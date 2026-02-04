Интервюто на Бойко Борисов: разбра се как се готви да оцелее

Коментар на Веселин Стойнев:
Трудно е извънпатологично да се анализира политическото поведение на ГЕРБ и на лидера им Бойко Борисов напоследък. Редуват се състояния на посттравматично успокоение с причудливи пърформанси и горда амнезия.
Подали прибързано оставката на кабинета „Желязков“ заради протестите през декември, но и защото опозицията и президентът Румен Радев настоявали да е веднага. В първото си от много време насам телевизионно интервю лидерът на партията Бойко Борисов заяви, че трябвало да се изчакат 20 дни, за да се приеме бюджетът за 2026 г. – сякаш никой не знае, че протестите започнаха точно заради този бюджет.
Екзотика хей така
На консултациите за служебен премиер при президентката пък пратениците на ГЕРБ лансираха идеята Илияна Йотова да посочи депутат за председател на парламента, а ГЕРБ да придвижи гласуването му, за да може да стане служебен премиер. Дори самият Борисов призна, че идеята е екзотична – но тя е направо психиатрична, особено след като той почти обвини Йотова, че бави процедурата със служебното правителство, а с избора на нов председател на НС тя би се забавила още повече. И нито той, нито съпартийците му обосноваха по същество екзотиката си, нито пък поеха отговорност за промените в Конституцията, довели до несгодите на т.нар. Домова книга и минали не само с гласовете, но и под финалната редакция на ГЕРБ.
Отвъд неизменния и вече доста нервен политически нарцисизъм, граничещ с мания за величие („аз съм докарал ГЕРБ и България в сърцето на Европа“), в интервюто на Борисов имаше малко заявки за бъдещото политическо позициониране на ГЕРБ. Но няколко конкретни заричания няма как да не пристягат проевропейските сърца.
Никаква съдебна реформа
ГЕРБ няма да позволи на българите извън ЕС да гласуват в повече от 20 секции извън дипломатическите и консулските мисии, защото Борисов така е обещал на „Възраждане“ (да не би и те да са му неформални коалиционни партньори като ДПС-Ново начало с техните „магазини за хората“, в които не вярвал, но нямало как да откаже?).
ГЕРБ няма да се занимава със съдебна реформа, особено пък да си сътрудничи за нея с ПП-ДБ (а защо заедно с тях гласува съдебната конституционна реформа?). И дори няма да участва в отстраняването на незаконно заемащия поста и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, защото той си бил легитимен (а защо миналия януари ГЕРБ подкрепи законовите промени, че никой не може да е и.ф. главен прокурор повече от 6 месеца?).
Мизансценът с мазното кафе и синьото уиски
В интервюто си Борисов надгражда „мазното турско кафе“ на Пеевски чрез „синьо уиски“. Лицемерите от ПП-ДБ се били сдушили с Пеевски, пиели си синьото уиски и си говорели гальовно, а Борисов напускал отвратен. И едва когато, след развалянето на сглобката, Пеевски започнал да подкрепя Борисов, ПП-ДБ заговорили за модела „Борисов-Пеевски“.
Излиза, че по време на цялата сглобка Борисов е бил никой, почти невидим и съвсем невинен, и е имало само отношения ПП-ДБ – Пеевски, а след развалянето на сглобката Борисов и Пеевски изобщо не били толкова близки, колкото Пеевски с лидерите на ПП-ДБ. Пеевски само подкрепял Борисов (за по-убедително можеше да каже – даже не сме яли и пили заедно). Логически не става ясно защо Пеевски, който тогава дори не е формален лидер, и то на най-малката от трите формации в сглобката, е толкова желан, а Борисов, лидер на най-голямата, е толкова встрани, че сякаш може и без него. Очевидно мизансценът с турски кафета и сини уискита прикрива истинските политически компромиси и истинските неполитически зависимости.
ПП-ДБ са враг, Радев – стратегически изход
Затова и в предизборната стратегия на Борисов единственият отявлен враг ще е ПП-ДБ. Не само като реакция на техния поход срещу модела „Борисов-Пеевски“, а защото това е единственият му останал начин да прикрие „клеймото Пеевски“, като сочи „петното Пеевски“ на ревера на довчерашните си политически съюзници.
Негов стратегически партньор обаче може да бъде новият голям играч на изборите – Румен Радев, който говори за олигархия, която е безименна, избягва и да посочва модела „Борисов-Пеевски“. Без да влизат в каквито и да е преки договорки с него, Радев може със самото си присъствие на партийния терен да облекчи мярката за неотклонение на Борисов от Пеевски.
Ако пък бившият президент също се прицели в Пеевски, изваждайки Борисов от „модела“, това ще бъде най-добрата възможност за лидера на ГЕРБ да си осигури по-устойчива позиция, особено ако формацията на Радев стане първа сила. Тогава със смирената стратегия от интервюто - „каквото ми отреди народът“, Борисов може да му осигури подкрепа за управление. Дали ще е в пряка коалиция или както с Пеевски при кабинета „Желязков“ – за формално правителство на малцинството, важното е да се превърти един политически цикъл и Борисов да оцелее и занапред.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #16, #17
21:05 04.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Боли мъ
Коментиран от #27
21:06 04.02.2026
4 Факт
21:09 04.02.2026
5 Сигурен бях че ,
21:09 04.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пловдив
Коментиран от #41
21:12 04.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дано на
21:17 04.02.2026
11 баце , баце
Помниш ли пицата на Дянков и замразяването на заплатите ?
21:22 04.02.2026
12 Гост
Коментиран от #14, #42
21:23 04.02.2026
13 Евродебил
Коментиран от #24
21:27 04.02.2026
14 Дич
До коментар #12 от "Гост":Боташ е 1000000
Коментиран от #18
21:28 04.02.2026
15 Николова , София
21:29 04.02.2026
16 Ще бъде запомнен в историята като
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Уста Боку Фичето.
