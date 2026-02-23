Китай настъпва към господство в световната търговия дълго след Тръмп

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Китай вижда възможност да обърне митата на президента Доналд Тръмп в своя полза, като преоформи световната търговия по начин, който би изолирал икономиката му в размер на 19 трилиона долара от натиска на САЩ в далечното бъдеще, пише "Ройтерс".

Пекин използва несигурността, създадена от Тръмп, за да се опита да вплете огромната производствена база на Китай в най-големите икономически блокове в света, като Европейския съюз, държавите от Персийския залив и транстихоокеанския търговски пакт. Това включва ускоряване на усилията за сключване на общо около 20 търговски сделки, подготвяни в продължение на много години, въпреки опасенията относно свръхпроизводството на Китай, неравномерния достъп до пазара и слабото вътрешно търсене.

Преглед на "Ройтерс" на 100 статии на китайски език от подкрепяни от държавата търговски учени, написани от 2017 г. насам, разкрива систематичен натиск от страна на политическите съветници на Китай да обърнат търговската политика на САЩ и да неутрализират стратегията за сдържане на Вашингтон.

В момента Китай прилага този план на практика. Споразумението, постигнато с Канада по време на посещението на премиера Марк Карни в Пекин през януари, което намалява митата върху китайските електрически превозни средства, беше първото от многото, насочени към разбиване на влиянието на САЩ, става ясно от интервюта с десет души, включително китайски служители и търговски дипломати.

"Не прекъсвайте опонента си, когато прави грешка", заяви един китайски служител за разрушителната търговска програма на Тръмп.

Прегледът, изготвен въз основа на над 2000 документа за търговска стратегия, одобрени от Китайската академия за социални науки (CASS) и Пекинския университет, които консултират висши лидери, показва, че експертите в областта на политиката като цяло приемат, че болезнената структурна промяна е цена, която си струва да се плати за дългосрочното господство на Китай в световната търговия.

Ако успее, Пекин би могъл да преобърне повече от десетилетна търговска политика на САЩ, като се постави в центъра на нов, оформен от Китай многостранен ред, посочиха двама западни дипломати.

"Китайците сега имат златна възможност", заяви Алисия Гарсия Ереро, старши сътрудник в мозъчния тръст Bruegel.

На въпрос за подхода на Китай, американски служител отбеляза, че не е изненада, че страни с големи търговски излишъци се стремят да поддържат глобализацията.

"Президентът Тръмп решава проблемите, причинени от глобализацията на Съединените щати, докато други страни се опитват да удвоят усилията си по отношение на глобализацията, тъй като свободният достъп до пазара на САЩ изчезва", посочи служителят.

Изграждане на съюзи

Промяната в тона на Китай отразява неговите изчисления. Преди година Пекин се позоваваше на Мао Дзедун и способността му да отблъсква Запада в Корейската война с военна пропаганда.

Сега, докато Китай се готви да посрещне Тръмп през април, неговите дипломати обикалят света, призовавайки търговските партньори да се присъединят към него в защита на мултилатерализма и отворената търговия.

През януари Китай изпрати своя висш дипломат в Лесото - страна, на която Тръмп първоначално наложи 50% мито - за да обещае сътрудничество за развитие. В събота държавните медии съобщиха, че Китай ще въведе нулеви мита върху вноса от 53 африкански държави. Междувременно Пекин предлага на съседите си митнически системи, задвижвани от изкуствен интелект, и работи за преоборудване на цифровата инфраструктура, която е в основата на търговията.

Тези ходове открояват цел, определена в политическите документи: Китай да се внедри толкова дълбоко в световната търговия, че партньорите да не могат да си позволят да се отделят от него под натиск от САЩ.

"В противодействието на стратегическата конкуренция на САЩ с Китай, "анти-разделянето" трябва да стане основен фокус на Китай", пише през 2024 г. Ни Фън, сътрудник в Института за американски изследвания към CASS.

Китайските власти работят за ускоряване на търговските преговори, изпаднали в застой. От 2017 г. насам Китай преговаря с няколко страни, всред които Хондурас, Панама, Перу, Южна Корея и Швейцария.

"Готови сме да преговаряме за двустранни и регионални търговски и инвестиционни споразумения със заинтересовани страни и региони", заяви говорителят на министерството на търговията Хе Йонгцян по време на посещението на Карни, без да дава повече подробности.

През ноември китайският външен министър Ван И изненада европейските преговарящи, като повдигна въпроса за споразумение за свободна търговия с Брюксел по време на разговорите си с естонския си колега.

Месец по-късно Ван настоя Съветът за сътрудничество в Персийския залив да приключи дългогодишните преговори за споразумение за свободна търговия. През януари британският премиер Киър Стармър се съгласи с китайския лидер Си Дзинпин да започне проучване за осъществимост на споразумение за търговия с услуги, което би могло да намали бариерите за британските компании. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ще търси "стратегически партньорства" с Китай по време на посещение следващата седмица.

