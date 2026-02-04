Новини
Интервюто на Бойко Борисов: разбра се как се готви да оцелее

Интервюто на Бойко Борисов: разбра се как се готви да оцелее

4 Февруари, 2026 21:01 5 531 58

От интервюто на Борисов се разбра, че единственият отявлен враг за ГЕРБ ще са ПП-ДБ

Интервюто на Бойко Борисов: разбра се как се готви да оцелее - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Веселин Стойнев:

Трудно е извънпатологично да се анализира политическото поведение на ГЕРБ и на лидера им Бойко Борисов напоследък. Редуват се състояния на посттравматично успокоение с причудливи пърформанси и горда амнезия.

Подали прибързано оставката на кабинета „Желязков“ заради протестите през декември, но и защото опозицията и президентът Румен Радев настоявали да е веднага. В първото си от много време насам телевизионно интервю лидерът на партията Бойко Борисов заяви, че трябвало да се изчакат 20 дни, за да се приеме бюджетът за 2026 г. – сякаш никой не знае, че протестите започнаха точно заради този бюджет.

Екзотика хей така

На консултациите за служебен премиер при президентката пък пратениците на ГЕРБ лансираха идеята Илияна Йотова да посочи депутат за председател на парламента, а ГЕРБ да придвижи гласуването му, за да може да стане служебен премиер. Дори самият Борисов призна, че идеята е екзотична – но тя е направо психиатрична, особено след като той почти обвини Йотова, че бави процедурата със служебното правителство, а с избора на нов председател на НС тя би се забавила още повече. И нито той, нито съпартийците му обосноваха по същество екзотиката си, нито пък поеха отговорност за промените в Конституцията, довели до несгодите на т.нар. Домова книга и минали не само с гласовете, но и под финалната редакция на ГЕРБ.

Отвъд неизменния и вече доста нервен политически нарцисизъм, граничещ с мания за величие („аз съм докарал ГЕРБ и България в сърцето на Европа“), в интервюто на Борисов имаше малко заявки за бъдещото политическо позициониране на ГЕРБ. Но няколко конкретни заричания няма как да не пристягат проевропейските сърца.

Никаква съдебна реформа

ГЕРБ няма да позволи на българите извън ЕС да гласуват в повече от 20 секции извън дипломатическите и консулските мисии, защото Борисов така е обещал на „Възраждане“ (да не би и те да са му неформални коалиционни партньори като ДПС-Ново начало с техните „магазини за хората“, в които не вярвал, но нямало как да откаже?).

ГЕРБ няма да се занимава със съдебна реформа, особено пък да си сътрудничи за нея с ПП-ДБ (а защо заедно с тях гласува съдебната конституционна реформа?). И дори няма да участва в отстраняването на незаконно заемащия поста и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, защото той си бил легитимен (а защо миналия януари ГЕРБ подкрепи законовите промени, че никой не може да е и.ф. главен прокурор повече от 6 месеца?).

Мизансценът с мазното кафе и синьото уиски

В интервюто си Борисов надгражда „мазното турско кафе“ на Пеевски чрез „синьо уиски“. Лицемерите от ПП-ДБ се били сдушили с Пеевски, пиели си синьото уиски и си говорели гальовно, а Борисов напускал отвратен. И едва когато, след развалянето на сглобката, Пеевски започнал да подкрепя Борисов, ПП-ДБ заговорили за модела „Борисов-Пеевски“.

Излиза, че по време на цялата сглобка Борисов е бил никой, почти невидим и съвсем невинен, и е имало само отношения ПП-ДБ – Пеевски, а след развалянето на сглобката Борисов и Пеевски изобщо не били толкова близки, колкото Пеевски с лидерите на ПП-ДБ. Пеевски само подкрепял Борисов (за по-убедително можеше да каже – даже не сме яли и пили заедно). Логически не става ясно защо Пеевски, който тогава дори не е формален лидер, и то на най-малката от трите формации в сглобката, е толкова желан, а Борисов, лидер на най-голямата, е толкова встрани, че сякаш може и без него. Очевидно мизансценът с турски кафета и сини уискита прикрива истинските политически компромиси и истинските неполитически зависимости.