21:29 04.02.2026
17 Виждаме кво е построил.
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":От магистрали човек не може да стигне до Варна.
Коментиран от #34
21:29 04.02.2026
18 Гост
До коментар #14 от "Дич":Оказа се , че хич не е ....
21:32 04.02.2026
19 Тити на Кака
А дали Буци ще оцелее след това завъртане на рулетката зависи от това какво ще се случи в следващата конфигурация на парламента. Нещо, което нито ние, нито злословникът Стойнев няма как да знаем.
Така че нека не прибързваме с пророчествата. Нека се ограничим със сигурното - ББ оцелява в днешния сет на мача.
За пореден път.
А стойневците беснеят.
И на тях не им е за сефте😉😂😂
Коментиран от #58
21:35 04.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Сашко
До коментар #20 от "Ново начало":Да ги е заровил у градината ли? От къде знаеш?
Коментиран от #25
21:48 04.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Арни
До коментар #13 от "Евродебил":Дали си евро не знам, но че си дебил е сигурно. А сега ми кажи как е единствено число и множествено число на думата лакей. Според теб и множествено число е лакей, а според българската граматика е лакеИ, съответно лакеИте. Научете първо български и после пишете коментари, пък били те и малоумни.
21:52 04.02.2026
25 Отговор
До коментар #21 от "Сашко":Въпросът е защо знам аз, с не " знае" т.нар. МВР, да вземат металотърсач и да проверят двора, банкнотите имат метална нишка. Методиев Борисов ще повтаря, че дворът му е опасан в тръби и затова пищи. На стените също може да се пусне електрически търсач, който показва къде кабели, там където са стиковете с криптовалути ще даде сигнал на кабел, но лесно може да се докаже, че няма толкова къс кабел. Методиев Борисов си е глупав, лошото е че тези, които са му позволили да упражнява непозволена власт, са явно по глупави и от него
Коментиран от #37
21:56 04.02.2026
26 БКП
21:58 04.02.2026
27 Гост
До коментар #3 от "Боли мъ":Това е вярно. Много ми е интересно кой го направи.
22:02 04.02.2026
28 Питар
Докато е жив Бойко партия ГЕРБ ще бъде в управлението.
Всички други са преходни
Коментиран от #31
22:14 04.02.2026
29 Ддд
22:14 04.02.2026
30 Ддд
22:16 04.02.2026
31 Ритап
До коментар #28 от "Питар":БЕГАЙ с него ДЕ😂👋
22:18 04.02.2026
32 Опа
22:31 04.02.2026
33 Гост
22:41 04.02.2026
34 Стига де
До коментар #17 от "Виждаме кво е построил.":Борисов щеше да построи "Хемус",но Асен Василев прибра парите.Даже сега,правителството падна,защото шарлатаните се ядосаха,че ще се гласува бюджета и ще има пари за капиталови разходи.Ама това,че за нито една община няма пари,на тях не им пука.Техният кеш е по друга линия.Но се учудвам,че все още има хора,които вярват на голи обещания и сладки приказки.
22:42 04.02.2026
35 НЯКОЙ
22:59 04.02.2026
36 Евроцентрис
И никакви Закони, Кодекси, принципи и тям подобни,няма да са валидни срещу тази политическа лудост.
23:02 04.02.2026
37 Мунчо
До коментар #25 от "Отговор":Гледай сега....ясно е, че не пиеш редовно предписаните ти лекарства, но ако наистина накараш който и да е да отиде и "прекопае" на Бойко градината, да я освободи от плевелите и да накара магнолийте да растат на свобода, то тогава би свършил едно добро дело за него и градинката му.... 🤣🤣🤣
23:11 04.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Борисов, Радев и Доган
Борисов този път ще е подкрепящ.
За сега ДПС, ВЪЗРАЖДАНЕ И НИНОВА ДА ОПОЗИЦИЯ.
Всички останали клекнаха пред Радев.
23:14 04.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Тома
23:29 04.02.2026
44 Спецназ
23:37 04.02.2026
45 Тц,тц
23:39 04.02.2026
46 ППДБ криминална секта
23:52 04.02.2026
47 Изпулин
00:07 05.02.2026
48 Свободен
Той води слабоумните, а те не са чак толкова много!
Ще събере 9 % с лакърдии за някакви борби и това ще е неговият исторически връх!
00:20 05.02.2026
49 Ще се пробва пак през редовното
01:07 05.02.2026
50 Тва пък от къде дойде че
01:33 05.02.2026
51 Архимандрисандрит Бибиян
03:49 05.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Диана
04:14 05.02.2026
54 Баба Гошка
04:34 05.02.2026
55 Тити
07:33 05.02.2026
56 безпартиен
08:25 05.02.2026
57 малко истински факти
09:16 05.02.2026
58 До ком 19
До коментар #19 от "Тити на Кака":Че ще оцелее и при тези избори е сигурно на 100%.Само крайно наивен човек,би вярвал,че ще изпадне от политическата рулетка.Проблема за Борисов ,от партиен вече ще се превърне в личен.Защото съществува огромна вероятност,от водеща партия в продължение на много години,да спадне до трета,а нищо чудно и четвърта в подредбата на новото НС.При абсолютно сигурен нов лидер в класацията - Радев, Възраждане и Новото начало, стола на герб се клати сериозно.А стигне ли се до там, хиените около него ще го изхвърлят зад борда.Примери назад,колкото искаш.От това е страшно притеснен.Не бива да се забравя и фигурата на Ц.Ц- бившата му дясна ръка,която само това очаква.А със сигурност,той все още има силни контакти сред върхушката на герб.
13:34 05.02.2026