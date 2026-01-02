Новини
Огнян Минчев: Еврото влезе някак си кротко, тихо, делнично... Слънцето си изгря от изток. Кръчмите са пълни!

2 Януари, 2026

  • огнян минчев-
  • евро-
  • еврозона-
  • българия

На работа, другари - от празни приказки файда йок!

Снимка: бТВ
Огнян Минчев Огнян Минчев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за насърчава конструктивни дебати.

Еврото влезе някак си кротко, тихо, делнично... Слънцето си изгря от изток. Кръчмите са пълни.

Това обобщи във "Фейсбук" Огнян Минчев.

Трудещите се се черпят, прогнозирам че така ще бъде най-малко до Трифон Зарезан...

Язък за възрожденските кахъри, язък за сума ти евро похарчени за кампания срещу еврото. Всичко това ми напомня за един стар виц отпреди половин век.

Питали радио Ереван - "Ще има ли пари при комунизма?" Радиото отговорило - "Едни ще имат, други няма да имат..."

Така е и сега - който си е имал бая левчета - ще си ги има и в евро. Който не - да се хваща я за работа, я за далавера, ако не - да чака пак Червената армия.

Тя като дойде - съблича всички до голо плюс три ката кожа надолу, но най-големите калпазани ги прави началници и им дава парици "на корем"...

Само че сега Червената армия има някои временни проблеми - спряла се е нещо на Донбас, и като коркова тапа - ни напред, ни назад.

На работа, другари - от празни приказки файда йок!


  • 1 Абе

    51 13 Отговор
    тоя изобщо излиза ли от кръчмите?!

    19:02 02.01.2026

  • 2 604

    38 4 Отговор
    То тепърва предстои...

    19:03 02.01.2026

  • 3 ежко

    49 10 Отговор
    Този пък каква работа е свършил през живота си, освен да яде гранове?

    19:04 02.01.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    50 11 Отговор
    Този изпълзявал ли е от дупката си, да види какъв хаос е навсякъде? Особено монети няма никъде!
    Че нито купувачите, нито продавачите имат евро, а левовете са изтеглени. Че цените още от ден 1 скачат нагоре!
    Що за наглост, гнусен старец, който изцяло се е ползвал от комунизма, сега ще ми говори за европейски ценности!
    Плюя аз на такива "сънародници"!!

    19:05 02.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Шопар

    23 6 Отговор
    се коли и през януари и февруари.....

    19:06 02.01.2026

  • 7 ?????

    32 8 Отговор
    Днес направо ни разстреляхте с тия нафталинови експерти дето освен грантове от чужди държави май нямат други доходи.
    Имайте мяра.

    19:07 02.01.2026

  • 8 Българин

    22 17 Отговор
    Кръчмите са пълни, защото хората харчат последните си спестявания. Всички знаят че ни очакват десетилетия глади мизерия и гледат поне едни нормални празници да изкарат за последно!

    Коментиран от #24

    19:07 02.01.2026

  • 9 На гол Хасан чифте

    24 9 Отговор
    Пищови бедния отчаяния съсипания българин го набутаха с евро още повече да откачи и без това сме леш като народ..

    19:08 02.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Поредният скапан безродник

    28 7 Отговор
    Няма как еврото да прикрие години крадене и такива като тебе, на които им плащат за да оправдават крадците.

    19:10 02.01.2026

  • 12 Еврото влезе и пълно с бръмбари

    28 4 Отговор
    дето ни казват да работим а те да лежат на наш гръб от данъците ни

    19:10 02.01.2026

  • 13 КАКТО ВИНАГИ!

    7 12 Отговор
    Прочиташ написаното от Минчев по даден значим въпрос и нямаш забележки…ясно и кратко!

    19:11 02.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Щом дебелия трол Оги Грантояда

    19 3 Отговор
    се появи, значи сами захранили сметката .

    19:13 02.01.2026

  • 16 Комунетата чахаха еврото

    6 15 Отговор
    От 9 септември. Но то дойде чак сега но те си останаха слугинаж , само господаря се смени

    Коментиран от #46

    19:14 02.01.2026

  • 17 БЕДНИТЕ БЪЛГАРИ В КРЪЧМИТЕ?

    8 9 Отговор
    ХАРЧАТ ПОСЛЕДНИТЕ СИ СПЕСТЯВАНИЯ СЛЕД КАТО ВКАРАХА ТРИ МИЛИАРДА САМО ЗА ЕДИН МЕСЕЦ? А КОЛКО ОЩЕ ИМА В БУРКАНИТЕ И В ДЮШЕЦИТЕ?

    Коментиран от #28

    19:14 02.01.2026

  • 18 Мхъм

    15 1 Отговор
    И на дебелия пеликан Огнян гушката е пълна!

    19:14 02.01.2026

  • 19 ха ха

    13 3 Отговор
    ще видим как ще е към 20 то число

    19:15 02.01.2026

  • 20 Факт

    12 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    19:15 02.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Христо

    17 3 Отговор
    Този индивид не е наред психически, нали? Нека някой психиатър да ми отговори, моля. И, ако може диагноза, защото познавам няколко подобни - да знам от какво са болни.

