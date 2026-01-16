Новини
В това число демократичния Европейски съюз, който ни е пътеводна светлина и го даваме за пример под път и над път

Ваня Григорова: Да подскачаш на “кой не скача е дебел” редом с Асен Василев е перверзия - 1
Снимка: БНТ
Ваня Григорова Ваня Григорова синдикалист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Всички, включително мои съмишленици и бих казала приятели, които “протестират” с искане за изцяло машинен вот, дали може да обяснят защо масово се ползват хартиени бюлетини в уж цивилизованите държави? В това число демократичния Европейски съюз, който ни е пътеводна светлина и го даваме за пример под път и над път.

Това коментира във "Фейсбук" Ваня Григорова.

Те даже още не са осъзнали каква щета нанесоха на държавата, работещите и всички публични сектори с това, че се разхождаха усърдно и така допринесоха да не се приеме държавен бюджет. Какво им пречеше да приемат бюджета и тогава правителството да си ходи?

Колко пъти още ще настъпват мотиката, докато осъзнаят, че докато се водят по акъла на безумци и пълни лаици в държавното управление, им помагат да ни закопават? Накратко, да подскачаш на “кой не скача е дебел” редом с Асен Василев е перверзия.


  • 1 Млад пенсионер

    33 16 Отговор
    Чувал съм,че на мургавите им е била по топла с градус.
    Бих се жертвал за да проверя.

    Коментиран от #21, #41

    16:04 16.01.2026

  • 2 Гост

    31 15 Отговор
    Лелче, у лево. То па вече нема лево

    16:05 16.01.2026

  • 3 Ваня Григорова

    26 14 Отговор
    Да пишеш сама за себе си е вишна форма на Нарцисизъм! Жалко, че в училище не ни учат какво е това поведение

    16:05 16.01.2026

  • 4 Да де

    31 24 Отговор
    По принцип не я харесвам госпожата,но този път уцели шестица.

    16:05 16.01.2026

  • 5 Трол

    42 8 Отговор
    Ваня завижда на Асен, че има по-големи гърди от нейните.

    Коментиран от #16

    16:07 16.01.2026

  • 6 Ах ти

    25 25 Отговор
    Ах ти, грозна мъстия, която си си объркала професията.

    16:07 16.01.2026

  • 7 Гост

    25 9 Отговор
    Да ти кажа ли що ползват хартия лелче? Щото си нямат сем. пеефски. (бойко + делян). Който има бойко и делян НЕ ползва хартия. Влезе ли в главата ти, лельо

    16:08 16.01.2026

  • 8 737373732727

    14 18 Отговор
    Хахахахахахахахахаха!Има нещо вярно в изказването и!

    16:09 16.01.2026

  • 9 Рогача

    22 10 Отговор
    Тая взе от всичко да разбира. Брей че знаещи сме имали, само келепира търсят.

    Коментиран от #13

    16:10 16.01.2026

  • 10 Ташунко с апа

    20 3 Отговор
    В цивилизованите държави, може и с хартиени бюлетини, в индианските - на машини.

    16:12 16.01.2026

  • 11 Дориана

    24 16 Отговор
    Ваня Григорова е изключително нагла жена , не можа да се примири, че загуби изборите и оттогава сън не я хваща как да си отмъсти. То не бяха бойкоти в Общината и пречки от всякакъв измислен от нея характер. Много злобна жена и се проваля тотално.

    Коментиран от #18

    16:13 16.01.2026

  • 12 Хахахха, права е ромката

    16 16 Отговор
    Всеки се гаври с розовите жълтопаважи на сорос.

    16:15 16.01.2026

  • 13 Митко

    14 14 Отговор

    До коментар #9 от "Рогача":

    Брей и защо да не разбира ? Завършила е Банковата гимназия и след това мениджмънт в УНСС . Кажи какво е завършил Кокорчо , Кирчо и Денков и разбират по вече от нея ? Забравих , дълги години е била синдикалист , което също е предимство .

    Коментиран от #20

    16:16 16.01.2026

  • 14 Дориана

    17 12 Отговор
    Ваня Григорова е ярък пример какви Не трябва да бъдат политиците. Тази жена няма качества на политик, но за това пък има дебело самовлюбено его и злоба.

