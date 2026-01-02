Огнян Минчев: Еврото влезе някак си кротко, тихо, делнично... Слънцето си изгря от изток. Кръчмите са пълни!

Еврото влезе някак си кротко, тихо, делнично... Слънцето си изгря от изток. Кръчмите са пълни.
Това обобщи във "Фейсбук" Огнян Минчев.
Трудещите се се черпят, прогнозирам че така ще бъде най-малко до Трифон Зарезан...
Язък за възрожденските кахъри, язък за сума ти евро похарчени за кампания срещу еврото. Всичко това ми напомня за един стар виц отпреди половин век.
Питали радио Ереван - "Ще има ли пари при комунизма?" Радиото отговорило - "Едни ще имат, други няма да имат..."
Така е и сега - който си е имал бая левчета - ще си ги има и в евро. Който не - да се хваща я за работа, я за далавера, ако не - да чака пак Червената армия.
Тя като дойде - съблича всички до голо плюс три ката кожа надолу, но най-големите калпазани ги прави началници и им дава парици "на корем"...
Само че сега Червената армия има някои временни проблеми - спряла се е нещо на Донбас, и като коркова тапа - ни напред, ни назад.
На работа, другари - от празни приказки файда йок!
1 Абе
19:02 02.01.2026
2 604
19:03 02.01.2026
3 ежко
19:04 02.01.2026
4 ДрайвингПлежър
Че нито купувачите, нито продавачите имат евро, а левовете са изтеглени. Че цените още от ден 1 скачат нагоре!
Що за наглост, гнусен старец, който изцяло се е ползвал от комунизма, сега ще ми говори за европейски ценности!
Плюя аз на такива "сънародници"!!
19:05 02.01.2026
6 Шопар
19:06 02.01.2026
7 ?????
Имайте мяра.
19:07 02.01.2026
8 Българин
Коментиран от #24
19:07 02.01.2026
9 На гол Хасан чифте
19:08 02.01.2026
11 Поредният скапан безродник
19:10 02.01.2026
12 Еврото влезе и пълно с бръмбари
19:10 02.01.2026
13 КАКТО ВИНАГИ!
19:11 02.01.2026
15 Щом дебелия трол Оги Грантояда
19:13 02.01.2026
16 Комунетата чахаха еврото
Коментиран от #46
19:14 02.01.2026
17 БЕДНИТЕ БЪЛГАРИ В КРЪЧМИТЕ?
Коментиран от #28
19:14 02.01.2026
18 Мхъм
19:14 02.01.2026
19 ха ха
19:15 02.01.2026
20 Факт
19:15 02.01.2026
22 Христо
Коментиран от #40
19:16 02.01.2026
23 Арменеца
С удоволствие с хващам на работа в МВР за 1 ден с цел да те изчистя.
19:16 02.01.2026
24 МИ ЧИ КЪ?
До коментар #8 от "Българин":СЛЕД КАТО СИ КУПИХА ПО 5 АПАРТАМЕНТА И ПО 3 КОЛИ БЕДНИТЕ БЪЛГАРИ СИ ХАРЧАТ ПОСЛЕДНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ ПО КРЪЧМИТЕ.
19:17 02.01.2026
25 Дон Дони
19:18 02.01.2026
26 Да смените дилара паляци :)
19:19 02.01.2026
27 Тъй,тъй
19:19 02.01.2026
28 Бедните
До коментар #17 от "БЕДНИТЕ БЪЛГАРИ В КРЪЧМИТЕ?":нищо не вкараха защото нямат! Вкараха политическите подлоги парите окрадени от помощите за бедните! Не бъркай бедните с продажните!
19:19 02.01.2026
29 Промяна
19:20 02.01.2026
30 37.51т
19:23 02.01.2026
31 дедо
19:23 02.01.2026
32 ЗА ТОВА - В КРЪЧМИТЕ!
19:25 02.01.2026
33 Еврото Дойде !
Ще Чакаме !
Европейски !
Пенсии !
И Заплати !
Коментиран от #42, #45
19:26 02.01.2026
34 az СВО Победа 80
Господ му е пратил мъчителна болест...
Ще се моля за него!
19:26 02.01.2026
35 Минаваща
19:27 02.01.2026
36 Арменеца
19:28 02.01.2026
39 Ами
Както в комунизъма, така и либерализъма парите не съществуват.
С комунизъма Вие трябва да сте запознат, тъй като сте били и член на БКП.
Така, че лесно ще направите аналогията. При либерализъма е почти същото
като комунизъма, само дето хората са собственост на компаниите.
Но какво значение има свободата, ако търбухът ти е пълен :)
19:30 02.01.2026
41 Eлементарно
19:31 02.01.2026
42 Бат Бойко !
До коментар #33 от "Еврото Дойде !":Бат Бойко !
Му Хвана !
Чалъма !
Сега !
Трябва !
Да !
Оправи !
И Това !
19:32 02.01.2026
43 Сорос Вън
19:32 02.01.2026
44 До аФтора
19:32 02.01.2026
45 Арменеца
До коментар #33 от "Еврото Дойде !":Браво, точно така!
Ще чакаме никаква работа или само в сивият сектор леко с пиниз.
19:33 02.01.2026
46 Де бре
До коментар #16 от "Комунетата чахаха еврото":Я пак
19:33 02.01.2026
47 мда
19:34 02.01.2026
48 Девебаир
19:35 02.01.2026
49 АЛО,ИЗБРАХТЕ КИРО ПРОСТОТО ЗА ПРЕМИЕР БЕ
19:41 02.01.2026
50 Ългарин
19:41 02.01.2026
52 Баев
19:45 02.01.2026
53 бай Кольо
19:48 02.01.2026
54 Минчев навря кАпеите дет слънце няма
Тя като дойде - съблича всички до голо плюс три ката кожа надолу, но най-големите калпазани ги прави началници и им дава парици "на корем"...
Само че сега Червената армия има някои временни проблеми - спряла се е нещо на Донбас, и като коркова тапа - ни напред, ни назад.
На работа, другари - от празни приказки файда йок!
Коментиран от #57
19:51 02.01.2026
55 оги
Много обичам такива като теб да ми дават наклон в живота! Как не се покрихте за да не цапате пространството с нечистоплътието си!
19:52 02.01.2026
56 шест причини
Първо: Спомни си защо в Харватия има таван ха цените на 70 ежедневни продукти, а инфлацията след еврото там? Еврозоната пропада. Дефицитът на Франция е 3.3 трилиона, Германия е в рецесия вече три години.
Данък сгради 2.5% от стойността им тоест за апартамент от 200000 - значи 5000 годишно.
Второ: Друго е повишаване на процента на ипотеката. В Европа тя е по-висока.
Трето: Инфлацията ще полети, защото левовият суверинитет ще изчезне.
Четвърто: ще се въведе прогресивното данъчно облагане, както е в Еврозоната.
Пето: Въвежда се цифровото евро тоест финансов концлагер
Шесто: А закръглянето на цените. При 5 лв сега, в евро 2.6. Потребителят губи почти един лев при ЗАКРЪГЛЯНЕТО при цени сега
19:53 02.01.2026
57 Дельо хайдутин
До коментар #54 от "Минчев навря кАпеите дет слънце няма":Как ще са спрели братята руси в Донбас и не мърда?
Аз от 4 години съм на Дунава с погачите и мухлясаха😪 ша си омеся главата накрая😆
19:53 02.01.2026