    Коментиран от #40

    19:16 02.01.2026

  • 23 Арменеца

    12 0 Отговор
    Този дето си е държал цял живот пик@л0т0 казва: НА РАБОТА ДРУГАРИ!
    С удоволствие с хващам на работа в МВР за 1 ден с цел да те изчистя.

    19:16 02.01.2026

  • 24 МИ ЧИ КЪ?

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    СЛЕД КАТО СИ КУПИХА ПО 5 АПАРТАМЕНТА И ПО 3 КОЛИ БЕДНИТЕ БЪЛГАРИ СИ ХАРЧАТ ПОСЛЕДНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ ПО КРЪЧМИТЕ.

    19:17 02.01.2026

  • 25 Дон Дони

    9 0 Отговор
    Тя и ракията е кротка в шишето! Последствията ще ги очакваме тепърва!

    19:18 02.01.2026

  • 26 Да смените дилара паляци :)

    3 0 Отговор
    Изнасилвачи !

    19:19 02.01.2026

  • 27 Тъй,тъй

    13 0 Отговор
    Минчефф,и от вътре си както от вън,изяден от злоба към всичко нормално,но с тая визия вариантите не са много.Започваш да мразиш всички читави и не става въпрос за красота,че тя може и да не се вижда,но червеите вътре те гризат.

    19:19 02.01.2026

  • 28 Бедните

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "БЕДНИТЕ БЪЛГАРИ В КРЪЧМИТЕ?":

    нищо не вкараха защото нямат! Вкараха политическите подлоги парите окрадени от помощите за бедните! Не бъркай бедните с продажните!

    19:19 02.01.2026

  • 29 Промяна

    2 5 Отговор
    ВСИЧКО В ЕВРО Е МНОГО ЕВТИНО ЦЕНИТЕ ДАЖЕ СА НАМАЛЕНИ КОПЕЙКИТЕ РЕВАТ ХАХАХАКАКВО ЩЕ ВИ ЛЪЖАТ СЕГА ВАШИТЕ ГОСПОДАРИ ХАХАХАХАХА МИЛИОНЕРИ В ЕВРО

    19:20 02.01.2026

  • 30 37.51т

    7 0 Отговор
    Огито втори ден пише ли пише.....БНТ "Панорамата" да го покани ....щото на бгтата им "требат" опорни точки ,нали Оги,,,,,

    19:23 02.01.2026

  • 31 дедо

    2 1 Отговор
    абе,,, да не казам какво си, защо не попиташ малките кафета и магазинчета... тихо и спокойно било. Подписали сме преди години договор... добре, но защо е това бързане за един месец, защо не го направиха за 24 часа!?

    19:23 02.01.2026

  • 32 ЗА ТОВА - В КРЪЧМИТЕ!

    3 2 Отговор
    БАНКИТЕ ДОВОЛНИ, НАПЪЛНИХА СЕ С ПАРИ, С МИЛИАРДИ! БОГАТИТЕ ОЩЕ ПО-БОГАТИ, АМА ПРОТЕСТИТЕ ИМ ПОМОГНАХА - ДА МИНЕМ НА ЕВРО АМА ДА СМЕ БЕЗ ПРАВИТЕЛСТВО? АСЕНЧО ПАК ДА ГИ ИЗВЕДЕ НА ПЛОЩАДА И ДА ИМ ПОДОБРИ ЖИВОТА!

    19:25 02.01.2026

  • 33 Еврото Дойде !

    3 0 Отговор
    Еврото Дойде !

    Ще Чакаме !

    Европейски !

    Пенсии !

    И Заплати !

    Коментиран от #42, #45

    19:26 02.01.2026

  • 34 az СВО Победа 80

    8 0 Отговор
    Този нещастник, който се подиграва с българския народ, едва ли ще дочака края на 2026г.

    Господ му е пратил мъчителна болест...
    Ще се моля за него!

    19:26 02.01.2026

  • 35 Минаваща

    10 0 Отговор
    Повръща ми се от тоя продажен нещастник.

    19:27 02.01.2026

  • 36 Арменеца

    8 0 Отговор
    Ей такива дъртаци с деменция и н@пик@ни пантофи трябва да се почисти България.Дето ще ти разправят те колко са работили само без да спят никога а сега младите не работят.Ми няма да работят за да си щракате с пръсти вие.Поне те са по-умни от нас.

    19:28 02.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ами

    12 0 Отговор
    Другарю Минчев.
    Както в комунизъма, така и либерализъма парите не съществуват.
    С комунизъма Вие трябва да сте запознат, тъй като сте били и член на БКП.
    Така, че лесно ще направите аналогията. При либерализъма е почти същото
    като комунизъма, само дето хората са собственост на компаниите.
    Но какво значение има свободата, ако търбухът ти е пълен :)

    19:30 02.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Eлементарно

    11 0 Отговор
    2 тона злато от БНБ замина за Европейската централна банка. ЕЦБ вече може да се разпорежда с "валутните" резерви на БНБ щото те вече са общоевропейски, поради което бяхме с голяма радост поздравени лично от председателя на ЕЦБ Лагард... и това стана някак си тихомълком , ... ми закономерно е васалите да си мълчат !