ПП-ДБ са враг, Радев – стратегически изход

Затова и в предизборната стратегия на Борисов единственият отявлен враг ще е ПП-ДБ. Не само като реакция на техния поход срещу модела „Борисов-Пеевски“, а защото това е единственият му останал начин да прикрие „клеймото Пеевски“, като сочи „петното Пеевски“ на ревера на довчерашните си политически съюзници.

Негов стратегически партньор обаче може да бъде новият голям играч на изборите – Румен Радев, който говори за олигархия, която е безименна, избягва и да посочва модела „Борисов-Пеевски“. Без да влизат в каквито и да е преки договорки с него, Радев може със самото си присъствие на партийния терен да облекчи мярката за неотклонение на Борисов от Пеевски.

Ако пък бившият президент също се прицели в Пеевски, изваждайки Борисов от „модела“, това ще бъде най-добрата възможност за лидера на ГЕРБ да си осигури по-устойчива позиция, особено ако формацията на Радев стане първа сила. Тогава със смирената стратегия от интервюто - „каквото ми отреди народът“, Борисов може да му осигури подкрепа за управление. Дали ще е в пряка коалиция или както с Пеевски при кабинета „Желязков“ – за формално правителство на малцинството, важното е да се превърти един политически цикъл и Борисов да оцелее и занапред.


  • 1 Данко Харсъзина

    17 140 Отговор
    Велик българин, голям държавник и политик от световна класа. Строителят на съвременна България. Бойко, поклон до земи.

    Коментиран от #16, #17

    21:05 04.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Боли мъ

    71 5 Отговор
    Унищожиха замундата. Единственото хубаво нещо останало на тая територия. Извършителите на това мерзко деяние не могат да бъдат наричани хора. Това са свине в човешки образ

    Коментиран от #27

    21:06 04.02.2026

  • 4 Факт

    48 0 Отговор
    Ала-Бала!

    21:09 04.02.2026

  • 5 Сигурен бях че ,

    34 4 Отговор
    Ще имаме мезе за ракията и тая вечер !?.

    21:09 04.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пловдив

    120 7 Отговор
    Този откровен простак, без извинение е омръзнал с простотиите са всички! Да ходи да си гледа внуците и да остави България на мира!

    Коментиран от #41

    21:12 04.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дано на

    46 6 Отговор
    Великден му изнасяне 40 дни!

    21:17 04.02.2026

  • 11 баце , баце

    92 2 Отговор
    що те плюят . Ти свърши всичката работа от 1300 години насам . Ти основа България . Освободи ни от Византийско и Турско робство . Накара от чешмите да тече мед и масло и заплати по 200€ по твое време ..
    Помниш ли пицата на Дянков и замразяването на заплатите ?

    21:22 04.02.2026

  • 12 Гост

    97 7 Отговор
    Борисов лъже много. В годините сме го виждали много пъти. Сутрин едно , на обяд второ, вечер трето. Стига вече.

    Коментиран от #14, #42

    21:23 04.02.2026

  • 13 Евродебил

    24 27 Отговор
    Евроинтегрираната рая пак си има спасител.Евроатлантика Радев.Бяха времена когато и еднокнижника им бе спасител,след него чалгарина, нарочиха да ги спасява ..а преди него мадридския комарджия.И пак като овце,се редяха на заколение пред изборните секции.Поклон пред хората който са озъзнали,че проблема е системата и лакейте и,а не оделни индивиди.А примра за решаване на проблема със системата и лакейте и ни го е дал безсмъртния Пол Пот и неговите червени кхмери.

