . Кажи какво е завършил Кокорчо , Кирчо и Денков и разбират по вече от нея ? Забравих , дълги години е била синдикалист , което също е предимство .
Коментиран от #20
16:16 16.01.2026
14 Дориана
16:17 16.01.2026
15 Работата е
16:17 16.01.2026
16 Дент
До коментар #5 от "Трол":Май са по-големи...мдааа,но пък на Ваня топките иса по-големи от тези наАсен,Киро Другаря Мирчев и компания!⁵😁
16:17 16.01.2026
17 Хмм
16:17 16.01.2026
18 Аз съм съгласна напълно
До коментар #11 от "Дориана":с това мнение. И, ако мога да допълня, ежедневното "висене" по различни телевизии не значи, че си положително популярен, а по-скоро, че търсиш нещо си. Изключително неприятна жена /като поведение/ и изпълнена със злоба към всички.
Коментиран от #23, #25
16:18 16.01.2026
19 Тракиец 🇺🇦
16:19 16.01.2026
20 Ами
До коментар #13 от "Митко":тя не случайно казва съмишленици, зашото тя самата е протестърка като тях, от протестите във властта през парадния вход
16:21 16.01.2026
21 Шофьор на РК1
До коментар #1 от "Млад пенсионер":При ядреното делене се използва уран-235, понякога плутоний-239. Ядрото се удря от неутрон и се разпада на по-малки ядра. Реакцията се контролира строго чрез контролни пръти от бор, кадмий ило хафний. Те поглъщат неутроните. Колкото повече са вкарани, толкова по-бавна е реакцията. При пълно вкарване реакторът спира. Охлаждането се осъществява чрез вода.
Коментиран от #35, #39
16:21 16.01.2026
22 Оффф ,
16:22 16.01.2026
23 Мдаааа
До коментар #18 от "Аз съм съгласна напълно":Помня как две години преди да влезе в политиката, като сидикален член, всики ден изкачаше по няколко телвизии на ден... Некой яко я спонсорираше (вкарни са яко пари) като ново политическо лице!
16:23 16.01.2026
24 Права
Не че другите са ми любимци..... не се заблуждавайте но от този изпитвам отвращение.
Толкова са нагли всички А даже се опитват да ме убедят че трябва да отида да гласувам защото трябвало да премахна статуквото.
Кое статукво ще премахваме при положение че сте преплетени със свински черва и хрупа те от една копанка в една кочина която скоро се премести в едно ъглово здание върху което до скоро стоеше една голяма червена звезда. Наистина ли си мислите че съм глупав да помисля че си заслужава да ходя до урната. За кой от вас измислени герои трябва да гласувам за да ви доставя удоволствие.
Когато искам референдум за влизане в еврозоната такъв няма защото съм бил глупав а сега съм умен за да ви избирам. Невероятни смешници сте
16:25 16.01.2026
25 Дориана
До коментар #18 от "Аз съм съгласна напълно":Да, точно така тази жена - Ваня Григорова е типичен пример за човек жаден за власт, който е готов на всичко и да прегази всички. Провалена е отвсякъде и ще и остане само злобата.
16:25 16.01.2026
26 12340
Коментиран от #30, #44
16:26 16.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 МИЛЕН ГАНЕВ
16:32 16.01.2026
29 Не ме интересува,
Коментиран от #37
16:33 16.01.2026
30 Хмм
До коментар #26 от "12340":тя е любимка на Таков, той я наложи, а тя напусна групата на БСП, по нейно предложение заплатите на общинските съветници в Софийска община бяха повишени 3 пъти - "не съм казала, че ще работя без пари", а заплатата на Фандъкова беше 2 хиляди, на сегашния кмет около 10 хиляди, на съветниците 80% от заплатата на кмета, кметът си дарява заплатата, но григорова не.
16:36 16.01.2026
31 Р Г В
16:38 16.01.2026
32 78291
16:39 16.01.2026
33 Асен 🌈Кокорчев от ПП-ЛГБТ
16:40 16.01.2026
34 Дедо
16:41 16.01.2026
35 Брачед
До коментар #21 от "Шофьор на РК1":Как по-ясно да му обясниш на този пенсионер? 🤣🤣🤣
16:42 16.01.2026
36 работник
16:43 16.01.2026
37 Хмм
До коментар #29 от "Не ме интересува,":веднага след кметските избори заяви, че на нея БСП дължали доброто класиране, създаде своя партия, която имаше около 1% на евроизборите, влезе в СОС като квота на БСП, отказа се от тях и сега е независима, а Таков я гласеше за кандидат за президент на БСП
16:45 16.01.2026
38 Григор
Браво Ваня! Изстрел право в десетката! Аз също не искам "личности" като Борисов и Пеевски да ме управляват, но това, което вършат "Продължаваме промяната" и "Демократична България" е цинизъм. За тях е важно хората да ги възприемат като "лице" и "движеща сила" на протестите, а цената няма значение. Каква ща е цената тепърва ще разберем,защото ще караме без бюджет поне до май.
16:46 16.01.2026
39 Неговият прът
До коментар #21 от "Шофьор на РК1":е изгорял на въглен, 100% въглерод - прекрасен забавител на неутрони, направо ще я взриви.
16:48 16.01.2026
40 Перверзия
Коментиран от #49
16:49 16.01.2026
41 И да не забравиш
До коментар #1 от "Млад пенсионер":Тури си гума на език!
16:53 16.01.2026
42 Ванчето е
Коментиран от #43
16:54 16.01.2026
43 мда
До коментар #42 от "Ванчето е":А да задаваш въпроса за хартиените бюлетини, след проверката на КС, не е перверзия, а склероза!
Коментиран от #46
16:57 16.01.2026
44 Не е грешака на кака Кури, защото
До коментар #26 от "12340":други от БСП-то я пробутаха. С Кури бяха на нож по време на кампанията на тая разтропаната ромка.
16:58 16.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Да, и?
До коментар #43 от "мда":А ти задаваш ли си въпроса, защо купените конституционни съдии не касираха изцяло изборите и не ви изхвърлиха на улицата всичките партийни измамници и изедници?
Коментиран от #47
17:00 16.01.2026
47 Споко, да не хвърлиш гарнитура!
До коментар #46 от "Да, и?":Някакви доказателства, че са купени имаш ли?
Щото доказателства, че вотът е МАНИПУЛИРАН имаше!
17:02 16.01.2026
48 ДА ПОДСКАЧАШ
Е НЕВЪЗМОЖНО
ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА ПОДСКАЧА
ЩОТО Е ДЕБЕЛ
17:04 16.01.2026
49 АМА НЕ СА ВЪЗПАЛЯВАЙ
До коментар #40 от "Перверзия":БЕ ХЕМО......РОИД
ША СА СПУКАШ
17:06 16.01.2026
50 Факт
17:13 16.01.2026