Китайският министър на търговията Ван Уентао определи присъединяването към Всеобхватното и прогресивно споразумение за Транстихоокеанско партньорство (CPTPP) като приоритет. Пактът води началото си от подкрепеното от САЩ Транстихоокеанско партньорство, разработено отчасти за противодействие на Китай, преди Вашингтон да се оттегли през 2017 г.

Огромният търговски излишък на Китай обаче усложнява ситуацията. Някои страни членки се притесняват, че китайските производители може да използват подобрения достъп до пазара, за да пренасочат излишните евтини стоки в чужбина, докато вътрешното търсене в Китай остава слабо.

Уенди Кътлър, главен преговарящ по време на администрацията на Обама за Транстихоокеанското партньорство, призна възможността Пекин да се застъпи за търговията и мултилатерализма, но заяви, че Китай трябва да отиде отвъд разговорите.

"С огромните си търговски дисбаланси, както и с някои от принудителните мерки, които сега предприема срещу страни като Япония, е трудно да се види как те се справят с положението", отбеляза Кътлър.

Висш европейски търговски дипломат отхвърли предложенията на Пекин като "чиста китайска пропаганда" и подчерта, че Брюксел няма планове за търговска сделка.

Китайските съветници не са обезкуражени. Един от тях отбеляза, че ЕС и Китай са договорили забележителна инвестиционна сделка за 2020 г. по време на първия мандат на Тръмп. Сделката обаче беше замразена през 2021 г., преди да може да влезе в сила на фона на спор относно санкции за правата на човека.

Извлечени поуки

Някои китайски съветници твърдят в документите, че Пекин трябва да проучи как Вашингтон е "превърнал в оръжие" глобалните институции, за да сдържа Китай, и да използва възможностите, създадени от готовността на Тръмп да изостави или да отстрани многостранни организации като Световната търговска организация.

Други пък твърдят, че Пекин трябва да се съсредоточи върху влиянието върху глобалните стандарти в области като интелектуалната собственост чрез инициативи като програмата "Един пояс, един път" на Си Дзинпин и членството на Китай в Регионалното всеобхватно икономическо партньорство, което обхваща около 30% от световния БВП.

В момента Китай прилага тези прозрения.

Наскоро обновената негова сделка с държавите от Югоизточна Азия, например, се фокусира върху търговията, основана на изкуствен интелект, и дигиталната търговия, където Китай се надява да си осигури предимство. Всъщност визията на азиатската страна за митническа обработка е очевидна в неговото "Пристанище на приятелството" на виетнамската граница, където държавните медии твърдят, че местните решения с изкуствен интелект са намалили времето за чакане с 20%, което е позволило по-бързи доставки.

Излишък от трилиони долари

Рисковете, които търговският излишък на Китай от 1,2 трилиона долара представлява за производствените сектори на търговските партньори, обаче са трудни за пренебрегване.

Паскал Лами - бивш генерален директор на СТО и комисар на ЕС по търговията, заяви, че китайските компании изпращат повече стоки в Европа, отколкото блокът може да поеме.

"Загадка е как, предвид естеството на режима, предвид колективната им находчивост, как е възможно те да не са успели да ребалансират икономическия си модел?", запита той.

Не всеки вижда по-близките отношения с Китай като най-лесния начин за ограничаване на зависимостта от САЩ.

Стивън Наги - ръководител на проекта за Китай в Института Макдоналд-Лорие в Отава, посочи, че споразумението на Карни за намаляване на митата със Си изглежда е предназначено да изгради финансов лост преди преговорите за търговската сделка между САЩ, Мексико и Канада (USMCA).

"Мисля, че залогът му е погрешен", добави той и прогнозира, че Тръмп няма да се поддаде на влияние.

Карни заяви, че Канада спазва ангажимента си по Споразумението за свободна търговия на САЩ (USMCA) да не се стреми към споразумения за свободна търговия с непазарни икономики.

Мексико, от своя страна, се притеснява да не застраши достъпа на САЩ до пазара, като се сближи твърде много с Китай.

"В момента не виждаме нужда от споразумение за свободна търговия с Китай", отбеляза мексикански търговски служител. "Вече сме в CPTPP и покриваме 60% от световния БВП".

Търговските партньори на Пекин наистина се нуждаят Китай да съживи потреблението си, заяви Фред Нойман - главен икономист за Азиатско-тихоокеанския регион в HSBC. Министърът на търговията на Китай заяви, че нарастващият внос е приоритет, тъй като Пекин се готви да стартира следващия си петгодишен план през март, в съответствие с ангажимента за увеличаване на дела на потреблението от БВП.

Ребалансирането обаче е дългосрочен проект. Тръмп има още три години на поста си и следващата администрация може да се върне към изграждането на коалиции за сдържане на Китай.

Китай трябва "задълбочено да проучи логиката на действията на САЩ в рамките на международните институции и възможните следващи стъпки, които може да предприеме, за да реагира по-добре на все по-ожесточените стратегически офанзиви в бъдеще", пише през 2023 г. Джао Пу, тогава работещ в университета Ренмин, а сега изследовател в Института за американски изследвания към CASS.