    Коментиран от #24

    21:27 04.02.2026

  • 14 Дич

    8 31 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Боташ е 1000000

    Коментиран от #18

    21:28 04.02.2026

  • 15 Николова , София

    66 4 Отговор
    Защо си правите труда да пишете постове и давате и обръщате внимание на прстпн.ка . Този предаде България на разни мафиоти помаци ..пфу

    21:29 04.02.2026

  • 16 Ще бъде запомнен в историята като

    40 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Уста Боку Фичето.

    21:29 04.02.2026

  • 17 Виждаме кво е построил.

    68 3 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    От магистрали човек не може да стигне до Варна.

    Коментиран от #34

    21:29 04.02.2026

  • 18 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дич":

    Оказа се , че хич не е ....

    21:32 04.02.2026

  • 19 Тити на Кака

    12 31 Отговор
    "Оцеляването" на Буци / поне в този парламентарен цикъл/ е 100% сигурно. Анализаторът Стойнев се опитва да внуши обратното на своите малоумни читатели с казаното в заглавието.
    А дали Буци ще оцелее след това завъртане на рулетката зависи от това какво ще се случи в следващата конфигурация на парламента. Нещо, което нито ние, нито злословникът Стойнев няма как да знаем.
    Така че нека не прибързваме с пророчествата. Нека се ограничим със сигурното - ББ оцелява в днешния сет на мача.
    За пореден път.
    А стойневците беснеят.
    И на тях не им е за сефте😉😂😂

    Коментиран от #58

    21:35 04.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сашко

    18 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ново начало":

    Да ги е заровил у градината ли? От къде знаеш?

    Коментиран от #25

    21:48 04.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Арни

    18 3 Отговор

    До коментар #13 от "Евродебил":

    Дали си евро не знам, но че си дебил е сигурно. А сега ми кажи как е единствено число и множествено число на думата лакей. Според теб и множествено число е лакей, а според българската граматика е лакеИ, съответно лакеИте. Научете първо български и после пишете коментари, пък били те и малоумни.

    21:52 04.02.2026

  • 25 Отговор

    17 8 Отговор

    До коментар #21 от "Сашко":

    Въпросът е защо знам аз, с не " знае" т.нар. МВР, да вземат металотърсач и да проверят двора, банкнотите имат метална нишка. Методиев Борисов ще повтаря, че дворът му е опасан в тръби и затова пищи. На стените също може да се пусне електрически търсач, който показва къде кабели, там където са стиковете с криптовалути ще даде сигнал на кабел, но лесно може да се докаже, че няма толкова къс кабел. Методиев Борисов си е глупав, лошото е че тези, които са му позволили да упражнява непозволена власт, са явно по глупави и от него

    Коментиран от #37

    21:56 04.02.2026

  • 26 БКП

    20 21 Отговор
    Няма да допуснем производни като Радев на БКП и КПСС да вьрнат 1997 и концлагерите на социализамо. Най -голямата грешка е мирния преход. Никога певече комунизъм и 80000 политически убити.

    21:58 04.02.2026

  • 27 Гост

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Боли мъ":

    Това е вярно. Много ми е интересно кой го направи.

    22:02 04.02.2026

  • 28 Питар

    11 29 Отговор
    Пишете глупости!
    Докато е жив Бойко партия ГЕРБ ще бъде в управлението.
    Всички други са преходни

    Коментиран от #31

    22:14 04.02.2026

  • 29 Ддд

    9 11 Отговор
    Стойнев слугата на Прокопиев, и обслужващ ПП-ДБ, какво да каже горкия. Едно и също като Мирчев и Божанов.

    22:14 04.02.2026

  • 30 Ддд

    9 6 Отговор
    Този ДВ собственост на Прокопиев ли е? Щом всички негови "журналисти(силно казано" се изживяват със статии там?

    22:16 04.02.2026

  • 31 Ритап

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Питар":

    БЕГАЙ с него ДЕ😂👋

    22:18 04.02.2026

  • 32 Опа

    10 20 Отговор
    ГЕРБ ще останат и след Радев и след ППДБ.