    16:17 16.01.2026

  • 15 Работата е

    16 8 Отговор
    Кажи ми, че си финансово зависима от двете най-големи прасета в страната , без да ми го казваш

    16:17 16.01.2026

  • 16 Дент

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Май са по-големи...мдааа,но пък на Ваня топките иса по-големи от тези наАсен,Киро Другаря Мирчев и компания!⁵😁

    16:17 16.01.2026

  • 17 Хмм

    11 9 Отговор
    протестите бяха против еврото, професионалните протестъри на ПП-ДБ се възползваха, както се възползваха и от протестите през 2020

    16:17 16.01.2026

  • 18 Аз съм съгласна напълно

    9 8 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    с това мнение. И, ако мога да допълня, ежедневното "висене" по различни телевизии не значи, че си положително популярен, а по-скоро, че търсиш нещо си. Изключително неприятна жена /като поведение/ и изпълнена със злоба към всички.

    Коментиран от #23, #25

    16:18 16.01.2026

  • 19 Тракиец 🇺🇦

    13 8 Отговор
    Еми ще ти кажем що натискаме за машинен вот бе ромке ! Щото в Европа никой чужд не мъкне чужди чували с бюлетини на някой друг щото била бременна и в Европа няма Костинброд нито подменяме на цели секции с други предварително надписани бюлетини и никой не драска по тях да ги прави невалидни ..Сега разбра ли що

    16:19 16.01.2026

  • 20 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Митко":

    тя не случайно казва съмишленици, зашото тя самата е протестърка като тях, от протестите във властта през парадния вход

    16:21 16.01.2026

  • 21 Шофьор на РК1

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Млад пенсионер":

    При ядреното делене се използва уран-235, понякога плутоний-239. Ядрото се удря от неутрон и се разпада на по-малки ядра. Реакцията се контролира строго чрез контролни пръти от бор, кадмий ило хафний. Те поглъщат неутроните. Колкото повече са вкарани, толкова по-бавна е реакцията. При пълно вкарване реакторът спира. Охлаждането се осъществява чрез вода.

    Коментиран от #35, #39

    16:21 16.01.2026

  • 22 Оффф ,

    7 6 Отговор
    и тя решила да избльова нещо ! Нещо много тъпо , според възможностите си !

    16:22 16.01.2026

  • 23 Мдаааа

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Аз съм съгласна напълно":

    Помня как две години преди да влезе в политиката, като сидикален член, всики ден изкачаше по няколко телвизии на ден... Некой яко я спонсорираше (вкарни са яко пари) като ново политическо лице!

    16:23 16.01.2026

  • 24 Права

    8 2 Отговор
    е . Като видя негова снимка и започвам да повръщам.
    Не че другите са ми любимци..... не се заблуждавайте но от този изпитвам отвращение.
    Толкова са нагли всички А даже се опитват да ме убедят че трябва да отида да гласувам защото трябвало да премахна статуквото.
    Кое статукво ще премахваме при положение че сте преплетени със свински черва и хрупа те от една копанка в една кочина която скоро се премести в едно ъглово здание върху което до скоро стоеше една голяма червена звезда. Наистина ли си мислите че съм глупав да помисля че си заслужава да ходя до урната. За кой от вас измислени герои трябва да гласувам за да ви доставя удоволствие.
    Когато искам референдум за влизане в еврозоната такъв няма защото съм бил глупав а сега съм умен за да ви избирам. Невероятни смешници сте

    16:25 16.01.2026

  • 25 Дориана

    8 5 Отговор

    До коментар #18 от "Аз съм съгласна напълно":

    Да, точно така тази жена - Ваня Григорова е типичен пример за човек жаден за власт, който е готов на всичко и да прегази всички. Провалена е отвсякъде и ще и остане само злобата.

    16:25 16.01.2026

  • 26 12340

    8 3 Отговор
    Ето още една грешка на кака Кури, за съжаленое!

    Коментиран от #30, #44

    16:26 16.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 МИЛЕН ГАНЕВ

    6 1 Отговор
    малко са й криви зъбите кат на венелина ама цепкалото е тясно

    16:32 16.01.2026

  • 29 Не ме интересува,

    7 4 Отговор
    каква е по произход, но е много зле като възпитание. Какво цели и за кого тази никому неизвестна женица?! Която и да е политическа сила да представлява, никога няма да има моята подкрепа. /Не, че това има значение за нея; тя си е достатъчно самовлюбена./

    Коментиран от #37

    16:33 16.01.2026

  • 30 Хмм

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "12340":

    тя е любимка на Таков, той я наложи, а тя напусна групата на БСП, по нейно предложение заплатите на общинските съветници в Софийска община бяха повишени 3 пъти - "не съм казала, че ще работя без пари", а заплатата на Фандъкова беше 2 хиляди, на сегашния кмет около 10 хиляди, на съветниците 80% от заплатата на кмета, кметът си дарява заплатата, но григорова не.