    19:31 02.01.2026

  • 42 Бат Бойко !

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Еврото Дойде !":

    Бат Бойко !

    Му Хвана !

    Чалъма !

    Сега !

    Трябва !

    Да !

    Оправи !

    И Това !

    19:32 02.01.2026

  • 43 Сорос Вън

    9 2 Отговор
    Типичен пример за животно цял живот яло грантове,един лев не е спечелил с честен труд.Продал душата си на Сорос. Пред тия Пиши ми изглежда чак симпатичен.

    19:32 02.01.2026

  • 44 До аФтора

    2 1 Отговор
    "от празни приказки файда йок!"

    19:32 02.01.2026

  • 45 Арменеца

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Еврото Дойде !":

    Браво, точно така!
    Ще чакаме никаква работа или само в сивият сектор леко с пиниз.

    19:33 02.01.2026

  • 46 Де бре

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Комунетата чахаха еврото":

    Я пак

    19:33 02.01.2026

  • 47 мда

    5 0 Отговор
    След 1 година ще видим.

    19:34 02.01.2026

  • 48 Девебаир

    0 6 Отговор
    Вярно,че червената армия я нема и нема да дойде.Закотвила се е в Донбас и в следващите поне пет години,се очертава да остане там,но какво ще остане от нея до тогас,това предстои да видим.

    19:35 02.01.2026

  • 49 АЛО,ИЗБРАХТЕ КИРО ПРОСТОТО ЗА ПРЕМИЕР БЕ

    3 0 Отговор
    БИЛ ДЕБЕЛ, БИЛ НЕЩАСТНИК... , А ТУК ПИШАТ САМО МАНЕКЕНИ И ЩАСТЛИВЦИ?

    19:41 02.01.2026

  • 50 Ългарин

    3 1 Отговор
    Ей комунист такъв ти какво право имаш да даваш мнение!!!

    19:41 02.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Баев

    2 0 Отговор
    Ти беше много добър анализатор преди 20 години. Сега само изпитвам съжаление като ти чета коментарите. Чудя се, дали си вярваш като ги пишеш?

    19:45 02.01.2026

  • 53 бай Кольо

    2 1 Отговор
    Поредния соросоиден делесерко!

    19:48 02.01.2026

  • 54 Минчев навря кАпеите дет слънце няма

    2 1 Отговор
    Така е и сега - който си е имал бая левчета - ще си ги има и в евро. Който не - да се хваща я за работа, я за далавера, ако не - да чака пак Червената армия.


    Тя като дойде - съблича всички до голо плюс три ката кожа надолу, но най-големите калпазани ги прави началници и им дава парици "на корем"...

    Само че сега Червената армия има някои временни проблеми - спряла се е нещо на Донбас, и като коркова тапа - ни напред, ни назад.

    На работа, другари - от празни приказки файда йок!

    Коментиран от #57

    19:51 02.01.2026

  • 55 оги

    1 0 Отговор
    и ти захлеби от червената армия като ти чета биографията До 1989 г. редовен член на Българската комунистическа партия (БКП), асистент в катедра „Научен комунизъм“ на Софийски университет „Климент Охридски“🤣🤣🤣 Викаш партията спря да храни, ти си намери друга хранилка?!?
    Много обичам такива като теб да ми дават наклон в живота! Как не се покрихте за да не цапате пространството с нечистоплътието си!

    19:52 02.01.2026

  • 56 шест причини

    2 0 Отговор
    Младите са най-пасивни в борбата срещу еврото. А трябва да са най-активни, защото:

    Първо: Спомни си защо в Харватия има таван ха цените на 70 ежедневни продукти, а инфлацията след еврото там? Еврозоната пропада. Дефицитът на Франция е 3.3 трилиона, Германия е в рецесия вече три години.

    Данък сгради 2.5% от стойността им тоест за апартамент от 200000 - значи 5000 годишно.

    Второ: Друго е повишаване на процента на ипотеката. В Европа тя е по-висока.

    Трето: Инфлацията ще полети, защото левовият суверинитет ще изчезне.

    Четвърто: ще се въведе прогресивното данъчно облагане, както е в Еврозоната.

    Пето: Въвежда се цифровото евро тоест финансов концлагер

    Шесто: А закръглянето на цените. При 5 лв сега, в евро 2.6. Потребителят губи почти един лев при ЗАКРЪГЛЯНЕТО при цени сега

    19:53 02.01.2026

  • 57 Дельо хайдутин

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Минчев навря кАпеите дет слънце няма":

    Как ще са спрели братята руси в Донбас и не мърда?
    Аз от 4 години съм на Дунава с погачите и мухлясаха😪 ша си омеся главата накрая😆

    19:53 02.01.2026