    22:31 04.02.2026

  • 33 Гост

    16 3 Отговор
    бойко пак иска да цуне делян, страстно

    22:41 04.02.2026

  • 34 Стига де

    4 23 Отговор

    До коментар #17 от "Виждаме кво е построил.":

    Борисов щеше да построи "Хемус",но Асен Василев прибра парите.Даже сега,правителството падна,защото шарлатаните се ядосаха,че ще се гласува бюджета и ще има пари за капиталови разходи.Ама това,че за нито една община няма пари,на тях не им пука.Техният кеш е по друга линия.Но се учудвам,че все още има хора,които вярват на голи обещания и сладки приказки.

    22:42 04.02.2026

  • 35 НЯКОЙ

    4 18 Отговор
    Политолози, социолози и тем подобни пишещи глупости, скоро може и да ви няма, ама Б.Борисов ще си е на мястото

    22:59 04.02.2026

  • 36 Евроцентрис

    2 0 Отговор
    Естествено,след цялата тая политическа вакханалия "матряла" на територията да бъде доведен до лудост.
    И никакви Закони, Кодекси, принципи и тям подобни,няма да са валидни срещу тази политическа лудост.

    23:02 04.02.2026

  • 37 Мунчо

    0 7 Отговор

    До коментар #25 от "Отговор":

    Гледай сега....ясно е, че не пиеш редовно предписаните ти лекарства, но ако наистина накараш който и да е да отиде и "прекопае" на Бойко градината, да я освободи от плевелите и да накара магнолийте да растат на свобода, то тогава би свършил едно добро дело за него и градинката му.... 🤣🤣🤣

    23:11 04.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Борисов, Радев и Доган

    4 3 Отговор
    пак ще редят следващата сглобка.
    Борисов този път ще е подкрепящ.

    За сега ДПС, ВЪЗРАЖДАНЕ И НИНОВА ДА ОПОЗИЦИЯ.

    Всички останали клекнаха пред Радев.

    23:14 04.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Тома

    14 0 Отговор
    Бати Бойко тиквата оцеля навремето в Симитли защото ако не беше дал щяха да го убият

    23:29 04.02.2026

  • 44 Спецназ

    15 0 Отговор
    До сега,все някакси му се разминаваше.Но от скоро нещо все го притеснява за бъдещето.И особено за неговото.Доста мътна вода потече и много"фира"ще има и от малки и от големи.3 бройки вече са факт.А тръгнат ли нещата по тая плоскост ще има и заравяния и отравяния. Историята има навика да се повтаря.

    23:37 04.02.2026

  • 45 Тц,тц

    4 12 Отговор
    Стойнев,всички последователи на Шарлатаните сте паднали на толкова ниско ниво,че няма накъде повече. Съдбата на Борисов е в ръцете на самия Борисов! А вие сте следващите бити карти,които се помислихте за Аса и Валета.Краят ви идва,Радев ще ви разпише пътния лист.

    23:39 04.02.2026

  • 46 ППДБ криминална секта

    4 14 Отговор
    Борисов изобщо няма вид на някой който оцелява, дори напротив. За ГЕРБ СДС прогозите са за първо място, отново. Ще трябва да оцеляват лица от ППДБ, които са клиенти на Темида. Заплетени в интриги и криминални престъпления, които избшват на повърхността, като мазни петна.

    23:52 04.02.2026

  • 47 Изпулин

    9 1 Отговор
    Бацо го е страх че Радев ще го вкара в затвора, ако междувременно Сретен не го освитка.

    00:07 05.02.2026

  • 48 Свободен

    1 2 Отговор
    Хибрида първа политическа сила?!
    Той води слабоумните, а те не са чак толкова много!
    Ще събере 9 % с лакърдии за някакви борби и това ще е неговият исторически връх!

    00:20 05.02.2026

  • 49 Ще се пробва пак през редовното

    10 1 Отговор
    коалиция или сглобка с по-малки партии, които да използва и удуши, както прави вече поне 17 години

    01:07 05.02.2026

  • 50 Тва пък от къде дойде че

    4 0 Отговор
    единственият отявлен враг за ГЕРБ ще са ПП-ДБ

    01:33 05.02.2026

  • 51 Архимандрисандрит Бибиян

    1 5 Отговор
    Нали знаеме-секой си играе с конфетката на баце а накрая има "А", шо стана та не вечерахме!?