    16:36 16.01.2026

  • 31 Р Г В

    4 3 Отговор
    А да пееш Чае шукарие паламанди е хит , достоен за участие на г-жа В. Г. в конкурса на Евровизия. Отмина ромската Нова година и дамата цъфна като подранило кокиче.

    16:38 16.01.2026

  • 32 78291

    4 0 Отговор
    Да гласуват хората за едни партии,а после те да гласуват с тиквата и 🐷 да им се запази охраната и хората да събират капачки да купуват ковиози е перверзия моме

    16:39 16.01.2026

  • 33 Асен 🌈Кокорчев от ПП-ЛГБТ

    3 2 Отговор
    Щом така ми говориш, си ми дай роклите,хм.

    16:40 16.01.2026

  • 34 Дедо

    1 1 Отговор
    Па си ми сгодна ма Иванке

    16:41 16.01.2026

  • 35 Брачед

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Шофьор на РК1":

    Как по-ясно да му обясниш на този пенсионер? 🤣🤣🤣

    16:42 16.01.2026

  • 36 работник

    3 1 Отговор
    нещо за правата на работниците ли каза, нали това бачкаше, или вече си на копанката?

    16:43 16.01.2026

  • 37 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Не ме интересува,":

    веднага след кметските избори заяви, че на нея БСП дължали доброто класиране, създаде своя партия, която имаше около 1% на евроизборите, влезе в СОС като квота на БСП, отказа се от тях и сега е независима, а Таков я гласеше за кандидат за президент на БСП

    16:45 16.01.2026

  • 38 Григор

    4 3 Отговор
    "Да подскачаш на “кой не скача е дебел” редом с Асен Василев е перверзия".
    Браво Ваня! Изстрел право в десетката! Аз също не искам "личности" като Борисов и Пеевски да ме управляват, но това, което вършат "Продължаваме промяната" и "Демократична България" е цинизъм. За тях е важно хората да ги възприемат като "лице" и "движеща сила" на протестите, а цената няма значение. Каква ща е цената тепърва ще разберем,защото ще караме без бюджет поне до май.

    16:46 16.01.2026

  • 39 Неговият прът

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Шофьор на РК1":

    е изгорял на въглен, 100% въглерод - прекрасен забавител на неутрони, направо ще я взриви.

    16:48 16.01.2026

  • 40 Перверзия

    5 1 Отговор
    е да наричаш хората мерки на нещо жълто. Тая простакеса ни я натресе комуниста Иван Таков, син на крадеца на кожуси Янчо Таков. Опозорена фамилия! Мозъкът на тая е гладък като яйчена черупка.

    Коментиран от #49

    16:49 16.01.2026

  • 41 И да не забравиш

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Млад пенсионер":

    Тури си гума на език!

    16:53 16.01.2026

  • 42 Ванчето е

    1 3 Отговор
    симпатична и остроумна за ромка. Добре се е избъзикала с розовите жълтопаважни субекти.

    Коментиран от #43

    16:54 16.01.2026

  • 43 мда

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Ванчето е":

    А да задаваш въпроса за хартиените бюлетини, след проверката на КС, не е перверзия, а склероза!

    Коментиран от #46

    16:57 16.01.2026

  • 44 Не е грешака на кака Кури, защото

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "12340":

    други от БСП-то я пробутаха. С Кури бяха на нож по време на кампанията на тая разтропаната ромка.

    16:58 16.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Да, и?

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "мда":

    А ти задаваш ли си въпроса, защо купените конституционни съдии не касираха изцяло изборите и не ви изхвърлиха на улицата всичките партийни измамници и изедници?

    Коментиран от #47

    17:00 16.01.2026

  • 47 Споко, да не хвърлиш гарнитура!

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Да, и?":

    Някакви доказателства, че са купени имаш ли?
    Щото доказателства, че вотът е МАНИПУЛИРАН имаше!

    17:02 16.01.2026

  • 48 ДА ПОДСКАЧАШ

    2 0 Отговор
    С ВАСИЛЕВ
    Е НЕВЪЗМОЖНО
    ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА ПОДСКАЧА
    ЩОТО Е ДЕБЕЛ

    17:04 16.01.2026

  • 49 АМА НЕ СА ВЪЗПАЛЯВАЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Перверзия":

    БЕ ХЕМО......РОИД
    ША СА СПУКАШ

    17:06 16.01.2026

  • 50 Факт

    0 0 Отговор
    То и ти подскачаш на нечий....ама си траеш...

    17:13 16.01.2026