    03:49 05.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Диана

    2 3 Отговор
    Хубаво е да четеш как едно БСП се гърчи от злоба към управляващите - това може да означава само че у нас с управлението всичко върви отлично!.. Аз от личен опит съм се убедила отдавна, че ако не ти завиждат у нас, а те хвалят и потупват по рамото, трябва да се огледаш къде бъркаш... Такава ни е Колтурата, значи... Ние виждаме само себе си, нямаме развити канали за реализация... Тъпи османски роби за които всяко малко "постижение" представлява само и единствено доказателство за нашето величие и нищожеството на другите... Култура на най-жалбите плебеи в нашето общество, които налагат своята простащина на цялото ни общество чрез политиката още от време оно... БСП и СИЕ вън от политиката!..

    04:14 05.02.2026

  • 54 Баба Гошка

    5 0 Отговор
    Този за 10 живота, свои и на коттиилото му има ограбени от България пари, що за заглавие - щял да оцелява? Работа като пазач на обект ли да му търсим сега да "оцелее" и изхранва внууците? Или по една заплата и за него да дарим?

    04:34 05.02.2026

  • 55 Тити

    1 0 Отговор
    За. Кой ли път?

    07:33 05.02.2026

  • 56 безпартиен

    2 0 Отговор
    И да си дойдем на думата за ОТГОВОРНОСТТА! Когато отговорността е ПОЛИТИЧЕСКА,на т.нар." политици" не им пука!На тях пък и на всички притеснения носи само НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ!В нашият а и във всички НОРМАЛНИ държави ВИНАТА е ПЕРСОНАЛНА! Затова ВСИЧКИ политици свързани с едно или друго КОРУПЦИОННО РЕШЕНИЕ предлагат за гласуване в КОЛЕКТИВЕН ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ - НС,МС,ОбС!!!След решението този който е определен за отговорник НЕ НОСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!Той дори и да вносител на корупционно решение,е чист и спокойно може да си харчи парите!Дори и да му се образува дело в прокуратурата,ще е само за пред хората,че нещо се върши в борбата с корупцията!Пример е с бивш кмет на столицата а и на много градове у нас от 1989 до сега!Кой трябва да пресича такива ?Ами имаме си т.нар."секретни служби"с достатъчно служители и с вече големи заплати!Кой ги контролира дали работят върху такива проблеми и въобще има ли някакъв контрол над ръководствата им?Ще се окаже,че за тези години там НЯМА получена оперативна информация кога,как и какво се случва!А заплатите се получават!

    08:25 05.02.2026

  • 57 малко истински факти

    1 3 Отговор
    стойнев ,стойнев , не си пиеш аповете редовно момченце бледно и непоръбено , на Бойко и на малкия пръст не можеш да стъпиш , но в скута му може и да се уредиш .....

    09:16 05.02.2026

  • 58 До ком 19

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тити на Кака":

    Че ще оцелее и при тези избори е сигурно на 100%.Само крайно наивен човек,би вярвал,че ще изпадне от политическата рулетка.Проблема за Борисов ,от партиен вече ще се превърне в личен.Защото съществува огромна вероятност,от водеща партия в продължение на много години,да спадне до трета,а нищо чудно и четвърта в подредбата на новото НС.При абсолютно сигурен нов лидер в класацията - Радев, Възраждане и Новото начало, стола на герб се клати сериозно.А стигне ли се до там, хиените около него ще го изхвърлят зад борда.Примери назад,колкото искаш.От това е страшно притеснен.Не бива да се забравя и фигурата на Ц.Ц- бившата му дясна ръка,която само това очаква.А със сигурност,той все още има силни контакти сред върхушката на герб.

    13:34 05.02.2026